Balance Board Das ist wichtig, wenn du ein Balance Board kaufen willst

Training muss nicht lange dauern und kann zugleich richtig Spaß machen. Das beweisen Balance Boards schon lange. Kein Wunder also, dass sie in Fitnessstudios und auch zu Hause gern genutzte Trainingsgeräte sind.

Wir erklären dir, was du mit einem Balance Board trainierst, was du beim Kauf beachten musst und wie du das richtige Brett für dich findest.

Was kann ich mit einem Balance Board trainieren?

Ob zum erneuten Muskelaufbau nach Verletzungen oder zur allgemeinen Stärkung der Tiefenmuskulatur – diese Boards, die es in einer klassischen aber auch in der elektronischen Variante gibt, sind ein absolutes Must-have.

Du kannst damit die Muskulatur in Beinen, Füßen und Rumpf stärken, deinen Gleichgewichtssinn schulen, aber auch gezielt bestimmte Teile des Körpers wie etwa die Knie trainieren. Es gibt aber auch Übungen, die deine Arme, den Rücken oder die Koordination trainieren. Und ein spezielles Board, das deine Yoga-Praxis auf ein neues Level bringen soll.

Was muss ich beim Kauf eines Balance Boards beachten?

Klar ist: Du solltest keine dubiosen No-Name-Billigprodukte kaufen, allein schon wegen der möglichen Verletzungsgefahr. Vor allem wichtig sind beim Testen bzw. Ausprobieren diese 3 Punkte:

1. Rutschfeste Oberfläche: Ob angeraute Oberfläche, Noppen oder Rillen: Hauptsache die Oberfläche des Boards weist eine Struktur auf, durch die du auf dem Gerät einen besseren Halt hast. Noppen und Rillen haben einen zusätzlichen Massageeffekt, der bei Barfuß-Nutzung seine volle Wirkung entfaltet.

2. Material: Balance Boards bestehen meist aus Kunststoff oder Holz. Letzteres weist im Vergleich zur Kunststoff-Variante eine höhere Qualität, Robustheit und Langlebigkeit auf und ist somit empfehlenswerter.

3. Schwierigkeitsgrad: Ob Anfängerin, Fortgeschrittene oder Profi: Je nach Fitnesslevel, Erfahrung und Trainingsziel sollte ein unterschiedliches Board ausgewählt werden. So eigenen sich Therapiekreisel wunderbar für Anfängerinnen und Fortgeschrittene, das klassische Wackelbrett mit Rolle sollten eher Profis nutzen.

Welche Arten von Balance Boards gibt es?

Unterschieden werden muss hier zunächst zwischen klassischen Wackelbrettern, die sich besonders gut für ein funktionales Training eigenen, und der elektronischen Variante, die um den Fun-Faktor in Form von Spielen ergänzt ist.

Klassische Balance Boards

1. Runde Therapiekreisel für Einsteigerinnen

Ein Therapiekreisel ist das absolute Einsteigermodell und bereits günstig zu haben. Ob aus Kunststoff oder Holz, wichtig ist eine angeraute Oberfläche für besseren Halt. Dank des darunterliegenden Kreisels lässt es sich auf dem Board wunderbar balancieren und die Tiefenmuskulatur wird trainiert.

Unser Tipp für Einsteigerinnen: POWRX Balance Board mit seitlichen Griffen

Alliance Images / Shutterstock Therapiekreisel eignen sich super für Anfängerinnen und Fortgeschrittene

2. Balance Domes für Fortgeschrittene

Das aufblasbare Kissen mit fester Unterseite ist wie eine Kuppel geformt und kann sogar von beiden Seiten genutzt werden. Anfängerinnen und Fortgeschrittene können auf dem Gerät besonders gut Planks oder Liegestütze machen, indem sie sich mit den Armen entweder auf dem Halbkugel stützen oder umgekehrt mit den Händen an die Ränder der flachen Seite greifen und im Stütz das Gleichgewicht halten. Wesentlich anstrengender als es beim Zuschauen aussieht!

Unser Tipp fürs Home Gym: SportPlus Balance Trainer mit Zugbändern

3. Luftkissen fürs Sitz-Training

Manche kennen es aus dem Büro oder nutzen es als Sitzkissen: Das Luftkissen zählt zu den sogenannten Balance Domes, kann individuell aufgepumpt werden und so im Härtegrad variieren. Beim Sitzen werden hierbei vor allem die Rückenmuskeln trainiert, optimal für alle, die lange am Schreibtisch sitzen.

