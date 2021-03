Kurzhanteln kaufen: So findest du die perfekten Hanteln für dein Training zuhause

Kurzhantel kaufen Training zuhause: So findest du die perfekten Hanteln

Kurzhanteln sind das perfekte Trainingstool für zuhause: Mit den kleinen Geräten kannst du quasi jeden Muskel deines Körpers trainieren, sie passen in jede Wohnung, und es gibt so unterschiedliche Modelle, dass auch für dich sicher etwas dabei ist.

Aber welche "Dumbbells" gibt es überhaupt? Brauchst du eher kleine feste mit Gummi-Überzug oder große verstellbare aus Gusseisen? Keine Sorge, wir zeigen dir in unserem Guide in 4 Schritten, wie du die perfekte Kurzhantel für dich findest. Und die kannst du dann auch direkt nutzen, beispielsweise um straffere Arme zu bekommen: Hol dir hier unseren effektiven 8-Wochen-Trainingsplan gegen Winkearme.

Was muss ich beim Kauf von Kurzhanteln beachten?

Natürlich ist es auch ein wenig Geschmackssache, aber diese 3 Punkte solltest du bei der Auswahl deiner Kurzhanteln unbedingt im Auge behalten:

1. Auf Qualität achten. Gerade bei billigen No-name-Produkten können scharfe Kanten, Schadstoffe in der Ummantelung oder schlecht gesicherte Gewichte dein Training ganz schön gefährlich machen.

2. Das richtige Gewicht wählen. Das hängt von deinen Trainingsgewohnheiten und deiner Erfahrung ab. Taste dich auf jeden Fall von unten an dein Trainingsniveau heran.

3. Rutschfeste Griffe nehmen. Die sind ein Muss für das sichere Training! Vor allem, wenn der Schweiß anfängt zu fließen, brauchen die Griffe eine Ummantelung oder Riffelung, damit du damit nicht abrutschst.

Schritt 1: Welches Gewicht brauche ich?

Je nachdem, wie und was du trainierst, müssen deine Hanteln unterschiedlich schwer sein. Beim Zumba-Training etwa können 0,5 Kilo schon reichen, für knackige Squats dürfen es auch mal 10 Kilo und mehr sein. Hier zeigen wir, wie du Kniebeugen richtig machst.

Bevor du also irgendwelche Gewichte kaufst, überlege, wofür du die Kurzhanteln benutzt. Es gilt: Weniger ist mehr. Schau erst mal, wie du mit weniger Gewicht zurechtkommst und steigere dich erst dann. Zur Orientierung stellen wir hier 4 Hantelarten vor und geben Empfehlungen für das passende Hantelgewicht:

Schritt 2: Der richtige Verschluss für die verstellbare Hantel

Wenn du so richtig in die Vollen gehen und jeden Muskel an seine Grenzen bringen willst, ist die verstellbare Hantel das Richtige für dich. Im Gegensatz zu den „Knochen“, die aus einem Guss bestehen, kannst du bei denen das Gewicht bei jeder Übung genau anpassen.

Entscheidend bei solchen Hanteln sind die Hantelstangen und die Gewichtsscheiben. Je länger die Stange, desto mehr Gewichte können drauf, und die Scheiben sollten alle den passenden Durchmesser haben.

Hersteller Mit der Bowflex Selecttech Kurzhantel kannst du ganz flexibel dein Trainingsgewicht anpassen

Unser Tipp: Bei der Bowflex Selecttech Kurzhantel wählst du per Einstellrat dein gewünschtes Gewicht pro Hantel. So kannst du easy zwischen den unterschiedlichen Stufen switchen – von 2 bis 24 Kilogramm.

Diese Verschlussarten gibt es

Sternenverschlüsse zum Aufschrauben sind die häufigsten Verschlüsse, denn sie sind klein, unkompliziert und lassen sich relativ schnell wechseln. Dieser Verschluss ist super für alle Einsteigerinnen und für Erfahrene, die während des Trainings hin und wieder die Scheiben wechseln wollen.

