Balkon-Ideen 2021 So wird dein Balkon zum schönsten Ort des Sommers

Wer verbringt nicht gern ein paar schöne Stunden auf dem Balkon in der Sonne? Gestalte ihn so, dass du ihn nicht mehr verlassen möchtest

Endlich ist der Sommer da! Die Menschen tummeln sich auf den Straßen, Wiesen und Parks sind mit Picknickdecken übersäht. Jedoch ist die Pandemie noch nicht überstanden, was das gemeinsame Zusammenkommen an öffentlichen Plätzen einschränken kann. Wem die Decke auf den Kopf fällt und wer einen Balkon hat, der flüchtet sich gern dorthin. Ob zum Arbeiten, Entspannen oder auf einen Drink mit Freundinnen, gemütlich muss es sein. Doch häufig stapelt sich auf dem Balkon alles, was man über den Winter aus der Wohnung haben wollte, außerdem könnte hier durchaus auch mal drüber gewischt werden. Keine gemütliche Atmosphäre. Oder findest du deinen Balkon vielleicht sogar zu klein, um gemütlich ein paar Stunden dort zu verbringen? Keine Sorge! Wir verraten dir, wie dein Balkon zu deinem "Place to be" des Sommers wird. 9 Tipps, die dein Zuhause wohnlicher machen.

1. Sichtschutz

Für den Anfang ist für viele besonders eines wichtig: nicht von jedem gesehen zu werden. Ob man im Erdgeschoss oder im 3. Stock wohnt, oder besonders neugierige Nachbarn hat, jeder fühlt sich durchaus mal beobachtet. Hier können Sichtschutze Abhilfe schaffen. Ein Nachteil ist allerdings, dass diese oftmals nicht gerade ein Hingucker sind. Daher haben wir hier zwei Varianten aufgeführt, die deinem Balkon trotzdem das gewisse Etwas verleihen.

Sichtschutz in Blätteroptik

Hersteller Sichtschutznetz in Blätteroptik

Hier bestellen: Wiltec Sichtschutznetz

Der Vorteil an diesem Sichtschutz ist, dass er durch seine Blätteroptik durchaus natürlich wirkt. Für einen gemütlichen, grünen Balkon ist er dementsprechend gut geeignet. Die Maße betragen 300bcm x 150bcm. Die Blätter sind aus Polyester hergestellt, also wetterfest. Einfach aufrollen und zum Beispiel mit Kabelbindern am Geländer längs befestigen – einfach und effektiv.

Sichtschutz aus Holz

Hersteller Natürlicher Sichtschutz aus Holz

Hier bestellen: Sol Royal Sichtschutz

Für diejenigen, die ungern einen Sichtschutz aus Plastik oder Polyester möchten, eignet sich eine Holzmatte hervorragend. Diese hier ist aus Weide, also ein wenig dunkler und stabiler als die klassische Bambusmatte. Erhältlich ist der Sichtschutz in vier verschiedenen Maßen von 300 cm x 100 cm bis 500 cm x 160 cm. So ein hölzerner Sichtschutz schafft unter Garantie eine gemütliche Atmosphäre.

2. Pflanzen

Pflanzen dürfen auf einem schönen Balkon auf keinen Fall fehlen. Denn sie bringen Farbe und Leben ins Spiel. Das freut nicht nur die Tiere in deiner Umgebung, sondern bringt dir auch ein wenig Natur ins Haus. Je nach Platz kannst du sie dir auf den Boden stellen oder ans Geländer hängen.

Hängender Pflanzkasten

Hersteller Hängende Pflastenkasten sind der Klassiker auf dem Balkon

Hier bestellen: Kreher Pflanzkästen

Platzsparend, für alle die nicht sonderlich viel Platz haben. Diese Pflanzkästen sind schlicht und schick. Die Metallhalterung klemmst du einfach über das Geländer und fertig. Das Material ist UV- und Wetterbeständig. Kleiner Pluspunkt: Die Kästen haben ein integriertes Bewässerungssystem, falls es mal ein paar Tage nicht regnet und du wenig Zeit zum Gießen hast.

Stehender Pflanzkasten

Hersteller Stehende Blumenkasten sorgen für Garten-Feeling

Hier bestellen: Esma Blumenkasten

Dieser Blumenkasten bringt richtiges Garten-Feeling auf deinen Balkon. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich. Du kannst ihn als Übertopf verwenden oder aber direkt bepflanzen. Auf Boden, Bank oder Tisch in jedem Fall ein Hingucker.

Blumentopf

Hersteller Blumentöpfe gibt es in allen Formen und Farben

Hier bestellen: Spalvos 3-er Pack Seegras Blumentopf

Du möchtest gerne einzelne Pflanzen auf deinem Balkon stehen haben, die du unterschiedlich platzieren kannst? Dann kommt hier der klassische Blumentopf mal anders. Dieses 3er-Set besteht aus natürlichem Seegras – wird dem Begriff "Topf" also nicht ganz gerecht. Dafür sind sie aber optisch sehr schön verarbeitet, umweltfreundlich und handgefertigt. Das Set beinhaltet 3 Größen. Das Beste: Sie sind multifunktional. Im Winter kannst du sie nämlich super als Behälter für Drinnenpflanzen oder Kosmetik und Kleinkram verwenden.

