Spazierengehen: Wann bringt es am meisten?

Schuhe an und raus: Regelmäßiges Spazierengehen kann dein Herz-Kreislauf-System unterstützen, die Stimmung verbessern und zu gutem Schlaf beitragen. Gehst du zügig genug, trainierst du dabei auch deine Ausdauer.

Doch macht es einen Unterschied, wann du zum Walk aufbrichst? Studien zeigen: Je nachdem, wann du losgehst, kannst du unterschiedliche Vorteile nutzen. Die perfekte Gehzeit für alle gibt es trotzdem nicht.

Infobox: Unsere Expert:innen Laura A. Richardson, PhD, ist Professorin für angewandte Trainings- und Bewegungswissenschaft an der School of Kinesiology der University of Michigan. Sie ordnet ein, welche Rolle die Tageszeit beim Gehen spielt – und warum eine verlässliche Routine wichtiger ist als die perfekte Uhrzeit.



Dr. Michael Russo ist Facharzt für Adipositaschirurgie am MemorialCare Surgical Weight Loss Center des Orange Coast Medical Center in Kalifornien. Er ordnet ein, welche Rolle nüchternes Training beim Abnehmen spielt.

Wann ist die beste Zeit zum Spazierengehen? Das hängt vor allem davon ab, was du erreichen möchtest. Morgens profitierst du vom frühen Tageslicht, nach einer Mahlzeit kann Gehen den Blutzuckeranstieg abmildern. Abends bietet eine Runde Gelegenheit, den Tag ruhig ausklingen zu lassen. Die wichtigste Empfehlung von Laura A. Richardson: Wähle eine Zeit, die du regelmäßig einhalten kannst.

Zur schnellen Orientierung:

Du brauchst dafür keinen komplett neuen Tagesplan. Oft reicht es, einen bestehenden Weg zu verlängern oder nach dem Essen eine kleine Runde einzubauen.

Morgens spazieren: Tageslicht tanken und leichter dranbleiben Wer früh losgeht, hat die Bewegung bereits erledigt, bevor der Tag voller wird. Das kann helfen, aus einem guten Vorsatz eine feste Routine zu machen. Dazu kommen mögliche Vorteile für Schlaf und Stoffwechsel.

Frühes Tageslicht kann deinen Schlaf unterstützen Tageslicht am Morgen hilft deiner inneren Uhr, sich am Tag-Nacht-Rhythmus zu orientieren. Eine im Journal of Health Psychology veröffentlichte Studie brachte morgendliches Sonnenlicht mit einer besseren Schlafqualität in der folgenden Nacht in Verbindung – unabhängig davon, wie viel Sonnenlicht die Teilnehmenden insgesamt am Tag bekamen.

Das garantiert keine erholsame Nacht, spricht aber dafür, frühes Tageslicht als Baustein einer Schlafroutine zu nutzen. Auch bei bewölktem Himmel ist es draußen meist deutlich heller als in Innenräumen.

Mögliche Vorteile für Blutdruck und Blutzucker Eine Studie von 2023 im Journal of Physiology untersuchte Menschen mit metabolischem Syndrom. Dabei treten mehrere Risikofaktoren gemeinsam auf, etwa erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutzuckerwerte und vermehrtes Bauchfett.

Morgendliches Gehen wirkte sich in dieser Untersuchung günstiger auf Blutdruck, Insulinkonzentration und Insulinresistenz aus als Gehen am Nachmittag. Bei einer Insulinresistenz reagieren die Körperzellen weniger empfindlich auf Insulin.

Wichtig: Die Ergebnisse gelten zunächst für die untersuchte Personengruppe. Morgenspaziergänge sind deshalb nicht grundsätzlich für alle gesünder.

Vor dem Frühstück gehen: Hilft das mehr beim Abnehmen? Nicht automatisch. Nüchtern kann dein Körper beim Gehen einen größeren Anteil seiner Energie aus Fett beziehen, erklärt Richardson. Mehr Fett während einer einzelnen Runde zu nutzen, bedeutet aber nicht, langfristig mehr Körperfett zu verlieren.

Die genannte Studie im Journal of Physiology sowie eine weitere Untersuchung im Fachjournal Obesity belegen keinen grundsätzlichen Vorteil morgendlichen Trainings für die Körperzusammensetzung.

Dr. Michael Russo nennt zudem einen möglichen Nachteil: Wer sich nüchtern müde oder energielos fühlt, bewegt sich unter Umständen weniger intensiv.

Für deinen Alltag: Geh vor dem Frühstück, wenn du dich damit wohlfühlst. Bist du hungrig oder schlapp, iss vorher etwas. Nüchtern loszugehen ist keine Voraussetzung fürs Abnehmen.

Nach dem Essen spazieren: ein einfacher Schritt für deinen Blutzucker Hier zählt weniger die Uhrzeit als der Abstand zur Mahlzeit. Nach dem Essen steigt der Blutzuckerspiegel. Wenn du gehst, nehmen deine arbeitenden Muskeln Glukose aus dem Blut auf. Das kann den Anstieg abmildern, erklärt Richardson.

Dieser Effekt ist besonders bei Prädiabetes oder Diabetes interessant. Er kann nach dem Frühstück genauso genutzt werden wie nach dem Mittag- oder Abendessen.

Eine 2023 in Sports Medicine veröffentlichte Untersuchung spricht dafür, möglichst bald nach einer Mahlzeit aktiv zu werden, statt lange zu warten. Dafür brauchst du kein anstrengendes Training: Eine angenehme Runde ist ein unkomplizierter Einstieg.

