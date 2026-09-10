In 10 Minuten müde: 12 Tipps, mit denen du heute Nacht schneller einschläfst

Du liegst im Bett, drehst dich von links nach rechts und kennst inzwischen jede Ritze in der Decke. Neben dir: das Handy. In deinem Kopf: To-do-Listen, Gespräche, "Was wäre wenn …?". Und irgendwann zählst du nicht mehr Schäfchen, sondern Minuten – bis der Wecker klingelt.

Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du damit nicht allein. Aber keine Panik! Du musst nicht "einfach damit leben". Oft reichen schon ein paar kleine Stellschrauben, um schneller einzuschlafen, tiefer zu schlafen und morgens wieder das Gefühl zu haben: Okay – ich packe den Tag.

Schlaf ist nicht nur "Pause" – dein Körper arbeitet nachts für dich Schlaf ist vor allem eines: ein aktiver Reparaturmodus. Denn dein Nervensystem fährt runter, Stresshormone sinken, dein Gehirn sortiert Eindrücke und dein Körper regeneriert. Gleichzeitig werden wichtige Prozesse wie Zellreparatur, Muskelaufbau und Immunabwehr angekurbelt – und dein Gehirn "räumt auf", indem es unnötige Reize und Stress vom Tag verarbeitet.

Doch wenn du abends durch Faktoren wie Dauerstress, spätes Scrollen, Alkohol, schweres Essen oder unregelmäßige Schlafzeiten dauerhaft "auf Sendung" bist, kommt dein System nicht in diesen Modus. Dadurch wirst du entweder gar nicht richtig müde, schläfst zwar ein, aber weniger tief – und fühlst dich am nächsten Morgen trotzdem nicht erholt.

Infobox: Woran du merkst, dass du beim Schlafen Hilfe brauchst• Du brauchst regelmäßig länger als 30 Minuten zum Einschlafen

• Du wirst mehrmals pro Nacht wach und findest schwer zurück

• Du fühlst dich trotz "genug Stunden" nicht erholt

• Du bist tagsüber oft müde, gereizt, unkonzentriert



Merke: Es geht nicht nur um die Dauer – sondern auch um die Qualität.

Wenn Schlaf fehlt: Das sind die Folgen für Körper und Kopf Wer nicht genug schläft, kann der eigenen Gesundheit erheblich schaden und sogar schwer krank werden. Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit, Augenzucken und starke Erschöpfung sowie Antriebslosigkeit sind nur einige von vielen Symptomen von Schlafmangel.

Auch Halluzinationen oder Wahnvorstellungen können durch zu wenig Schlaf entstehen. Wirkst du dem nicht entgehen, kann Schlafmangel sogar zu Angstzuständen, Burnout, Schlaganfällen und vorzeitigem Tod führen.

Infobox: Du möchtest abends endlich leichter abschalten – und das Gedankenkarussell stoppen? Unser Onlinekurs von Women’s Health + eaze zeigt dir, wie du Schritt für Schritt zur Ruhe kommst. Viele Krankenkassen übernehmen bis zu 100 Prozent der Kosten.

Warum guter Schlaf dein bestes Gesundheits-Upgrade ist Schlaf ist lebensnotwendig und für die Aufrechterhaltung deiner Gesundheit essenziell. Ausreichend Schlaf wappnet dich für den Tag und sorgt dafür, dass gut gelaunt und erholt bist. Und damit nicht genug: Er macht auch noch schön, schlank und schlau.

1. Schlafen macht schön Nicht umsonst spricht man vom "Schönheitsschlaf" – denn Schlaf macht tatsächlich schön. Das fand das Karolinska-Institut im schwedischen Stockholm heraus. In einer Studie wurden Probanden zum Fotoshooting gerufen. Die eine Hälfte hatte vorher 8 Stunden geschlafen, die andere gerade einmal 4 Stunden. Anschließend durften 122 Personen die Portrait-Fotos beurteilen. Personen mit 4 Stunden Schlaf wurden als weniger attraktiv bewertet, da sie ungesund und müde aussahen. Es stimmt also: Schlafen macht attraktiv – oder hast du schon mal schöne Augenringe gesehen?

