Ob als Harley Quinn in “Suicide Squad”, oder an der Seite von Leonardo DiCaprio in “The Wolf of Wall Street” – als einer der heißesten Stars in Hollywood verdreht Margot Robbie vielen Männern die Köpfe. Nicht zuletzt deshalb wurde sie nun ausgewählt, die beliebte Barbiepuppe zu verkörpern. In der neuen “Barbie”-Verfilmung sieht man Margot an der Seite von Ryan Gosling als Ken. Auf der Weltpremiere der Komödie in Los Angeles waren Robbies Fans ganz außer sich darüber, wie fit die australische Schauspielerin in ihrem eleganten schwarzen Abendkleid aussieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Natürlich kommt ihr Top-Aussehen nicht von irgendwo her: Für ihren schlanken, trainierten Look treibt die hübsche Blondine regelmäßig Sport und achtet auf ihre Ernährung. Wie sich Margot Robbie auf die “Barbie”-Rolle vorbereitet hat, verriet sie der Vogue US im Interview.

Du möchtest so fit sein wie Margot Robbie? Unser Trainingsplan bringt dich zu deinem Traumkörper in nur 8 Wochen!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Beach Body in 8 Wochen Trainingsplan

7 verschiedene Workouts

44 Übungen in Bild und Video

44-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Rollerblading, Pilates und Tennis: So vielseitig trainiert Margot Robbie Wie hat Margot also ihre definierten Muskeln erhalten? Ein aktiver Lifestyle ist ihr Geheimnis: So beschränkt sich die “Barbie”-Darstellerin nicht auf eine Sportart, sondern integriert gleich mehrere Sportarten in ihren Alltag. Sei es Laufen Walken im Park, Tennis spielen oder mit Freundinnen Tanzkurse besuchen – wie Margot gegenüber The Telegraph mitteilte, findet sie Spaß in vielen Disziplinen.

Insbesondere Rollerblading hat es ihr angetan. Sogar tanzen kann Margot auf ihren Skates – und das ziemlich gut, auch im “Barbie”-Film kann man die Skating-Skills der Australierin auf der Kino-Leinwand verfolgen. Übrigens: Rollerblading eignet sich auch hervorragend fürs Abnehmen! Wie gesund die Sportart ist, erfährst du auch in unserem Artikel.

Um schnell ins Schwitzen zu kommen, schwört die Schauspielerin zudem schon seit einiger Zeit auf Pilates. Hier trainiert Margot besonders gerne auf einem Pilates Reformer, das ist ein spezielles Übungsgerät, das eine bessere Ausführung von Pilates-Übungen ermöglicht.

Dein Trainingsplan 4-Wochen-Trainingsplan Dein Training für jeden Tag abwechslungsreicher Trainingsplan

jedes Workout nur 20 Minuten

rundum fit in 4 Wochen

kein Equipment nötig

21 Übungen in Bild und Video mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Barbie-Darstellerin: Balance als Schlüssel zum Erfolg Wie sie Harper's Bazaar mitteilte, legt Margot großen Wert darauf, auf ihre Gesundheit zu achten, aber gleichzeitig auch den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. “Ich muss mich gesund ernähren und Sport treiben, damit ich mich gut fühle, aber ich möchte mich nicht zu sehr damit beschäftigen”, betont sie.

Ein großer Fan vom Kochen ist die hübsche Blondine übrigens nicht. “In unserer Freundesgruppe in L.A. und London kochen die Typen, und sie lieben es zu kochen, und sie sind wirklich gut darin", erwähnt sie gegenüber der Vogue. "Und keines der Mädels kocht, aber wir trinken gerne und sind wirklich gut darin”, so Margot. Der Vogue gibt sie auch einen Einblick in ihre Ernährung: So bestellt Margot sich zum Frühstück einen Avocado-Toast mit gegrilltem Halloumi-Käse und Bacon.

Eine Auswahl an weiteren leckeren Rezepten findest du in unserem Sommer-Cookbook!

Dein Cookbook Cookbook 25 leichte Sommer-Rezepte mit wenig Kalorien Cookbook

25 Rezepteideen für heiße Tage

Salate, Low-Carb-Gerichte, Smoothies & Bowls

inklusive Nährwerte

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 2,50 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.