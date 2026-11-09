4 Wochen bis zum Skiurlaub: Bringt Training jetzt noch was?

Skipass gebucht, Unterkunft reserviert, Skiklamotten liegen quasi bereit. Nur die Beine haben vom bevorstehenden Winterurlaub noch nichts mitbekommen. Und jetzt, 4 Wochen vor der ersten Abfahrt – lohnt sich Training überhaupt noch? Ja!

Eine komplette Saisonvorbereitung holst du nicht mehr nach, gezielt trainierte Kraft, Bremsarbeit und Ausdauer können dich aber noch deutlich besser auf die Piste vorbereiten.

Was 4 Wochen Ski-Training tatsächlich noch bringen Schon wenige Wochen Krafttraining können erste messbare Veränderungen anstoßen. Das zeigte eine Studie mit zuvor krafttrainingsunerfahrenen Frauen. 4 Wochen lang absolvierten die Teilnehmerinnen 2-mal wöchentlich Kniebeugen und Kreuzheben. Bereits nach 3 Wochen ließen sich Veränderungen der fettfreien Masse im Unterkörper messen.

Das macht aus 8 Einheiten noch keine komplette Ski-Vorbereitung. Für Spätstarterinnen steckt darin trotzdem eine wichtige Botschaft: Dein Körper wartet nicht monatelang, bevor er auf Training reagiert. Entscheidend ist deshalb weniger, möglichst viel Training in die verbleibende Zeit zu pressen. Wähle lieber Belastungen, die deinen Beinen auf der Piste tatsächlich wieder begegnen.

Warum allgemeine Fitness noch keine Ski-Fitness ist Du läufst regelmäßig oder trainierst häufig auf dem Bike? Perfekt, damit bringst du bereits eine Ausdauerbasis mit. Trotzdem können deine Oberschenkel am ersten Skitag erstaunlich schnell Feuer fangen.

Auf der Piste müssen deine Beine nämlich nicht nur Kraft erzeugen, sondern sie halten, stabilisieren und bremsen – Schwung für Schwung. Dabei arbeitet die Muskulatur unter anderem isometrisch, also unter Spannung, ohne große sichtbare Bewegung, und exzentrisch: Der Muskel entwickelt Kraft, während er länger wird.

Deine Beine müssen also nicht nur drücken können, sondern Belastungen kontrolliert auffangen. Genau diese Bremsarbeit kannst du deshalb gezielt in deine Last-Minute-Vorbereitung einbauen.

Wie fordernd ein Skitag für die Muskulatur werden kann, zeigt eine Untersuchung mit Freizeitskifahrer:innen. Nach 4 Stunden auf der Skipiste war die exzentrische Kraft von Teilen der Beinmuskulatur reduziert. Einige Veränderungen ließen sich sogar 24 Stunden später noch messen.

Wenn wenig Vorbereitungszeit bleibt, lautet die Devise deshalb nicht: mehr Sport, sondern: spezifischer trainieren.

Ziga Plahutar / GettyImages Mit Cardio bringst du zwar eine gute Ausdauerbasis mit, bereitest dich aber weniger auf die andere körperliche Belastung des Skifahrens vor.



Diese 3 Trainingsreize braucht deine Ski-Vorbereitung jetzt 1. Kraft aufbauen mit Squats und Split Squats

Kniebeugen gehören nicht ohne Grund zu den Klassikern. Stelle die Füße etwa hüft- bis schulterbreit auf. Schiebe die Hüfte nach hinten, während du Knie und Hüfte beugst, und senke dich kontrolliert ab. Die Knie folgen dabei der Richtung deiner Fußspitzen. Drücke dich anschließend über den ganzen Fuß wieder kraftvoll nach oben.

Split Squats bringen zusätzlich einbeinige Stabilität ins Spiel: Stelle einen Fuß nach vorn und den anderen mit etwas Abstand dahinter. Bleibe mit dem Oberkörper möglichst aufrecht, senke das hintere Knie kontrolliert Richtung Boden und drücke dich über das vordere Bein wieder hoch.

Dein Startpunkt: 2 bis 3 Sätze mit jeweils 8 bis 12 Wiederholungen. Bei Split Squats gilt die Zahl pro Seite. Werden die letzten Wiederholungen zu leicht, kannst du mit Kurzhanteln oder einem gefüllten Rucksack zusätzlichen Widerstand ins Spiel bringen.

2. Bremskraft trainieren mit langsamen Step-Downs

Jetzt bekommt die exzentrische Muskelarbeit ihren Auftritt. Stelle dich mit einem Fuß auf eine niedrige, stabile Stufe. Das andere Bein hängt seitlich daneben. Beuge langsam das Knie des Standbeins und führe die freie Ferse Richtung Boden. Für den Weg nach unten lässt du dir bewusst 3 bis 4 Sekunden Zeit. Anschließend drückst du dich wieder nach oben.

