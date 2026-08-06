Streit mit bester Freundin: So regelt ihr das

Freunde, Familie und Gesundheit sind die wichtigsten Dinge im Leben. Insbesondere: Freundinnen. Eine richtig gute Freundin, mit der du ausgelassen feiern kannst, die dir aber auch in schwierigen Zeiten zur Seite steht, ist ein echtes Geschenk. Doch selbst in den besten Freundschaften gibt es mal Streit. Wenn die Rückendeckung sich zum In-den-Rücken-Fallen wandelt und die engste Vertraute zu einer unzuverlässigen Nervensäge wird, stellt sich die Frage, ob du das Gespräch suchen, dich zurückziehen oder alles herunterschlucken solltest.

In diesen Situationen stellt sich dann die Frage: Das Gespräch suchen, sich zurückziehen, oder einfach durchgehen lassen? Bärbel Wardetzki, Psychotherapeutin und Autorin von "Nimm’s bitte nicht persönlich" (Kösel-Verlag, 13 Euro) verrät, wie du Probleme easy ansprichst und wann es womöglich besser ist, einen Schlussstrich unter eure Freundschaft zu ziehen.

Streit mit bester Freundin? Geschenke zur Versöhnung Gehen wir zunächst mal nicht vom Schlimmsten aus. Wenn ihr einfach nur einen doofen kleinen Zwist hattet, der mehr mit eurem Alltagsstress oder einem unglücklichen Moment zusammenhängt als mit tiefgreifenden Dingen, kannst du einfach mit einem kleinen Präsent bei ihr aufkreuzen und die Sache klären. Hier ein paar Ideen:

Mit einer Lichter-Bilderkette (hier bestellen: Lichter-Bilderkette) kannst du ihr die schönsten Momente eurer Freundschaft eindrucksvoll vor Augen führen. Das hilft, die unschönen Momente zu vergessen.

(hier bestellen: Lichter-Bilderkette) kannst du ihr die schönsten Momente eurer Freundschaft eindrucksvoll vor Augen führen. Das hilft, die unschönen Momente zu vergessen. Ein kleiner Flaschengarten (hier bestellen: Flaschengarten) ist einfallsreicher als Schnittblumen, macht genauso viel Freude und hält viel länger!

(hier bestellen: Flaschengarten) ist einfallsreicher als Schnittblumen, macht genauso viel Freude und hält viel länger! Wenn es doch ein etwas heftiger Streit war, ist eine Mini-Sofort-Bildkamera (hier bestellen: Sofortbildkamera) das perfekte Geschenk, um gleich ein Versöhnungsfoto miteinander zu machen.

(hier bestellen: Sofortbildkamera) das perfekte Geschenk, um gleich ein Versöhnungsfoto miteinander zu machen. Die Botschaft "Best Friends Forever" kommt am besten, wenn sie auf einer schicken Leuchttafel (hier bestellen: Light-Box) steht. Andere mögliche Botschaften: "I'm sorry!" oder "Auch'n Glas Wein?" Für den Fall, dass der Riss zwischen euch zu groß ist, um ihn mit einem Geschenk und einem flotten Spruch zu kitten, haben wir natürlich auch andere Tipps für dich.

Was tun, wenn die Freundin nur noch nervt? Menschen verändern sich im Laufe der Zeit, Freundschaften auch. Manchmal kennt man sich dann doch weniger gut, als ihr vielleicht dachtet. Studien zeigen, dass es in Freundschaften schwierig werden kann, wenn bei Beteiligten nicht ganz genau wissen, wie der oder die jeweils andere auf bestimmte Situationen reagiert. Problematisch wird es nur, wenn die Freundschaft zur Belastung wird. Wenn ihr euch nicht einfach auseinanderlebt, sondern es dir dabei schlecht geht. Oft fällt es schwer abzuschätzen, wann du das Problem offen ansprechen oder vielleicht sogar endgültig "Schluss" machen solltest. (Idee: Diese 7 Dinge solltest du deiner besten Freundin öfter sagen.)

Zunächst kannst du eine Weile abwarten, vielleicht unauffällig auf Distanz gehen, ihr und euch etwas Zeit geben. Wenn das Problem, was auch immer es ist, jedoch bei jeder Begegnung wieder aufflammt, solltest du etwas tun. Das heißt vor allem: etwas sagen.

