Frühjahrsmüdigkeit: Warum Eisen oft mehr hilft als Vitamin D

Der Begriff "Frühjahrsmüdigkeit" ist vielen zwar geläufig, doch medizinisch ist er unscharf. Natürlich beeinflusst der Wechsel der Jahreszeiten deinen Schlaf-Wach-Rhythmus und Energielevel – über Licht, Melatonin, den veränderten Hormonhaushalt.

Aber wenn die Erschöpfung über Wochen bleibt, die Konzentration nachlässt und selbst gewohnte Alltagsbelastungen dich überlasten, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Hier erfährst du, warum.

Das Problem mit der Frühjahrsmüdigkeit Deine Müdigkeit ist nicht automatisch saisonal bedingt. Sie kann auch Anzeichen eines Eisenmangels sein. Und der gehört zu den häufigsten körperlichen Ursachen von Erschöpfung, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter, die regelmäßig menstruieren.

Eisenmangel – oft kein Blutbild-Alarm, trotzdem ein Problem Viele Frauen bekommen im Arztgespräch zu hören, ihre Blutwerte seien unauffällig. Was dabei häufig übersehen wird: Ein Eisenmangel ohne Blutarmut (Anämie) ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Die roten Blutkörperchen sind noch in Ordnung, aber die Eisenspeicher sind bereits geleert – und das reicht schon aus, um sich dauerhaft schlapp zu fühlen.

Eine Metastudie wertete 18 randomisierte kontrollierte Studien aus, die eine Eisengabe bei nicht-anämischen Personen mit Eisenmangel und Erschöpfung untersuchten. Das Ergebnis: Eisensupplementierung reduziert subjektive Müdigkeit messbar – auch ohne das Vorliegen einer Anämie. Objektive Verbesserungen der körperlichen Leistungsfähigkeit zeigten sich dagegen nicht. Mit anderen Worten: Du wirst zwar nicht plötzlich sportlicher, doch du fühlst dich wieder wie du selbst.

Eine weitere Metastudie untersuchte psychiatrische und kognitive Effekte von Eisensupplementierung bei nicht-anämischen Personen. In randomisierten kontrollierten Studien verbesserte Eisen demnach Symptome wie Angst, Fatigue und körperliches Wohlbefinden sowie kognitive Leistungen, darunter Konzentration und Kurzzeitgedächtnis. Auch hier gilt: Die Wirkung war an einen tatsächlichen Eisenmangel geknüpft. Wer dagegen ausreichend mit Eisen versorgt ist, profitiert von einer Supplementierung nicht.

Eisen über die Ernährung: Was du wirklich aufnimmst Nicht jedes eisenhaltige Lebensmittel ist gleich. Der entscheidende Unterschied liegt in der Bioverfügbarkeit des Eisens:

Häm-Eisen (aus tierischen Quellen) wird vom Körper deutlich besser aufgenommen: bis zu 25 Prozent. Es steckt beispielsweise in rotem Fleisch, Geflügelfleisch und Fisch.

(aus tierischen Quellen) wird vom Körper deutlich besser aufgenommen: bis zu 25 Prozent. Es steckt beispielsweise in rotem Fleisch, Geflügelfleisch und Fisch. Nicht-Häm-Eisen (aus pflanzlichen Quellen) hat dagegen eine Aufnahmerate von nur 2 bis 10 Prozent. Gute Quellen sind Hülsenfrüchte, Kürbiskerne, Haferflocken, Quinoa und Spinat. Was die Eisenaufnahme beeinflusst:

Förderer: Vitamin C erhöht die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen deutlich. Ein Glas Orangensaft oder frische Paprika zur Mahlzeit machen einen echten Unterschied.

Vitamin C erhöht die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen deutlich. Ein Glas Orangensaft oder frische Paprika zur Mahlzeit machen einen echten Unterschied. Hemmstoffe: Kaffee und Tee (Gerbstoffe), Kalzium und Phytate (in Vollkornprodukten) hemmen dagegen die Eisenresorption. Deshalb ist ein zeitlicher Abstand von mindestens einer Stunde zu eisenreichen Mahlzeiten ratsam.

Tatiana Maksimova, Getty Images Kaffee ist dein Mittel gegen Müdigkeit? Dann solltest du für die volle Wirksamkeit von Eisenzufuhr einen zeitlichen Abstand zwischen dem Konsum von eisenhaltigen Lebensmitteln und Kaffee lassen.

Was das für dich heißt – und was nicht Das hier ist weder ein Aufruf zur Selbstdiagnose noch zur unkontrollierten Supplementierung. Denn ein Eisenüberschuss ist genauso problematisch wie ein Eisenmangel – und beide lassen sich nur mit einem Bluttest ausschließen.

Wenn du über Wochen unter Erschöpfung leidest, die sich mit Schlaf nicht bessert, ist ein Arztbesuch der richtige erste Schritt. Frage gezielt nach dem Bestimmen des Ferritinwerts (der die Eisenspeicher abbildet). Denn dieser ist aussagekräftiger als der Hämoglobinwert allein und wird im Routine-Blutbild nicht immer automatisch mitbestimmt.

Wenn der Wert niedrig ist, können sowohl eine gezielte Ernährungsanpassung als auch eine Supplementierung sinnvoll sein – idealerweise in Absprache mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Frühjahrsmüdigkeit und Eisenmangel bei Frauen Wie merke ich, ob ich Eisenmangel habe? Typische Zeichen für einen Eisenmangel sind anhaltende Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Frieren, brüchige Nägel und Haarausfall. Da diese Symptome unspezifisch sind, ist ein Bluttest (inklusive Ferritinwert-Bestimmung) die einzig verlässliche Methode zur Diagnose. Was ist der Unterschied zwischen Ferritin und Hämoglobin? Hämoglobin misst den Eisengehalt in den roten Blutkörperchen und zeigt Anämie an. Ferritin spiegelt die Eisenspeicher im Körper wider. Der Wert kann niedrig sein, lange bevor eine Anämie entsteht. Für Erschöpfungssymptome ist der Ferritinwert daher der relevantere Marker. Kann ich einfach ein Eisenpräparat kaufen und nehmen? Nicht ohne vorherige Kontrolle der Blutwerte. Ein Eisenüberschuss ist schädlich und kann die Leber belasten. Außerdem unterscheiden sich Präparate in Form und Dosierung deutlich. Lass den Wert ärztlich bestimmen, bevor du supplementierst. Warum sind Frauen häufiger von Eisenmangel betroffen als Männer? Der monatliche Blutverlust bei der Menstruation erhöht den Eisenbedarf menstruierender Frauen deutlich. Studien zeigen, dass in Europa rund 10 bis 32 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter von Eisenmangel betroffen sind und 40 bis 55 Prozent nur noch geringe oder gar keine Eisenreserven haben.