Feststellringe sitzen bombenfest, dafür dauert der Wechsel der Gewichte etwas länger. Wenn du also eher langfristig dein Hantelgewicht steigern willst, beim Workout aber nur das eine Gewicht brauchst, sind diese Verschlüsse ideal für dich.

Klemmfedern lassen sich am schnellsten montieren, leiern aber irgendwann aus. Damit du dich nicht verletzt, solltest du dann schnell neue holen. Wenn du darauf ein Auge hast und ansonsten viel zwischen den Gewichten hin- und herwechselst, ist dieser Verschluss perfekt.

Schritt 3: Welches Material ist das Beste für die Hanteln?

Jetzt musst du herausfinden, welches Material am besten zu dir passt. Zum einen sollte die Oberfläche zu deinen Trainingsgewohnheiten passen (empfindliche Böden, viele dynamische Bewegungen etc.).

Zum anderen soll natürlich auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Kleinere Gymnastikhanteln bekommst du in der Regel schon ab 10 Euro, doch gerade die größeren Hanteln kosten je nach Material unterschiedlich viel. Das sind deine Möglichkeiten:

Hanteln aus Gusseisen sind schlicht und robust

Die klassische verstellbare Kurzhantel besteht aus einer verchromten Greifstange aus Stahl und gusseisernen Gewichtsscheiben. Solche Hanteln sind schlicht, haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und wenn du sie trocken lagerst, halten sie quasi ewig.

Beschichtete Kurzhanteln machen keine Kratzer

Wenn du Boden, Möbel und deine Haut vor Kratzern und Beulen schützen möchtest, bieten sich ummantelte Gewichte an. Vor allem beim Kardio-Training, wo du mit den Gewichten oft wild herumwedelst, ist so ein Überzug sinnvoll. Die Knochenhanteln aus Gusseisen sind dann zum Beispiel mit Neopren oder mit Vinyl überzogen, was die Hantel leiser und außerdem griffiger macht

Hersteller Durch sicheren Halt kannst du dich auch auf solche Hanteln aufstützen, bei Push-ups zum Beispiel

Besonders rutschfest: Die Gymnastikhanteln von Movit sind nicht rund, sondern sternförmig. So rollt und rumpelt nichts, und die Neopren-Oberfläche ist bodenschonend und schadstoffgeprüft.

Verchromte Kurzhanteln sind besonders schick

Wenn dein Heim-Gym ein bisschen hochwertiger aussehen soll, kannst du statt Gusseisen auch zu einem verchromten Modell greifen. Die sind zwar manchmal ein bisschen teurer, haben aber den Vorteil, dass es sowohl verstellbare als auch feste Kurzhanteln gibt. Wie die Modelle aus Gusseisen halten die verchromten Hanteln oft ein Leben lang.

Kunststoffhanteln sind vielseitig einsetzbar

Etwas preisgünstiger kommen Hanteln aus Kunststoff daher, die es inzwischen auch in qualitativer Verarbeitung, verstellbar oder fest und in vielen Größen gibt. Die von C.P.Sports gehen beispielsweise von 1 bis 80 Kilo.

Der Vorteil an Kunststoff ist neben dem Preis die Tatsache, dass er gnädiger mit Oberflächen umgeht, deshalb sind sie gut für alle mit wenig Platz oder empfindlichen Böden. Dafür musst du hier aber besonders auf eine gute Verarbeitung und eine gute Gewichtsverteilung achten. Probiere das am besten vor dem Training ein bisschen aus.

Schritt 4: Welches Zubehör brauche ich für meine Kurzhanteln?

Hantelgewicht: Check. Verschluss und Material: Check. Jetzt kannst du eigentlich auch schon loslegen. Damit du noch angenehmer trainieren kannst, gibt es aber einiges an Zubehör, das sich vielleicht für dich lohnt:

Ein Set an Gewichtsscheiben für noch mehr Variation

Wenn du für deine verstellbare Kurzhantel Gewichte nachkaufen willst, achte unbedingt auf den Durchmesser des inneren Lochs (sonst passt die Scheibe vielleicht nicht auf die Hantelstange). Wenn du deine Oberflächen schonen willst, gibt es die Scheiben auch mit Überzug.