Was kannst du jetzt unternehmen? Folge deinem Bauchgefühl. "Wenn man das Gefühl hat, sich nichts mehr zu sagen zu haben, oder die Freundin sich einfach nicht mehr kümmert, obwohl sie das früher getan hat." Das Ganze ist auch eine Typfrage. Manche Leute ziehen schnell einen Schlussstrich, andere leiden länger. "Viele halten an einer Beziehung fest, die sie eigentlich längst beenden sollten. Es gibt ja diese Freundschaften, die sich nur um Äußerlichkeiten drehen. Wo niemand er oder sie selbst sein kann, ohne sich direkt dumme Sprüche anhören zu müssen."

Ein anderes zerstörerisches Thema ist Neid. Prinzipiell gilt: Wenn du dich ausgenutzt fühlst, solltest du etwas unternehmen: "Wenn man ständig für eine Freundin da sein soll, sie aber nie hilft, wenn man selbst ein Problem hat, dann stimmt die Balance nicht mehr", sagt die Expertin. In diesem Fall solltest du dringend das Gespräch suchen. Wenn dein Gegenüber wenig bis kein Verständnis zeigt, weißt du ja, wo ihre Prioritäten liegen. In dem Fall sagst du "Tschüss!" Mit einer Freundin, die sich nicht um deine Gefühle schert, verschwendest du nur Zeit, die du besser mit wahren Freund:innen verbringen solltest.

Was tun, wenn die Freundin nur Vorwürfe macht? Aus heiterem Himmel attackiert sie dich, meist für Dinge, an denen du keine Schuld trägst, oder die schon immer so waren. Klar, du solltest dir nicht alles gefallen lassen und gegebenenfalls auch mal zur Wehr setzen. Aber auch du bist nicht unfehlbar. Trägst du eine Mitschuld am Konflikt? Studien zeigen, dass Menschen, die Angst vor Zurückweisung haben, häufiger in Konflikte geraten. Hat sie sich vielleicht von dir zurückgewiesen gefühlt?

Was kannst du jetzt unternehmen? Reflektiere zunächst dein eigenes Verhalten: "Um eine Lösung zu finden, ist es gut, die Ursache zu kennen, und den eigenen Anteil am Konflikt." Warum ist deine Freundin vielleicht eifersüchtig oder wertet dich ab? Gibt es etwas, das deine Freundin an deinem Verhalten stört? Hast du womöglich an irgendeiner Stelle zu viel von ihr verlangt?

"Oft stellen wir zu hohe Ansprüche an unsere Freunde oder überschreiten Grenzen", sagt Expertin Wardetzki. Räume deinen Teil der Verantwortung ein und gehe auf sie zu. Du hast nichts falsch gemacht? Dann suche das Gespräch und frage ehrlich: "Was ist eigentlich mit dir los?"

Shutterstock.com/Prostock-studio Du hast das Gefühl, deine Freundin sucht bei jeder Lappalie Streit? Womöglich liegen die Gründe tiefer.



Wie verhalte ich mich, wenn meine Freundin nie Zeit für mich hat? Deine beste Freundin hat eine:n neue:n Partner:in und – schwupps! – sind die gemeinsamen Pläne Geschichte. Das ist der Klassiker. Das kann natürlich auch umgekehrt passieren, wenn du jemanden kennenlernst. Sogar Studien zeigen, wie sogenannte "Friendship jealousy" Freundschaften belasten oder gar zerstören kann.

Es gibt aber auch andere Situationen, in denen plötzlich Funkstille ist. So ein plötzlicher Kontaktabbruch verletzt sehr, du fühlst dich im Stich gelassen. Natürlich könntest du das einfach so hinnehmen. Deiner Freundin die neue Liebe, oder was auch immer sie beschäftigt, gönnen und dir sagen: Irgendwann trefft ihr euch ja sicher wieder. Aber ist das der richtige Weg?

Was kannst du jetzt unternehmen? Beleidigt auf Besserung warten hilft nicht. Die Expertin rät: "Einfach ansprechen. Es ist normal, dass sich Freundschaften lockern, wenn man eine enge Partnerschaft eingeht. Es ist trotzdem möglich, mit Freunden zusammen zu sein. Es gibt sicher eine Lösung, wie man gemeinsam Zeit verbringen kann. Vielleicht ein Ritual von früher weiter pflegen? Ein gemeinsamer Urlaub?" Mehr Tipps: 10 Dinge, die du unbedingt mit deiner besten Freundin tun solltest. Sage deiner Freundin ruhig, wie du dich ohne sie fühlst, dass sie dir fehlt. "Wir müssen manchmal daran erinnert werden, dass wir Freundinnen genauso brauchen wie den Partner beziehungsweise die Partnerin."

Was tun, wenn die beste Freundin dich enttäuscht hat? Sie hat ein Versprechen nicht gehalten? Oder mit deinem beziehungsweise deiner Ex herumgemacht, obwohl du noch ein wenig an ihm oder ihr hängst? Das ist Mist – aber so etwas passiert. Ist dein Leid so groß, dass du den Kontakt abbrechen willst?

