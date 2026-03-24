Sport und Allergie: Was Pollen mit deiner Leistung machen

Du möchtest im Frühling top-motiviert ins Training einsteigen, aber es läuft zäh und fühlt sich mühsam an? Wenn die Pollen fliegen, kann das deinen Körper stärker belasten, als erwartet. Allergische Entzündungsreaktionen wirken im Hintergrund und können deine Ausdauer, Erschöpfung und Regeneration beeinflussen.

Was Allergien mit deiner Leistung machen Bei Heuschnupfen läuft dein Immunsystem auf Hochtouren. Es reagiert auf Pollen mit Entzündungsprozessen, die nicht nur Nase und Augen betreffen, sondern den ganzen Körper. Diese Entzündungsreaktionen können die Atemwege reizen, die Sauerstoffaufnahme erschweren und so auch deine aerobe Leistungsfähigkeit beeinflussen. Bei aktiven Allergiesymptomen kann sogar die VO₂max, also die maximale Sauerstoffaufnahme, leicht reduziert sein.

In der Pollensaison berichten Allergikerinnen und Allergiker häufiger von höherer Erschöpfung, geringerer Ausdauerleistung und längeren Regenerationszeiten nach dem Training. Eine Untersuchung der Deutschen Sporthochschule Köln hat das bestätigt. Das sind die konkreten Ursachen und ihre Auswirkungen:

Das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren

Entzündungsprozesse kosten Energie

Atmung und Sauerstoffaufnahme können beeinträchtigt sein

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Warum du in der Pollensaison schneller erschöpft bist Allergische Reaktionen bedeuten Dauerstress für das Immunsystem. Es setzt Botenstoffe frei, die Kraft in Anspruch nehmen und den Organismus zusätzlich belasten. Gleichzeitig können gereizte Atemwege dazu führen, dass sich intensive Trainingseinheiten schneller anstrengend anfühlen, selbst wenn dein Trainingsstand gleich geblieben ist.

Viele Betroffene berichten in der Pollensaison über:

höhere wahrgenommene Anstrengung bei gleicher Belastung

schnelleres Ermüden bei Ausdauertraining

längere Regenerationszeiten

unruhigeren Schlaf Die Rolle des Schlafs Eine verstopfte Nase, Juckreiz oder nächtliches Husten können die Schlafqualität senken. Dadurch startet dein Körper weniger erholt ins Training, und die subjektive Erschöpfung steigt. Studien und sportmedizinische Reviews zeigen, dass allergische Entzündungsreaktionen mit reduzierter aerober Leistungsfähigkeit und längerer Erholungsdauer zusammenhängen können.

Training in der Pollensaison anpassen Allergiesymptome lassen sich nicht immer vermeiden, wohl aber, wie du darauf reagierst. Mit ein paar Anpassungen kannst du deinen Trainingsplan einhalten, ohne dich unnötig zu überfordern.

4 Anpassungen für leichteres Training im Frühjahr Schon kleine Veränderungen bei Timing, Intensität und Regeneration können helfen, die zusätzliche Belastung durch Pollen abzufangen. Diese 4 Veränderungen machen dein Training im Frühjahr spürbar leichter.

Intensität flexibel halten: Wenn dein Training ungewohnt anstrengend ist, reduziere Tempo oder Umfang leicht. Dein Körper arbeitet bereits gegen die Entzündung – zusätzliche Belastung kann ihn schnell ans Limit bringen. Trainingszeit clever wählen: Pollenbelastung ist frühmorgens oder nach Regen oft niedriger. Plane intensive Einheiten möglichst in diese Zeitfenster. Indoor-Alternativen nutzen: Bei sehr hoher Belastung kann es sinnvoll sein, Läufe oder Intervalltraining vorübergehend nach drinnen zu verlegen: Gym, Bahn oder Home-Workout. Regeneration ernst nehmen: Ausreichend Schlaf, Flüssigkeit und lockere Einheiten helfen, die zusätzliche Belastung für das Immunsystem auszugleichen. Manchmal ist ein ruhiger Tag effektiver als ein erzwungenes hartes Training.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Training und Allergien Kann ich trotz Heuschnupfen trainieren? Ja, solange die Symptome mild sind und du dich grundsätzlich fit fühlst. Bei starken Beschwerden oder Atemproblemen sollte die Belastung reduziert oder pausiert werden. Warum fühlt sich mein Puls beim Training höher an? Entzündungsreaktionen und belastete Atemwege können dazu führen, dass dein Körper stärker arbeiten muss, um ausreichend Sauerstoff zu bekommen. Das kann die gefühlte Anstrengung und den Puls erhöhen. Sollte ich bei hoher Pollenbelastung pausieren? Nicht zwingend. Oft reicht es, Intensität und Dauer anzupassen oder auf Indoor-Training auszuweichen. Höre stärker als sonst auf dein Belastungsempfinden. Beeinflussen Allergiemedikamente das Training? Moderne Antihistaminika machen meist nicht müde, können aber individuell unterschiedlich wirken. Teste neue Medikamente nicht erstmals vor einer harten Einheit. Wird meine Leistung nach der Pollensaison wieder normal? In der Regel ja. Sobald die allergische Entzündungsbelastung sinkt, normalisieren sich auch Erschöpfung und Leistungsfähigkeit wieder.