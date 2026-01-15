Wie viel Cardio brauchst du wirklich? Die perfekte Dosis!

Dein Kalender ist voll, du möchtest Krafttraining unterbringen – und irgendwann "solltest" du auch noch Cardio machen? Dann atme kurz durch. Die gute Nachricht: Du brauchst weder stundenlange Läufe noch tägliche HIIT-Einheiten, um Ergebnisse zu sehen.

Wie viel Cardio wirklich sinnvoll ist, hängt stark davon ab, welches Ziel du verfolgst und wie intensiv du trainierst. Die allgemeinen Empfehlungen sind ein guter Einstieg – aber nicht individuell genug, wenn du Abnehmen, Ausdauer oder Fitness gezielt verbessern willst.

Mit Unterstützung von Trainerin Corrine Carnation (CPT) bekommst du hier endlich klare, realistische Vorgaben, die du sofort auf dein Leben übertragen kannst.

Was zählt überhaupt als Cardio? Cardio ist jede Bewegung, die deinen Puls für eine gewisse Zeit über das Ruhelevel hebt. Egal ob Gehen, Tanzen, Joggen oder Radfahren. Entscheidend ist die Intensität. Viele profitieren von einem Mix aus moderaten und intensiveren Einheiten, je nach Alltag und Energielevel.

Wichtig: Die richtige Zone findest du über deine Herzfrequenz.

So findest du deinen Ruhepuls und Maximalpuls Um deinen Ruhepuls zu messen, lege zwei Finger an deinen Hals oder dein Handgelenk. Zähle die Herzschläge für 15 Sekunden und multipliziere die gezählte Zahl mit 4. Das Ergebnis sind deine Herzschläge pro Minute (bpm). Ein typischer Ruhepuls liegt bei etwa 60 bis 100 bpm – trainierte Menschen haben oft einen niedrigeren Wert. Deinen maximalen Puls (MHR) kannst du grob mit folgender Formel berechnen: 220 – dein Alter. Beispiel: Mit 35 Jahren ist dein MHR ungefähr 185 bpm.

Moderates Cardio (60–70 Prozent MHR) Du atmest schneller, kannst aber noch reden. Fühlt sich an wie 5 von 10 Punkten auf der Belastungsskala.

Typische Aktivitäten: zügiges Gehen

entspanntes Radfahren

Tanzen

lockeres Joggen Empfehlung: ≥ 150 Minuten/Woche (z. B. 30 min. an 5 Tagen)

Intensives Cardio (80–90 Prozent MHR) Du kommst ins Schnaufen, Gespräche sind kaum möglich. Fühlt sich an wie 7/10 oder höher.

Typische Aktivitäten: HIIT

schnelle Intervallläuf

Airbike

intensive Cycling-Sessions Empfehlung: ≥ 75 Minuten/Woche

Das Minimum an Cardio, das du brauchst Egal welches Ziel du verfolgst, ein bisschen regelmäßige Bewegung muss sein, damit Herz, Kreislauf und Stoffwechsel funktionieren.

Wichtige Grundregeln:

Verteile Cardio über die Woche

Auch 10-Minuten-Sessions zählen

Ergänze Cardio immer durch Krafttraining – ideal sind mindestens 2 Kraft-Workouts pro Woche Soll ich Kardio-Training vor oder nach dem Kraft-Workout machen?

Die optimale Menge Cardio – je nach Ziel Wie viel Cardio für dich Sinn ergibt, hängt davon ab, wohin du willst: Abnehmen, Gesundheit, Ausdauer oder einfach fitter fühlen. Die folgenden Empfehlungen helfen dir, deinen Wochenplan gezielt auszurichten.

Cardio für Anfängerinnen Wenn du gerade erst einsteigst, sollte dein Ziel pro Trainingseinheit bei etwa 20 Minuten moderatem Cardio liegen. Wir empfehlen 4-mal pro Woche.

Zum Warmwerden eignen sich:

Spaziergänge

Tanzen

lockeres Radfahren

kleine Alltagswege Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du es auf 30 Minuten, 5-mal pro Woche steigern.

