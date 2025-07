Crash-Diät: Schnell abnehmen – aber zu welchem Preis?

Models, Stars und Bräute – wenn du in der Schönheitsindustrie arbeitest oder auf ein besonderes Ereignis hin fieberst, hast du eine Crash-Diät vielleicht schon mal ausprobiert. Mit einer radikalen Hungerkur kannst du schnell abnehmen, um eine Bikini-Figur oder einen Beach-Body zu erreichen.

Doch wie gesund sind diese radikalen Abnehmmethoden? Und welche Risiken oder Nebenwirkungen bergen sie? Wir haben uns umgehört und verraten die Diätgeheimnisse von Supermodels sowie die Empfehlungen von Ernährungswissenschaftlern und Sportmedizinern.

Was ist eine Crash-Diät, und welche radikalen Abnehmmethoden gibt es? "Mit der Kohlsuppen-Diät verschwindet Hüftgold in wenigen Tagen."

"Meine Freundin hat mit der radikalen Ananas-Diät in 2 Wochen 10 kg abgenommen."

"Mit der Eiweiß-Diät baust du Muskeln auf und gleichst deinen Hormonhaushalt aus."

Sätze wie diese versprechen Abnehmerfolge in wenigen Wochen – meist sogar in wenigen Tagen. Die Rede ist von Crash- oder Blitz-Diäten. Die radikalen Hungerkuren erzielen ihren Abnehmerfolg durch ein enormes, meist kurzfristiges Kaloriendefizit. Dieses wird durch den Verzicht auf Nahrung oder bestimmte Nahrungsmittel erreicht. Bei der Ananas-Diät ernährst du dich zum Beispiel hauptsächlich von Ananas – einer Frucht, die dank ihrer enthaltenen Enzyme deinen Stoffwechsel zusätzlich ankurbelt.

Beispiel für einen Crash-Diät-Plan einer Ananas-Diät Eine Ananas-Diät dauert meist nur 3 bis 7 Tage. In dieser Zeit isst du hauptsächlich Ananas oder du trinkst Ananassaft. Der Crash-Diät-Plan einer Ananas-Diät sieht so aus:

Morgens: 50-200 g frische Ananas

Snack: ein Glas Ananassaft

Mittags: 200 g gekochtes Hähnchenbrustfilet plus 150 g frische Ananas

Snack: eine kleine Portion Ananas

Abends: 150 g gedünstetes, weißes Fischfilet oder magerer Quark mit 150 g Ananas

Getränke: Wasser oder Kräutertee ohne Zucker

Wenn du Pläne für Blitz-Diäten siehst, wird schnell klar, dass du einen eisernen Willen, ein Ziel und eine hohe Motivation brauchst, um sie durchzuhalten. Auch Saftkuren oder die Kohlsuppen-Ernährung klingen nicht vielversprechender – genauso wie extreme Abnehmprogramme mit Shakes und Supplements. Hier ersetzen Proteinshakes feste Nahrung.

Wichtig: Viel steht bei solchen Mono-Diäten nicht auf dem Speiseplan – weder Menge noch Abwechslung. Und genau darin liegt das Problem. Es fehlen wichtige Nährstoffe, was schnell zu Muskelabbau, Energielosigkeit und einem verlangsamten Stoffwechsel führt. Auch der Jo-Jo-Effekt ist vorprogrammiert. Die Ananas-Diät ist daher weder gesund noch nachhaltig – länger als drei bis fünf Tage solltest du sie keinesfalls durchführen.

Radikal abnehmen wie ein Model? Warum du auf deinen Körper hören solltest Supermodels lieben diese radikalen Abnehmmethoden. Vor Fotoshootings oder wichtigen Shows bringen Adriana Lima, Kendall Jenner & Co. ihre Figuren gerne mit Limettensäften, Eiweißshakes oder Obst in Topform. Ob diese Blitz-Diäten gesund sind, ist allerdings fraglich.

Im besten Fall reduziert sich bei einer radikalen Diät nicht nur dein Gewicht, sondern auch dein Fett, da dein Körper durch die sehr niedrige Kalorienzufuhr auf Fettreserven zurückgreift. Im schlechtesten Fall nimmst du nur Wasser und Muskelmasse ab, warnen Ernährungswissenschaftler und Sportmediziner.

Tipp: Die Models ergänzen ihren Crash-Diät-Plan mit intensiven Workouts, meist unter Anleitung von Personal-Trainern. Mit Hilfe unserer Trainingspläne zum Abnehmen kannst auch du größere Erfolge erzielen.

Kaloriendefizit ist die Grundlage jeder Diät – doch gesünder und nachhaltiger ist es, langsam abzunehmen, mit einem ausgewogenen Ernährungsplan und regelmäßiger Bewegung.



