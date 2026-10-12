8 Nusssorten, die besonders gut für dich sind

Nüsse sind der Inbegriff des Knabberkrams, und doch sind sie glücklicherweise gar nicht so ungesund. (Wenn du nicht gerade die geröstete, gesalzene Variante wählst.)

Ihren großartigen Ruf haben Nüsse zurecht: Die kleinen Kraftpakete sind nämlich nicht nur leckere Snacks, sondern auch vollgepackt mit Vitaminen, Mineralstoffen und ungesättigten Fettsäuren, die deinen Körper optimal versorgen. Wusstest du zum Beispiel, dass Nüsse deine Konzentration verbessern können? Alle Benefits und Nährwert-Fakten findest du hier!

Was macht Nüsse so gesund? Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, ungesättigte Fettsäuren und viel pflanzliches Eiweiß – das macht Nüsse nicht nur zu einem Top-Snack für Sportlerinnen, sondern auch für Veganerinnen. Trotzdem gilt bei Nüssen, wie so oft im Leben: Immer in Maßen, nicht in Massen essen.

Denn in puncto Kalorien- und Fettgehalt haben es die einzelnen Sorten echt in sich. Doch eine Handvoll Nüsse am Tag zu snacken ist gesund. Du kannst beispielsweise deinen Salat oder auch dein Müsli mit den kleinen Kraftpaketen aufpeppen.

Welche Nüsse sind gesund? Das Beste direkt vorab: So richtig ungesund ist eigentlich keine Nusssorte (bis auf die gesalzenen, gerösteten, natürlich). Und doch gibt es einige, die aufgrund besonderer Eigenschaften hervorstechen. Hier sind die Top 8 im Überblick. Die Liste ist nicht als Ranking zu verstehen:

*Hinweis: Erdnüsse und Mandeln sind botanisch gesehen keine echten Nüsse (sondern Hülsenfrüchte bzw. Steinobst), aber genauso gesund und nährstoffreich wie ihre "echten" Verwandten.

Wichtig: Alle Angaben beziehen sich auf ungeröstete, ungesalzene Nüsse. Geröstete und gesalzene Varianten enthalten deutlich mehr Natrium und können zusätzliche Öle/Geschmacksstoffe enthalten.

1. Walnuss: Booster für die Denkleistung Kleine Eselsbrücke: Die Walnuss sieht aus wie ein kleines Gehirn und ist gleichzeitig besonders gut für dein Gehirn. Denn ihr hoher Gehalt an Vitamin B macht die kleinen Allrounder zum echten Brainfood.

Omega-3-Fettsäuren wirken sich zudem positiv auf dein Herz-Kreislauf-System, den Blutkreislauf und den Cholesterinspiegel aus, während wertvolle Antioxidantien vor Krebs und anderen Erkrankungen schützen können. Neben Vitaminen, Eiweiß und Mineralien enthalten 100 Gramm der leckeren Nüsse 654 Kalorien und 63 Gramm Fett.

Tipp: 30g Walnüsse pro Tag (ca. eine Handvoll) genügen, um von den kognitiven Vorteilen zu profitieren.

2. Pekannuss: Knackiger Vitamin-Lieferant Die nordamerikanische Nuss zeichnet sich durch ähnliche Eigenschaften wie ihre Verwandte – die Walnuss – aus, hat dabei aber einen etwas süßeren Geschmack. Trotz eines Fettgehalts von ganzen 72 Prozent ist die Pekannuss (in Maßen natürlich) total gesund.

Zu ihren Vorteilen gehören viel pflanzliches Eiweiß, ungesättigte Fettsäuren und Vitamine sowie Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Kalium. Lass dich also von der hohen Kalorienzahl von 703 Kalorien pro 100 Gramm und vom Fettgehalt von 72 Gramm pro 100 Gramm nicht abschrecken – in einer Nussmischung sind Pekannüsse willkommene Abwechslung!

3. Paranuss: Gesunder Exot Die brasilianische Paranuss polarisiert geschmacklich – entweder ist sie als erste aus der Nussmischung verschwunden oder sie bleibt am Ende übrig.

Dabei ist auch die Paranuss ein richtiges Power-Paket: Mineralstoffe wie Phosphor, Magnesium und Calcium sorgen für starke Knochen und Zähne, Spurenelemente wie Selen können eine Anti-Aging-Wirkung haben. 100 Gramm der exotischen Nusssorte enthalten 660 Kalorien und 67 Gramm Fett.

Selen in Paranüssen: Vorsicht vor ÜberdosierungEine aktuelle Studie des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (2025) bestätigt: Der Körper kann das Selen aus Paranüssen zu etwa 85 Prozent aufnehmen, das ist eine ungewöhnlich hohe Bioverfügbarkeit. Allerdings ist Selen ein zweischneidiges Schwert: Während 55bis 70 μg pro Tag empfohlen werden, liegt die tolerierbare Obergrenze bei 255 μg pro Tag.

Bereits 2-3 Paranüsse täglich reichen vollkommen aus, um deinen Selenbedarf zu decken. Mehr ist definitiv nicht besser, eine Überdosierung kann zu Selenvergiftung (Selenose) mit Symptomen wie Haarausfall, brüchigen Nägeln und sogar Herz-Kreislauf-Problemen führen. Es gilt also: Qualität statt Quantität, eine kleine Handvoll Paranüsse pro Tag ist das optimale Maß.

shutterstock.com/Peter Hermes Furian Die Paranuss ist nicht nur gut für Zähne und Knochen, sondern auch für die Haut

4. Haselnuss: Unterschätzter Klassiker Zu Unrecht hat die Haselnuss ein verstaubtes Image, das wohl an den trockenen Exemplaren liegt, die Oma immer noch 2 Monate nach Weihnachten auf dem Tisch stehen hatte. Dabei spielt die runde Nuss, die frisch vom Baum besonders knackig ist, gerade in Bezug auf den Vitamin-E-Gehalt (26 Gramm pro 100 Gramm) in der höchsten Liga mit.

