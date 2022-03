Aktive Fahrrad-Reise Der ideale Rennrad-Urlaub in Andalusien für Frauen

Das MyCyclingCamp für Frauen powered by ROADBIKE und Women’s Health schafft die perfekte Balance aus Rennradsport und Urlaub in Südspanien

Du suchst einen Rennrad-Urlaub, der alles vereint? Gemeinsame Ausfahrten mit netten, gleichgesinnten Frauen? Eine gute Fahrtechnik erlernen, dich verbessern und von erfahrenen Radsportlerinnen lernen? Urlaubsfeeling mit Strand, Sonne und Meer genießen? Dann bist du im MyCyclingCamp – dem Rennrad-Camp für Frauen – vom 13. Bis 20. Mai 2022 im sonnigen Andalusien genau richtig!

Das Camp wird von der best mood events GmbH & Co. KG veranstaltet und mit der geballten Power und Expertise des Fachmagazins ROADBIKE und der Women’s Health unterstützt.

Der ultimative Rennrad-Urlaub – von Frauen für Frauen

Das MyCyclingCamp powered by ROADBIKE und Women’s Health ist die perfekte Kombination aus Urlaub und Rennradsport. Der typische Tag im MyCyclingCamp Tag startet mit einem großzügigen Frühstücksbuffet. Im Anschluss geht es auf abwechslungsreichen Ausfahrt auf den verkehrsarmen Straßen Andalusiens. Je nach Leistungsstufe wird auch mal ein entsprechendes Techniktraining integriert. Das MyCyclingCamp ist aber explizit kein Trainingscamp, sondern verbindet den Sport mit jeder Menge Erholung und Genuss.

Am Nachmittag bleibt noch genug Zeit zum Relaxen und Genießen. Die Hotelanlage verfügt über einen Strandzugang und großzügige Poolanlagen. Ein Alternativ-Sportprogramm mit Streching, Yoga und/oder Pilates steht zudem für alle Teilnehmerinnen zur Verfügung. Vorträge zur Trainingssteuerung oder Ernährung runden den Tag ab, bevor sich alle zum Abendessen treffen. So entsteht über den Zeitraum des Camps eine tolle Gruppe aus gleichgesinnten Rennradfahrerinnen, Freundinnen, Singles, Mütter und Töchter – alle sind herzlich willkommen!

Du radelst in entspannter Atmosphäre

Oftmals sind Frauen unter sich viel entspannter und selbstsicherer beim Rennradfahren als in einer gemischten Gruppe. Den Fokus auf die eigenen Ziele und Herausforderungen richten – ganz bei sich selbst sein – fällt dann einfach leichter. Außerdem ist der Austausch zu Fragen rund um das Rennradfahren viel offener und macht vor allem jede Menge Spaß!

Das Camp-Team besteht deshalb ausschließlich aus Frauen und sorgt so für eine stressfreie und lockere Atmosphäre. Unter Gleichgesinnten kannst du die Sonne Spaniens genießen und dich zudem in deiner Lieblingssportart verbessern. Dumme Fragen oder Hinterherhecheln gibt es hier nicht!

Spannende Workshops und Sportkurse mit Expertinnen

Die Urlaubswoche mit Rennradfokus wird zudem durch vielfältige Vorträge, Workshops und alternativen Sportprogrammen ergänzt. Die Beine leisten beim Radfahren die Hauptarbeit. Damit auch der Oberkörper nicht zu kurz kommt und muskulären Dysbalancen entgegengewirkt wird, stehen radspezifische Trainings in der ganzen Woche auf dem Programm: Yoga für Rennradfahrerinnen, eine Stretch & Relax Stunde oder eine intensive Kräftigungseinheit – nutze den Ausgleich zu den Radtouren und sorg für Abwechslung in deinem Training. So macht gemeinsames Sporteln in netter Gesellschaft mit anderen sportbegeisterten Frauen gleich noch viel mehr Spaß!

