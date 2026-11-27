Sie spricht offen über Körper, Krankheit und Momente im Leben, in denen nicht alles "slay" ist: Paula Döringer ist erfolgreiche Content Creatorin und Podcasterin. Seit ihrer Jugend lebt die 28-Jährige mit Morbus Crohn – einer Erkrankung, die ihr lange viel Kraft genommen hat.

Heute trainiert sie, läuft und entdeckt immer wieder neu, was ihr Körper leisten kann. Im Interview erzählt sie, warum Stärke für sie längst wichtiger ist als Perfektion, weshalb sie sich von Fitness-Idealen nicht unter Druck setzen lassen will und wie sie gelernt hat, ihrem Körper wieder richtig zu vertrauen.

Paula, was war dein erster Gedanke, als die Anfrage für unser Cover kam? Und was hätte die 14-jährige Paula dazu gesagt? Ich war total überwältigt und konnte erst einmal gar nicht glauben, dass das wirklich passiert. Die 14-jährige Paula hätte wahrscheinlich niemals gedacht, dass sie so ein Shooting einmal ohne Schmerzen und Durchfall schaffen würde. Und auf dem Cover eines Fitness-Magazins hätte sie sich erst recht nicht gesehen. Ich war als Kind total unsportlich.

Damit sind wir mitten in deiner Geschichte. Mit 14 wurde bei dir Morbus Crohn diagnostiziert. Wie sehr hat die Krankheit damals dein Verhältnis zu deinem Körper bestimmt? Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte Schmerzen, verlor viel Gewicht und hatte kaum Kraft oder Energie. In den Jahren danach war ich extrem eingeschränkt. Ich konnte nicht mit meinen Freundinnen shoppen gehen, keine Sleep-over machen, musste Geburtstage absagen oder Klausuren verschieben. Ich habe mich sehr vom Leben ausgeschlossen gefühlt und war mit einer Form von Scham beschäftigt, die andere in meinem Alter kaum nachvollziehen konnten.

Was ist Morbus Crohn?Es handelt sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Magen-Darm-Trakts. Die Entzündung kann grundsätzlich jeden Abschnitt vom Mund bis zum After betreffen, besonders häufig sind jedoch der letzte Teil des Dünndarms und der Dickdarm betroffen. Typisch ist ein schubweiser Verlauf mit beschwerdearmen und aktiven Phasen. Zu den häufigsten Symptomen zählen anhaltender Durchfall, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und Müdigkeit. Die genaue Ursache ist bislang nicht vollständig geklärt.

Gerade bei einer Darmerkrankung geht es ja auch um Dinge, über die man als Teenager wirklich nicht sprechen möchte. Total. Durchfall ist natürlich ein schambehaftetes Thema. Mit 14 hatte ich mein erstes Date und saß vorher eine halbe Stunde mit Krämpfen auf der Toilette. Ich kam zu spät und bat meine Freundin, ihn hinzuhalten, weil ich nicht sagen wollte, was los war. Aber je älter ich wurde, desto weniger konnte ich das Thema verstecken. Gerade in engen Beziehungen muss man darüber sprechen. Irgendwann habe ich angefangen, mit Humor damit umzugehen.

Und irgendwann bist noch einen Schritt weitergegangen und hast auch online darüber gesprochen. Was war der Auslöser? Das war Anfang 2023, ungefähr zu der Zeit, als ich mit Social Media angefangen habe. Es gab gar nicht diesen einen Auslöser. Ich hatte das Thema jahrelang versteckt und dachte irgendwann: Ich möchte das nicht mehr. Bestimmt gibt es viele Menschen mit dem gleichen Struggle. Auf mein erstes Video bekam ich viele Nachrichten. Und da habe ich gemerkt: Dieser Austausch kann Hoffnung geben.

