Die Bezeichnung ist despektierlich und fies, aber die meisten wissen doch, was gemeint ist: Winkearme, das sind nicht trainierte Oberarme, die beim Winken wackeln. Einerseits ganz natürlich, eigentlich. Und kein Grund, sich zu schämen. Aber andererseits bist du wahrscheinlich hier, weil du eine Lösung suchst, wie du deine Arme trainieren kannst.

Denn auch wenn es nicht das Wichtigste im Leben ist: Einige Frauen wünschen sich, ohne Wackel-Effekt zu winken. Definierte Oberarme sind ein ersehntes Fitness-Ziel. Für alle diejenigen, die bisher nur davon träumten, es aber verwirklichen wollen, haben wir nun eine ganz konkrete, gute Nachricht: Vom 17. bis zum 23. Oktober 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Arm-Training!

Du möchtest den schlaffen Armen den Kampf ansagen? Hier gehts direkt zum passenden Trainingsplan:

Wie bekommt man die "Winkearme" weg?

Es gibt nicht nur Hoffnung, sondern sogar einen erprobten Weg, um dem ungeliebten Fettpolster an der Armrückseite den Kampf anzusagen. Dieser spezielle Trainingsplan bringt dir nämlich in 8 Wochen sichtbare Straffung, doch natürlich nur, wenn du diesen auch von vorne bis hinten durchziehst.

Was hilft gegen die "Winke-Arme"?

Straffe, definierte Arme bekommst du durch die Optimierung deiner Muskulatur an den Armen und einer Reduzierung des Körperfettanteils. Hierzu haben wir dir spezielle Workouts geschrieben: Ein Workout pro Block ist immer ein Oberkörper-Workout mit Fokus auf die Arme, das andere ist ein Fullbody-Workout, das die gesamte Muskulatur am Körper stärkt.

Durch den Wechsel zwischen gezieltem Arm- und Ganzkörpertraining wird zum einen eine einseitige Belastung vermieden, zum anderen steigert ein Muskelzuwachs am gesamten Körper deinen Kalorien-Grundumsatz. Heißt im Klartext: Die gestärkten Muskeln in Po, Beinen, Core & Co. sind Kraftwerke, die auch das Fett an deinen Armen schmelzen und deine definierten Muskeln zum Vorschein kommen lassen.

Wichtig: Dies funktioniert nur, wenn du dich auch passend ernährst. Ignoriere das Thema Ernährung also in keinem Fall. Zusammen mit dem Training und der ausreichenden Regeneration bildet deine Food-Strategie die ultimative Synergie für maximale Fortschritte. Grundsätzlich lohnt sich hier eine eiweißbetonte, kohlenhydratarme Ernährung mit gesunden Fetten. Einen zielführenden Guide findest du hier.

Was erwartet mich im Plan?

Wie bieten dir ein effektives Arm-Trainingskonzept auf 39 Seiten als PDF. Die wichtigsten Tipps für dein Fitness-Ziel erhältst du direkt am Anfang. Dann gibt es eine Übersicht über deine Trainingswochen und die Workouts – die einzelnen Übungen mit Video, Bildern und Beschreibungen – und selbstverständlich auch das ideale Warm-up für dein Training.

Die Expertin für das Arm-Training

Fitness Coach und Redakteurin Mimi Manthei legt wert auf ein vernünftiges Warm-up und aktive Regeneration, um Verletzungen vorzubeugen. Mimi: "Dieser 8-Wochen-Plan beinhaltet knackige Workouts, die es wirklich in sich haben. Damit das Training effektiv ist, solltest du der Erholungszeit genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie dem Training selbst. Das bedeutet: Gönn dir eine aktive Auszeit an Pausentagen. Meditiere, fahre Fahrrad, geh spazieren oder schwimmen – alles was dir Spaß macht und gut tut. Durch die Bewegung wird deine Muskulatur besser durchblutet, wodurch die Zellen schneller regenerieren."

Wie trainiere ich meine Arme?

Um dein Arm-Workout zu optimieren sieht der Plan 8 Wochen lang je 3-4 Workouts pro Woche vor. Für die Umsetzung des 8-Wochen-Trainingsplans benötigst du übrigens fast ausschließlich dein eigenes Körpergewicht. Zusätzlich kannst du ein paar Kurzhanteln oder alternativ 2 Wasserflaschen für das Training mit Gewichten verwenden. Hier helfen wir dir, die richtigen Hanteln für dein Home-Workout zu finden.

Insgesamt beinhaltet das Programm verschiedene Ganzkörper-Workouts, der Fokus dabei liegt in jeder Einheit auf der Arm-Muskulatur. Wo auch sonst? Also, ab ans Werk!

Definierte Armmuskeln sind machbar! Mit unserem clever durchdachten Trainingsplan kannst du dir dank der Doppel-Strategie in 8 Wochen sichtbar stabilere Oberarme aneignen. Startklar? Dann los!