Infobox: So wird die kleine Runde zur GewohnheitBeginne beispielsweise mit 5 bis 10 Minuten in einem angenehmen Tempo. Nutze einen festen Auslöser: Nach dem Abräumen gehst du eine Runde. Wenn du mehr Zeit und Lust hast, verlängere den Weg. Diese Minuten sind eine Einstiegsidee, keine wissenschaftlich festgelegte Mindestdosis.



Bei Diabetes: Wenn du Insulin oder Medikamente einnimmst, die Unterzuckerungen auslösen können, besprich größere Änderungen deiner Bewegungsroutine mit deinem Behandlungsteam.

Ist Bewegung am Nachmittag besser fürs Herz? Du kommst morgens schwer in Schwung? Dann musst du dich nicht zum frühen Spaziergang zwingen. Nach Essen und ausreichend Flüssigkeit fühlen sich manche Menschen später am Tag belastbarer, sagt Richardson. Das kann ein guter Zeitpunkt für eine zügigere Runde sein.

Auch die Forschung liefert Hinweise auf mögliche Vorteile: Eine in Nature Communications veröffentlichte Beobachtungsstudie fand bei moderater bis intensiver Bewegung zur Mittags- und Nachmittagszeit ein niedrigeres Gesamt- sowie Herz-Kreislauf-Sterberisiko als bei Bewegung am Morgen.

Dabei gilt: Ein Zusammenhang beweist nicht, dass die Uhrzeit den Unterschied verursacht. Zudem ist gemütliches Schlendern nicht mit jeder untersuchten Belastung vergleichbar. Eine gut funktionierende Morgenroutine musst du deshalb nicht aufgeben.

Abends spazieren: den Tag aktiv ausklingen lassen Nach dem Abendessen kann Gehen den Blutzucker auf ähnliche Weise unterstützen wie nach dem Mittagessen. Gleichzeitig schaffst du dir eine Pause zwischen Tagesprogramm und Sofa.

Richardson nennt einen weiteren möglichen Alltagsvorteil: Wer nach dem Essen unterwegs ist, greift vielleicht seltener aus Gewohnheit zu Snacks. Das ist kein garantierter Effekt – und echten Hunger solltest du nicht einfach "weglaufen".

Stört ein später Spaziergang deinen Schlaf? Nicht zwangsläufig. Ob späte Bewegung deinen Schlaf beeinflusst, hängt unter anderem von Intensität, Zeitpunkt und deinem persönlichen Schlaf-Wach-Rhythmus ab.

Eine Übersichtsarbeit in Frontiers in Pharmacology beschreibt Unterschiede zwischen eher früh und eher spät aktiven Menschen. Bei "Nachteulen" konnten morgendliche und abendliche Bewegung den Schlaf-Wach-Rhythmus sowie den Zeitpunkt der Melatoninproduktion nach vorn verschieben. Bei ausgeprägten Frühaufsteher:innen konnte abendliche Bewegung diese Abläufe dagegen verzögern. Die Ergebnisse zu Bewegung allgemein lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf einen ruhigen Spaziergang übertragen.

Teste, was dir guttut: Schläfst du nach deiner Abendrunde gut, spricht wenig dagegen. Fühlst du dich länger wach, probiere eine frühere oder gemütlichere Runde.

Warum dein Alltag wichtiger ist als die perfekte Uhrzeit Die Forschung zum Trainingstiming liefert Hinweise, aber noch keine allgemeingültige Antwort. Richardson weist zudem darauf hin, dass viele Untersuchungen überwiegend mit Männern durchgeführt wurden. Wie sich die Tageszeit speziell bei Frauen auswirkt, ist noch nicht ausreichend geklärt.

Statt deine Routine nach einer vermeintlich optimalen Uhrzeit auszurichten, teste lieber:

Wann findest du zuverlässig Zeit?

Wann fühlst du dich beim Gehen wohl?

Wie schläfst du nach einer Abendrunde?

Lässt sich ein kurzer Spaziergang mit einer Mahlzeit verbinden? Regelmäßigkeit bringt dir im Alltag mehr als ein idealer Zeitpunkt, den du kaum einhalten kannst.

FAQ: Was du zum täglichen Spazierengehen noch wissen solltest Muss ich 10.000 Schritte schaffen, damit sich der Spaziergang lohnt? Nein. 10.000 Schritte sind keine magische Grenze. Auch kleinere Steigerungen deiner Alltagsbewegung können sinnvoll sein, besonders wenn du bisher viel sitzt. Ein erreichbares Ziel, das du regelmäßig umsetzt, ist hilfreicher als eine hohe Zahl, die dich unter Druck setzt. Wie schnell sollte ich gehen, um meine Ausdauer zu trainieren? Für viele Menschen ist ein zügiges Tempo passend, bei dem Atmung und Puls spürbar steigen, du dich aber noch in ganzen Sätzen unterhalten kannst. Welches Tempo das ist, hängt von deiner Fitness ab. Nicht jeder Spaziergang muss eine Trainingseinheit sein. Zählen auch kurze Wege zur Arbeit oder zum Supermarkt? Ja. Du musst deine Schritte nicht in einem einzigen langen Spaziergang sammeln. Auch kurze Wege und Bewegungspausen tragen zu deiner täglichen Aktivität bei. Ersetzt Spazierengehen mein Krafttraining? Nein. Gehen ist eine gute Ergänzung für Ausdauer, Alltag und Erholung, setzt aber nicht dieselben Muskelreize wie gezieltes Krafttraining. Wenn du stärker werden oder Muskeln aufbauen möchtest, kombiniere beides.