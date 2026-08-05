Kurzhanteln kaufen: So findest du die perfekten Hanteln für dein Training zuhause

Kurzhanteln gehören zu den vielseitigsten Trainingsgeräten überhaupt. Mit ihnen lassen sich nahezu alle Muskelgruppen trainieren – egal ob Arme, Rücken, Beine oder Core. Genau deshalb reichen oft schon ein oder zwei Hantel-Sets aus, um ein effektives Ganzkörpertraining zuhause zu absolvieren.

Die Herausforderung liegt allerdings in der Auswahl. Feste oder verstellbare Hanteln? Neopren, Gusseisen oder Hexagon? Und wie schwer sollten die Gewichte überhaupt sein? Wer die falschen Hanteln kauft, trainiert oft unnötig unbequem oder wenig effektiv. Darum kommen hier die besten Tipps für alle Ansprüche.

Warum Kurzhanteln fürs Home-Workout so beliebt sind Kurzhanteln sind platzsparend, flexibel und für nahezu jedes Fitnesslevel geeignet. Anders als große Kraftgeräte lassen sie sich unkompliziert zuhause nutzen und vielseitig einsetzen.

Studien zeigen außerdem, dass Training mit freien Gewichten mehr Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert als viele geführte Geräte. Dadurch trainierst du nicht nur Kraft, sondern auch Koordination und Stabilität. Genau das macht Kurzhanteln besonders effektiv. Außerdem fördert das Training mit Hanteln nachweislich die Impulskontrolle.

Infobox: Welche Kurzhantel passt zu dir? Vor dem Kauf helfen diese Fragen bei der Orientierung:



• Trainierst du eher Kraft oder Ausdauer?

• Möchtest du Muskeln aufbauen oder straffen?

• Hast du wenig Platz zuhause?

• Willst du das Gewicht regelmäßig steigern?

• Trainierst du eher Anfängerinnen- oder Fortgeschrittenen-Übungen?



Je nachdem eignen sich unterschiedliche Hantelarten und Gewichtsklassen.

Darauf solltest du beim Hantelkauf achten Nicht jede Kurzhantel passt automatisch zu jedem Training. Diese 4 Punkte solltest du bei der Auswahl deiner Kurzhanteln unbedingt im Auge behalten:

Auf Qualität achten: Gerade bei günstigen No-Name-Produkten können scharfe Kanten, Schadstoffe in der Ummantelung oder schlecht gesicherte Gewichte dein Training unangenehm bis gefährlich machen. Das richtige Gewicht wählen: Das hängt von deinen Trainingsgewohnheiten und deiner Erfahrung ab. Taste dich auf jeden Fall von unten an dein Trainingsniveau heran. Wenn du Muskeln aufbauen willst, brauchst du Luft nach oben, um dich stetig zu steigern. Kein Platz für mehrere Hantel-Sets? Dann setz auf modulare Hanteln, bei denen du das Gewicht händisch oder per Knopfdruck verändern kannst. Rutschfeste Griffe nehmen: Die sind ein Muss für sicheres Training! Vor allem, wenn der Schweiß anfängt zu fließen, brauchen die Griffe eine Ummantelung oder Riffelung, damit du damit nicht abrutschst. Eckige Hanteln für Stütz-Übungen wählen: Überlege dir von vornherein, wie du die Hanteln lagern möchtest und welche Übungen du damit anstrebst: Planst du, die Gewichte zuhause platzsparend zu stapeln und funktionelle Verbundübungen wie Push-ups oder Rudern im Stütz damit zu machen, dann solltest du dir direkt eckige bzw. Hexagon-Hanteln zulegen. So findest du das richtige Hantelgewicht Welche Hantel du brauchst, hängt stark von deinem Trainingsziel ab.

Schritt 1: Welches Gewicht brauche ich? Je nachdem, wie und was du trainierst, müssen deine Hanteln unterschiedlich schwer sein. Beim Zumba-Training oder Superman beziehungsweise Superwoman im Liegen für den oberen Rücken etwa können 0,5 Kilo schon reichen, für knackige Squats dürfen es auch mal 10 Kilo und mehr sein. Bevor du also irgendwelche Gewichte kaufst, überlege, wofür du die Kurzhanteln benutzt. Es gilt: Weniger ist mehr. Schau erst mal, wie du mit weniger Gewicht zurechtkommst, und steigere dann die Wiederholungen.

