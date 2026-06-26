Immer im Urlaub krank? Dieses Phänomen könnte der wahre Grund sein

Viele freuen sich monatelang auf den Urlaub – und verbringen die ersten freien Tage dann mit Schnupfen, Kopfschmerzen oder extremer Müdigkeit im Bett. Das Phänomen hat sogar einen Namen: Leisure Sickness, auf Deutsch oft als "Freizeitkrankheit" oder "Urlaubskrankheit" bezeichnet. Die Beschwerden sind real und treten überraschend häufig auf. Doch warum reagiert der Körper ausgerechnet dann, wenn endlich Entspannung einkehrt?

Expertin zum Thema Prof. Dr. med. Martina Prelog ist Professorin für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Würzburg. Die Fachimmunologin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie verfügt über Zusatzqualifikationen in Infektiologie und Kinder-Rheumatologie sowie einen Master in Gesundheitswissenschaften und Public Health. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Immunsystem, Stress und Erkrankungen.

Was ist Leisure Sickness? Leisure Sickness beschreibt ein Phänomen, bei dem Menschen genau dann Beschwerden entwickeln, wenn eine längere Phase von Stress oder Anspannung endet. Typisch ist, dass Symptome am ersten Urlaubstag, am Wochenende oder direkt nach einem besonders arbeitsreichen Projekt auftreten.

Dass es sich dabei keineswegs um eine seltene Erscheinung handelt, zeigt eine repräsentative Erhebung der Internationalen Hochschule (IU): Fast 72 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gaben an, bereits mindestens einmal eine sogenannte Leisure Sickness erlebt zu haben.

Betroffene fühlen sich plötzlich erschöpft, entwickeln Erkältungssymptome oder leiden unter Kopf- und Gliederschmerzen, obwohl sie sich eigentlich auf Erholung eingestellt hatten. Fachleute vermuten dahinter ein komplexes Zusammenspiel von Stresshormonen, dem vegetativen Nervensystem und dem Immunsystem.

Infobox: Woran erkenne ich Leisure Sickness?Typische Beschwerden sind:



• Müdigkeit und Erschöpfung

• Erkältungssymptome

• Halsschmerzen

• Kopf- oder Migräneschmerzen

• Schlafstörungen

• Reizbarkeit

• Frösteln

• Glieder- und Muskelschmerzen



Wichtig: Leisure Sickness ist keine eigenständige Krankheit, sondern beschreibt die körperlichen Reaktionen, die beim Übergang von einer Stress- in eine Erholungsphase auftreten können.

Warum wird man ausgerechnet im Urlaub krank? Auf den ersten Blick erscheint das widersprüchlich. Schließlich sollte sich der Körper in der Erholung eigentlich besser fühlen als während stressiger Arbeitswochen. Tatsächlich spielt chronischer Stress jedoch eine größere Rolle für das Immunsystem, als viele vermuten.

"Bei Stress schüttet der Körper vermehrt Stresshormone aus. Diese stärken uns kurzfristig, damit wir eine Anstrengung besser meistern können", erklärt die Fachimmunologin Prof. Dr. Martina Prelog vom Universitätsklinikum Würzburg.

Kurzfristig hilft dieser Mechanismus dabei, leistungsfähig zu bleiben. Hält die Belastung jedoch über Wochen oder Monate an, kann das Immunsystem beeinflusst werden. "Unter chronischem Stress wird das Immunsystem durch die langfristige Ausschüttung dieser Hormone unterdrückt." Dadurch können sich Infekte oder Entzündungsprozesse bereits entwickeln, ohne dass wir sie sofort bemerken.

Der Rebound-Effekt: Warum Beschwerden oft erst später kommen Ein wichtiger Bestandteil von Leisure Sickness ist der sogenannte Rebound-Effekt. Dabei werden Erkrankungen nicht erst im Urlaub ausgelöst – sie werden lediglich dann spürbar.

"Während der Belastungsphase können Infektionen sich unbemerkt entwickeln, sind aber oftmals nicht gleich spürbar. Erst wenn die Ausschüttung der Stresshormone in der Alltagspause nachlässt, reagiert das Immunsystem wieder stärker."

Die Folge können Müdigkeit, Frösteln, Gliederschmerzen oder klassische Erkältungssymptome sein. "Viele Menschen werden also nicht erst im Urlaub krank, sondern eigentlich schon vorher", sagt Prelog.

Wer besonders häufig betroffen ist Nicht jeder Mensch entwickelt Leisure Sickness. Beobachtungen zeigen jedoch, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale häufiger betroffen sind. Dazu gehören vor allem Menschen, die:

sehr perfektionistisch sind

hohe Ansprüche an sich selbst stellen

schlecht abschalten können

dauerhaft unter Zeitdruck stehen

Arbeit und Privatleben kaum trennen "Besonders häufig sehen wir das bei Menschen, die im Berufs- und Familienalltag unter hohem Leistungsdruck stehen oder unter Dauerstress leiden", erklärt Prof. Dr. med. Martina Prelog. Viele wechseln praktisch ohne Übergang vom Arbeitsstress in den Urlaubsmodus – und genau das kann problematisch sein.

