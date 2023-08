In diesem Artikel:

Waschen, spülen, bürsten - das sagt sich alles so leicht. Wie du dabei genau vorgehst und welche Kleinigkeiten wichtig sind, werden wir dir in unseren 12 Tipps ausführlich erläutern:

Endlich Volumen: So holst du mehr aus feinem Haar

Kipp dir nicht die halbe Flasche in die Hand wie die Leute in der Reklame. Ein walnussgroßer Klecks reicht vollkommen – dann können die waschaktiven Stoffe die Kopfhaut nicht austrocknen und den Haaren Feuchtigkeit entziehen.

Verteile das Shampoo erst mit etwas lauwarmem Wasser in den Händen und massiere es dann sanft in kreisenden Bewegungen mit den Fingerspitzen in die Kopfhaut ein. Lasse die Spitzen außen vor, sie erhalten während des Waschens von selbst genügend Shampoo.