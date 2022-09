Käse im Kalorienvergleich Diese Käsesorte ist perfekt zum Abnehmen

Wir lieben Käse – ob pur als Snack, auf dem Brot oder zum Überbacken. Wäre da nur nicht der hohe Fettgehalt, dem er seinen Ruf als Kalorienbombe zu verdanken hat. Verzichten musst du auf Käse deswegen aber noch lange nicht, solange du auf die richtigen Sorten setzt.

Diese Inhaltsstoffe machen Käse so gesund

Käse liefert reichlich tierisches Eiweiß (meist zwischen 10 und 30 Prozent) und ist damit ideales Futter für Ihre Muskeln. Außerdem sorgt Eiweiß für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Daneben ist Käse reich an Vitaminen und Spurenelementen.

Milchprodukte sind eine der wichtigsten Calciumquellen und stärken so Zähne und Knochen. Käse ist auch reich an Magnesium, Phosphor, Kupfer und Zink sowie großen Mengen an B-Vitaminen, die den Energiestoffwechsel sowie das Immunsystem unterstützen. Auch sein Gehalt an Vitamin A kann sich sehen lassen.

Anna-Mente / Shutterstock.com Gorgonzola im Salat: Saulecker, aber leider auch saufettig

Kohlenhydrate enthält Käse übrigens kaum. Somit eignet er sich bestens für eine Low-Carb-Diät. Vegetarier können bei Käse (fast) ohne Bedenken zugreifen. Zur Herstellung wird Lab benötigt. Das wird traditionell aus dem Magen geschlachteter Kälber gewonnen. Es gibt aber auch Käsesorten, für die künstlich hergestelltes Lab verwendet wurde. Vegetarier sollten also zu Käsesorten mit entweder mikrobiellen oder biotechnologisch hergestellten, nicht tierischem Labaustauschstoffen greifen.

Fakt ist: Es gibt viele gute Gründe Käse zu essen. Trotzdem sollten Sie den Fettgehalt im Auge behalten.

Fettgehalt: Was bedeutet "Fett i.Tr."?

Beim Blick auf die Nährwerte von Käse sticht vor allem der hohe Fettgehalt ins Auge. Der kann einem schon mal den Appetit verderben. Doch es gibt gute Nachrichten. Hinter dem angegebenen „Fett i. Tr.“ steckt der Fettanteil in der Trockenmasse. Heißt: Die Menge, die er prozentual enthält, wenn man ihm jegliches Wasser entzieht. Es entspricht also NICHT der absoluten Menge an Fett.

Foxys-Forest-Manufacture / Shutterstock.com Käse und Wein sind ein echtes Dreamteam

Damit ist auch klar: Je mehr Wasser eine Sorte enthält, umso geringer ist der absolute Anteil an Fett. 100 Gramm Bergkäse enthalten zum Beispiel bei 45 % Fett i. Tr. immer noch um die 30 Gramm absolutes Fett, während es Camembert bei derselben prozentualen Fettangabe nur noch auf circa 23 Gramm bringt. Bei Hüttenkäse ist diese Differenz sogar noch größer. Die Halbfettstufe mit 20% Fett i. Tr. enthält nur noch 4 Gramm absolutes Fett.

Abhängig vom prozentualen Fettgehalt unterscheidet man daneben zwischen:

Magerstufe: weniger als 10 % Fett i. Tr.

Halbfettstufe: mindestens als 20 % Fett i. Tr.

Fettstufe: mindestens 40 % Fett i. Tr.

Vollfettstufe: mindestens 45 % Fett i. Tr.

Doppelrahmstufe: mindestens 60 % Fett i. Tr.

Tabelle: Was ist der fettärmste Käse?

Käse unterscheidet sich neben dem Geschmack, der Form und der Konsistenz und auch im Fettgehalt. Dabei liegen die Werte weit auseinander. In unserer Tabelle haben wir die beliebtesten Käsesorten aufgeführt:

Käsesorte Kalorien in kcal Fett in g Harzer Käse, 10 % Fett i.Tr. 131 1 Hüttenkäse 102 4 Frischkäse, 20 % Fett i.Tr. 105 5 Ricotta, 20 % Fett i.Tr. 174 15 Feta / Hirtenkäse aus Kuhmilch 280 20 Mozzarella, 40 % Fett i.Tr. 255 20 Ziegenkäse, Weichkäse 280 22 Camembert, 45 % Fett i.Tr. 288 23 Feta aus Schafsmilch 290 25 Parmesan, 37 % Fett i.Tr. 375 26 Brie, 50 % Fett i.Tr. 335 28 Edamer, 45 % Fett i.Tr. 354 28 Maasdamer, 45 % Fett i.Tr. 356 28 Tilsiter, 45 % Fett i.Tr. 358 28 Gouda, 48 % % Fett i.Tr. 365 29 Bergkäse, 45 % Fett i.Tr. 384 30 Emmentaler, 45 % Fett i.Tr. 400 31 Gorgonzola, 55 % Fett i.Tr. 357 31 Frischkäse, 60 % Fett i.Tr. 339 32 Appenzeller, 50 % Fett i.Tr. 387 32 Camembert, 60 % % Fett i.Tr. 363 33 Butterkäse, 60 % Fett i.Tr. 379 35 Blauschimmel, 60 % Fett i.Tr. 425 39

Unschlagbares Leichtgewicht ist Harzer Käse, der pro 100 Gramm gerade mal 1 Prozent Fett enthält. Damit verdient er zu Recht den Titel der fettärmsten Käsesorte.

Welcher Käse eignet sich zum Abnehmen?

Es ist längst bekannt, dass nicht nur Fett im Essen für überflüssige Pfunde sorgt – aber es kann sicher nicht schaden, wenn du im Rahmen deines Abnehm-Programms auf die ganz fetten Brocken eher verzichtest. Beim Abnehmen solltest du auf fettarme Käsesorten mit hohem Proteingehalt setzen. Diese Mischung spart Kalorien und macht gleichzeitig satt. Hüttenkäse, der auch als Körniger Frischkäse oder Cottage Cheese bezeichnet wird, ist dabei eine echte Wunderwaffe. Auf 100 Gramm glänzt er mit gerade mal 102 kcal und einem Eiweißgehalt von 13 Gramm. Übrigens: Mit unserer Keto-Diät wird das Abnehmen ein Kinderspiel

Dina-Belenko / Shutterstock.com Hüttenkäse auf Brötchen mit Lachs und Kresse – lecker!

Unser Tipp ist nur etwas für Hartgesonnene: Harzer Käse lässt dank 30 Gramm Protein pro 100 Gramm eher Muskeln wachsen und Pfunde purzeln. Der intensive Geschmack ist jedoch gewöhnungsbedürftig.

Käse ist kalorientechnisch kein Leichtgewicht, aber es gibt genügend leckere fettarme Käsesorten die du guten Gewissens täglich essen kannst. Doch auch Gorgonzola, Camembert oder die extra Portion Parmesan auf dem Pastateller solltest du dir nicht verbieten. Wie bei allen Ernährungsfragen gilt auch hier: Balance is the key! Ein paar Links, die dir vielleicht weiterhelfen.