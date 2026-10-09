Wie dein Bauchfett weniger wird, obwohl du nicht abnimmst

Die Waage gilt für viele Frauen als wichtigster Gradmesser für Fortschritte. Doch das kann in die Irre führen. Denn eine Zahl verrät nicht, was sich tatsächlich in deinem Körper verändert. Während sich beim Gewicht scheinbar nichts bewegt, kann ausgerechnet das Fett im Bauchraum bereits weniger werden.

Warum unsichtbares Bauchfett zum Problem werden kann Wenn von Bauchfett die Rede ist, denken die meisten an die Fettpölsterchen, die sich über den Hosenbund schieben. Dieses sogenannte subkutane Fett liegt direkt unter der Haut.

Daneben gibt es jedoch eine zweite Form: viszerales Fett. Es befindet sich tief im Bauchraum und umgibt Organe wie Leber, Darm und Bauchspeicheldrüse. Zu viel davon ist gesundheitlich relevanter als das Fett direkt unter der Haut: Eine hohe Menge viszeralen Fetts geht unter anderem mit einem erhöhten Risiko für Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher.

Das Problem: Du kannst nicht erkennen, wie viel davon vorhanden ist, und die Waage kann nicht zeigen, ob genau dieses Fett gerade verschwindet.

Die Waage übersieht oft die wichtigste Veränderung Bewegung kann viszerales Fett reduzieren, ohne dass die Waage im gleichen Maß nach unten wandert. Ein großer Forschungsüberblick über 12 systematische Reviews mit insgesamt 149 Studien kam zu dem Ergebnis, dass viszerales Fett durch Training selbst bei geringer oder ausbleibender Gewichtsabnahme zurückgehen kann.

Heißt übersetzt: Weniger Kilos und weniger gesundheitlich relevantes Bauchfett sind nicht dasselbe Ziel. Dein Körper kann Fett im Bauchraum abbauen, während sich auf der Waage deutlich weniger tut.

Training verändert zudem mehr als deine Fettmasse. Regelmäßige Bewegung kann unter anderem deine Insulinsensitivität und Fitness verbessern. Krafttraining setzt zusätzlich einen Wachstumsreiz für deine Muskulatur. Fettverlust und Muskelaufbau können sich auf der Waage teilweise gegenseitig überdecken. Die Zahl bleibt dann ähnlich – dein Körper aber nicht.

Welches Training viszerales Bauchfett reduziert Du brauchst dafür weder täglich stundenlang Cardio noch einen geheimen „Bauchfett-Workout“-Plan. Eine 2024 in „Obesity Reviews“ veröffentlichte Netzwerk-Meta-Analyse wertete 84 randomisierte Studien mit insgesamt 4.836 Teilnehmenden aus.

Das Ergebnis: Ausdauertraining ab moderater Intensität, die Kombination aus Kraft und Ausdauer sowie HIIT konnten viszerales Fett reduzieren. Auch Krafttraining zeigte in der Gesamtanalyse einen Effekt – in der Subgruppenanalyse speziell für Frauen war dieser allerdings nicht statistisch eindeutig.

In der statistischen Rangfolge lagen intensives Ausdauertraining und HIIT vorn. Daraus folgt allerdings nicht, dass du ab morgen jedes Workout in ein Intervall-Inferno verwandeln musst. Entscheidend ist ein Trainingspensum, das zu deinem Fitnesslevel passt und das du regelmäßig durchhältst.

Auch für klassisches Ausdauertraining gibt es starke Daten: Eine Meta-Analyse von 116 randomisierten Studien mit 6.880 Erwachsenen – 61 Prozent davon Frauen – fand mit zunehmender wöchentlicher Trainingsdauer Rückgänge bei Taillenumfang, Körperfett und viszeralem Fett.

Die praktischste Lösung? Kombiniere Krafttraining mit Bewegung, die dein Herz-Kreislauf-System fordert – zum Beispiel zügiges Gehen, Joggen, Radfahren oder Intervalle, wenn sie zu deinem Fitnesslevel passen. Damit trainierst du nicht nur gegen ein einzelnes Fettdepot, sondern gleichzeitig für mehr Kraft, Ausdauer und einen leistungsfähigeren Stoffwechsel.

Woran du Fortschritte jenseits der Waage erkennst Die Waage darf bleiben. Sie sollte nur nicht allein über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Sitzt die Jeans lockerer oder wird dein Taillenumfang kleiner, obwohl dein Gewicht ähnlich bleibt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sich deine Körperzusammensetzung verändert.

Daneben gibt es Fortschritte, die überhaupt keine Zahl auf der Waage abbildet: Du schaffst mehr Gewicht beim Krafttraining, kommst beim Treppensteigen weniger außer Atem oder hältst beim Laufen länger durch.

Das beweist nicht, dass dein viszerales Fett abgenommen hat. Es zeigt aber etwas anderes Wichtiges: Dein Körper reagiert auf das Training. Stillstand auf der Waage bedeutet deshalb nicht automatisch Stillstand im Körper.

FAQ: Viszerales Bauchfett und Bewegung bei Frauen Warum ist viszerales Fett problematischer als normales Bauchfett? Viszerales Fett umgibt innere Organe und ist stoffwechselaktiver als subkutanes Fett. Größere Mengen gehen unter anderem mit einem höheren Risiko für Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Kann viszerales Fett verschwinden, obwohl mein Gewicht gleich bleibt? Ja. Größere Forschungsübersichten zeigen, dass Training viszerales Fett reduzieren kann, obwohl das Körpergewicht nur wenig oder teilweise gar nicht sinkt. Welcher Sport hilft gegen viszerales Bauchfett? Mehrere Trainingsformen kommen infrage. Aktuelle Daten sprechen vor allem für Ausdauertraining, HIIT und die Kombination aus Kraft und Cardio. Krafttraining bleibt für Muskeln und Körperzusammensetzung wertvoll, sein eigenständiger Effekt auf viszerales Fett war in einer aktuellen Subgruppenanalyse speziell bei Frauen jedoch nicht eindeutig. Kann ich viszerales Fett gezielt am Bauch wegtrainieren? Nein. Bauchübungen kräftigen deine Bauchmuskulatur, bestimmen aber nicht, aus welchem Fettdepot dein Körper Energie zieht. Für weniger viszerales Fett zählt regelmäßige Bewegung insgesamt – nicht die Zahl deiner Crunches. Woran erkenne ich Fortschritte, außer auf der Waage? Ein kleinerer Taillenumfang oder lockerer sitzende Kleidung können Hinweise auf Veränderungen rund um den Bauch geben. Mehr Kraft, Ausdauer und Belastbarkeit zeigen zusätzlich, dass dein Training wirkt – auch wenn sie allein nichts darüber verraten, wie viel viszerales Fett du verloren hast.