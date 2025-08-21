Floating Yoga & Pilates: Entspannung mit Meerblick

Es ist der Erholungstraum schlechthin: Du begrüßt den Sonnenaufgang mit einem sanften Yoga-Move und blickst über silbern glitzerndes Wasser, während eine leichte Meeresbrise deinen warmen Körper umspielt. Willkommen auf dem Deck deines Kreuzfahrtschiffes. Ob Entspannungsgymnastik, Pilates oder Meditation – an Bord eines Entspannungsschiffes kannst du diese Wohltaten für Körper, Geist und Seele vertiefen und dabei die Weltmeere erobern – ganz ohne Stress und Hektik, sondern tiefenentspannt und im Flow.

Zeit für dich – Segel hissen und los Stress, Hektik und Alltagssorgen – lässt du auf einer Schiffsreise nicht nur bildlich zurück. Je weiter du dich vom Festland entfernst, desto freier und entspannter wirst du. Endlich hast du Zeit für dich! Zeit für deinen Körper, Geist und Seele! Es ist die perfekte Zeit, um deine Entspannungs-Routine fortzusetzen, zu vertiefen oder mit Yoga auf einem Kreuzfahrtschiff neu zu beginnen. Nie war es einfacher, Body & Soul in Einklang zu bringen.

Gesundheitliche Vorteile von Workouts auf Reisen Meditationsübungen, Pilates oder Yoga auf hoher See vereinen Bewegung, frische Luft und mentale Erholung. Eine Kreuzfahrt mit Entspannungstechniken kann dir helfen, deinen Körper zu kräftigen und deinen Geist zu beruhigen. Positive Effekte sind unter anderem:

Verbesserte Balance und Flexibilität

Weniger Stress und mehr Gelassenheit

Kräftigung der Tiefenmuskulatur

GettyImages / Fabio Formaggio / 500 px Konzentration und Balance: Die Yogaposition Krähe am Pool mit Meerblick fordert Körper und Geist gleichermaßen.



Yoga-Kreuzfahrt: Die besten Reedereien mit Kursen an Deck Angebote für ganzheitliche Erholung findest du heute bei fast allen großen Reedereien, denn die Kombination von Yoga und Meer passt einfach zu gut. Kreuzfahrten sind mehr als nur Urlaub – sie sind eine Auszeit für Körper und Seele. Immer mehr Reedereien bieten deshalb spezielle Routen oder Programme an, auf denen meditative Workouts auf Reisen zum festen Tagesprogramm gehören. Beliebt sind unter anderem:

mit morgendlichen Flow-Sessions

MSC Cruises mit internationalen Trainern

TUI Cruises Mein Schiff mit Kursen auf dem Sonnendeck Tipp: Auszeiten voller Inspiration, Entspannung und persönlicher Weiterentwicklung bietet die TUI Cruise Flotte Mein Schiff an. Persönliche Betreuung steht auf diesen Reisen im Vordergrund, deshalb kannst du auf der Webseite der Yoga-Kreuzfahrten deine Coaches kennenlernen.

Pilates an Deck für Anfänger und Fortgeschrittene Du musst dich auf einer Pilates- oder Yoga-Kreuzfahrt nicht mit Haut und Haaren einem Guru verschreiben. Du kannst in die Programme auch nur reinschnuppern – sie stehen allen offen. Ob Einsteiger oder erfahrener Yogi – die Kreuzfahrtschiffe bieten Programme für jedes Niveau. Die ausgebildeten Trainerinnen und Trainer passen die Übungen individuell an und sorgen für eine sichere Ausführung.

Erweitere deinen Horizont mit Floating Yoga & Co. Vom Sonnengruß hast du sicher schon gehört – doch ihn auf einer Yoga-Kreuzfahrt an Deck auszuführen, während die Sonne am Horizont die Wolken rosa färbt, ist ein Erlebnis für alle Sinne. Zumba, Pilates, Breathwork – die neue Generation der Boote bietet so ziemlich alles, was die Herzen von ganzheitlichen Fitness-Fans höherschlagen lässt.

Für eingefleischte Yogis darf es auf ihrer Wellness-Schiffsreise aber gern noch etwas außergewöhnlicher sein: etwa Floating Yoga auf dem Deck oder Aerial Yoga in sanft schaukelnden Tüchern auf dem Entspannungsschiff. Noch nie davon gehört? Dann freu dich auf das exotische Kursangebot der modernen Traumschiffe.

Standard-Yoga- und Pilates-Kurse – auf Ober- oder Unterdeck Ob Pilates-Kurse auf dem Oberdeck oder indische Entspannungsübungen – auf deiner Kreuzfahrt sind diese Angebote Standard, ebenso wie Aerobic- oder Bauch-, Beine- und Po-Kurse im Fitnesscenter im Schiffsbauch. Viele Wellness-Kreuzfahrten und Entspannungsschiffe bieten täglich ein abwechslungsreiches Programm für Körper und Geist.