Unser Tipp fürs Büro: Togu happyback Ballkissen

nakaridore / Shutterstock Eine echte Herausforderung für die Motorik: das Balance Board auf der Rolle

4. Balance-Kugeln für Mini-Workouts

Bei diesem kugelförmigen Sportgerät handelt es sich um eine kleinere Variante eines Balance Domes, die es allerdings in sich hat. Vor allem Fortgeschrittene nutzen die Kugel gerne für anspruchsvolle Übungen, da hierauf gleichzeitig verschiedene Körperpunkte wie beispielsweise Hände oder Füße platziert werden können. Dank der Noppen hat die Balance Kugel noch einen zusätzlichen Massage-Effekt.

Unser Massage-Tipp: Navaris Balance-Igel

5. Balance Board mit Rolle für Surf-Gefühle

Der Balance-Board-Klassiker, den viele bereits von früher kennen: Ein Holzbrett auf einer Rolle und die große Kunst, darauf zu balancieren. Mit diesem Gerät zu trainieren, fordert das Gleichgewicht in ganz besonderem Maße, sodass es aufgrund der größeren Verletzungsgefahr eher für Fortgeschrittene und Profis geeignet ist.

Unser Indoor-Surf-Tipp: Trickboard Summer Balance Board Set

6. Yogaboard

Yoginis aufgepasst! Ja, du hast richtig gelesen. Es gibt auch ein Board, das sich speziell für Yoga-Übungen eignet. Lust auf eine Challenge? Wenn du deine Praxis auf ein neues Level bringen und deine liebsten Asanas auf neue Weise ausbalancieren möchtest, ist ein Yogaboard sicher die richtige Wahl für dich. Mit knapp 180 Zentimetern ist das Tool in etwa so lang wie eine Yogamatte. Die leicht gebogene Unterseite bewirkt das Wackeln. Wichtig: Du solltest für dieses Brett bereits Yoga-Erfahrung mitbringen.

Unser Achtsamkeits-Tipp: Yogaboard von Strobel & Walter

DIOFILM / Shutterstock Mit einem Yogaboard werden selbst stabile Standpositionen zum Balance-Akt

Elektronische Balance Boards

1. Wii Balance Board für Spiel-Fans

Spaß für die ganze Familie steht hier im Vordergrund: Passend zur Wii gibt es das Wii Balance Board zusammen mit Spielen wie Wii Fit oder Wii Fit Plus, die wiederum für reichlich Motivation und Spaß beim Training sorgen.

Die Spiele bieten jeweils Übungen für Anfängerinnen oder Fortgeschrittene, sodass wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Einziger Nachteil: Ohne eine Wii-Spielkonsole geht hier natürlich nichts.

Hier bestellen: Balance Board für Nintendo Wii

2. Vibrationsplatten für mehr Gleichgewicht

Hier wirst du ordentlich durchgeschüttelt! Ob zur Lockerung der Muskeln oder für gezielte Übungen auf dem vibrierenden Untergrund – die Wirkung solch einer Vibrationsplatte wird direkt beim Training spürbar. Je nach Intensität variiert das Ganze von einer angenehm sanften Vibration bis hin zu einem starken Wackeln, das den gesamten Körper beansprucht.

Hier bestellen: Top-bewertete Vibrationsplatte

Was kostet ein Balance Board?

Die Preisspanne zwischen den verschiedenen Boards ist groß, schließlich gibt es je nach Ziel unterschiedliche Empfehlungen. Günstige Einsteigermodelle wie das Sport-Tec Balance Board mit Griffen oder den Togu Senso Balance Igel gibt es schon für den kleinen Geldbeutel. Zu den teureren Modellen gehört hingegen zum Beispiel das Sensoboard, ein Balance Board mit Federn.

Wie kann ich ein Balance Board selbst bauen?

Alles, was du dazu brauchst: ein dickes Holzbrett in der entsprechenden Größe, ein Stück Rohr plus Korkmatte und Styropor für die untere Konstruktion. Das Brett wird zunächst in die gewünschte Form gesägt.

Das Rohr, auf dem du später balancierst, sollte eine Länge von etwa 60 cm haben. Es wird mit Styropor ausgefüllt, dadurch noch stabiler gemacht und außerdem mit der Korkmatte umwickelt. So hat das Brett mehr Halt auf der Rolle.

Eine genaue Videoanleitung, wie du dir dein Balance Board selbst baust und designst, findest du beispielsweise in diesem Clip.

Ob selbst gebaut oder gekauft, Balance Boards sind wahre Fitness-Multitalente – schließlich trainieren sie Tiefenmuskulatur, Gleichgewicht und so ziemlich jeden Bereich des Körpers. Also: Ab aufs Brett!