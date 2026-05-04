Arnold-Press richtig machen: Für mehr Kraft und Mobilität

Die Arnold-Press startet mit den Hanteln vor der Brust und den Handflächen zum Körper gedreht; beim Drücken nach oben rotierst du die Handflächen nach außen, sodass sie im oberen Endpunkt nach vorn zeigen.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene

Fortgeschrittene MET-Wert: 5–6

5–6 Hauptregion: Schultern

Schultern Equipment/Hilfsmittel: Kurzhantel Was ist Arnold-Press und warum ist die Übung so effektiv? Die Arnold-Press ist eine Variante des Schulterdrückens (Overhead Press) mit zusätzlicher Rotation. Während bei klassischen Drückbewegungen vor allem der vordere Deltamuskel arbeitet, aktiviert die Rotation auch den mittleren Anteil und die Rotatorenmanschette stärker.

Dadurch wird nicht nur die Schulter gleichmäßiger trainiert, sondern auch die Stabilität im Gelenk verbessert. Die Rotatorenmanschette und die umliegenden Muskeln sorgen dafür, dass der Oberarmkopf sicher im Gelenk geführt wird, was das Verletzungsrisiko langfristig senken kann.

Richtig ausgeführt stärkt die Arnold-Press damit nicht nur die Schultern, sondern verbessert auch die Kontrolle bei Überkopfbewegungen im Training und im Alltag.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln bei der Arnold-Press.

Bei der Arnold-Press arbeiten mehrere Muskelgruppen synergetisch zusammen. Primär ist der Deltamuskel (Deltoideus) aktiv: Der vordere Anteil übernimmt den Großteil der Druckbewegung aus der Beugeposition vor dem Körper. Der mittlere Anteil sorgt für die seitliche Stabilität und Kraftentfaltung während der Abduktion nach oben. Der hintere Anteil fungiert bei dieser Übung primär als wichtiger Stabilisator, um den Oberarmkopf im Gelenk zu zentrieren.

Die entscheidende Besonderheit ist die Rotationskomponente: Die Drehung des Arms nach außen wird nicht durch den hinteren Deltamuskel, sondern primär durch die Außenrotatoren der Rotatorenmanschette (M. infraspinatus und M. teres minor) geleistet. Diese kleinen, tief liegenden Muskeln profitieren enorm von der Arnold-Press, da sie unter Last über einen großen Bewegungsradius arbeiten müssen.

Unterstützend arbeiten der Trizeps (für die Streckung der Arme), der obere Brustmuskel sowie die Core-Muskulatur, die den Oberkörper stabil hält und ein Hohlkreuz verhindert.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von etwa 5,5–6 ist die Arnold-Press eine moderat bis fordernd intensive Kraftübung. In 10 Minuten (bei kontinuierlicher Arbeit) sind bei einem Körpergewicht von 60 kg etwa 50–60 kcal möglich. In den meisten Trainingsprogrammen wird die Übung jedoch als Teil eines Oberkörper-Blocks oder Zirkeltrainings eingesetzt, dort erhöht sich der Gesamtverbrauch durch zusätzliche Übungen.

Funktionale Alltagsvorteile Die Arnold-Press verbessert unmittelbar deine Alltagsbewegungen: Regelmäßiges Training reduziert Nacken- und Schulterbeschwerden, weil die aufrichtende Muskulatur stärker wird und die Rotatorenmanschette stabilisiert.

Überkopfaufgaben, das Aufhängen von Gardinen, das Verstauen von Gegenständen in hohen Regalen oder das Tragen von Kindern werden durch die bessere Kraftverteilung und Kontrolle deutlich einfacher.

Zudem verbessert sich die Haltung: Stabilere Schultern und ein aktiver Core wirken Fehlhaltungen entgegen, die sonst zu chronischen Verspannungen führen können.

Nachteile der Arnold-Press Die Arnold-Press ist technisch anspruchsvoller als klassische Schulterdrück-Varianten und erfordert eine gute Koordination von Rotation und Druckbewegung. Bei eingeschränkter Schulterbeweglichkeit kann die Rotationskomponente unangenehm sein oder zu Überlastungen im vorderen Schulterbereich führen.

Zudem ist die Übung weniger geeignet für sehr hohe Gewichte, da die komplexe Bewegung schneller zu Instabilität führen kann. Für Einsteigerinnen oder bei bestehenden Schulterproblemen sind daher einfachere Varianten oft die bessere Wahl.

Die richtige Ausführung Damit du Arnold-Press richtig ausführst und verletzungsfrei durch dein Training kommst, solltest du dieser Step-by-Step-Anleitung folgen.

Wichtig zu beachten Die Arnold-Press erfordert Fokus auf den flüssigen Übergang zwischen Rotation und Drückbewegung. Folge diesen Schritten für maximale Effizienz:

Startposition: Setze dich aufrecht auf eine Bank oder stelle dich stabil hin. Halte 2 Kurzhanteln vor den Schultern, Handflächen zeigen zum Körper, Ellenbogen nah am Oberkörper.

