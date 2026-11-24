Die Vorweihnachtszeit ist ein guter Moment, sich mit den eigenen Beauty-Routinen zu beschäftigen – oder sich ein technisches Beauty-Tool für zuhause zu gönnen. Bei Tria gibt es im Rahmen der Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion ausgewählte Geräte und Bundles 20% günstiger. Das Angebot gilt laut Anbieter vom 9. November bis zum 8. Dezember 2026.

Im Mittelpunkt stehen der Tria 4X Hair Removal Laser zur Haarentfernung und der Tria FRX Fractional Skin Rejuvenating Laser. Beide Geräte sind auch in Bundles erhältlich, zum Beispiel zusammen oder mit drei Phytograph Gelen.

Die Top-Deals im Überblick 1. Tria 4X Laser zur Haarentfernung (2. Generation)

Canva / Hersteller Tria 4X Hair Removal Laser (2nd Gen)



Regulärer Preis: €599,99 – Aktionspreis: €479,99 (du sparst €120)

Der Tria 4X soll die Haarentfernung zuhause erleichtern: Laut Anbieter behandelt die Lasertechnologie gezielt die Haarfollikel und kann bei regelmäßiger Anwendung zu einer deutlichen, dauerhaften Haarreduktion beitragen. Die zweite Generation wurde überarbeitet und bietet ein robusteres Gehäuse, einen gummierten Griff und ein LCD-Display – für eine komfortablere Handhabung.

2. Tria FRX Hautverjüngungs-Fraktionierter Laser (2. Generation)

Canva / Hersteller Tria FRX Fractional Skin Rejuvenating Laser (2nd Gen)



Regulärer Preis: €699,99 – Aktionspreis: €559,99 (du sparst €140)

Der Tria FRX soll mit fraktionierter Lasertechnologie das Erscheinungsbild feiner Linien, Falten und dunkler Flecken verbessern und zu einer glatter wirkenden Haut beitragen. Laut Anbieter ist die Technologie darauf ausgelegt, gezielt zu behandeln und die körpereigene Kollagen- und Elastinbildung zu unterstützen. Das Gerät hat ein schlankes Design und einen Abluftschlitz, der laut Hersteller die Wärmeleistung verbessern soll.

3. Tria 4X & Tria FRX Bundle: Das Laser-Set für den ganzen Körper

Canva / Hersteller Tria 4X Hair Removal and Tria FRX Skin Rejuvenation Laser Bundle



Regulärer Bundle-Preis: €1.299,98 – Aktionspreis: €935,99 (du sparst €363,99)

Das Bundle kombiniert den Tria 4X zur Haarentfernung mit dem Tria FRX zur Hautverjüngung. Eine Option für alle, die beide Geräte zusammen nutzen möchten.

4. Tria 4X & 3x Phytograph Gels Bundle

Canva / Hersteller Tria 4X & 3x Phytograph Gels Bundle



Regulärer Bundle-Preis: €674,96 – Aktionspreis: €512,99 (du sparst €161,97)

In diesem Set gibt es den Tria 4X Hair Removal Laser zusammen mit drei Phytograph Gelen. Gegenüber dem regulären Bundle-Preis sparst du 161,97 Euro.