Berühmte Blitz-Diäten im Überblick Saftkuren:

erlaubt: nur Obst- oder Gemüsesäfte

positive Auswirkungen: dient dem Entgiften

negative Auswirkungen: Kopfschmerzen, Mundgeruch, Hunger Mono-Diäten:

erlaubt: z. B. nur Kohlsuppe, nur Eier, Reistage oder nur Ananas

positive Auswirkungen: Gewichtsverlust ohne Hungern

negative Auswirkungen: einseitig, langweilig, auf Dauer ungesund FdH ("Friss die Hälfte"):

erlaubt: die Hälfte der üblichen Menge (Kalorienaufnahme)

positive Auswirkungen: Änderung des Essverhaltens, bewusstere Nahrungsaufnahme

negative Auswirkungen: Jo-Jo-Effekt nach Ende der Diät Eiweiß-Diät:

erlaubt: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, kaum Kohlenhydrate

positive Auswirkungen: macht satt, kein Muskelabbau, stabiler Blutzuckerspiegel, hoher Energieverbrauch, hoher Gewichtsverlust am Anfang

negative Auswirkungen: einseitig, Verlust von Wassergewicht, Verdauungsprobleme, Mundgeruch, evtl. Nierenbelastung 3-Tage-Blitz-Diät:

erlaubt: etwa 600–1000 Kalorien am Tag

positive Auswirkungen: schneller Gewichtsverlust, Gewichtsverlust durch Wasserverlust und Kaloriendefizit, straff durchgeplant

negative Auswirkungen: Jo-Jo-Effekt, kaum Fettabbau, Mangelernährung, Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme durch körperliche Schwäche, keine Änderung der Nahrungsgewohnheiten 800-Kalorien-Diät:

erlaubt: maximal 800 Kalorien pro Tag

positive Auswirkungen: hoher und schneller Gewichtsverlust

negative Auswirkungen: ungesund, Jo-Jo-Effekt nach Ende der Diät Zero-Carb-Diät:

erlaubt: Verzicht auf Kohlenhydrate wie Brot, Pasta, Kartoffeln etc.

positive Auswirkungen: Entwässerung des Körpers führt zu schnellem Gewichtsverlust

negative Auswirkungen: ohne Sport und Bewegung kaum Fettabbau Infobox zum Jo-Jo-Effekt:Der nach dem Spielzeug "Jo-Jo" benannte Effekt beschreibt das Phänomen, dass du nach dem Abnehmen schnell wieder zunimmst - und oft sogar mehr Gewicht zulegst als vorher. Gerade bei Crash-Diäten tritt der Jo-Jo-Effekt häufig auf.



Dein Körper muss sich von dem Schock, plötzlich zu wenig Energie bzw. Kalorien erhalten zu haben, erst einmal erholen. Er "vertraut" dir nicht mehr und speichert die Kalorien, der er nach der "Hungerkur" bekommt, sicherheitshalber (für den Notfall) als Fett ab. Du könntest auch sagen, er legt einen Vorrat für den nächsten "Nahrungsentzug" zu.



Wie du ohne Jo-Jo-Effekt abnehmen kannst, erfährst du in den Tipps unserer Abnehm-Trainerin.

Wie viel kannst du mit einer Crash-Diät schnell abnehmen? Du kannst in einer Woche bis zu 5 kg mit einer Blitz-Diät abnehmen. Besonders am Anfang erscheint dieser Gewichtsverlust als sehr hoch. In der ersten Woche sinkt die Gewichtsanzeige auf deiner Waage meist um 2–5 kg.

Was sich toll anhört, basiert meist auf dem Verlust von Wassergewicht und Muskelmasse – Fettreserven werden in dieser Zeit kaum abgebaut. Das heißt, mit einer extremen Diät nimmst du eine Woche lang fast nur Wasser ab. In der zweiten und dritten Woche werden dann selten mehr als 1 kg abgenommen, da sich dein Stoffwechsel parallel zur geringeren Energieaufnahme verlangsamt – und der Gewichtsverlust dadurch stagniert.

Schnell abnehmen klingt verlockend – ist aber selten gesund. Wer auf Crash-Diäten setzt, riskiert Muskelabbau, Nährstoffmangel und den Jo-Jo-Effekt.



Ammenmärchen oder wahr? 10 kg in 2 Wochen – geht das? Jein, nur in extremen Fällen kannst du 10 kg in zwei Wochen verlieren – und das, was du verlierst, ist nicht Fett, sondern zum Großteil Wassergewicht und Muskelmasse.

Hier ein Überblick zu deinem "Abnehmerfolg" einer Crash-Diät in 2 Wochen:

3–5 kg Wasser

1–3 kg Muskelmasse

nur 2–3 kg Fett Zudem kann es zu Mangelernährung und Nierenbelastungen kommen, wenn du von heute auf morgen mit dem Hungern beginnst, warnen Sportmediziner und Ernährungswissenschaftler.

