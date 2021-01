Weitere kalorienarme Snacks, zu denen du bedenkenlos greifen kannst, findest du in unserer Bilder-Galerie. Damit du sicher sein kannst, dass du nicht zu viele Kalorien nebenbei futterst, finden sich in unserer Auflistung nur Snacks unter 100 Kalorien pro Portion.

Nicht nur Milchprodukte, sondern auch Nüsse, wie Mandeln, Cashews oder Walnüsse eignen sich optimal als Snack. Die geben dir einen schnellen Energieschub und halten den Blutzuckerspiegel konstant. Und: Dank der guten Fettsäuren kurbeln Nüsse ganz nebenbei deine Hirnleistung an. Übrigens gibt es viele verschiedene Sorten, die du alle mal durchprobieren solltest.

Das führt zu einem Teufelskreis, den du durchbrechen kannst, indem du statt zu Schokolade, Keksen und Co. zu unseren gesunden Alternativen greifst. Die machen nämlich lange satt, liefern Energie und verhindern Heißhunger-Attacken. Am Ende des Tages hast du dann nicht nur eine gute Kalorienbilanz, sondern zusätzlich jede Menge gesunder Nährstoffe zu dir genommen.

Gesunde Snacks zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine niedrige Energiedichte, viele Proteine, gesunde Fette und wenig Zucker enthalten. Zu viel Zucker treibt den Blutzuckerspiegel rasch in die Höhe, jedoch fällt er danach genauso schnell wieder ab und du wirst wieder hungrig.

Unsere 20 gesunden Snacks lassen den Traum wahr werden, denn sie enthalten alle weniger als 100 Kalorien pro Portion. So machen die Zwischenmahlzeiten nicht nur satt, sondern auch glücklich.

Abnehmen und trotzdem lecker snacken: Das hört sich erstmal nach einem Widerspruch an. Doch es ist möglich, wenn du bei den kleinen Knabbereien nicht darauf bestehst, dass es unbedingt Chips und Schokolade sein müssen.

Aprikosen enthalten nicht nur unglaublich viel Vitamin A, sondern auch überdurchschnittlich viel Niazin. Das ist für die Regeneration der Haut, Muskeln, Nerven und DNA zuständig. Neben reichlich Folsäure und Panthotensäure, das für den Fettabbau und schönes Haar wichtig ist, enthalten Aprikosen eine große Portion Vitamin C.

Bitterschokolade enthält mit 497 Kalorien pro 100 Gramm weniger Kalorien als Vollmilch-Schokolade mit 537 Kalorien. Außerdem enthält sie mehr Kalium, Magnesium, Folsäure und Eisen. Zusätzlich macht Bitterschokolade glücklich – und zwar noch glücklicher als Vollmilch. Grund dafür ist der enthaltene Kakao. Denn die Kakaobohne enthält rund 300 bioaktive Stoffe wie Flavonoide, Polyphenole und Phenylethylamine. Letztere regen die Ausschüttung des Glücksbotenstoffs Dopamin an. Auch die enthaltenen Anandamide sorgen für beste Laune, indem sie auf die Teile des Gehirns wirken, die für Glücks- und Lustempfinden verantwortlich sind.

Tipp: Schneide einen Apfel in Spalten und dippe diese mit ein wenig Erdnussbutter. Das schmeckt fantastisch und versorgt dein Gehirn zusätzlich mit Fetten aus den Erdnüssen. Ein Teelöffel Erdnussbutter sollte jedoch reichen, ansonsten hast du schnell mehr Kalorien zu dir genommen, als du eigentlich wolltest. Denn schon ein Teelöffel vom Nussmus enthält bereits 59 Kalorien. Wichtig ist zudem, dass du auf die Zutatenliste der Erdnussbutter schaust, ansonsten kann es schnell ungesund werden.

Äpfel enthalten neben reichlich Vitamin C Gerbstoffe und Pektine. Während Gerbstoffe Entzündungen der Darmwände reduzieren, verdicken Pektine den Darminhalt. Somit können Äpfel als Sattmacher und als Mittel gegen Durchfall eingesetzt werden. Isst du regelmäßig einen Apfel pro Tag, kann sich das zudem positiv auf deine Cholesterinwerte auswirken. Da der Großteil der Vitamine unter der Schale sitzen, solltest du diese unbedingt mitessen.

Dieser kleine Snack schmeckt exotisch nach Kokosnuss und ist ganz schnell zubereitet. Alles, was du benötigst ist Kokosmilch, sowie Kokosraspeln, Ahornsirup und Mandeln. Einziges Manko: Die Kokosbällchen schmecken so lecker, dass es schwer fällt nicht zu viele zu essen. Hier gibt’s das Rezept .

Praktisch: Du kannst das Ei geschält und mundfertig in einer Tupperdose (oder noch in der Schale) mit auf die Arbeit nehmen und schnell verspeisen.

Eier dürfen natürlich in keinem Ranking fehlen. Aufgrund der einmalig hohen biologischen Wertigkeit von 100, kann dein Körper das Protein aus Eiern optimal verwerten. Somit sind Eier das Muskelfutter schlechthin. Im Eigelb sind hauptsächlich die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K enthalten. Zusätzlich enthalten Eier die wasserlöslichen Vitamine B1 und B2, welche unter anderem am Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt sind.

Popsicles, einfach gesagt Eis am Stiel, sind super schnell gemacht und ein echter Frischekick für zwischendurch. Mit Kokoswasser und Früchten sind sie außerdem gesund und enthalten kaum Kalorien. Hier geht’s zum Rezept .

Grapefruits sind wahre Bomben an Vitamin C, dem besten Freund deines Immunsystems. Die enthaltene Folsäure ist zudem wichtig für das Zellwachstum. Du kannst die säuerliche Grapefruit entweder auslöffeln oder pressen und als Saft genießen. Weiterer Pluspunkt: Saure Lebensmittel machen wach und helfen dir so über das Mittagstief hinweg.