Warum auch Kopfschmerzen und Migräne auftreten können Leisure Sickness bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Infekt dahintersteckt. Manche Menschen entwickeln stattdessen Migräne oder starke Spannungskopfschmerzen.

Auch hierfür könnten die Stresshormone verantwortlich sein. Während der Stressphase gewöhnt sich der Körper an ein dauerhaft erhöhtes Aktivitätsniveau. Fällt dieses plötzlich weg, kann die innere Balance vorübergehend gestört werden.

Prof. Prelog weist darauf hin, dass insbesondere chronisch gestresste Menschen in der Ruhephase empfindlich auf diese hormonellen Veränderungen reagieren können.

Urlaub bedeutet oft zusätzlichen Stress Urlaub bedeutet nicht automatisch Entspannung. Oft kommen zum eigentlichen Alltagsstress noch zusätzliche Belastungen hinzu, die den Körper fordern und die Regeneration erschweren können. Zu den häufigsten Stressfaktoren zählen:

Je mehr dieser Faktoren zusammenkommen, desto schwerer fällt es dem Körper, vom Stress- in den Erholungsmodus umzuschalten.

So kannst du Leisure Sickness vorbeugen Ganz verhindern lässt sich Leisure Sickness nicht immer. Du kannst deinem Körper den Übergang von Stress zu Erholung aber deutlich leichter machen. Wichtig ist vor allem: Geh nicht von 100 auf 0, sondern fahre langsam runter.

1. Arbeite nicht bis zur letzten Minute Versuche, wichtige Aufgaben nicht erst am letzten Arbeitstag abzuschließen. Plane die Tage vor dem Urlaub etwas ruhiger, übergib Projekte rechtzeitig und blocke dir Pufferzeiten. So startet dein Urlaub nicht mit maximalem Stresslevel.

2. Plane einen Puffertag ein Starte möglichst nicht direkt nach dem letzten Arbeitstag in die Reise. Ein freier Tag zu Hause hilft dir, anzukommen, zu packen und mental umzuschalten.

3. Erhole dich aktiv Leg dich nicht nur erschöpft aufs Sofa. Spaziergänge, leichtes Yoga, Lesen, Kochen oder moderater Sport helfen deinem Körper, Stress sanft abzubauen.

4. Nimm Schlaf ernst Versuche schon vor dem Urlaub ausreichend zu schlafen. Wer völlig übermüdet in die freie Zeit startet, macht es dem Immunsystem unnötig schwer.

5. Baue Erholung in deinen Alltag ein Warte nicht bis zum Urlaub, um endlich runterzukommen. Kleine Pausen, Bewegung und feste Erholungszeiten während der Arbeitswoche helfen, Stress gar nicht erst so stark aufzustauen.

Wann du Beschwerden ernst nehmen solltest Leisure Sickness ist in den meisten Fällen unangenehm, aber harmlos. Häufig verschwinden die Beschwerden nach wenigen Tagen wieder von selbst.

Dennoch ist nicht jede Erkrankung im Urlaub automatisch Freizeitkrankheit. Halten Symptome länger an, treten hohes Fieber, starke Schmerzen oder deutliche Leistungseinbußen auf, solltest du ärztlichen Rat einholen.

Wichtig ist außerdem: Die Beschwerden sind keineswegs eingebildet. Sie zeigen vielmehr, wie eng Stress, Nervensystem und Immunsystem miteinander verknüpft sind.

FAQ: Häufige Fragen zu Leisure Sickness Kann Leisure Sickness auch am Wochenende auftreten? Ja. Viele Betroffene berichten, dass Beschwerden nicht nur im Urlaub, sondern regelmäßig an freien Wochenenden auftreten. Warum trifft es oft besonders leistungsorientierte Menschen? Menschen mit hohem Leistungsanspruch stehen häufig dauerhaft unter Anspannung und gönnen sich im Alltag zu wenig Erholung. Dadurch fällt der Wechsel in die Freizeit oft besonders abrupt aus. Können auch psychische Symptome auftreten? Ja. Neben körperlichen Beschwerden berichten manche Betroffene von Reizbarkeit, innerer Unruhe, Stimmungsschwankungen oder emotionaler Erschöpfung. Ist Leisure Sickness ein Zeichen für ein schwaches Immunsystem? Nein. Das Phänomen deutet nicht automatisch auf eine schlechte Immunabwehr hin. Vielmehr reagiert das Immunsystem auf Veränderungen zwischen Belastung und Erholung. Warum bin ich im Urlaub oft zuerst erschöpft, bevor ich mich erhole? Viele Menschen merken in der Ruhephase erstmals, wie belastet sie zuvor tatsächlich waren. Müdigkeit und Erschöpfung können deshalb auch ein Signal dafür sein, dass der Körper dringend Regeneration benötigt.