Du selbst lebst heute ohne Medikamente und Beschwerden. Wie war dein Weg dorthin? Ganz wichtig ist mir, dass sich so etwas niemals übertragen lässt und jede Krankheit individuell ist. Bei mir war es so, dass nach dem Studium ein großer Stressfaktor wegfiel. Gegen Ende des Studiums war ich nämlich an einem Tiefpunkt: Ich saß mit Lernzetteln und Durchfall auf der Toilette, während andere auf Uni-Partys gingen. Ich hatte mehrere Medikamente ausprobiert und das Gefühl, so einfach nicht weitermachen zu können.

Was hat dir dann Kraft gegeben? In dieser Zeit las ich auf Empfehlung meiner Mutter ein Buch über die Kraft des Unterbewusstseins. Morgens und abends stellte ich mir vor, mein Arzt würde sagen, die Entzündung sei weg. Gleichzeitig habe ich irgendwann mein damaliges Medikament nicht mehr genommen. Das würde ich aber natürlich niemandem empfehlen, eigenständig zu tun. Und immer ärztlich abklären lassen. Bei mir kamen die Beschwerden danach nicht wieder. Ob es am gesunkenen Stresslevel, an meiner Ernährung oder anderen Faktoren lag, kann ich nicht sagen.

Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Körper inzwischen beschreiben? Ich liebe es, meinen Körper immer besser kennenzulernen. Es ist für mich ein Privileg, ihm wieder mehr Vertrauen schenken zu können. Weil ich so viele Jahre von Krankheit geprägt war, bin ich unglaublich dankbar, dass ich essen kann, was ich möchte, und sportliche Ziele haben kann. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich weiß heute: Mein Körper kann viel mehr, als einfach nur krank zu sein. Ich achte auf meine Ernährung, mache Sport und halte mich fit. Deshalb habe ich eine Grundzufriedenheit mit mir und meinem Körper.

Aber kennst du nicht trotzdem Tage, an denen du dich nicht so wohl in deiner Haut fühlst? Ja, klar. Ich fühle mich nicht immer wohl und das ist auch normal. Sich unwohl zu fühlen ist aber auch ein Gefühl, das kommt und geht. An solchen Tagen versuche ich, meinen Körper nicht negativ zu bewerten, sondern einfach neutral zu betrachten. Und ich weiß, dass der nächste Tag, an dem ich mich slay fühle, bald wieder kommt.

Hast du dafür einen Trick? Mir hilft eine Art Verabredung mit mir selbst. Wenn ich sage: Morgen früh um acht gehe ich ins Gym, behandle ich das wie eine feste Verabredung mit einer Freundin. Oder ich nehme mir vor, wieder normal zu frühstücken. Wenn man solche Versprechen an sich selbst hält, gewinnt man Selbstvertrauen. Ich möchte mich selbst nicht enttäuschen.

Was kann dein Körper heute, was du ihm mit 14 niemals zugetraut hättest? Heute kann ich mir sportliche Ziele setzen und muss nicht alle zwei Wochen mein Training pausieren aufgrund von Krankheit. Als Teenager war ich sehr schwach, hatte kaum Muskulatur, habe wenig gegessen und vieles nicht bei mir behalten. Krafttraining hat mir Hoffnung gegeben, da herauszukommen. Mit 18 machte ich dann mit einer Freundin ein Probetraining im Gym und nahm mir vor, die 50-Kilo-Marke zu knacken und Muskeln aufzubauen. Ich wollte mich stark fühlen.

Heute sieht dir eine große Community beim Training zu und dabei zeigst du dich auch mal in Shorts, die sich unvorteilhaft im Intimbereich abzeichnen. Warum? Ja, der Cami-Check, den ich auf Social Media ins Leben gerufen habe. Damit wollte ich die ernste Atmosphäre im Gym etwas aufbrechen. Und vermitteln: Niemand ist perfekt. Ich bin es auch nicht. Trotzdem dürfen wir an uns arbeiten und uns schön fühlen. Schönheit bedeutet für mich nicht, immer perfekt auszusehen oder optimal gestylt zu sein. Ich sage auch gern: Ihr seid slay, ihr seid seggsi. Für mich sind das keine Begriffe, die man sich erst verdient, wenn man geschminkt und komplett ready ist.