Achte darauf, dass das Knie des Standbeins nicht unkontrolliert nach innen kippt. Die Bewegung soll ruhig bleiben – lieber eine niedrigere Stufe wählen, als dich nach unten fallen zu lassen.

Für den Einstieg: 2 bis 3 Sätze mit 6 bis 10 kontrollierten Wiederholungen pro Seite. Tempo schlägt hier Wiederholungsrekorde: Die langsame Abwärtsbewegung ist der eigentliche Trainingsreiz.

3. Ausdauer für müde Skibeine aufbauen

Die erste Abfahrt schaffen deine Beine meistens problemlos. Interessanter wird, was nach mehreren Stunden davon noch übrig ist. Neben Kraft lohnt sich deshalb auch ein Ausdauerreiz.

Auf Bike, Crosstrainer oder Treppen kannst du beispielsweise 1 Minute zügig arbeiten und anschließend 1 bis 2 Minuten locker weitermachen. Starte mit etwa 5 bis 6 Runden. Bist du bereits ausdauertrainiert, kannst du den Umfang schrittweise erhöhen.

"Zügig" bedeutet aber nicht Vollgas bis zum Anschlag. Du solltest deutlich arbeiten müssen, die Belastung aber über alle Intervalle weitgehend konstant halten können.

Dein 4-Wochen-Plan für den Skiurlaub Du brauchst dafür weder tägliche Workouts noch einen Last-Minute-Trainingsmarathon. 2 Kraft-Einheiten pro Woche sind ein realistischer Ausgangspunkt. Squats, Split Squats und Step-Downs lassen sich problemlos in dasselbe Workout packen. Ergänzend kommen – abhängig von deinem bisherigen Trainingsniveau – 1 bis 2 Ausdauereinheiten infrage.

Ein einfacher Wochenrhythmus könnte so aussehen:

Montag: Krafttraining für Beine und Gesäß

Krafttraining für Beine und Gesäß Mittwoch: Intervalle oder eine andere Ausdauereinheit

Intervalle oder eine andere Ausdauereinheit Freitag: zweites Krafttraining

zweites Krafttraining Wochenende: optional lockere Ausdauer, Spaziergang oder deine gewohnte Sportart Wichtiger als ein perfekter Kalender ist die Erholung dazwischen. Wer bisher wenig trainiert hat, profitiert nicht davon, plötzlich 6 harte Einheiten in eine Woche zu quetschen. Beginne dort, wo du gerade stehst. Fühlen sich die Einheiten nach und nach leichter an, kannst du Gewicht, Wiederholungen oder Umfang behutsam erhöhen.

Und kurz vor der Abfahrt? Versuche nicht, in den letzten 2 Tagen noch Versäumtes nachzuholen. Muskelkater ist schließlich denkbar schlechtes Handgepäck für den ersten Skitag.

FAQ: Fit für den Skiurlaub in 4 Wochen Reicht Joggen als Vorbereitung aufs Skifahren? Nicht ganz. Laufen trainiert deine Ausdauer und ist damit eine gute Grundlage. Die skispezifische Kraftarbeit – etwa Stabilisieren und kontrolliertes Abbremsen – deckt es jedoch nur teilweise ab. Ergänze deine Laufrunden daher durch gezieltes Krafttraining für Beine und Gesäß. Wie oft sollte ich vor dem Skiurlaub trainieren? In der genannten Frauenstudie reichten 2 Kraft-Einheiten pro Woche aus, um innerhalb weniger Wochen erste Veränderungen zu messen. Daraus lässt sich zwar nicht ableiten, dass 2-mal wöchentlich die optimale Ski-Vorbereitung ist. Für einen kurzen Vorlauf sind 2 Krafttage aber ein realistischer Rhythmus, der gleichzeitig Zeit für Erholung lässt. Sollte ich direkt vor dem Skiurlaub noch hart trainieren? Kurz vor der Abreise musst du nichts mehr erzwingen. Ein sehr hartes Beintraining kann Muskelkater hinterlassen und damit ausgerechnet bis zum ersten Skitag nachwirken. Die letzten Tage sind nicht der Moment für Trainingspanik. Bleib in Bewegung, aber komm möglichst erholt am Lift an. Kann Ski-Training Verletzungen verhindern? Das lässt sich nicht versprechen. Eine gute Vorbereitung kann Kraft, Belastbarkeit und Bewegungskontrolle trainieren. Dass dieses oder ein anderes 4-Wochen-Programm Ski-Verletzungen tatsächlich verhindert, ist damit jedoch nicht belegt.