Zur Orientierung stellen wir hier 4 Hantelarten vor und geben Empfehlungen für das passende Hantelgewicht:

Für schweißtreibende Aerobic-Übungen: 0,5 bis 2 kg, z. B.: SONGMICS Kurzhanteln

0,5 bis 2 kg, z. B.: SONGMICS Kurzhanteln Klassisches Muskeltraining für Einsteigerinnen: 3 bis 6 kg: etwa die Amazon Basics Neopren Hanteln

3 bis 6 kg: etwa die Amazon Basics Neopren Hanteln Krafttraining für Fortgeschrittene (Deadlifts, Rudern etc.): 7 bis 15 kg, z. B. von PROIRON Kurzhanteln Neopren

(Deadlifts, Rudern etc.): 7 bis 15 kg, z. B. von PROIRON Kurzhanteln Neopren Für funktionelle Übungen, bei denen die Hanteln nicht wegrollen sollen (Stütz, Push-ups etc.): 4 bis 10 kg, z. B. Gorilla Sports Hexagon-Kurzhanteln Schritt 2: Der richtige Verschluss für die verstellbare Hantel Wenn du so richtig in die Vollen gehen und jeden Muskel an seine Grenzen bringen willst, ist die verstellbare Hantel das Richtige für dich. Im Gegensatz zu den "Knochen", die aus einem Guss bestehen, kannst du bei denen das Gewicht bei jeder Übung genau anpassen und dich und deine Muskelmasse in Zukunft pushen.

Entscheidend bei solchen Hanteln sind die Hantelstangen und die Gewichtsscheiben. Je länger die Stange, desto mehr Gewichte können darauf, und die Scheiben sollten alle den passenden Durchmesser haben. Trotzdem muss das Ganze stabil und griffig sein, damit du damit auch bequem alle Übungen ausführen kannst. Relativ preiswert und robust sind Hantel-Sets aus Gusseisen oder Chrom. Teurer, aber easy und flink verstellbar und platzsparender sind Klickhanteln:

Sicher trainieren: ArtSport 2er-Hantelset (ab 39,99 Euro) mit Kurzhantel-Set mit 2 Kurzhanteln, Gewichten und 4 Sternverschlüssen

ArtSport 2er-Hantelset (ab 39,99 Euro) mit Kurzhantel-Set mit 2 Kurzhanteln, Gewichten und 4 Sternverschlüssen Alternative: Das CCLIFE-Hantel-Set (ab 35,95 Euro) bietet 20 kg Gewicht mit verschiedenen Scheiben

Das CCLIFE-Hantel-Set (ab 35,95 Euro) bietet 20 kg Gewicht mit verschiedenen Scheiben Trainings-Liebling: Die Bowflex-Selecttech-Kurzhantel lässt sich praktisch und schnell verstellen, von 2 bis 24 kg

Hersteller Mit der Bowflex Selecttech Kurzhantel kannst du ganz flexibel dein Trainingsgewicht anpassen

Diese Verschlussarten gibt es: Sternenverschlüsse, z. B. von Gorilla Sports zum Aufschrauben, sind die häufigsten Verschlüsse, denn sie sind klein, unkompliziert und lassen sich relativ schnell wechseln. Dieser Verschluss ist super für alle Einsteigerinnen und für Erfahrene, die während des Trainings bisweilen die Scheiben wechseln wollen.

z. B. von Gorilla Sports zum Aufschrauben, sind die häufigsten Verschlüsse, denn sie sind klein, unkompliziert und lassen sich relativ schnell wechseln. Dieser Verschluss ist super für alle Einsteigerinnen und für Erfahrene, die während des Trainings bisweilen die Scheiben wechseln wollen. Feststellringe wie die von WARM BODY COLD MIND sitzen bombenfest, dafür dauert der Wechsel der Gewichte etwas länger. Wenn du also eher langfristig dein Hantelgewicht steigern willst, beim Workout aber nur das eine Gewicht brauchst, sind diese Verschlüsse ideal für dich.

wie die von WARM BODY COLD MIND sitzen bombenfest, dafür dauert der Wechsel der Gewichte etwas länger. Wenn du also eher langfristig dein Hantelgewicht steigern willst, beim Workout aber nur das eine Gewicht brauchst, sind diese Verschlüsse ideal für dich. Klemmfedern gibt es z. B. als Hantelstange Federverschluss und lassen sich am schnellsten montieren, sind aber anfangs schwer zu öffnen und leiern irgendwann aus. Damit du dich nicht verletzt, solltest du dann schnell neue holen. Wenn du darauf ein Auge hast und ansonsten viel zwischen den Gewichten hin- und herwechselst, ist dieser Verschluss perfekt. Schritt 3: Welches Material ist das beste für die Hanteln? Jetzt musst du herausfinden, welches Material am besten für dich geeignet ist. Zum einen sollte die Oberfläche zu deinen Trainingsgewohnheiten passen (empfindliche Böden, viele dynamische Bewegungen etc.). Zum anderen soll natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen.