Das heißt aber trotzdem nicht, dass deine Community alles von dir sieht? Nein. Tage, an denen ich wirklich verzweifelt oder überfordert bin, behalte ich oft lieber für mich. Gleichzeitig teile ich negative Gedanken und schlechte Tage, weil ich mehr Realität zeigen möchte. Als meine Oma Anfang des Jahres zu den Sternen gegangen ist, wollte ich vieles erst einmal mit meiner Familie ausmachen. Online gibt es also immer nur ein paar Krümelchen vom ganzen Kuchen.

Auf unserem Cover zeigst du dich von der superfitten Seite. Was sollen andere noch in dir sehen? Smart und stark zu sein, ist für mich wichtiger, als dünn zu sein. Klar, an seinem Körper zu arbeiten, kann Selbstvertrauen geben. Trotzdem möchte ich ein Vorbild sein und zeigen, dass mir eine Halbmarathonvorbereitung schwerfällt – und nicht so leicht ist, wie es oft auf Social Media dargestellt wird. Oder, dass ich auch mit Routinen struggle, Eis nicht widerstehen kann und nicht sofort in allem gut bin. Es geht darum, Spaß zu haben, sich etwas zu trauen und die Komfortzone zu verlassen.

Ja, Eis … In deiner Instagram-Bio steht: "Ich esse trotzdem jeden Tag Eis." Sportliche Ziele zu haben, an sich zu arbeiten und Süßes zu essen, schließt sich für mich nicht aus. Eis ist vielleicht nicht das Beste für den Körper, aber für die Seele. Mein Leben würde ohne Eis einfach weniger Spaß machen. Und dafür sind wir doch auf der Erde: um üppig Spaß zu haben.

Und auch dein Trainingsfokus ist doch eher spaßorientiert … Ja. Früher lag mein Fokus sehr darauf, einen großen Booty aufzubauen. Heute schätze ich es viel mehr, gesund zu sein. Mein Trainingsziel ist es, starke, trainierte Beine zu haben und genügend Ausdauer, damit ich meinen Halbmarathon verletzungsfrei und schmerzfrei laufen kann. Natürlich finde ich einen sportlichen Körper schön. Aber mein Fokus liegt heute mehr darauf, stark und gesund zu sein und mich in meinem Körper wohlzufühlen.

Im Lauf-Game bist du eher noch eine Beginnerin. Was gibt dir das Laufen? Durchs Laufen schaffe ich es, mehr Vertrauen in meinen Körper aufzubauen. Ich habe keine sportliche Vergangenheit und fange wirklich bei null an. Anfangs war mein Puls hoch, meine Leistung überhaupt nicht herausragend. Aber genau das macht mir Spaß: herauszufinden, was mein Körper kann. Seit ich mit Cardio angefangen habe, habe ich das Gefühl, dass es mir gesundheitlich noch einmal besser geht.

Was gibt dir das Laufen, was du beim Krafttraining so nicht bekommst? Ich kann meine mentale Grenze stärker ausreizen. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden, kann draußen abschalten und den Kopf freibekommen. Wenn der Puls hochgeht, fühle ich mich unglaublich lebendig. Und ich liebe es, laufend neue Orte zu entdecken. In London bin ich mit meinem Bruder einfach sieben Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das war wie eine kleine Sightseeing-Tour für mich.

Bei deiner Vorgeschichte ist es wahrscheinlich, dass du sehr genau hinhörst, wenn dein Körper beim Laufen Signale sendet. Total. Ich bin sehr hellhörig und reagiere sofort. Wenn mir zum Beispiel leicht schwindelig wird oder sich ein Lauf plötzlich viel anstrengender anfühlt als sonst, hinterfrage ich, woran das liegen könnte. Habe ich genug gegessen, gut geschlafen oder braucht mein Körper eine Pause? Laufen soll ein Hobby sein und kein Wettrennen gegen mich selbst.

