Weibliche Vorbilder Echte Role Models: Diese Frauen werden dich inspirieren

Heute ist Weltfrauentag – und eines der besten Dinge, die du als emanzipierte Frau tun kannst, ist andere Frauen zu unterstützen. Deshalb stellen wir dir hier Frauen-Accounts im Netz vor, denen du folgen solltest.

Wer zwischen perfekten Bikinibodys und Food-Pics bei Instagram nach einem Lichtblick bezüglich wahrer Inspiration und Female Empowerment sucht, wird ihn bei diesen Frauen ganz sicher finden:

1. Zeina Nassar

Zeina wuchs als Tochter libanesischer Eltern in Berlin-Kreuzberg auf. Mit 13 Jahren fing sie mit dem Boxen an – nachdem sie bei YouTube ein Video dazu gesehen hatte. Und sie schlug im wahrsten Sinne voll ein: Im Jahr 2018 wurde sie in der Profi-Gewichtsklasse bis 57 kg deutsche Meisterin.

Nassar kämpft mit Kopftuch, weshalb sie aufgrund der internationalen Kleidervorschriften nicht an den U22-Europameisterschaften im Boxen teilnehmen durfte. Sie wehrte sich gegen diese Regelung und erreichte, dass 2019 die internationalen Wettkampfregeln geändert wurden, so dass Frauen nun auch im Hidschab um den Titel boxen dürfen. Spannend ist auch ihr Buch über ihren Weg "Dream Big: Wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte".

2. Charlotte Weise

Die bekannte Influencerin motiviert ihre Follower dazu, nachhaltiger zu leben und die Welt zu verbessern. Auf ihrem Instagram-Kanal folgen ihr über 150.000 Follower. Sie beschäftigt sich mit nachhaltiger Mode, veganer Küche, engagiert sich für Tierwohl und Müllvermeidung, wirbt für Naturkosmetik und gibt Beziehungstipps.

Dazu kommen viele andere Themen, die aktuell diskutiert werden. Ihre selbstbewussten Tanzvideos machen einfach happy und laden zum Mitgrooven ein. Charlotte zeigt einfach jeden Tag, dass du auch gut gelaunt ein guter Mensch sein kannst.

3. Tupoka Ogette

Die 1980 in Leipzig geborene Diversity-Trainerin engagiert sich gegen Rassismus und für Bürgerrechte, sie ist auch erfolgreich als Bestseller-Autorin ("Exit Racism - rassismuskritisch denken lernen").

Neben ihrer Arbeit in der rassismuskritischen Bildungsarbeit organisiert sie Konferenzen, Workshops, Tagungen, Studentenaustauschprogramme und Ausstellungen. Ogette arbeitet auch als Journalistin und veröffentlicht unter anderem in der Zeitschrift MiGAZIN.

4. Franziska Böhler

Auch der Weltfrauentag steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Corona. Viele Frauen sind von der Pandemie in besonderer Weise betroffen, nicht nur weil sie die meiste Haus- und Familienarbeit leisten. In den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten vor allem Frauen, speziell in der Krankenpflege. Eine dieser Frauen ist Franziska Böhler, auf Instagram bekannt als @thefabulousfranzi:

Die überzeugte Krankenschwester arbeitet in der Anästhesie- und Intensivmedizin, ist aber auch als Autorin erfolgreich. Ihr Buch “I’m a Nurse” wurde zum Bestseller. Darin wie auch auf ihrem Insta-Account gibt sie Einblicke in den Alltag in der Krankenpflege und nimmt uns mit auf die unberechenbare Achterbahnfahrt, die das Leben für sie und ihre Kolleg*innen oft ist – schon vor Corona, aber mit Corona umso mehr. Ein großes wichtiges Thema ist dabei natürlich auch der Pflegenotstand.

5. Tara-Louise Wittwer

Auf ihrem Insta-Account @wastarasagt befasst Tara sich vornehmlich mit den Themen toxische Beziehungen und toxische Männlichkeit. Darum dreht sich auch ihr Buch "Du bist Gift für mich".

Immer mehr Frauen erkennen, dass sie in Partnerschaften stecken, in denen sie leiden, die buchstäblich giftig für sie sind. Diesen Menschen bietet Tara als Coach und Autorin Hilfestellung und ein Forum.

6. Melodie Michelberger

Melodie kämpft als Body-Positivity-Aktivistin für eine realistischere Körperdarstellung in den Medien und gegen Diskriminierung aller Art. Als Teenager war sie magersüchtig, später arbeitete sie als Mode-Redakteurin. Diese Erfahrungen haben sie geprägt. Als Influencerin und Body-Positivity-Aktivistin setzt sie sich dafür ein, den eigenen Körper so zu akzeptieren, wie er ist.

Heute zeigt sie sich auf Instagram einer breiten Öffentlichkeit sehr offen und unverstellt. Sie kämpft für einen Feminismus, der uns hilft, gegen das traditionelle Schönheitsideal zu rebellieren – und für ein diverses Bild von Schönheit und die Akzeptanz verschiedener Körperformen. Genau darüber ist auch ihr Buch "Body Politics", das gerade erschienen ist.

7. Sara Nuru

Viele kennen sie als Gewinnerin der 4. Staffel von Germany's Next Top-Model, aber Sara ist nicht nur Model sondern auch Speakerin und Moderatorin sowie Botschafterin für die Karlheinz-Böhm-Äthiopienhilfe „Menschen für Menschen“.

Sie eröffnete im westäthiopischen Degele die Sara-Nuru-Schule, die u. a. durch ihren Einsatz für die Spendeninititative finanziert werden konnte. Ihr Social Business, nuruCoffee, vertreibt fair gehandelten, organisch angebauten Kaffee aus Äthiopien. Darüber schreibt sie in ihrem Buch "ROOTS: Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte".

Und welche starken Frauen inspirieren dich? Verrate es uns bei Instagram. Ob Mama, Oma, Politikerin, Aktivistin oder die beste Freundin – lass uns den Weltfrauentag zum Anlass nehmen, den engagierten, mutigen Frauen in unserem Leben etwas zurückzugeben. We rise by lifting others!