Kraft oder Cardio zuerst? So findest du für dich die richtige Reihenfolge

Wenn du dich im Fitness-Studio umhörst, lernst du verschiedene Ansichten zum Ablauf eines Kombi- oder Hybridtrainings (Concurrent Training) kennen:

Die einen sagen, dass Ausdauertraining (Cardio) vor dem Krafttraining die Muskeln ermüden und ihren Aufbau sabotieren würde. Die anderen sagen, dass Krafttraining die Fettverbrennung beim anschließenden Cardiotraining ankurbele. Und wieder andere sagen, dass beides an einem Tag keine gute Idee sei. Was stimmt denn nun?

Die Reihenfolge der Einheiten hängt von deinem Trainingsziel ab Was diese Meinungen zur Kombination von Kraft- und Ausdauertraining gemeinsam haben: Sie klingen zwar überzeugend, doch sie greifen zu kurz. Denn auf die Frage, ob Ausdauer- oder Krafttraining zuerst kommen sollte, gibt’s keine pauschale Antwort. Die richtige Reihenfolge hängt nämlich davon ab, was du mit deinem Training erreichen willst.

Eine einfache Orientierung gibt es trotzdem: Was dir am wichtigsten ist, trainierst du im Zweifel zuerst. Dann bist du noch frisch und kannst genau dort die höchste Trainingsqualität abrufen.

Was passiert, wenn du Cardio- und Krafttraining kombinierst Ausdauer- und Krafttraining stellen deinem Körper unterschiedliche Anforderungen:

Krafttraining profitiert von frischer Muskulatur und möglichst wenig Vorermüdung.

profitiert von frischer Muskulatur und möglichst wenig Vorermüdung. Ausdauertraining fordert vor allem Herz-Kreislauf-System und Stoffwechsel und kann – je nach Dauer und Intensität – ebenfalls erhebliche muskuläre Ermüdung erzeugen. Wenn du beides in einer Session kombinierst, muss dein Körper zwischen diesen 2 Welten navigieren – und die erste Belastung kann beeinflussen, wie leistungsfähig du in der zweiten noch bist. Die Sportwissenschaft nennt das den Interferenzeffekt: Die Tendenz, dass sich Kraft- und Ausdauertraining unter bestimmten Bedingungen gegenseitig in ihren Anpassungen bremsen.

Auf molekularer Ebene aktivieren Kraft- und Ausdauertraining teilweise unterschiedliche Signalwege. Lange wurde deshalb vermutet, dass sich beide Trainingsformen gegenseitig ausbremsen könnten. Heute ist klar: Ob und wie stark ein Interferenzeffekt tatsächlich auftritt, hängt von vielen Faktoren ab – darunter Trainingsumfang, Intensität, Regeneration und Trainingsstatus.

Was die Wissenschaft zum Concurrent Training sagt Die Forschung liefert keine Reihenfolge, die für jedes Trainingsziel gleichermaßen überlegen ist. Für die Ausdauerleistung scheint es langfristig kaum einen Unterschied zu machen, was zuerst kommt. Liegt dein Fokus dagegen auf Kraft und Explosivität, spricht mehr dafür, mit dem Krafttraining zu starten.

Wer dagegen Ausdauer vorzieht und z. B. zuerst läuft, sichert die Qualität der Ausdauereinheit.

Sergey Mironov, Getty Images Bei der Reihenfolge gibt es nicht richtig oder falsch – es geht viel mehr darum, was dir wichtiger ist.



Bei Frauen könnte der Interferenzeffekt geringer ausfallen Eine Metastudie, die 59 Einzelstudien mit insgesamt 1.346 Teilnehmer:innen auswertete, fand einen interessanten Geschlechtsunterschied: Bei Männern fielen die Zuwächse der Unterkörperkraft beim Concurrent Training geringer aus, bei Frauen war dieser Effekt nicht nachweisbar.

Bei Oberkörperkraft, Power und VO₂max fanden die Forscher:innen dagegen keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Für Muskelwachstum reichten die Daten nicht für eine belastbare Aussage.

Warum das so ist, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Ergebnisse sprechen aber zumindest dagegen, dass Frauen beim kombinierten Kraft- und Ausdauertraining grundsätzlich dieselben Einbußen bei der Unterkörperkraft befürchten müssen wie Männer.

Was das für dein Training bedeutet Was zuerst: Cardio oder Kraft? Das richtet sich nach deinem Ziel und nach deinem Trainingsstatus:

Kraft und Muskelaufbau im Fokus : Krafttraining zuerst, solange du frisch bist. Cardio danach, kurz und moderat.

: Krafttraining zuerst, solange du frisch bist. Cardio danach, kurz und moderat. Ausdauer und Kondition im Fokus : Cardio zuerst, danach Krafttraining – oder du trainierst beides an getrennten Tagen.

: Cardio zuerst, danach Krafttraining – oder du trainierst beides an getrennten Tagen. Beides gleich wichtig : Wenn es dein Alltag erlaubt, trenne Kraft und Ausdauer um mehrere Stunden, oder verteile sie auf verschiedene Tage. So gehst du mit weniger Vorermüdung in die zweite Einheit.

: Wenn es dein Alltag erlaubt, trenne Kraft und Ausdauer um mehrere Stunden, oder verteile sie auf verschiedene Tage. So gehst du mit weniger Vorermüdung in die zweite Einheit. Allgemeine Fitness als Trainingsziel: Mach die Reihenfolge, die zu deinem Alltag passt und regelmäßig funktioniert.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Hybridtraining Kann ich Kraft und Cardio problemlos am selben Tag trainieren? Wenn du beides direkt hintereinander in einer Session kombinierst, solltest du die Reihenfolge an dein primäres Ziel anpassen: Kraft zuerst für Muskelaufbau, Cardio zuerst für Ausdauer. Kannst du beide Einheiten um mehrere Stunden trennen, startest du mit weniger Vorermüdung in die zweite. Noch mehr Spielraum hast du, wenn du Kraft und Ausdauer auf verschiedene Tage verteilst. Verbrennt man nach dem Krafttraining beim Cardio mehr Fett? Nach dem Krafttraining sind die Glykogenspeicher teilweise geleert, was theoretisch den Fettstoffwechsel beim anschließenden Cardio ankurbeln könnte. Praktisch ist dieser Effekt aber zu klein, um als Strategie ernsthaft ins Gewicht zu fallen. Entscheidender für Fettabbau ist deine Energiebilanz über längere Zeit Wie viel Abstand sollte zwischen Kraft- und Ausdauertraining liegen? Wenn es dein Alltag erlaubt, kannst du Kraft und Ausdauer um mehrere Stunden trennen oder auf verschiedene Tage legen. Eine universelle Mindestpause, die für jede Trainingsform und jedes Ziel gilt, lässt sich aus der Forschung allerdings nicht ableiten. Trainierst du beides direkt hintereinander, behalte vor allem die Intensität der zweiten Einheit im Blick und fahre nicht beide Einheiten auf Maximum.