Kleinere Gymnastikhanteln bekommst du in der Regel schon ab 10 Euro, doch gerade die größeren Hanteln kosten je nach Material unterschiedlich viel. Das sind deine Möglichkeiten:

Hanteln aus Gusseisen sind schlicht und robust Die klassische verstellbare Kurzhantel besteht aus einer verchromten Greifstange aus Stahl und gusseisernen Gewichtsscheiben. Solche Hanteln sind schlicht, haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und wenn du sie trocken lagerst, halten sie quasi ewig.

Beschichtete Kurzhanteln machen keine Kratzer Wenn du Boden, Möbel und deine Haut vor Kratzern und Beulen schützen möchtest, bieten sich ummantelte Gewichte an. Vor allem beim Cardio-Training, wo du mit den Gewichten oft wild herumwedelst, ist so ein Überzug sinnvoll. Die Knochenhanteln aus Gusseisen sind dann zum Beispiel mit Neopren oder mit Vinyl überzogen, was die Hantel leiser und außerdem griffiger macht.

Durch sicheren Halt kannst du dich auch auf solche Hanteln aufstützen, bei Push-ups zum Beispiel

Besonders rutschfest: Die Gymnastikhanteln von Amazon Basics sind nicht rund, sondern sternförmig. So rollt und rumpelt nichts, und die Neopren-Oberfläche ist bodenschonend und schadstoffgeprüft.

Verchromte Kurzhanteln sind besonders schick Wenn dein Heim-Gym etwas hochwertiger aussehen soll, kannst du statt Gusseisen auch zu einem verchromten Modell greifen. Die sind zwar manchmal ein bisschen teurer, haben aber den Vorteil, dass es sowohl verstellbare als auch feste Kurzhanteln gibt. Wie die Modelle aus Gusseisen halten die verchromten Hanteln oft ein Leben lang.

Kunststoffhanteln sind vielseitig einsetzbar Etwas preisgünstiger kommen Hanteln aus Kunststoff daher, die es inzwischen auch in qualitativer Verarbeitung, verstellbar oder fest und in vielen Größen gibt. Die von SUPRFIT gehen beispielsweise von 1 bis 50 Kilo.

Der Vorteil des Kunststoffs ist neben dem Preis die Tatsache, dass er gnädiger mit Oberflächen umgeht. Deshalb sind sie gut für alle mit wenig Platz oder empfindlichen Böden. Dafür sehen sie aber nicht so schick aus, und du musst hier besonders auf eine gute Verarbeitung und eine gute Gewichtsverteilung achten. Probiere das am besten vor dem Training ein bisschen aus.

Schritt 4: Welches Zubehör brauche ich für meine Kurzhanteln? Hantelgewicht: Check. Verschluss und Material: Check. Jetzt kannst du eigentlich auch schon loslegen. Damit du noch angenehmer trainieren kannst, gibt es aber einiges an Zubehör, das sich vielleicht für dich lohnt:

Ein Set an Gewichtsscheiben für noch mehr Variation Wenn du für deine verstellbare Kurzhantel Gewichte nachkaufen willst, achte unbedingt auf den Durchmesser des inneren Lochs (sonst passt die Scheibe vielleicht nicht auf die Hantelstange). Wenn du deine Oberflächen schonen willst, gibt es die Scheiben auch mit Überzug.

Handschuhe schonen deine Haut Wenn du gerne mit schweren Gewichten arbeitest, wirst du das nicht nur schnell an deinen Muckis, sondern auch an deinen Handflächen merken. Wenn du keine Lust auf raue Hände oder Blasen hast, kannst du beim Training spezielle Handschuhe wie die Trainingshandschuhe von Nike tragen.

Trainingsbank für Oberkörpertraining Für einige Übungen, zum Beispiel Bankdrücken, ist eine Hantelbank ungemein praktisch. Damit eröffnen sich nämlich noch mehr Trainingsmöglichkeiten, als die kleinen Hanteln ohnehin schon bieten.

Hersteller

Multitalent: Die verstellbare Hantelbank von PASYOU lässt sich in drei verschiedene Höhen verstellen. Sie ist belastbar bis 318 kg und ist in wenigen Minuten zusammenklappbar und somit leicht verstaubar. Tipp: Hier findest du die besten Übungen für den Oberkörper.

