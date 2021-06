Mageres Fleisch Fettarme Fleischsorten: Die Top 5 für Grill und Pfanne

Fleisch enthält viel Eiweiß, was lange satt macht und so beim Abnehmen hilft. Das gilt allerdings nur für magere Sorten – wie diese Cuts von Rind, Huhn & Co.

Fleisch ist einer der wichtigsten Lieferanten für Vitamin B12, Zink und Eisen. Darüber hinaus enthält es reichlich hochwertiges, tierisches Protein, was dich nicht nur lange sättigt und beim Abnehmen unterstützt, sondern auch wichtig für den Aufbau von schön definierten Muskelpartien ist.

Die Vorteile gelten allerdings nicht für alle Fleischsorten gleichermaßen. Du solltest bewusst zu mageren Fleischsorten oder Cuts (Zuschnitte) greifen. Doch aufgepasst: Nur weil beispielsweise Hähnchen generell als mager gilt, heißt das noch lange nicht, dass alle Teile vom Huhn fettarm sind. Der Fettgehalt von Fleisch ist nämlich nicht nur von der Sorte abhängig, sondern auch vom jeweiligen Cut.

Welche Fleischsorten sind mager und nicht so fettreich?

Die Frage ist also: Brust oder lieber Keule, Steak oder Schnitzel? Wir verraten, welche mageren Fleischstücke von Huhn, Rind und Co. du dir auf den Grill oder in die Pfanne hauen solltest, wenn du dich fettarm und vor allem ausgewogen ernähren willst.

1. Hühnerfleisch: Mager und eiweißreich

Die Proteinbombe unter den fettarmen Fleischsorten heißt: Hähnchenbrust. Sie liefert pro 100 Gramm satte 24 Gramm Eiweiß und hat dabei einen Fettanteil von gerade einmal 1 Gramm. Das gilt allerdings nur für Hähnchenbrust ohne Haut, denn durch die knusprige Hülle erhöht sich der Fettgehalt stark.

Rezepte mit magerer Hühnchenbrust findest du auch in unserem erprobtem Abnehm-Ernährungsplan:

Genauso ist es bei den verschiedenen Teilen vom Huhn: Während die Brust schön mager ist, schlägt die Keule beispielsweise mit 20 Prozent mehr Fett ganz schön auf die Hüften. Auch die Zubereitungsart entscheidet darüber, wie fettig oder fettarm dein Hähnchen-Gericht am Ende ist. So ist die Zubereitung im Backofen oder auf dem Grill definitiv kalorienärmer, als wenn du das Huhn mit viel Öl in der Pfanne anbrätst.

Tool-Tipp: Statt dein Fleisch in einer normalen Pfanne zu brutzeln, kannst du es auch in einer Grillpfanne, wie dieser hier von WMF, zubereiten. Durch die Riffelung in der Pfanne erhalten Putenbrust, Steak & Co. die typischen Grillstreifen. Pfannenboden am besten nur ein wenig mit Öl benetzen, das klappt mit so einem Ölsprüher sehr gut, so sparst du Fett und Kalorien bei der Zubereitung.

Fettarm: Hähnchenbrustfilet ohne Haut

Hähnchenbrustfilet ohne Haut Nicht fettarm: Hähnchenfleisch aller Art mit Haut, wie Schenkel oder Wings

2. Lammfleisch: Fettarmes Filet und saftiges Kotelett

Lammfleisch ist nicht nur vielfältig in der Zubereitung, sondern auch eine sehr fettarme Fleischsorte. Ob gegrillt, gebraten oder geschmort: Das zarte Fleisch punktet immer mit einem saftigen Geschmack.

Während einer fettarmen Ernährung solltest du allerdings nicht so oft an den beliebten "Lamb Chops" (Koteletts mit Knochen) herumknabbern. Der knusprig-saftige Leckerbissen ist mit 17 Gramm Fett pro 100 Gramm nämlich alles andere als fettarm und sollte lieber durch ein Filetstück ersetzt werden. Das ist mit gerade einmal 4 Gramm Fett das fettärmste Stück vom Lamm und wird dich nicht allzu sehr belasten.