Welche Rolle spielt das passende Equipment für dich? Der Schuh spielt eine wichtige Rolle. Er sollte bequem sein, sich im besten Fall anfühlen, als würde man auf Wolken laufen, und die natürliche Laufbewegung unterstützen. Mein erster Run war direkt mit einem Schuh von True Motion. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Schuh mich unterstützt und abfedert. Dann kann ich einfach laufen und mich freier fühlen.

Die Running-Bubble ist voller Zeiten, Paces und Bestleistungen. Was sagst du jemandem, der mit diesem Sport anfangen möchte, sich davon aber verunsichern lässt? Wenn du deinen eigenen Weg gehst, kann dich niemand überholen. Online sieht man meist nur die besten Zeiten. Man weiß nicht, ob jemand schon seit zehn Jahren trainiert oder eine sportliche Jugend hatte. Sich ständig zu vergleichen, macht unglücklich. Jeder Körper hat sein eigenes Tempo – und das ist okay. Der Körper kann sich nicht über Nacht in Superwoman verwandeln. Niemand ist perfekt.

Du vergleichst dich also wirklich nie? Natürlich. Doch. Sport ist von Wettkämpfen und Bestleistungen geprägt, das sieht man auch auf Social Media. Da postet jemand einen entspannten Halbmarathon in einer Vierer-Pace, und obwohl ich meinen eigenen Weg gehen möchte, kommt das bei mir an. Manchmal erwische ich mich, wie ich mich doch unter Druck setzen lasse. Wichtig ist, sich von krassen Leistungen motivieren zu lassen, ohne sich kleiner zu fühlen.

Das ist leichter gesagt als getan, oder? Aber dein Selbstbewusstsein scheint sehr stabil … Ja, ich bemühe mich. Die Krankheit hat mich einfach früh in sehr unangenehme Situationen gebracht. Und dann war da meine Oma, die mir immer vorgelebt hat, dass einem vieles nicht peinlich sein muss. Mein Tipp ist deshalb: sich immer wieder in ungemütliche Situationen begeben und die Komfortzone verlassen. Wenn man danach merkt: Hey, so schlimm war es gar nicht, wächst das Vertrauen in sich selbst.

Stress war bei deiner Erkrankung immer ein Trigger. Und wenn man deinen heutigen Alltag sieht, wirkt der nicht gerade stressfrei. Ist er auch nicht. Ich bin auch heute häufig überfordert, und ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber ich lerne, meine Emotionen besser wahrzunehmen. Oft hilft es, sich kurz Zeit zu nehmen und eine Emotion wirklich zu spüren. Häufig geht sie dann wieder. Das klappt nicht immer, ich übe selbst noch. In stressigen Phasen nehme ich mir bewusst Zeit für meine Komfortmenschen, backe mein Lieblingsbananenbrot oder schaue eine Serie.

Vieles davon sieht man von außen eben gar nicht. Worauf bist du stolz, obwohl es kaum jemand mitbekommt? Darauf, dass ich mein Leben immer mehr zu lieben lerne und mich intensiv mit meiner Gesundheit beschäftige. Das sieht online keiner: die Arzttermine, Untersuchungen und all die Dinge, die ich tue, damit ich dieses Leben führen kann.

Wenn wir zum Schluss noch ein bisschen nach vorne schauen: Was möchtest du mit 40 erlebt haben? Ich würde gern einen Halbmarathon auf der Great Wall of China gelaufen sein, ein Kind zur Welt gebracht haben, drei bis sechs Monate in Amerika gelebt haben und ein Haus an einem warmen Ort besitzen. Und wenn ich dann noch Social Media mache und Kinder habe, würde ich gern ehrlich zeigen, wie ich diese neue Lebensphase erlebe. Ich hoffe, dass es mir gelingt, auch als Mama kleine Momente für mich zu finden, mir selbst etwas Gutes zu tun und stolz darauf zu sein, was mein Körper geleistet hat.