Morgengymnastik auf dem Sonnendeck

Hatha Yoga an Deck (MSC Cruises, Mein Schiff, Aida, Royal Caribbean)

Ganzheitliche Trainings und Meditationen mit Meerblick auf dem Sportaußendeck

Bauch-Beine-Po- oder Pilates-Kurse auf dem Outdoor-Deck

Mobility Training und andere Workouts, wie Stretching mit Ausblick aufs Meer Yoga am Strand: Die 5 schönsten Destinationen

Exotische Kurse auf einem Entspannungs-Schiff Noch größer, noch besser und noch ausgefallener – vom ewigen Wettstreit unter den Kreuzfahrtgesellschaften kannst du nur profitieren, besonders wenn es um dein Wohlbefinden geht. Ob Yoga-Kreuzfahrt, Pilates an Deck oder ganze Wellness-Cruises: Mit immer exotischeren Kursangeboten werben die Reedereien um die Gunst ihrer Gäste. So verwandelt sich jedes Entspannungsschiff in eine schwimmende Oase für Körper und Geist. Konkret darfst du dich auf diese Workshops und Personal-Trainings für Yogis an Bord freuen:

Beyond Yoga mit Meerblick (MSC Cruises)

Alternative Asanas, je nach wechselnden Trainern und Angeboten

Breathwork und Atemtechnik auf dem Outdoor-Deck (Mein Schiff)

Me time Hypnose in der Entspannungs-Lounge (Mein Schiff)

Resilienz-Training unter Deck (Mein Schiff)

Hot-Yoga, vor allem auf skandinavischen Linien beliebt (Norwegian Cruise Line)

Floating-Yoga im Pool

Wirbelsäulen-Dehnung auf dem Outdoor-Deck (Mein Schiff)

Aerial-Yoga mit Tüchern vorm Panoramafenster im Bug des Schiffes (Mein Schiff, Royal Caribbean, Aida)

Meditation in der Entspannungslounge (Aida, MSC Cruises, Mein Schiff, Royal Caribbean) Floating Yoga auf Kreuzfahrt! Die Asanas dieser Praxis werden normalerweise auf SUP-Boards auf Seen oder in Pools ausgeübt. Insofern kannst du jeden indischen Entspannungssport, der auf einem Boot ausgeübt wird, Floating Yoga nennen. Beliebt ist diese Technik, weil du ständig die Bewegungen des schwimmenden Untersatzes ausgleichen musst, und deshalb deine Tiefenmuskulatur sowie dein Gleichgewichtssinn zusätzlich gefordert werden. Du solltest aber ein erfahrener Yogi sein, bevor du diese Paradedisziplin des indischen Heilsports ausübst.

GettyImages / Fabio Formaggio / 500 px Asanas im Flow: Körper und Geist im Einklang mit den Bewegungen des Meeres.



Dein Tagesablauf auf der Fitness-Kreuzfahrt Es dürfte dir nicht schwerfallen, früh aufzustehen. Die Kulisse aus Sonnenaufgang, Wellenrauschen und frischer Meeresluft ist unvergleichlich, deshalb nichts wie raus aus dem Bett und hinein in deine Wohlfühl-Trainings-Klamotten. Wenig später stehst du schon auf deiner Matte auf dem Sonnendeck – umgeben vom endlosen Blau des Meeres atmest du tief ein und aus. Du hebst deine Hände zum Herzen und summst OMMMMM.

Typische Kurszeiten für Yoga oder Pilates an Deck sind Frühmorgens für einen energiereichen Start

Spätnachmittags bei goldenem Abendlicht

Sonnenuntergangs-Sessions für tiefe Entspannung Pilates-Kurse an Deck einer Wellness-Kreuzfahrt Das Sonnenplateau oder Pilates Deck ist oft einer der beliebtesten Treffpunkte an Bord einer Wellness-Kreuzfahrt. Du findest es ganz easy über den Lageplan auf deiner Schiffs-App. Hier kombinierst du Ganzkörpertraining mit einem atemberaubenden Ausblick.

Beliebte Outdoor-Pilates-Angebote auf Seereisen sind:

Pilates-Mattenkurse mit Meerblick

Reformer-Pilates für Fortgeschrittene

Kurze Stretching-Einheiten zwischen Landgängen Schiffs-Apps – mehr als Helfer für Kreuzfahrt-Kurszeiten Keine Sorge, den Kurs deiner Seereise bestimmt der Kapitän allein. Du musst dich lediglich um deine Kurszeiten für Meditation, Pilates etc. kümmern. Ohne digitale Hilfsmittel geht auch das nicht mehr. Zum Glück gibt es die Bord-App. Auf ihr kannst du den Zeit- und Lageplan deiner Sessions auf deinem Schiff recherchieren und die kostenpflichtigen Angebote ggf. bezahlen.

