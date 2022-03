Redaktionslieblinge Die 10 besten neuen Produkte für Fitness, Gesundheit und Ernährung

Eins ist klar: In der Redaktion von Women's Health zu arbeiten hat viele Vorteile. Einer davon ist, dass wir täglich die neuesten Produkte aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Beauty zugeschickt bekommen und diese auf Herz und Nieren prüfen können.

Dabei gibt es immer wieder Produkte, von denen wir so überzeugt sind, dass wir sie euch nicht vorenthalten möchten und können. Hier findest du die Favoriten unserer Redaktion.

1. Sportuhr Polar Grit X Pro

Hersteller Polar Grit X Pro: Die perfekte Sportuhr für Abenteurer

Hier bestellen: Grit X Pro von Polar

Mit Laufuhren ist es immer so eine Sache: Es gibt zig verschiedene Marken und Modelle auf dem Markt und e ist gar nicht so einfach das passende zu finden, denn viele Uhren haben ihre Schwächen. Bei der Grit X Pro, dem neusten Modell des Uhren-Pioniers Polar, stimmt hingegen alles, vor allem für Abenteurer. Zum (Trail-)Laufen und für den gesundheits- und bewegungsbewussten Alltagseinsatz bietet sie eine Fülle von Funktionen und sehr alltagstaugliche Displayeinstellungen. So ist sie ist eine der robustesten Activity-Uhren für Läufer und Multisportler.

2. Fitness-Favorit: Triple Perform Wild Berry

Triple Perform Proteinpulver mit Tri-Collagen- Komplex von Triple Perform, zirka 47 Euro

Hier bestellen: Proteinpulver von Triple Perform

Triple Perform, die Collagen-Innovation im Sports-Nutrition-Bereich, basiert auf drei bioaktiven Collagen-Peptiden sowie Magnesium, Zink und Vitamin C. Es stärkt Bänder, Sehnen und Gelenke und macht sie widerstandsfähiger. Der Körper regeneriert schneller, ist besser geschützt und wird durch spürbaren Muskelaufbau gestärkt. MEN’S HEALTH Fitness-Redakteur Kevin Quarschie zeigt sich begeistert: "Die Power dieses Supplements spüre ich jeden Tag. Ich erreiche meine sportlichen Ziele damit fixer und regeneriere schneller. Und der neue Beeren-Geschmack: top!" Übrigens: Für optimale Erfolge empfiehlt es sich, das Tri-Collagen-Produkt mindestens drei Monate in den Trainingsalltag zu integrieren.

3. Sprossenglas von Homevictory

PR Highlight für die Fensterbank: Sprossenglas von Homevictory

Hier bestellen: Sprossenglas mit Brokkolisamen

Tipp von unserer Food-Redakteurin Kathleen Schmidt-Prange: „Brote oder Suppen mit Sprossen oder Microgreens toppen. Die nährstoffreichen, gekeimten Samen und Mini-Pflänzchen machen nicht nur optisch was her, sie sind auch irre gesund.“ Warum Sprossen so viele Nährstoffe wie kein anderes Lebensmittel enthalten, kannst du hier detailliert nachlesen. Radieschen- oder Alfalfa-Sprossen kannst du theoretisch auch im gut sortierten Supermarkt kaufen, viel mehr Spaß macht es doch aber, den Samen beim Keimen auf der Fensterbank zuzuschauen. Alles was du für dein DIY Keim-Projekt brauchst ist ein Keimglas und Samen – oder Hülsenfrüchte. Denn auch getrocknete Kichererbsen & Co. kannst du einweichen und keimen lassen.

Die beiden 1-Liter-Sprossengläser von Homevictory sind zu 100 Prozent spülmaschinenfest und rostfrei. Du bekommst das Set für rund 38 Euro bei Amazon (ab 37,78 €), inklusive Brokkolisamen um direkt mit dem Keimen zu starten. Kathleens Tipp: Bestell dir am besten gleich einen Samen-Mix mit, denn das Keimen macht süchtig. In dem 8er-Set von Dehner (ab 21,99 €) findest du eine bunte Auswahl an verschiedenen Keimsprossen.

