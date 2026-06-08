Bewegung bremst Entzündung: So reduziert Sport systemische Inflammation

Du trainierst für Kondition, Figur oder mentale Balance? Perfekt, aber wusstest du, dass dein Workout noch mehr bewirkt? Bewegung kann nämlich stille Entzündungen im Körper reduzieren.

Solche systemischen Inflammationen werden oft mit Müdigkeit, Stressreaktionen und verschiedenen chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Bewegung gehört zu den effektivsten Mitteln dagegen.

Warum Bewegung Entzündungen im Körper senken kann Entzündungen sind nicht grundsätzlich schlecht. Kurzfristig helfen sie bei Heilungsprozessen, etwa wenn du dir das Knie aufgeschlagen oder den Arm gebrochen hast. Problematisch wird es, wenn der Körper dauerhaft auf "Alarm" steht – dann sprechen Fachleute von chronischer oder systemischer Inflammation. Aber man kann etwas dafür tun, dass sie zurückgehen – oder gar nicht erst entstehen.

Systematische Reviews zeigen: Regelmäßige körperliche Aktivität senkt die Konzentration wichtiger proentzündlicher Biomarker im Blut. Dazu gehören zum Beispiel CRP, TNF-α und IL-6. Klingt kompliziert, bedeutet aber vereinfacht: Dein Körper reagiert weniger entzündlich. Bewegung stärkt also nicht nur Muskeln und Herz-Kreislauf-System, sondern wirkt auch im Immunsystem.

Anti-Inflammation durch Sport Wer sich regelmäßig bewegt, hat demnach häufig niedrigere Entzündungswerte. Dabei geht es nicht um extremes Training, sondern um kontinuierliche Aktivität. Mögliche Gründe:

Bewegung reduziert Körperfett, das entzündungsfördernde Stoffe freisetzen kann.

Muskeln produzieren beim Training entzündungshemmende Botenstoffe.

Stresshormone und Stoffwechselprozesse werden reguliert. Kurz gesagt: Sport bringt dein Immunsystem zurück ins Gleichgewicht.

Studie im Fokus – Bewegung als natürlicher Entzündungshemmer Forschungsteams haben speziell ältere Erwachsene in mehreren randomisierten Studien untersucht, mit insgesamt 1325 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ergebnis: Regelmäßiges Ausdauertraining senkte mehrere entzündungsfördernde Marker im Blut und erhöhte gleichzeitig einen entzündungshemmenden Marker.

Das deutet darauf hin, dass Bewegung messbar gegen chronische Entzündungsprozesse wirkt. Besonders wirksam waren Programme mit moderater bis höherer Intensität, etwa 30 bis 60 Minuten pro Einheit und 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche.

Welche Sportarten helfen besonders? Die Forschung konzentriert sich vor allem auf aerobes Training, also Ausdauerbewegung. Dazu gehören zügiges Gehen oder Walking, Joggen oder Radfahren, aber auch Tanzen, Aerobic-Kurse oder Schwimmen. Wichtig ist weniger die perfekte Trainingsform als die Regelmäßigkeit.

Was das für deinen Alltag bedeutet Du musst kein Marathontraining starten. Schon moderate Bewegung kann entzündungshemmend wirken. Gute Einstiegsstrategien:

feste Bewegungstermine pro Woche einplanen

Alltagsbewegung erhöhen, indem du öfter die Treppe nimmst oder spazieren gehst

Steigere die Intensität langsam und bleib dran. Dein Körper reagiert auf Wiederholung, nicht auf einzelne Hardcore-Sessions.

FAQ: Entzündung durch Bewegung bremsen Muss ich intensiv trainieren, um einen Effekt zu spüren? Nein. Entscheidend ist nicht maximale Belastung, sondern Regelmäßigkeit. Schon moderates Training, etwa 30 bis 60 Minuten pro Einheit, kann ausreichen, wenn du es mehrmals pro Woche durchziehst. Welche Sportarten sind besonders effektiv gegen Entzündungen? Vor allem Ausdauertraining zeigt in den Studien klare Effekte. Dazu zählen zügiges Gehen, Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Tanzen. Wichtig ist, dass du eine Aktivität findest, die du langfristig beibehältst. Wie schnell zeigen sich Veränderungen im Körper? Erste Anpassungen können bereits nach wenigen Wochen auftreten. Nachhaltige Effekte entstehen jedoch vor allem durch langfristige Routinen. Dein Körper reagiert stärker auf kontinuierliche Belastung als auf einzelne intensive Einheiten. Kann Bewegung Entzündungen komplett verhindern? Nicht vollständig. Entzündungen sind ein natürlicher Teil des Immunsystems. Bewegung hilft aber, chronisch erhöhte Entzündungswerte zu senken und damit gesundheitliche Risiken zu reduzieren.