2. Schlafen macht schlau Der Satz "Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen" ist nicht einfach nur eine blöde Floskel. Beim Schlafen löst dein Gehirn tatsächlich Probleme und verarbeitet sie. Wachst du dann morgens auf, hast du meist eine Entscheidung parat. Auch Informationen können von deinem Gedächtnis erst im Tiefschlaf dauerhaft gespeichert werden, da sie dann ins Langzeitgedächtnis aufgenommen werden.

3. Schlafen hält gesund Dass Schlaf für die Gesundheit genauso wichtig ist wie Sport, gesunde Ernährung und Rauchverzicht, erklärt Schlafexperte Professor Ingo Fietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrum der Berliner Charité in seinem Buch Die übermüdete Gesellschaft. Wie Schlafmangel uns alle krank macht.

Das bestätigen auch zahlreiche Studien wie die an der kanadischen McMaster-Universtät in Hamilton mit rund 117.000 Studienteilnehmern durchgeführte Studie, die nachweisen konnte, dass Menschen mit regelmäßigem nächtlichen, 6- bis 8-stündigen Schlaf seltener Gesundheitsprobleme entwickeln, weniger anfällig für Herzprobleme sind, aber auch seltener Unfälle erleiden und später sterben als Menschen, die häufig weniger als 6 Stunden schlafen.

4. Schlafen macht schlank Wer träumt nicht davon, morgens aufzuwachen und den perfekten Beach-Body zu haben? Auch das ist kein Märchen, sondern die Wahrheit. Naja, fast. Dass Schlaf allein das bewirkt, ist natürlich utopisch, die Ernährung trägt da doch den Bärenanteil. Dafür solltest du am Abend zu eiweißhaltigen Lebensmitteln greifen und frühzeitig essen. Aber dann geht der Stoffwechsel in der Nacht an die Fettreserven und lässt die Kilos purzeln.

12 Schlaf-Tipps, mit denen du morgens ausgeschlafener aufwachst Einschlafen ist kein Willensakt. Du kannst Schlaf nicht erzwingen – aber du kannst die Bedingungen so verbessern, dass dein Körper wieder automatisch auf "Nachtmodus" schaltet. Genau darum geht’s jetzt: weniger Wachmacher, weniger Störungen, mehr Rhythmus.

1. Kein Kaffee ab 14 Uhr Ob Koffein nun Freund oder Feind der Gesundheit ist, diskutieren die Wissenschaftler schon lange und immer noch ohne abschließendes Ergebnis. Geht es allerdings um Schlafstörungen, steht Kaffee schwer im Verdacht, zu den Hauptverursachern zu gehören. Denn laut an Universität Harvard durchgeführten Untersuchungen kann schon eine Tasse Kaffee am Morgen eine schlaflose Nacht bedeuten. Denn der Neurotransmitter Adenosin, ein Botenstoff im Gehirn und dein körpereigener Müdemacher, wird durch Kaffee gehemmt. Auch der nächtliche Harndrang steigt, wenn du tagsüber Kaffee trinkst. Klar: Wer nachts mehrmals wach wird, um auf die Toilette zu gehen, schläft schlecht.

Kannst du dem Kaffee nicht abschwören, solltest du laut dem Harvard Medical School Guide für besseren Schlaf zumindest ab 14 Uhr auf das Wachmacher-Getränk verzichten, um deinem Körper am Abend eine Chance zu geben, richtig zu entspannen.

2. Den Schlummertrunk streichen Ein kleiner Absacker am Abend schadet nicht? Schön wär’s! Alkohol ist der König unter den Verursachern von Schlafproblemen, er raubt dir die nächtliche Erholung. Denn Alkohol blockiert das Nervensystem und sorgt dafür, dass du zwar schnell einschläfst, die Quittung bekommst du allerdings in der Nacht, wenn dich der Alkohol unruhiger schlafen und öfter wach werden lässt. Auch der nervige Alkoholbrand sorgt dafür, dass du aufwachst, um zum Wasserglas zu greifen. Wird der Schlaf ständig unterbrochen, kommst du nicht in die Tiefschlafphase und fühlst dich am nächsten Morgen weder erholt noch ausgeschlafen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt deshalb, 4 bis 6 Stunden vor dem Schlafengehen keinen Alkohol mehr zu trinken.

