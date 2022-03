Abnehmen mit Leinöl Der Schlank-Geheimtipp: Kombiniere Magerquark mit Leinöl!

Sowohl Magerquark als auch Leinöl sind an sich schon hervorragende Lebensmittel, die regelmäßig auf deinem Speiseplan stehen sollten. Während Magerquark den Körper mit reichlich sättigendem Eiweiß versorgt, punktet Leinöl mit einem unschlagbaren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, die laut Studien so supergesund sind. Die Kombination der beiden "Superfoods" soll es allerdings erst so richtig in sich haben und vor allem beim Abnehmen helfen.

Wir haben zusammen mit der Ernährungswissenschaftlerin, Food-Journalistin und Kochbuch-Autorin Inga Pfannebecker herausgefunden, was das so gehypte Powercouple wirklich kann.

Bevor wir allerdings aufdecken, wie gesund Quark zusammen mit Leinöl tatsächlich ist, betrachten wir zuerst die beiden Lebensmittel separat und verraten, welche Vorteile du dir beim Abnehmen zu Nutze machen kannst.

Leinöl: Die beste Quelle für Omega-3-Fettsäuren

Die gesundheitlichen Benefits von Leinöl sind in Studien belegt. Es enthält vor allem eines: Omega-3-Fettsäuren. Und davon reichlich, nämlich 53 Gramm pro 100 Gramm. Damit schlägt Leinöl sogar die Klassiker Olivenöl und Rapsöl um Längen. Die ungesättigten Fettsäuren musst du täglich mit der Nahrung aufnehmen, da sie lebensnotwendig sind, vom Körper aber selbst nicht hergestellt werden können. Das sind die 10 besten Omega-3-Lieferanten.

Omega-3-Fette haben Studien zufolge vor allem eine blutdrucksenkende Wirkung und sorgen für ein gesundes, kräftiges Herz, stärken als Antioxidanzien das Immunsystem und sind das ideale Brainfood. Mit ein bis zwei Teelöffeln Leinöl pro Tag kann dein Gehirn noch optimaler arbeiten. "Zudem sorgt das Leinöl für eine schlanke Linie, denn die gesunden Fette aus dem Lein verringern den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit. Oder anders gesagt: man bleibt länger satt”, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Inga Pfannebecker.

Darüber hinaus benötigt dein Körper die Omega-3-Fettsäuren um Muskeln aufzubauen. Die Fette unterstützen die Proteinbiosynthese, das ist ein Prozess, bei dem das Eiweiß aus der Nahrung in körpereigenes Eiweiß umgewandelt wird. Und du weißt ja: Muskeln verbrennen Kalorien. Somit sind sie ein wichtiger Faktor in puncto Abnehmen.

Magerquark: Kalorienarmer Snack mit viel Eiweiß

Magerquark ist das perfekte Abnehm-Food, denn er enthält kaum Kalorien, wenig Fett und ebenso wenig Kohlenhydrate. Im Gegensatz dazu liefert Magerquark reichlich Eiweiß, genau wie Skyr übrigens. Wie die beiden Proteinquellen sich unterscheiden, liest du hier. Dein Körper benötigt ziemlich viel davon, denn die im Eiweiß enthaltenen Aminosäuren stellen einen wichtigen Baustoff im Körper dar. Sie sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt, unter anderem am Aufbau von Muskeln, Knochen, Organen, Haut und Haaren.

Magerquark ist die perfekte Proteinquelle, denn er enthält stolze 13,5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Zudem kann dein Körper das tierische Protein aus dem Quark leichter verwerten als pflanzliches Protein wie zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, Getreide oder Nüssen.

Hilft Magerquark mit Leinöl beim Abnehmen?

Quark (oder auch Skyr) zusammen mit Leinöl zu essen ist eine richtig gute Idee. Die positiven Eigenschaften von Quark und Leinöl ergänzen sich nämlich nicht nur optimal, sie verstärken sich sogar.

Was das bedeutet, erklärt unsere Expertin: “Der Mix ist eine tolle Kombi, die aufgrund des hochwertigen Fettes und des hohen Eiweißgehalts den Blutzuckerspiegel niedrig hält und besonders lange satt macht. Zusätzlich sorgt das Fett aus dem Leinöl dafür, dass die Verdauung des Eiweißes gebremst wird”. Durch das Fett wird der Körper zwar langsamer, dafür jedoch deutlich länger mit Proteinen versorgt. Das verstärkt den sättigenden Effekt des Magerquarks und sorgt so dafür, dass du keine Heißhunger-Attacken bekommst.

Josep Suria / Shutterstock.com Leckerer, kleiner Snack zwischendurch

Die Kombi hat noch einen weiteren positiven Effekt, denn: “Die schwefelhaltigen Aminosäuren aus dem Magerquark bewirken, dass die hochwertigen Fettsäuren aus dem Leinöl vom Körper besser aufgenommen und genutzt werden können", so Inga Pfannebecker.

Übrigens: Es handelt sich hierbei nicht um einen Food-Trend oder Hype, den irgendein Influencer ins Leben gerufen hat. Die sogenannte "Öl-Eiweiß-Kost" entwickelte die Naturwissenschaftlerin Dr. Johanna Budwig (1908-2003), die sich jahrelang mit der Erforschung der gesundheitlichen Wirkung von Fetten, vor allem den Omega-3-Fettsäuren, beschäftigte. Hinter dem Namen "Budwig Creme" verbirgt sich das hier beschriebene Quark-Öl-Duo.

Wann solltest du Magerquark mit Leinöl zu dir nehmen?

Wann du das Dreamteam verspeisen möchtest, kannst du komplett selbst entscheiden. Du kannst Quark mit Leinöl zum Frühstück essen, um lange satt zu bleiben, oder du gönnst dir den Power-Snack einfach zwischendurch.

So bereitest du die Quark-Öl-Kombi zu: Nimm dafür 200 Gramm Magerquark, vermische ihn mit 1 Esslöffel Leinöl und 1 Teelöffel Leinsamen, füge etwas frisches Obst und je nach Lust und Laune noch Nüsse oder Haferflocken hinzu.

Oder wie wäre es mit einem leckeren Dip aus Quark, Leinöl, frischen Kräutern, etwas Knoblauch und Zitrone zu Pellkartoffeln? Alternativ kannst du das gute Leinöl natürlich auch für Salate nutzen.

Achte darauf, dass hochwertige Leinöl nicht zu erhitzen! Ansonsten werden die Omega-3-Fettsäuren zerstört und zu den gesundheitsschädlichen Transfettsäuren umgewandelt.

Tipp: Kaufe Leinöl am besten nur in kleinen Portionen kaufen, denn es wird schnell ranzig. Von Steinberger gibt es das Bio-Leinöl in kleinen und praktischen 250-Milliliter-Flaschen. Die geöffnete Flasche solltest du im Kühlschrank lagern und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Die Kombi aus Magerquark und Leinöl ist der perfekte Snack, nicht nur für Abnehmwillige. Durch das hochwertige Eiweiß und die Omega-3-Fettsäuren des Leinöls wird dein Körper über eine lange Zeit mit viel Eiweiß und hochwertigen Fetten versorgt.