Handschuhe schonen deine Haut

Wenn du gerne mit schweren Gewichten arbeitest, wirst du das nicht nur schnell an deinen Muckis, sondern auch an deinen Handflächen merken. Wenn du keine Lust auf raue Hände oder Blasen hast, kannst du beim Training spezielle Handschuhe wie die Trainingshandschuhe von Nike (19,95€) tragen.

Trainingsbank für Oberkörpertraining

Für einige Übungen, zum Beispiel Bankdrücken, ist eine Hantelbank ungemein praktisch. Damit eröffnen sich nämlich noch mehr Trainingsmöglichkeiten, als die kleinen Hanteln sowieso schon bieten.

Hersteller

Multitalent: Die verstellbare Trainingsbank von Sportstech lässt sich in alle möglichen Positionen klappen. So kannst du quasi jeden einzelnen Muskel in deinem Körper trainieren und die Bank danach easy verstauen. Tipp: Hier findest du die besten Übungen für den Oberkörper.

Ein Hantelbaum ordnet deine Dumbbells

Wenn du deine Hanteln richtig lagerst, halten sie viel länger (und es sieht viel ordentlicher aus). Kleine Racks wie von Breaden sind perfekt, um ein paar Hanteln bei wenig Platz ordentlich zu lagern. Profis, die vollausgestattet sind, können dagegen größere Hantelständer aufstellen.

Neben Kurz- kannst du dir natürlich auch Kugelhanteln holen, die du einfach auf den Boden oder ins Regal stellst. Hier verraten wir, was du beim Kettlebell-Kauf beachten musst.

Welche Vorteile hat das Hanteltraining?

Der Tolle beim Hanteltraining ist, dass du nicht irgendwelche Geräte gebunden bist. Du kannst die Übungen frei absolvieren und trainierst damit nicht nur deine Muskeln, sondern auch noch die Koordination. Die Kurzhantel ist das ideale Tool für zuhause. Hier zeigen wir, wie du am besten im Home Gym trainierst. Des Weiteren sorgt Freihanteltraining dafür, dass anders als bei geführten Geräten, auch die den Muskel umgebende Muskulatur mit gefordert wird.

Und: Viele denken beim Hanteltraining direkt an Bizeps-Training. Doch Hanteln können viel mehr. Ob Rücken, Beine, Gesäß: Du kannst jede Muskelgruppe mit den entsprechenden Übungen stärken und isoliert trainieren. Wichtig ist aber vor allem eines: Konzentration. Lässt du dich während des Workouts ablenken, ist die Verletzungsgefahr groß. Bleib also mit den Gedanken bei der Sache. Hier zeigen wir die 4 besten Kurzhantel-Übungen für zuhause.

Worauf muss ich beim Hanteltraining achten?

1. Elan ja, Schwung nein. Absolviere die Übungen aus dem Muskel, nicht aus dem Schwung, heraus. Führe die Hantel kontrolliert und langsam in die gewünschte Richtung.

2. Schon vor der Übung vorsichtig sein. Wenn du die Hantel unachtsam vom Ständer hebst, kann es passieren, dass du entweder das Gewicht unterschätzt und die Hantel fällt, oder dass du dich verhebst. Also auch hier: Ganz bewusst ins Workout starten.

3. Auf einen geraden Rücken achten. Und das bei jeder Übung. Sobald du ins Hohlkreuz gehst oder einen Buckel machst, nimm die Kraft aus dem Rücken- und der wird es dir später gar nicht danken. Daher: im Spiegel kontrollieren.

4. Richtig atmen. Durch Atmen versorgst du deine Muskeln mit Sauerstoff. Atme während der Belastung aus, wenn die Belastung nachlässt, ein.

Hanteltraining ist ein Muss für Fitness-Fans. Kurzhanteln gibt es in so vielen verschiedenen Ausführungen, dass für wirklich jeden Trainingstyp etwas dabei ist. Also leg los, denn jetzt weißt du, welche Kurzhantel perfekt zu dir passt.