3. An den persönlichen Schlafrhythmus halten Menschen sind Gewohnheitstiere – auch was ihren Schlafrhythmus betrifft, das legen Studien über die Auswirkungen von Schlaf und Schichtarbeit nahe. Gehst du täglich über mehrere Wochen zur selben Zeit zu Bett, stellt sich dein Körper auf diesen Schlaf-Wach-Rhythmus ein und du wirst genau zu dieser Zeit müde. Tipp: Wer schlecht schläft, sollte am besten auch an Wochenenden die gleiche Schlafzeit einhalten und einige Zeit lang auf durchzechte Partynächte verzichten. So erledigen sich Schlafstörungen oft schnell von selbst.

4. So viel wie möglich draußen bewegen Bewegung ist nicht nur wichtig, um fit zu bleiben, sondern auch für deinen Schlaf. Laut Dr. Ralf Maria Hölker vom Kölner Institut für Stressverminderung reichen schon 15 bis 20 Minuten an der frischen Luft aus, damit du nachts schneller ins Reich der Träume reist. Aber Achtung: Sport macht wach und aktiv und schüttet Tageshormone wie zum Beispiel Endorphine aus.

Auch das Tageslicht steuert den Körper durch seinen Schlaf-Wach-Rhythmus. Wenn du nachts im Dunkeln liegst, weiß dein Körper, dass jetzt Schlafenszeit ist und schüttet das Schlafhormon Melatonin aus. Deswegen nicht spätabends noch um den Block laufen, sondern lieber am Vormittag oder am frühen Nachmittag zum Training gehen. Kurz: Mehr Licht und Bewegung am Tag, weniger Stress im Bett. Wann Melatonin-Ergänzungsmittel Sinn machen und wann nicht, erfährst du hier.

5. Durch Meditieren das Gedankenkarussell stoppen Ommmm … Mit nur 10 Minuten Meditation täglich kannst du deinen Schlaf deutlich verbessern und das nervige Gedankenkarussell anhalten. Für Anfänger eignen sich dabei vor allem geführte Meditationen. Dabei wirst du von einer Stimme geleitet, damit deine Gedanken nicht abschweifen und du ganz im Moment ankommst. Auf Asanayoga findest du zum Beispiel eine angeleitete, 10-minütige Meditation. Oder du testest eine Meditations-App wie Headspace, 7Mind oder Balloon.

6. Eine Stunde vor dem Schlafengehen das Handy ausschalten Eine Stunde vor dem Schlafengehen ist Sendepause! Finger weg vom Smartphone, Fernseher, Laptop oder iPad. US-Forscher haben den Einfluss von elektronischen Geräten auf den Schlaf genau unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass das blaue Licht von Smartphone, Laptop und TV den Schlaf stark verschlechtert. Denn das Licht hemmt die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin, das dafür sorgen würde, dass du müde wirst. Wer also vor dem Schlafengehen auf elektronische Geräte verzichtet, kann so seinen Schlaf enorm verbessern. Greif doch stattdessen lieber zu einem guten Buch.

7. Baldrian hilft, schneller einzuschlafen Ein paar natürliche Einschlafhilfen können unseren Körper beruhigen und optimal auf die Nacht vorbereiten. Neben Melisse, Hopfen, Johanniskraut oder Passionsblumenkraut gilt Baldrian als Top-Einschlafhelfer unter den Wunderkräutern. Das Tolle: Das Beruhigungsmittel gilt als nicht-suchtauslösend. Übrigens wird es nicht nur bei Schlafproblemen, sondern auch bei Nervosität oder Stress angewandt. Fast jede Drogerie hat Baldrian als Teemischung, Tablette (z.B. Baldriparan) oder Tropfen (z.B. von Mivolis) vorrätig.