Fettarm: Keule, Filet

Nicht fettarm: Kotelett

Rezept-Tipp: Lamm-Zucchini-Spieße vom Grill

3. Rindfleisch: Allround-Talent in der Küche

Wichtige B-Vitamine (wie Biotin, Niacin und Vitamin B 12) und jede Menge Eiweiß satt – all das bietet Rindfleisch. Daneben liefert Rind eine beachtliche Menge an hochwertigem Häm-Eisen, welches dein Körper besonders gut verwerten kann. Besonders als Frau solltest du deinen Eisenhaushalt im Blick behalten, da du aufgrund der Monatsblutung zur Risikogruppe für Eisenmangel gehörst. Lies hier mehr dazu!

Belokoni Dmitri / Shutterstock.com Rinderfilet ist besonders zart und mager

Wählst du dann noch das richtige Stück vom Rind, bleibt die Gaumenfreude auch extrem fettarm. Filet, Tartar und Steak (nicht jedes!) heißen die fettarmen Varianten beim Rindfleisch. Vor allem feines Tartar punktet mit gerade einmal 3 Gramm Fett pro 100 Gramm. Normales Rinderhack kann da nicht mithalten, denn es liefert bei gleicher Menge 14 Gramm Fett. Das ist allerdings immer noch besser als Schweinehack mit 20 Gramm.

Fettarm: Tartar, Steak, Filet, Keule (Ober-u. Unterschale, Hüfte, Kugel), Roastbeef

Tartar, Steak, Filet, Keule (Ober-u. Unterschale, Hüfte, Kugel), Roastbeef Nicht fettarm: Gehacktes, Kamm

4. Putenfleisch: Fettarmes Geflügel

Neben Hähnchen, gehört Pute zu den Spitzenreitern unter den fettarmen Fleischsorten. Gerade einmal 1 Gramm Fett und 107 kcal sind in 100 Gramm Putenbrust ohne Haut enthalten.

Auch beim Putenfleisch variiert der Fettgehalt, je nachdem für welches Teil der Pute du dich entscheidest, ob mit oder ohne Haut und wie du es zubereitest. Das weiße Brustfleisch ist besonders mager, während das Keulenfleisch beispielsweise viel dunkler ist und deutlich intensiver schmeckt.

Fettarm: Putenbrustfilet ohne Haut

Putenbrustfilet ohne Haut Nicht fettarm: Putenschenkel mit Haut

Rezept-Tipp: Fitness-Salat mit Putenbruststreifen

5. Schweinefleisch: Schnitzel und Filet besonders fettarm

Schweinefleisch ist fettreich und total ungesund?! Nicht zwingend! Bei richtiger Zubereitung und Wahl des Fleischstückes kann Schweinefleisch sehr fettarm sein.

Vor allem das gute, alte Schnitzel überrascht positiv: Mit nur 2 Gramm Fett pro 100 Gramm kannst du es guten Gewissens öfter essen. Aber Achtung: Gemeint ist hier nicht das klassische Schnitzel mit dicker Panade, welches in literweise Öl fröhlich vor sich hin frittiert. Denn das gehört mit knapp 10 Gramm Fett pro 100 Gramm definitiv nicht regelmäßig auf deinen Teller.

Mit Schnitzel ist die "Natur-Variante" gemeint, also mageres Schnitzelfleisch ohne Semmelbrösel-Mantel. Auch fettarm und sehr lecker: zartes Schweinefilet. Das kannst du am Stück zubereiten und hinterher aufschneiden oder direkt als kleine Medaillons zuschneiden, anbraten und genießen. Dazu ein paar grüne oder gelbe Bohnen und fertig ist ein gesundes, fettarmes Hauptgericht.

Fettarm: Schnitzel, Filet, Ober-/ Unterschale (Schinkenstück)

Schnitzel, Filet, Ober-/ Unterschale (Schinkenstück) Nicht fettarm: Backe, Haxe, Mett, Bauch

Rezept-Tipp: Schweinegeschnetzeltes mit Zoodles

Die Auswahl an fettarmen und leckeren Fleischsorten ist groß. Bei (Bio-)Geflügel darfst du immer guten Gewissens zuschlagen, denn das weiße Fleisch ist gesünder als rotes. Serviere dazu einen knackigen Sommersalat oder grill noch ein wenig Gemüse, diese Sorten sind ideal.