Hier hast du jeden Tag die Wahl

Du hast jeden Tag die Wahl, was du dir vor oder nach der Ausfahrt Gutes tun möchtest. Bei den MyCyclingCamp-Vorträgen kannst du dich zum Beispiel von Weltrekordhalterin Monika Sattler zum Thema "Große Ziele setzen und erreichen" inspirieren lassen. Oder dir von den Expertinnen die neuesten Tipps und Empfehlungen zu einem "sinnvollen Trainingsaufbau" oder zu einer "ausgewogenen Ernährung für Sportlerinnen" holen. Natürlich bleibt auch Zeit für Fragen, die du schon immer mal stellen, oder mit anderen diskutieren wolltest.

Von richtig schalten lernen bis Notfallreparaturen übernehmen

In unseren Rennrad-Camp-Workshops geht es darum, deine Fahrtechnik zu verbessern. Richtiges Schalten, Bremsen, Kurven fahren etc. werden von den Guides erklärt und auf der gemeinsamen Tour direkt umgesetzt und anschließend analysiert. Natürlich gehört auch ein Reparatur-Crashkurs dazu. Du wirst sehen, die wichtigsten Notfallreparaturen sind eigentlich gar nicht so schwierig und beim nächsten Platten zu Hause kannst du schon mit deinen neu erlernten Fähigkeiten glänzen.

Urlaub auf dem Rennrad und im 4-Sterne-Hotel

Zu jedem Urlaub gehört auch Entspannung. Du wohnst in einem komfortablen, ruhig gelegenen 4*-Hotel, das sich direkt an einem kilometerlangen, feinsandigen Dünenstrand befindet. Umgeben von Pinienwäldern. Gegen einen geringen Aufpreis genießt du einen traumhaften Meerblick. Neben verführerischen Buffets wird selbstverständlich auch für sportlergerechte Nahrung gesorgt. Physio-Therapie und wohltuende Massagen können mit 20 Prozent Ermäßigung hinzugebucht werden. Eine großzügige Poollandschaft rundet die Urlaubsfreude ab. Informationen zum Hotel findest du hier.

So kann dein Tag im MyCyclingCamp aussehen

Während einer Tour selbst zu fotografieren ist oft nicht möglich bzw. einfach zu riskant – außer während der Kaffeepause. Weil die gemeinsamen Erlebnisse aber festgehalten werden wollen, bietet das MyCyclingCamp etwas ganz Besonderes. Beim MyCyclingCamp-Fotoshooting geht ein Begleitfahrzeug mit auf Tour. An Board ist eine Fotografin, die für dich die schönsten Momente auf dem Rennrad während der Ausfahrten einfangen wird. Eine einmalige Erinnerung an unsere Rennrad-Camp-Woche für dich! So kann ein Tag im MyCyclingCamp powered by ROADBIKE & Women’s Health aussehen:

07:30 - 09:00 Uhr Frühstück

09:30 - 13:30 Uhr Ausfahrt mit Techniktraining – z. B. Das Fahren in der Gruppe (Für Fortgeschrittene findet parallel eine andere, ggfs. auch längere Ausfahrt statt, mit Mittagspause unterwegs)

14:00 - 16:00 Uhr Rückkehrer-Buffet, Zeit für Strand, Pool, Physio, Wellness usw.

16:30 - 17:30 Uhr Stretch & Relax

18:00 - 19:00 Uhr Vortrag – z. B. welches Training ist das Richtige für mich? Einfach schneller werden.

ab 19:00 Abendessen

Das richtige Programm für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene

Um teilzunehmen, musst du dem Rennradsport aber keinesfalls bereits vollkommen verfallen sein: Das Camp richtet sich auch an Einsteiger. Egal welches Alter oder Fitnesslevel du hast, im MyCyclingCamp gibt es für jede die richtige Gruppe und die passende Tour, von Einsteigerinnen bis Fortgeschritten. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Spaß am Rennradfahren und gute Laune!

Für die ganz Ambitionierten unter euch haben wir ein besonderes Highlight parat: Mit dabei im MyCyclingCamp ist Moni Sattler. Sie ist Weltrekordhalterin und hat bisher als erste und einzige Frau 2018 die berühmte Spanien-Rundfahrt Vuelta absolviert. Von ihr lernst du unter anderem, wie du dich physisch und mental auf die ganz großen Ziele vorbereitest.

