Wassermelone 4 Gründe, warum wir Wassermelonen lieben

Im Sommer hat wirklich niemand Lust auf deftige, warme Gerichte, die schwer im Magen liegen. Jetzt muss eine leichte und gesunde Abkühlung her, die wir am besten am Pool snacken können.

Wie gut, dass Wassermelonen jetzt Hochsaison haben. Die sorgen nicht nur für einen leckeren Frisch-Kick, sondern heizen deinem Stoffwechsel auch noch so richtig ein.

Warum ist Wassermelone so gesund?

Zunächst einmal: Wassermelonen zählen botanisch gesehen zum Gemüse (nicht zum Obst, wie oft angegeben), und das ist ja per se schonmal gesund. Sie ist nämlich ein Kürbisgewächs und stammt ursprünglich aus Afrika.

Es gibt aber noch viel mehr Gründe, warum gerade die Melone ein perfekter Sommer-Snack ist. Hier kommen die vier wichtigsten:

1. Wassermelone hat wenig Kalorien, macht aber satt

So eine Wassermelone bringt schon einiges an Kilos auf die Waage, doch in Sachen Kalorien ist sie ein echtes Leichtgewicht: Pro 100 Gramm bringt sie es gerade mal auf 38 Kalorien, 1 Gramm Eiweiß, 8 Gramm Kohlenhydrate und kein Fett. Denn sie besteht – wie der Name es schon erahnen lässt – zum Großteil (90 Prozent) aus Wasser und hat damit eine extrem geringe Kaloriendichte.

Partnerangebot: Proteinpulver mit Collagen

Das neue Nahrungsergänzungsmittel "Triple Perform" stärkt durch den Einsatz des Proteins Collagen Sehnen und Muskeln von Sportlern. Eine gute Collagen-Versorgung kann die Leistungsfähigkeit steigern bei der Regeneration helfen. Hier "Triple Perform" ausprobieren.

2. Wassermelonen sind gesunde Fatburner

Zu verdanken hat die Wassermelone ihren Ruf als Fatburner unter anderem der Aminosäure Citrullin. Sie sorgt indirekt dafür, dass kein neues Fett gespeichert wird und regt gleichzeitig die Fettverbrennung an.

Fett verbrennen und den Beach-Body shapen: Mit unserer Blitz-Kombi aus Training und Ernährung in nur 2 Wochen super Ergebnisse erzielen:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan Last-Minute-Plan // 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

9 intensive Workouts

36 Übungen in Bild und Video

30 gesunde Rezepte

61 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Durch die Aminosäure weiten sich außerdem deine Gefäße, sodass alle Organe besser mit Nährstoffen versorgt werden. Außerdem fanden Forscher heraus, dass Citrullin die Schmerzen bei Muskelkater lindern kann.

Das hat gleich noch einen Vorteil: Wasser füllt nicht nur den Magen und macht satt. Es sorgt auch dafür, dass du keinen Durst bekommst. Trinken musst du aber natürlich trotzdem ausreichend, vor allem im Sommer.

3. Wassermelone punktet als gesunder Durstlöscher

Der hohe Wasseranteil pusht deinen Flüssigkeitshaushalt. Das macht Wassermelone gerade im Sommer zum perfekten Snack für Zwischendurch. Denn mit steigenden Temperaturen steigt auch dein Bedarf an Wasser.

Die gleichzeitige entwässernde Wirkung von Wassermelone reinigt zudem deine Nieren. So wird auch dein Stoffwechsel angeheizt. Und den brauchst du, um Fett zu verbrennen. Einen Haken hat das Ganze jedoch: Deine Blase macht sich öfter bemerkbar.

Produkt-Tipp: Du bist genervt davon, die riesige Melone jedes Mal aufwändig klein zu schnippeln? Besorge dir einen Wassermelonen-Schneider, das spart Zeit und Nerven.

4. Wassermelone sorgt für straffes Bindegewebe und schöne Haut

Mit einem Stück Wassermelone geht es auch den ersten Fältchen und Cellulite an den Kragen. Neben Wasser steckt in der süßen Frucht nämlich auch eine Vielzahl an gesunden Nährstoffen – allerdings nicht so viele, wie bei anderen Melonensorten. Faustregel: je kleiner die Sorte, desto mehr Vitamine und Nährstoffe stecken drin. Diese 8 Lebensmittel sind echte Celulite-Killer.

Ganz vorne mit dabei: Vitamin C, ein echter Alleskönner, der nicht nur die Immunabwehr stützt, sondern auch das Bindegewebe stärkt und so für straffe Haut sorgt. Das enthaltene Antioxidans Lycopin schützt zudem die Zellen vor schädigenden, freien Radikalen und verlangsamt so die Hautalterung. In Sachen Anti-Aging ein echte Wunder-Waffe. Daneben liefert Wassermelone Vitamin A, Vitamin B6 und Kalium.

Rezept-Tipp: Leichter Feta-Melonen-Salat

Statt die süße Frucht immer noch pur zu naschen, kannst du sie auch in vielen leckeren Rezepten integrieren. Wir haben da eine schnelle Rezept-Idee auf Lager.

Jukov studio / Shutterstock.com Unser Lieblings-Rezept des Sommers

Zutaten für 2 große oder 4 kleine Portionen:

1/2 große Wassermelone

4 Zweige Minze

150 g Feta (oder Ziegenkäse)

½ Limette

2 TL Honig

2 EL Olivenöl

je 1 Prise Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Melone von Schale und Kernen befreien und die Minze waschen. Melone in Würfel schneiden oder Bällchen herauslöffeln (das geht super mit so einem Melonenlöffel), Minzblättchen in dünne Streifen schneiden und zusammen in eine Schüssel geben. Feta zerbröseln und dazu geben. Für das Dressing den Saft der Limette mit Honig, Öl, Pfeffer und Salz und verrühren. Das Dressing über den Salat geben und alles zusammen etwa 10 Minuten ziehen lassen, fertig!

Die Wassermelone ist der perfekte Snack im Sommer. Sie enthält nicht nur wenige Kalorien, sie heizt auch noch die Fettverbrennung an und sorgt für eine schöne Haut. Also, reinbeißen!