Hängende Blumenampel

Hersteller Hängende Blumenampeln versprühen einen Boho-Chick

Hier bestellen: Petutu Blumenampel

Wie wärs mit Pflanzen, die gar nicht auf, sondern über dem Balkon hängen? Ein Tipp für jeden, der die Pflanzen nicht rumstehen haben möchte. Die Seile sind aus Baumwolle, handgewebt und mit Metallhaken einfach aufzuhängen. Alles, was du tun musst, ist. deine Lieblingstöpfe und Pflanzen einzuhängen – fertig. 7 Tipps die dich entspannter machen.

3. Sitzbank

Hersteller Eine Sitzbank kann vielseitig genutzt werden

Hier bestellen: Krok Wood Sitzbank

Eine gute Alternative zu den klassischen Klappstühlen ist eine schöne Holzbank. Die nimmt nicht allzu viel Platz weg und kann sowohl allein als auch an einem Tischchen stehen. Plus: Du kannst dich der Länge nach ausstrecken. Diese Bank ist aus massiver Buche und in drei verschiedenen Maßen erhältlich. Der einzige Nachteil: Du solltest sie dir nur bei einem überdachten Balkon zulegen, damit das Holz im Falle von Regen keinen Schaden nimmt.

Sitzunterlage

Hersteller Diese Sitzeinlage schafft eine wohlige Atmosphäre

Hier bestellen: HEQUN Foux Lammfell

Diese Sitzunterlagen sind unglaublich gemütlich. Erst recht auf einer Holzbank, aber natürlich auch für Stühle, eignen sich diese Fake-Fell-Unterlagen hervorragend. Sie sind nicht nur sehr bequem und halten warm, sondern auch todschick. Damit sind selbst niedrige Temperaturen keine Ausrede mehr. Je nach Geschmack sind sie auch in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich.

4. Klapptisch

Hersteller Ein Klapptisch kann bei Bedarf zusammengeklappt werden

Hier bestellen: PHIVILLA Klapptisch

Wer auf seinem Balkon gemütlich sitzen möchte, benötigt natürlich auch einen Tisch. Schließlich möchte man Kaffee, Wein, Buch oder Laptop nicht dauernd in den Händen halten. Ungeachtet von der Größe des Balkons ist ein Klapptisch häufig die beste Lösung. Denn er steht nicht dauernd im Weg und kann je nach Bedarf überall aufgestellt werden. Dieser Beistelltisch hat eine Platte aus gehärtetem Glas, die stabil und Bruchsicher ist und ihn optisch aufwertet. 7 Picknick-Ideen.

5. Beleuchtung

Beim Thema Beleuchtung gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten: Lichterketten oder Kerzen. Letztere schaffen nicht nur eine gemütliche Atmosphäre, du brauchst auch nicht zwangsläufig eine Steckdose zur Hand.

Lichterkette

Hersteller Lichterketten sind das i-Tüpfelchen auf jedem Balkon

Hier bestellen: Augone Solar Lichterkette

Ein enormer Vorteil der Lichterkette ist, dass sie keinen Platz wegnimmt und eine sehr gemütliche Stimmung schafft. Diese Lichterkette funktioniert solarbetrieben, benötigt also weder Batterien noch eine Steckdose. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst praktisch, weil du nicht über lästige Kabel stolpern musst. Sie verfügt über acht Beleutungsmodi – für jeden Anlass.

Laterne

Hersteller Kerzen sorgen für eine romantische Stimmung

Hier bestellen: JHY DESIGN Laterne

Welche Wirkung Kerzenschein hat, weiß wohl jeder. Auf dem Balkon gestalten sich Kerzen und Teelichter allerdings meist als nervig, zumindest ohne Windschutz. Diese Laterne kommt im 2er-Set und lässt sich aufhängen oder auf den Boden oder Tisch stellen. Das Material aus Edelstahl ist nicht nur optisch hochwertig, sondern auch langlebig. Romantische oder gemütliche Stimmung kommt damit unter Garantie auf.

6. Regal

Hersteller Regale bieten Stauraum für Pflanzen, aber auch für Bücher oder eine Kaffeetasse

Hier bestellen: CHICCIE Obstkästen

Du brauchst ein wenig Stauraum auf dem Balkon? Hier kommt eine stylische und praktische DIY-Lösung: Diese Obstkästen kannst du je nach Bedarf beliebig hoch oder breit stapeln. Und du kannst 1-4 Kästen gleichzeitig bestellen. Die Kisten haben Maße von 50 cm x 40 cm x 30 cm inklusive einer kleinen Ablage. Laut Hersteller sind sie sehr stabil und robust. Ob als Stauraum oder Deko-Halter – damit kommt trendige Struktur auf deinen Balkon.

Unabhängig davon wie viel Platz du hast, gibt es diverse Möglichkeiten, es dir richtig gemütlich zumachen. Egal ob Sitzmöglichkeiten, Deko oder Beleuchtung: Bring den angesagtesten Ort des Sommers zu dir nach Hause!