4. Die am schnellsten einziehende Bodylotion von Lavera

Lavera / PR Die Lotion von Lavera zieht ruckzuck ein und duftet nach Orange

Hier bestellen: Bodylotion von Lavera zum Sparpreis

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist Bodylotion unverzichtbar. Die veränderte Witterung draußen und die trockene Heizungsluft drinnen entziehen nämlich mächtig Feuchtigkeit. Bodylotion ist daher Pflicht. Aber gibt es eigentlich auch eine, die wirklich nicht klebt? Unser Beauty-Redakteur Philipp Wehsack hat sich einmal quer durchs Sortiment getestet.

Sein Fazit: „Ich habe bis vor kurzem nie, wirklich nie Bodylotion benutzt. Zu lästig fand ich das ewige Einziehen und den klebrigen Film auf der Haut, den viele Produkte hinterlassen. Seit ich neulich der vitalisierenden Bodylotion von Lavera eine Chance gegeben habe, creme ich mich sogar mehrfach in der Woche ein. Die Creme riecht nämlich nicht nur fantastisch nach Orange, sie zieht auch in Sekundenschnelle ein und klebt überhaupt nicht. On top stecken keinerlei unnötige Inhaltsstoffe wie Silikone und Parabene drin. Na klar, ist ja auch Naturkosmetik. Absolute Kaufempfehlung!“

5. Go-To für die Regeneration: Die Massagepistole von Hyperice

Hyperice Die Hypervolt Go Massagepistole beschleunigt die Regenration nach dem Sport

Hier bestellen: HYPERICE - Hypervolt Go - Massagepistole

Dieses Tool wird gerade überall massiv gehypt. „Zu Recht“, findet unsere Fitness-Volontärin Nina Heise. „Die Massagepistole beschleunigt die Regeneration und lockert Verspannungen, perfekt um die Muskeln nach dem Training zu entspannen. Nach jeder Trainingseinheit, ob einem HIIT- Training oder einem Lauf, lege ich eine Runde mit der Massagepistole ein und kann am nächsten Tag wieder top erholt durchstarten.“

Im Vergleich zu anderen Modellen ist die Hypervolt Go angenehm leise und hat eine besonders lange Akkulaufzeit. Du musst sie also nicht ständig aufladen und kannst sie auch beim Fernsehen oder Musikhören nutzen. Außerdem ist sie schön klein und handlich.

6. Wärmepflaster von Thermacare: Top bei Schmerzen

PR / Thermacare Das Thermacare-Wärmkissen hilft nicht nur bei Mensturationsbeschwerden

Hier bestellen: Wärmepflaster von ThermaCare

Eigentlich ist diese kleine Wärmeauflage von ThermaCare speziell für Regelschmerzen gedacht, aber unsere Gesundheitsredakteurin Christine Naefeke hat gleich noch x andere Anwendungsmöglichkeiten entdeckt.

Ihr Resumee: „Ich liebe dieses sich auf etwa 40 Grad erwärmende Kissen auch bei drohender Blasenentzündung und punktuellen Verspannungen im Nacken. Sobald man es aus seiner Verpackung holt, sorgt es 8 Stunden lang für angenehme Wärme. Es ist dünn und bequem, so dass ich außer der wohltuenden Wärme nichts davon spüre und mich locker bewegen kann. Zudem reizt der Kleber, der das Kissen hält, nicht meine Haut, was ich besonders schätze, da ich eine Pflasterallergie habe. Mindestens ein ThermaCare für Regelschmerzen habe ich immer auf Vorrat in Griffweite“.

7. Pommes zuhause mit der Princess XXL Heißluftfritteuse

PR Für kalorienarme Pommes und mehr: Heißluftfritteuse von Princess XXL

Hier bestellen: Princess XXL Heißluftfritteuse

Lange hat unsere Food-Redakteurin Kathleen Schmidt-Prange überlegt, ob sich die Anschaffung einer Heißluftfritteuse wirklich lohnt. Schließlich sind die Dinger ziemlich groß – ganz im Gegensatz zu ihrer Küche. Dann bekam Kathleen die Chance, die XXL-Heißluftfritteuse von Princess zu testen. Mit dem Biss in die erste unglaublich knusprige, fettfreie Pommes war es um sie geschehen. Über 21.000 Amazon-Bewertungen bestätigen die Begeisterung: Dieser Ayrfryer ist eine Top-Investition zu einem unschlagbaren Preis: unter 100 Euro – Wahnsinn!