Ein Hantelbaum ordnet deine Dumbbells Wenn du deine Hanteln richtig lagerst, halten sie viel länger (und es sieht viel ordentlicher aus). Ein kleines Rack, wie etwa der ZERRO Kurzhantelständer, ist perfekt, um ein paar Hanteln bei wenig Platz ordentlich zu lagern. Profis, die voll ausgestattet sind, können dagegen größere Hantelständer aufstellen. Neben Kurz- kannst du dir natürlich auch Kugelhanteln besorgen, die du einfach auf den Boden oder ins Regal stellst. Hier verraten wir, was du beim Kettlebell-Kauf beachten musst.

Darum ist Hanteltraining so effektiv Der Tolle beim Hanteltraining ist, dass du nicht an irgendwelche Geräte gebunden bist. Du kannst die Übungen frei absolvieren und trainierst damit nicht nur deine Muskeln, sondern auch noch die Koordination. Die Kurzhantel ist das ideale Tool für zuhause. Des Weiteren sorgt Freihanteltraining dafür, dass anders als bei geführten Geräten, auch die den Muskel umgebende Muskulatur mit gefordert wird.

Und: Viele denken beim Hanteltraining direkt an Bizeps-Training. Doch Hanteln können viel mehr. Ob Rücken, Beine, Gesäß: Du kannst jede Muskelgruppe mit den entsprechenden Übungen stärken und isoliert trainieren. Wichtig ist aber vor allem eines: Konzentration. Lässt du dich während des Workouts ablenken, ist die Verletzungsgefahr groß. Bleib also mit den Gedanken bei der Sache.

Wenn du länger verreist und dich auch im Urlaub oder unterwegs fit halten willst, musst du natürlich keine Gewichte mitschleppen. Zur Überbrückung, bis du wieder an deine Hanteln kannst, sind Fitnessbänder in verschiedenen Stärken, auch als Loop-Bands für die Beine, eine tolle Alternative.

Darauf solltest du beim Hanteltraining achten Neben der Hantel als solcher gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte, die wichtig sind:

1. Elan ja, Schwung nein. Absolviere die Übungen aus dem Muskel, nicht aus dem Schwung, heraus. Führe die Hantel kontrolliert und langsam in die gewünschte Richtung. Je langsamer du arbeitest, umso länger musst du die Spannung halten – und davon profitieren deine Muckis letztlich.

Absolviere die Übungen aus dem Muskel, nicht aus dem Schwung, heraus. Führe die Hantel kontrolliert und langsam in die gewünschte Richtung. Je langsamer du arbeitest, umso länger musst du die Spannung halten – und davon profitieren deine Muckis letztlich. 2. Schon vor der Übung vorsichtig sein. Wenn du die Hantel unachtsam vom Ständer hebst, kann es passieren, dass du entweder das Gewicht unterschätzt und die Hantel fällt, oder dass du dich verhebst. Also auch hier: Ganz bewusst ins Workout starten.

3. Auf einen geraden Rücken achten. Und das gilt bei jeder Übung. Sobald du ins Hohlkreuz gehst oder einen Buckel machst, nimm die Kraft aus dem Rücken- und der wird es dir später gar nicht danken. Tipp: im Spiegel kannst du deine Haltung gut kontrollieren.

4. Richtig atmen. Durch Atmen versorgst du deine Muskeln mit Sauerstoff. Atme während der Belastung aus, und wenn die Belastung nachlässt, ein.

FAQ: Häufige Fragen zu Kurzhanteln Welche Kurzhanteln eignen sich für Anfängerinnen? Für Einsteigerinnen reichen oft 3 bis 6 Kilogramm pro Hantel – abhängig von Übung und Trainingsziel. Sind verstellbare Hanteln sinnvoll? Ja, besonders bei wenig Platz. Sie ermöglichen mehrere Gewichtsstufen in nur einem Set. Was ist besser: Kurzhanteln oder Geräte? Kurzhanteln trainieren oft mehr Muskelgruppen gleichzeitig und fördern zusätzlich Stabilität und Koordination. Wie oft sollte man mit Hanteln trainieren? Für Anfängerinnen reichen meist zwei bis drei Einheiten pro Woche. Welche Hanteln eignen sich fürs Home-Gym? Besonders beliebt sind Hexagon-Hanteln oder verstellbare Modelle, weil sie platzsparend und vielseitig sind.