Risiken und Gefahren von Crash-Diäten Wenn du langfristig von einer schlankeren Silhouette träumst, solltest du über eine dauerhafte Veränderung deiner Ernährungs- und Lebensgewohnheiten nachdenken und gesund abnehmen. Null-Diäten, FdH & Co. eignen sich hierfür nicht. Viele extreme Diäten sind eine Woche erträglich, aber nicht länger. Auf Dauer sind sie ungesund. Sie verursachen Jo-Jo-Effekte und bergen die Gefahr der Mangelernährung.

Darüber hinaus kommen sie mit Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsproblemen, Schwächegefühlen und häufig auch Körper- und Mundgeruch daher.

Ursache für die unangenehmen Gerüche und Nebenwirkungen ist die Entgiftung des Körpers. Der Wasserhaushalt und der Stoffwechsel geraten bei Crash-Diäten und Fastenkuren schnell durcheinander. Am Anfang powert dein Stoffwechsel trotz der geringeren Energieaufnahme auf Hochtouren, wodurch du rasch Erfolge verspürst. Nach wenigen Tagen stellt sich dein Stoffwechsel auf die geringere Nahrungsaufnahme um – er wird träge und langsam, das heißt du musst seltener auf die Toilette. Dadurch, dass dein Körper weniger ausscheidet, bleiben Schadstoffe und Abfallprodukte länger in deinem Körper.

Risiken eines extremen Gewichtsverlusts: träger Stoffwechsel

Muskelschwund

Kreislaufschwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Unwohlsein

Hormonstörungen

Konzentrationsprobleme

Nährstoffmangel

Jo-Jo-Effekt Statt radikaler Diät – so geht gesundes Abnehmen Wenn du dein Gewicht nicht nur reduzieren, sondern auch halten möchtest, solltest du deine Ernährung langfristig umstellen, um nicht in alte Ernährungsmuster mit zu viel Fett, Zucker oder Kohlenhydraten zurückzufallen. Wie du gesund abnehmen kannst, erfährst du in unseren Trainings- und Ernährungsplänen, zum Beispiel Abnehmen in 2 Wochen.

Die häufigsten Fragen zu Crash-Diäten & Co. Was ist eine Crash-Diät? Eine Crash-Diät ist eine umstrittene Abnehmmethode, die durch ein enormes Kaloriendefizit einen schnellen Gewichtsverlust verspricht. Durch die Unterversorgung mit Energie baut dein Körper Wasser, Muskelmasse und Fettreserven ab. Der Gewichtsverlust kann bei einer extremen Diät in einer Woche enorm sein. Bereits in der zweiten und dritten Woche stagniert er, da sich dein Stoffwechsel auf die Unterversorgung mit Nahrung einstellt und sich infolgedessen verlangsamt. Nach dem Ende der radikalen Diäten droht zudem der gefürchtete Jo-Jo-Effekt. Ist es möglich, in 2 Wochen 10 kg abzunehmen? Wie hoch der tatsächliche Gewichtsverlust in den ersten Wochen ist, hängt im Wesentlichen vom Kaloriendefizit und deiner körperlichen Aktivität ab. Theoretisch ist es möglich, in 2 Wochen 10 kg abzunehmen, aber dieser Abnehmerfolg ist weder gesund noch nachhaltig. Wie viel kann man mit einer Crash-Diät abnehmen? Ananas-Diät oder Kohlsuppen-Kur werben damit, dass du in sehr kurzer Zeit 2 bis 5 Kilogramm pro Woche verlieren kannst. Der weitgehende Verzicht auf Nahrung oder bestimmte Nahrungsmittel ist aber nicht zur langfristigen Ernährungsumstellung geeignet. Er kann jedoch eine Initialzündung für eine gesündere Ernährungsweise darstellen. Wie unkompliziert ausgewogene Ernährung sein kann, liest du am besten in unserem Artikel Gesunde Ernährung leicht gemacht nach. Was sind die Vorteile von Crash-Diäten? Der größte Vorteil einer Crash-Diät ist der schnelle Gewichtsverlust. Durch das Kaloriendefizit, das jeder radikalen Diät zugrunde liegt, verlierst du schnell Kilos. Eine Blitz-Diät ist also gut geeignet, wenn du zu einem bestimmten Termin „eine gute Figur“ machen möchtest. Meist handelt es sich dabei aber nur um Wassergewicht und nicht um Fettmasse. Wie viel kg kann man in 7 Tagen abnehmen? Mit einer radikalen Diätmethode kannst du in 7 Tagen in Extremfällen mehr als 5 kg abnehmen. Beachte jedoch, dass dieser höhere Gewichtsverlust meist nicht nachhaltig ist. Gesünder ist ein Verlust von 0,5 bis 1 kg pro Woche. Strenge Diäten hingegen versprechen, 3–5 kg zu verlieren.