Das Menü lässt sich über die digitale Anzeige super einfach bedienen. Es gibt 7 wählbare Programme, zum Beispiel für die perfekte Zubereitung von Hühnchen, Pommes oder sogar Kuchen. Und das Beste: Man kann so richtig sündigen und braucht trotzdem kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn anders als gewöhnliche Fritteusen werden die Lebensmittel hier mittels Heißluft und nicht in literweise Öl frittiert.

8. Für strahlend schöne Haut: Vitamin C Serum von Paula's Choice

Paula'S Choice / PR Der Vitamin C Booster von Paula's Choice hellt Pigmentflecken auf und bringt die Haut zum strahlen

Hier bestellen: Booster- Serum von Paula's Choice

Du weißt, dass Vitamin C das Immunsystem pusht und die Abwehrkräfte stärkt. Dass Vitamin C auch für die Hautpflege super hilfreich ist, ist vergleichsweise unbekannt. Dabei ist es der ultimative Anti-Aging-Wirkstoff: Als Antioxidans schützt es die Haut vor freien Radikalen und damit vor frühzeitiger Hautalterung. Gleichzeitig wirkt es leicht aufhellend und ist deshalb ideal bei Pigmentflecken.

Aber welches Serum ist am besten? Unser Beauty-Redakteur Philipp Wehsack empfiehlt den C15 Super Booster von Paulas Choice. „Das Serum zieht ruckzuck ein, klebt nicht und riecht nicht so unangenehm metallisch wie viele andere Vitamin-C-Seren. Bereits nach zweiwöchiger Anwendung wirkt die Haut ebener.“ Mehr über den Inhaltsstoff, kannst du hier nachlesen.

9. Must-have fürs Workout: Sport-BH von Adidas

Hersteller Gibt Halt und sieht unverschämt gut aus: Der Sport-BH von adidas

Hier bestellen: ADIDAS PERFORMANCE Sport-BH in rosa

Ein guter Sport-BH ist das A und O fürs Workout. Dabei sollte er nicht nur gut aussehen, sondern vor allem auch Halt bieten und beim Workout nicht verrutschen. Dieses Modell von Adidas hat den Härtetest von Fitness-Volontärin Nina bestanden: „Auch bei Burpees und Jumping Jacks bleibt hier alles an Ort und Stelle. Und dazu ist der Bra auch noch richtig schön! Die überkreuzten Träger am Rücken lasse ich sie gerne unterm Sport-Top hervorblitzen, das macht mein Fitness-Outfit zum absoluten Hingucker.“

10. Acamar-Nackenkissen: Dieses Kissen entspannt den Nacken

Acamar / PR Das Nackenstützkissen sorgt für erholsameren Schlaf

Hier bestellen: Nackenkissen von Acamar

Gesundheitsredakteurin Christine hatte in der Vergangenheit häufig mit Nackenschmerzen zu kämpfen. "Ich weiß nicht, ob es an der mangelnden Bewegung oder den unbewussten Ängsten durch die Pandemie liegt, aber vor etwa einem guten Jahr fing ich an weniger gut zu schlafen und nach dem Aufstehen mit Nackenschmerzen zu kämpfen. Es hat gedauert, aber dann habe ich mein geliebtes dickes Daunenkissen gegen ein orthopädisches Nackenstützkissen von Acamar ausgetauscht."

Hört sich nicht gerade sexy an, sieht aber ganz cool aus und, jetzt kommt das Wichtigste: "Ich schlafe tatsächlich besser und wache seltener mit schmerzender Halswirbelsäule oder verspanntem Nacken auf. An die sternförmige Form des Kissens, die mir Seitenschläferin atemtechnisch enorm entgegenkommt, und den Memoryschaum, habe ich mich schnell gewöhnt und möchte ich auch nicht mehr tauschen."

Vielleicht hat dich unsere Auswahl dazu animiert, dir eine Massagepistole zu gönnen oder ein paar gesunde Sprossen auf der Fensterbank zu ziehen. Oder du hast ein wenig Inspiration für das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für dich oder deine Liebsten bekommen.