GettyImages / Fabio Formaggio / 500 px Du kannst Yoga oder Pilates auch jederzeit eigenständig mit App und Kopfhörer machen – so bleibst du bei dir und störst andere Passagiere nicht.



Inklusive Leistungen: Yoga- und Pilates-Kurse Natürlich sind die meisten Kurse auf einem Entspannungsschiff im Reisepreis enthalten. Insbesondere Yoga und Pilates an Deck sind umsonst. Es kann dennoch sein, dass du dich für die Kurse anmelden musst, da die Teilnehmerzahl oft begrenzt ist. Selbstverständlich kannst du auch auf gut Glück spontan vorbeikommen – auf einem entspannten Kreuzfahrtschiff bist du fast überall herzlich Willkommen.

Tipp: Wenn du 100 Prozent sicher gehen möchtest, dass du einen Platz in deinen Kursen bekommst, kannst du bei der Buchung deiner Seereise nachfragen, ob dies notwendig ist. Das gleiche gilt auch für Entertainment-Veranstaltungen oder Kochkurse etc. Für dein Yoga-Programm auf Kreuzfahrt reicht die Anmeldung über das Spa- oder Sportdesk oder die Bord-App aus.

Das solltest du mitbringen Für Yoga oder Pilates an Deck eines Entspannung-Schiffes brauchst du nicht viel, das meiste – wie zum Beispiel die Matte oder Sitzkissen – wird ohnehin gestellt. Empfehlenswert sind die folgenden Utensilien:

Bequeme, atmungsaktive Kleidung

Eigene Trinkflasche

Optional: deine eigene rutschfeste Matte plus Handtuch

Flexible Gymnastikschuhe oder leichte Turnschuhe Tipp: Die neue Generation der Cruises bietet Einkaufspassagen mit einer Vielzahl an Boutiquen. Solltest du deine Sportsachen zuhause vergessen haben, wirst du hier garantiert fündig. Eine schöne Trainingshose, ein Sarong oder eine Matte mit Buddhaprint sind übrigens schöne Erinnerungsstücke an deine Luxusreise zu dir selbst.

Yoga in Kombination mit Ausflügen und Erholung Reisende auf Kreuzfahrt lieben Landgänge. Auf ihnen kannst du neue Eindrücke gewinnen und noch mehr Motivation für Yoga auf deiner Kreuzfahrt bekommen. Passende Ausflüge führen dich in botanische Gärten, in heilige Tempel, auf bunte Märkte oder an Traumstrände. Es sind Orte zum Durchatmen, deren Spirit dich noch in Gedanken bei deiner nächsten Session an Bord begleitet.

Beliebte Ausflugs-Kombinationen können sein: Strandmeditation mit Dehnübungen

Rad- oder Mountainbike-Tour durch die Natur

Wandern oder SUP-Yoga am Strand

Erst Sightseeing an Land, dann Massage oder Pilates Tipp: Damit Körper, Geist und Seele auf deiner Seereise im Einklang bleiben, kannst du diverse Wohlfühl-Angebote wahrnehmen. Es gibt inspirierende Lesungen, Vorträge, Ernährungsberatung, Kochkurse und Schulungen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, die für einen gesunden Lifestyle stehen und mit denen du deine Balance zurückgewinnen kannst.

Die häufigsten Fragen zum Entspannungssport auf Kreuzfahrt Gibt es auf Kreuzfahrten Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene? Die meisten Kurse beinhalten Hatha- oder Vinyasa-Asanas, die auch für Einsteiger geeignet sind. Die Schwierigkeitsgrade sind angegeben. Und es gibt Kurse, die sich eher zum Reinschnuppern und andere, die sich für Profi-Yogis eignen. Muss ich meine eigene Yogamatte mitbringen oder wird eine gestellt? In der Regel werden Matten und Equipment für das Kursprogramm an Bord gestellt. Im Notfall kannst du in den Boutiquen an Bord Sportausstattungen kaufen. Kann man Yoga auf einer Kreuzfahrt im Freien mit Meerblick machen? Yoga-Stunden können an Deck oder in einem Indoor-Studio stattfinden, das hängt von den klimatischen Bedingungen während deiner Seereise ab. Für das Training im Freien mit Meerblick eignet sich das Sonnendeck oder Flächen am Pool besonders gut. Wo dein Kurs stattfindet, erfährst du über die Bord-App.