Du kannst die Zeit am Stück absolvieren – oder auf mehrere kurze Intervalle verteilen.

Cardio zur Erhaltung deiner Fitness Willst du einfach "fit bleiben", reichen die offiziellen Richtwerte.

150 Minuten moderate Intensität

75 Minuten intensive Intensität Auch möglich: 3- bis 5-mal pro Woche 15–25 Minuten intensives Cardio.

Ideal, wenn du dein Level halten willst, ohne viel darüber nachzudenken.

Cardio für bessere Ausdauer Wenn du deine Kondition gezielt steigern möchtest, helfen klare Wochenwerte weiter.

300 Minuten moderates Cardio pro Woche

150 Minuten intensives Cardio pro Woche Ein möglicher Trainingsplan: 40–60 Minuten, 5-mal pro Woche, aufgeteilt in zwei Sessions (z. B. jeweils 20 Minuten).

Cardio für Gewichtsverlust Cardio allein reicht nicht, um Gewicht zu verlieren. Ernährung und Krafttraining spielen die Hauptrolle.

Empfehlung: 50–60 Minuten Bewegung pro Tag an 5 Tagen die Woche

Davon:

20–30 Minuten Cardio (Mix aus moderat und intensiv)

2–3 Krafttrainings pro Woche Wenn du wenig Zeit hast, kannst du es aufteilen in:

10 Minuten Walk am Morgen

kurze HIIT-Session am Abend

aktive Wege im Alltag Jede Minute zählt.

So passt du Cardio clever in deinen Alltag ein Cardio muss nicht immer als klassische Trainingseinheit stattfinden. Oft lässt sich Bewegung ganz entspannt in deinen Tagesablauf integrieren. Nutze Wege im Alltag, baue kleine Bewegungspausen ein oder kombiniere Angenehmes mit Aktivität: Treppen steigen statt Aufzug, beim Telefonieren spazieren, etwas weiter weg parken, beim Kochen tanzen oder in der Mittagspause kurz rausgehen.

Wenn du lieber Equipment nutzt, funktionieren Laufband, Crosstrainer, Airbike, Springseil oder Rudergerät genauso gut. Oder öfter mal Rad fahren. Wichtig ist: Das Cardio sollte sich deinem Alltag anpassen und nicht umgekehrt.

Cardio-Ideen für unterschiedliche Intensitäten Damit du sofort loslegen kannst, findest du hier typische Übungen für beide Intensitätsbereiche:

Moderate Intensität: zügiges Gehen

langsames Joggen

entspanntes Radfahren

Schwimmen

lockere Aerobic-Stunden Hohe Intensität: Sprints

HIIT

Jump Rope

Airbike

Intervall-Cycling

Treppenläufe 3 schnelle Challenges für mehr Puls Du willst ein bisschen Abwechslung oder nur mal eben schnell den Puls hochjagen? Diese Mini-Challenges helfen dir:

1. Stair-Climber-Challenge

Starte auf Level 5: Alle 5 Minuten + 1 Level. Perfekt für Beine und Herz.

2. Laufband-Steigerung

1 Prozent Steigung starten, jede Minute +1 Prozent bis 15 Prozent. Super für Kondition und Po.

3. Airbike-Intervall

30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden locker – mindestens 5 Minuten wiederholen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Cardio-Training Zählt Gehen wirklich als Cardio? Ja! Besonders wenn du zügig gehst oder Steigungen einbaust. Perfekt für den Einstieg. Muss ich einen Fitness-Tracker nutzen? Nein — er macht’s nur leichter, Herzfrequenz und Intensität im Blick zu behalten. Ist intensives Cardio besser als moderates? Kommt auf dein Ziel an. Intensiv spart Zeit, moderat ist gelenkschonender. Sollte ich Cardio vor oder nach dem Krafttraining machen? Wenn Muskelaufbau Priorität hat: Kraft zuerst.Wenn Ausdauer wichtiger ist: Cardio zuerst. Zerstört viel Cardio meine Muskeln? Nicht zwingend. Entscheidend sind Ernährung, Erholung und Krafttraining.