Tipp: Diese Tees helfen, um besser zu schlafen:

Sidroga Schlaf- und Nerventee enthält Baldrianwurzel, Melissenblätter und Passionsblumenkraut

Pukka Bio-Tee Night Time entspannt mit 100 Prozent biologisch angebautem Lavendel, Baldrianwurzel und Kamillenblüten

Bio Schlaftee von teegeschwister, ebenfalls mit einer Vielzahl von entspannenden Kräutern wie Passionsblume und Baldrian

DrinkTea Sleep Tight Bio Schlaftee mit u.a. Hanf, Hopfen, Baldrian und Apfel-Vanille-Geschmack, der den reinen Kräutergeschmack ein wenig übertüncht 8. Ja, auch ein Orgasmus lässt dich selig einschlafen Der Orgasmus gilt als die beste Schlaftablette, hat keinerlei Nebenwirkungen und fühlt sich unfassbar gut an. Das Klischee, dass nur Männer nach dem Sex sofort einschlafen, ist totaler Quatsch. Die Universität Michigan fand heraus, dass Männer und Frauen nach dem Sex gleichermaßen müde sind und seelenruhig einschlafen. Allerdings nur dann, wenn beide zum Orgasmus gekommen sind. Denn beim Orgasmus wird das Hormon Oxytocin freigesetzt und löst Stress und Ängste. Auch Prolaktin wird ausgeschüttet und sorgt dafür, dass du dich nach dem Höhepunkt richtig entspannen kannst. Dieser Hormoncocktail versetzt dich in süße Träume. Ist gerade kein Mann da, muss eben solo Hand angelegt werden – immerhin weißt du am besten, wie du zum Höhepunkt kommst.

Neben dem Schlafen sollte Sex übrigens das einzige sein, das du im Bett machst. Essen oder Arbeiten sind im Schlafzimmer absolut tabu. Denn dein Gehirn assoziiert die Räume mit dem, was du darin tust. Ist das Bett nur zum Schlafen da, weiß dein Gehirn: Ah, jetzt ist Schlafenszeit!

9. Futter dich nicht ins Food-Koma Burger, Pizza & Co. sind nicht nur für die Figur wahre Spielverderber – auch der Schlaf leidet. Gerade am Abend sollte fettiges Essen nicht mehr auf dem Tisch landen. Denn sonst arbeitet deine Verdauung auf Hochtouren und dein Körper kann währenddessen nur schwer zur Ruhe kommen. Auch Rohkost und Süßes tun dem Magen am Abend nicht gut. Besser eignet sich gedünstetes Gemüse, leicht verdauliche Kohlenhydrate oder Eiweiß. Allerdings solltest du auch davon vor dem Einschlafen keine Riesenportion verdrücken, sondern entweder frühzeitig (2 Stunden vor dem Schlafen gehen) oder nur einen kleinen Snack essen.

10. Das ideale Schlafzimmer ist kühl und dunkel Ist es zu heiß, schwitzt du. Ist es zu kalt, ist der Körper damit beschäftigt, deine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Laut dem Universitätsklinikum Tübingen beträgt die ideale Schlafzimmertemperatur 18 Grad und sollte viel frische Luft enthalten. Die ist für deinen Schlaf besonders wichtig, da der Körper in der Nacht Kohlendioxid und Feuchtigkeit abgibt und trockene Luft ein echter Störfaktor für die Schleimhäute ist. Also immer schön Lüften, bevor du ins Bett gest.

Auch zu viel Licht stört den Schlaf. Denn nur wenn es dunkel ist, kann das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet werden, das dich in den Schlafmodus versetzt. Wer an einer belebten Straße wohnt oder eine Straßenlaterne direkt vor dem Fenster hat, sollte über Verdunklungsvorhänge (sind z.B. von Pony Dance gar nicht teuer) nachdenken. Auch ein geeignetes Kopfkissen gehört zur idealen Schlafzimmerausstattung.