Was kannst du jetzt unternehmen? Renne nicht gleich weg. Aufeinander eingehen zu können, auch in solch einer Lage, ist die Grundlage jeder Freundschaft. Prüfe zuerst, ob ihr das Vertrauen wieder aufbauen könnt – vielleicht mit etwas Abstand.

"Manchmal sind Freundschaftspausen ganz gut", sagt Bärbel Wardetzki. "Also den Kontakt reduzieren und sich neu orientieren." Lockere die Beziehung etwas und treffe dich öfter mit anderen Freund:innen. Wenn du dich mit mehreren Leuten triffst, ist die Erwartung an die einzelnen nicht mehr so groß. Und so entsteht die Chance, die Freundschaft wiederzubeleben, und das kann dazu führen, dass ihr euch wieder näherkommt – weil ihr merkt, was ihr aneinander habt. "Eine Freundschaft ist ein Prozess. Man muss Geduld haben und nicht zu hohe Ansprüche formulieren", rät die Expertin.

Grundsätzlich gilt: Treffe keine überstürzten Entscheidungen. Oft kennst du die Person schon lange, ihr teilt einzigartige Erlebnisse miteinander. Deshalb lohnt es sich in den meisten Fällen, daran zu arbeiten und einen Weg zu finden, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. Manchmal hilft es, einen Gang zurückzuschalten, manchmal müsst ihr etwas Tempo zulegen. Das kommt auf die Situation an. Mit einem Gespräch lassen sich aber die meisten Probleme aus der Welt schaffen. Wenn all das nichts bringt, könnt ihr immer noch die Reißleine ziehen.

Streit mit der besten Freundin: Die 3 wichtigsten Tipps Meistens braucht es nicht mehr als ein offenes Gespräch, um eine angeschlagene Freundschaft zu retten. Hier liest du, wie du dieses am besten angehst:

1. Probleme ansprechen Sage offen, was dich stört, aber rede unbedingt in der Ich-Form. Expertin Wardetzki: "Die Freundin nie direkt angreifen! Du-Sätze zwingen sie in die Defensive. Also immer aus der Ich-Perspektive sprechen!" Mache ihr klar, wie du dich fühlst, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise verhält, was du vermisst, und was du dir von deiner Freundin wünschst.

2. Fragen stellen Natürlich musst du sie auch fragen, wie es ihr dabei geht und was sie dazu zu sagen hat. Du solltest deiner Freundin jederzeit die Chance geben, ihre Sicht der Dinge zu äußern. "So ist es kein Angriff und beide befinden sich auf einer Ebene. Vielleicht geht es ihr genauso, dann gibt es schon eine Gemeinsamkeit."

3. Konsequenzen ziehen Wenn sich ihre Reaktion (und damit die Freundschaft) falsch anfühlt und dir Kummer bereitet, habe den Mut, dich zu trennen, und sei es für eine gewisse Zeit. Sage ihr, was dich bedrückt und dass du dich aus dieser Freundschaft zurückziehen willst. Gut möglich, dass sie das genauso sieht und sich einfach nicht getraut hat, ehrlich zu sein. "Nicht immer spricht man es aus, weil es oft peinlich ist", so Psychologin Wardetzki. Also, raus mit der Sprache – du wirst sehen, es hilft!

FAQ: Die häufigsten Fragen bei Streit mit der besten Freundin Wann sollte ich das Gespräch mit meiner Freundin suchen? Wenn ein Problem bei jeder Begegnung wieder aufflammt, ist es Zeit zu reden. Warte nicht zu lange – die meisten Konflikte lassen sich mit einem offenen, ehrlichen Gespräch lösen, bevor sie sich festfahren. Wie spreche ich Probleme am besten an? Immer aus der Ich-Perspektive. Statt Vorwürfen lieber sagen, wie du dich fühlst und was du dir wünschst. Du-Sätze drängen dein Gegenüber sofort in die Defensive – und darum geht es nicht. Was tun, wenn die Freundin seit einer neuen Beziehung keine Zeit mehr hat? Beleidigt warten bringt nichts. Sprich sie direkt darauf an und sag ihr, dass sie dir fehlt. Manchmal brauchen wir einfach eine sanfte Erinnerung daran, dass Freundschaften genauso wichtig sind wie romantische Beziehungen. Ist es normal, dass Freundschaften schwieriger werden? Absolut. Menschen verändern sich – und Freundschaften auch. Problematisch wird es erst, wenn die Freundschaft zur echten Belastung wird und dir nicht mehr guttut.