Dein aktiver Urlaub im Süden Spaniens

Die Radsportwoche findet im wunderschönen und sonnigen Andalusien statt. Eine noch relativ unbekannte und vielleicht deshalb umso schönere Gegend für Radfahrer. Wenig Autoverkehr auf gut asphaltieren Straßen in einer dünn besiedelten Gegend lassen die Herzen höher schlagen, und du wirst auf den Ausfahrten mit herrlichen Ausblicken belohnt: Du radelst bei angenehmen Temperaturen direkt am Meer oder durch reizvolle Landschaften im Hinterland der Costa de la Luz – der "Küste des Lichts"!

Von flach über wellig bis anspruchsvoll bietet die Region das ideale Terrain für alle Leistungsstufen. Ordentlich Höhenmeter können ganz Ambitionierte Fahrerinnen in der "Sierra de Grazalema" sammeln. Hier fand auch schon die ein oder andere Vuelta-Etappe statt, es geht auf über 1.600 Meter hoch. Wo auch immer du gerade stehst was das Rennrad fahren betrifft, wir haben die passende Tour für dich im Programm. Und jede Schweißperle wird es am Ende wert gewesen sein!

Der Reisepreis enthält folgende Leistungen (13. – 20. Mai 2022)

Flug nach Andalusien und zurück

Alle Flugsteuern und Gebühren

Transfers in komfortablen Reisebussen

7 Übernachtungen im 4**** – Valentin Hotel in Novo Sancti Petri

7x Halbpension + im Hotel (Frühstück, Abendessen sowie Rückkehrer-Buffets)

6 Tage Carbon-Rennrad mit Felgenbremsen (Disc gegen Aufpreis)

An 5 Tagen Ausfahrten inklusive Rad-Guides in unterschiedlichen Leistungsgruppen (nicht am An- bzw. Abreisetag, nicht am trainingsfreien Tag)

MyCyclingCamp-Trikot

Camp-Leitung

VIP Gast & Rekordhalterin Monika Sattler

Professionell erstelltes Trainingskonzept und Trainingspläne

Rahmenprogramm, u.a. Vorträge

Reiseleitung

Reisepreis-Sicherungsschein und Reiseveranstalter-Insolvenzversicherung

Reisekrankenversicherung als Jahresversicherung ohne Selbstbehalt

Preise

Grundpreis pro Person im halben Doppelzimmer 1.297,00 €

Tipp: Freundinnen-Rabatt von 100€ nutzen.

Flüge

Gruppenflug ab/bis Frankfurt Abflug ohne Aufpreis

ab/bis München 125,00 € Abflug

ab/bis Düsseldorf 45,00 € Abflug

ab/bis Hamburg 65,00 € Abflug

ab/bis Berlin 165,00 € Abflug

ab/bis Zürich 80,00 €

Wien und andere Anschlussflüge ( Preis und Verbindung auf Anfrage)

Zimmeroptionen

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung 197,00 €

Aufpreis Zimmer mit seitlichem Meerblick 97,00 €

Aufpreis Superior Zimmer 177,00 €

Zusatzleistungen

Upgrade Carbon-Rennrad mit Scheibenbremse: 30,00 € für 6 Tage

Bei Mitnahme des eigenen Rades wird eine Gutschrift in Höhe von 100,00 € gewährt. Die Transportkosten erfragt der Veranstalter gerne bei der Fluggesellschaft.

Am trainingsfreien Tag gibt es die Möglichkeit, an einem Ausflug teilzunehmen und Andalusien abseits der Radstrecken zu entdecken (nicht im Camp-Preis inklusive).

Weitere Informationen zum MyCyclingCamp findest du unter www.mycyclingcamp.de

Das MyCyclingCamp schafft die perfekte Balance aus Urlaub und Rennradfahren. Genieße die Sonnenstrahlen Andalusiens am Pool, während du über die Woche deine Kondition immens steigerst. Egal ob Einsteigerin oder Profi, für jede Frau werden tolle Rennradfahrten angeboten. Abgerundet wird die Rennrad-Reise durch wohltuenden Yogaeinheiten und anschließenden Massagen. Das Camp ist für Frauen gedacht, daher wirst du auch ausschließlich von Frauen betreut.