11. Kühl nicht zu sehr aus! Frieren hält wach Kühl, ja – frieren, nein. Die Raumtemperatur soll zwar kühl sein, bist du aber eine Frostbeule, kann auch das der Grund sein, warum du schlaflos im Bett liegst. Besonders an den Gliedmaßen friert man schnell. Und das kann die Schlafqualität verschlechtern. Natürlich sollst du nicht mit Mütze und Handschuhen schlafen – wer friert, sollte aber die Füße vor der Kälte schützen und ein paar Socken überziehen. Das kann schon helfen, deine Blutzirkulation in der Nacht zu verbessern.

12. Frühaufsteher schlafen besser Schlechte Nachrichten für Morgenmuffel: Wer früh aufsteht, der kann nachts besser schlafen. Das unterstreicht auch der US-Gesundheits-Coach Shawn Stevenson in seinem Buch Jeder Mensch kann schlafen lernen. Beginnst du den Tag möglichst früh, kann sich der Körper optimal an den Tag-Nacht-Zyklus gewöhnen – und der ist schon seit Tausenden von Jahren in unseren Genen verankert. Heute wird er allerdings von vielen ignoriert, denn früh aufstehen bedeutet gleichzeitig auch früh ins Bett gehen. Nur in der richtigen Zeit kann der Körper vom Schlaf profitieren und sich ausreichend erholen. Shawn Stevenson empfiehlt, vor 22 Uhr die Augen zu schließen, denn zwischen 22 und 2 Uhr nachts werden für die Regeneration wichtige Hormone ausgeschüttet.

So machst du aus Tipps eine Routine, die wirklich wirkt Du musst nicht alle 12 Punkte sofort perfekt umsetzen. Schlaf verbessert sich oft am schnellsten, wenn du eine Sache auswählst, die zu deinem Alltag passt, und sie 7 Tage konsequent testest.

Ein einfacher Plan:

Erst Licht und Timing (Handy aus + feste Schlafenszeit) Dann Störfaktoren raus (Alkohol, spätes schweres Essen) Dann Runterfahren trainieren (Meditation, Atemübungen, Abendroutine) Wenn du nach 2 Wochen konsequentem Testen keinerlei Verbesserung merkst oder du nachts häufig lange wach liegst, kann es sinnvoll sein, das ärztlich abklären zu lassen (z. B. Stress, hormonelle Faktoren, Restless Legs, Schlafapnoe).

FAQ: Häufige Fragen rund ums Einschlafen Wie lange ist "normal", um einzuschlafen? Viele Menschen brauchen 10 bis 20 Minuten. Wenn du regelmäßig über 30 Minuten brauchst, lohnt es sich, an Routine, Licht, Koffein und Stressregulation zu arbeiten. Was mache ich, wenn ich nachts wach werde und nicht mehr einschlafen kann? Bleib nicht ewig im Bett und ärgere dich. Wenn du nach ca. 20 Minuten noch wach bist: kurz aufstehen, gedimmtes Licht, etwas Ruhiges (z.B. lesen), kein Handy. Wenn du wieder müde wirst: zurück ins Bett. So lernt dein Gehirn wieder "Bett = Schlaf". Ist Melatonin als Supplement sinnvoll? Kann in bestimmten Situationen helfen (z.B. Jetlag, Schichtwechsel) – ist aber kein Allheilmittel. Bei dauerhaftem Stress oder schlechtem Schlafrhythmus bringt es oft weniger als erhofft. Wenn du es nutzt, besprich Dosierung und Timing idealerweise ärztlich oder in der Apotheke. Hilft ein Mittagsschlaf oder macht er alles schlimmer? Powernap ja – aber kurz: 10–20 Minuten, möglichst vor 15 Uhr. Länger oder später kann den Nachtschlaf stören. Kann ich "Schlaf nachholen"? Ein bisschen ausgleichen geht – aber dauerhaft zu wenig Schlaf lässt sich nicht komplett kompensieren. Ziel ist ein Rhythmus, der die meisten Nächte funktioniert, nicht nur das Wochenende.