Außerdem enthalten sind: Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe für eine gesunde Verdauung und Mineralstoffe und Spurenelemente wie Calcium, Phosphor und Eisen, sowie 62 Gramm Fett und 636 Kalorien pro 100 Gramm.

5. Cashewnuss: Die "fettärmste" Nuss Cashewnüsse kennen viele nur in gerösteter und gewürzter Form, dabei sind sie vor allem unbehandelt mit ihrer feinen Süße ein echter Leckerbissen. Absoluter Pluspunkt: Mit 44 Gramm Fett pro 100 Gramm hat die Cashew weniger Fett als andere Nüsse.

Zum beliebten Snack für Sportler wird sie durch ihren relativ hohen Magnesium-Anteil (292 Milligramm pro 100 Gramm), der Muskelkrämpfen vorbeugen kann. Überdies ist sie mit 18 Prozent sehr reich an Eiweiß. 100 Gramm Cashewnüsse enthalten dabei 553 Kalorien.

Tipp: Cashewnüsse eignen sich perfekt für Cashewmus – zum Löffeln, zum Dippen von Obst oder zur Verfeinerung von Müsli.

6. Macadamianuss: Royaler Geschmack mit viel Fett

shutterstock.com/Dionisvera Die Schale der Macadamia-Nuss ist so hart, dass sie nur maschinell geknackt werden kann.



Die Macadamianuss wird auch "Königin der Nüsse" genannt und begeistert mit ihrem feinen Aroma und ihrer buttrigen Konsistenz. Der hohe Fettgehalt von 73 Prozent sollte erst einmal keinen Abschreckungsgrund darstellen, da er sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System und den Cholesterinspiegel auswirkt. Pro 100 Gramm enthalten Macadamianüsse 703 kcal.

7. Erdnuss: Hülsenfrucht gegen Stress Die Erdnuss ist ein wahrer Klassiker, das aber auch zu Recht! Denn dank Magnesium (160 Milligramm pro 100 Gramm) bewährt sie sich als Powerfood in stressigen Zeiten.

Auch ihr Eiweißgehalt kann sich sehen lassen. 100 Gramm Erdnüsse enthalten 25 Gramm Protein. Zum Vergleich: 100 Gramm Rinder-Steak enthalten 22 Gramm Protein! Auf 100 Gramm hat die Erdnuss 561 Kalorien und 48 Gramm Fett.

Tipp: Erdnüsse sind ideal für Sportler und gestresste Menschen. Eine Handvoll vor oder nach dem Workout ist perfekt!

8. Mandel: Steinobst mit Superfood-Potenzial Pro 100 Gramm haben Mandeln 570 Kalorien und 54 Gramm Fett. Davon abgesehen liefert das gesunde Steinobst jede Menge Vitamin E, Eiweiß und Magnesium.

Am besten kaufst du die ungeschälte, also braune, Mandel-Variante – diese enthält mehr Nährstoffe als die weiße Version. Mandeln sind in ihrer Anwendung wahre Allrounder: So kannst du sie zwischendurch knabbern oder in Form von Mandelmus, -mehl oder -milch verwenden.

FAQ: die häufigsten Fragen zu Nüssen Machen Nüsse wirklich dick? Nein, wenn du die Menge einhältst! Eine Handvoll pro Tag ist Teil einer gesunden Ernährung und macht nicht dick. Das Gegenteil ist sogar bewiesen: Studien zeigen, dass Menschen, die täglich eine Handvoll Nüsse essen, eher ein gesundes Gewicht halten als Menschen, die ganz auf Nüsse verzichten. Der Grund: Nüsse machen lange satt und zügeln dadurch den Hunger. Geröstete vs. ungeröstete Nüsse – Wo ist der Unterschied? Ungeröstete Nüsse enthalten mehr Vitamine und Enzym-Aktivität. Beim Rösten werden manche Vitamine zerstört, dafür entstehen neue Aromastoffe. Beide Varianten sind gesund – aber ungeröstete sind minimal nährstoffdichter. Geröstete und gesalzene Nüsse solltest du vermeiden (zu viel Natrium). Wann ist der beste Zeitpunkt, um Nüsse zu essen? Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, aber strategisch Sinn macht es: Morgens im Müsli: Gibt dir Energie für den ganzen Tag

Gibt dir Energie für den ganzen Tag Als Pre-Workout-Snack: 30-60 Min. vor dem Training (Energieschub)

30-60 Min. vor dem Training (Energieschub) Nachmittags-Tief: Stoppt Heißhunger und hält bis zum Abendessen satt

Stoppt Heißhunger und hält bis zum Abendessen satt Abends: Kleinere Mengen okay, aber nicht zu spät essen (Verdauung) Können Nüsse den Cholesterinspiegel senken? Ja! Studien zeigen, dass der regelmäßige Konsum von Nüssen (besonders Walnüsse und Macadamias) den LDL-Cholesterinspiegel senken und HDL-Cholesterinspiegel erhöhen kann. Der Grund: ungesättigte Fettsäuren und Ballaststoffe.