Core aktivieren: Spanne Bauch und Rücken an, ziehe die Schulterblätter nach hinten-unten und halte die Brust aufrecht.

Drücken starten: Beim nach oben drücken die Ellenbogen kontrolliert nach außen führen.

Rotation ausführen: Drehe die Handflächen während der Aufwärtsbewegung fließend nach außen, bis sie oben nach vorn zeigen.

Endposition: Strecke die Arme über dem Kopf, ohne die Ellenbogen zu überstrecken. Gelenke bleiben stabil übereinander.

Kontrolliert absenken: Senke die Hanteln langsam ab und rotiere die Handflächen zurück in die Ausgangsposition.

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest Typische Fehler bei der Arnold-Press schleichen sich vor allem durch zu viel Gewicht oder eine unsaubere Rotation ein. Achte auf diese Punkte, um deine Schultern zu schützen und das Maximum aus der Übung herauszuholen.

Checkliste für Anfängerinnen Starte mit sehr leichtem Gewicht und übe zuerst die Bewegung.

Wärme Schultern und Brust vor dem Training gezielt auf.

Halte den Core während der gesamten Übung aktiv.

Achte auf eine langsame, kontrollierte Rotation der Handgelenke.

Vermeide ein Hohlkreuz und bleibe im Oberkörper aufrecht.

Stoppe die Übung sofort, wenn Schmerzen in der Schulter auftreten. Varianten Die Arnold-Press lässt sich vielseitig anpassen:

Sitzende Arnold-Press: Mehr Stabilität durch die Rückenlehne, ideal für den Einstieg und eine saubere Technik.

Stehende Arnold-Press: Erfordert zusätzliche Rumpfstabilität und verbessert die Ganzkörperspannung.

Einarmige Arnold-Press: Trainiert jede Seite einzeln und hilft, muskuläre Dysbalancen auszugleichen.

Arnold-Press mit Widerstandsband: Sorgt für gleichmäßigen Widerstand über den gesamten Bewegungsablauf und unterstützt die Kontrolle der Rotation.

Arnold-Press mit höherem Gewicht: Mit mehr Gewicht und weniger Wiederholungen zur gezielten Kraftsteigerung, sinnvoll nur bei stabiler Technik.

Progressionsweg mit Tipps Level 1 – Technik und Mobilität

Starte sitzend mit sehr leichten Kurzhanteln oder Wasserflaschen, 2–3 Sätze à 12–15 Wiederholungen. Fokus: saubere Rotation, stabile Core-Spannung und schmerzfreie Bewegung. Ergänze Mobilitätsarbeiten für Schultern und Brust (Band Pull-Aparts, Schulteröffner).

Level 2 – Stand und Belastung

Wechsle in den Stand, erhöhe das Gewicht moderat und arbeite im Bereich von 8–12 Wiederholungen. Integriere einarmige Sätze (1–2 Sets pro Seite), um einseitige Stabilität zu fördern. Variiere das Tempo: z. B. 3 Sekunden exzentrisch, kontrolliert konzentrisch.

Level 3 – Intensität und Variation

Nutze Supersätze (Arnold-Press + Side Raises) oder Drop-Sets, um die Schultermuskulatur intensiv zu reizen. Baue instabile Elemente (z. B. einbeinig) ein, um Rumpf- und Propriozeptionsfähigkeiten zu verbessern.

Level 4 – Spezifität und Leistung

Für fortgeschrittene Ziele kombiniere Arnold-Presses in komplexen Oberkörper-Workouts (z. B. Push-Pull-Zirkel). Steigere das Volumen oder reduziere die Pausenzeiten, um die Intensität zu erhöhen. Bleibe für die Gesundheit der Rotatorenmanschette bevorzugt im Hypertrophie-Bereich (8–12 Wiederholungen) und vermeide maximale Gewichte im niedrigen Wiederholungsbereich.

FAQ – Häufige Fragen zur Arnold Press Macht die Arnold Press breite Schultern? Nein, die Arnold Press führt bei Frauen zu einer athletischen und definierten Schulterform. Da sie alle 3 Anteile des Deltamuskels anspricht, sorgt sie für eine harmonische Struktur des Oberkörpers, ohne dass man allein durch diese Übung massiv an Muskelvolumen zunimmt. Ist die Arnold Press gefährlich für die Schulter? Nicht, wenn sie technisch sauber ausgeführt wird. Risiken entstehen meist durch zu hohe Last, mangelnde Mobilität oder eine verkrampfte Nackenhaltung. Wenn du Schulterschmerzen hast, beginne mit Mobilitätsarbeit, reduziere das Gewicht und übe die Rotation langsam in der Sitzposition. Soll ich im Sitzen oder im Stand trainieren? Beide Varianten haben ihren Platz: Sitzen ist ideal, um die Technik zu erlernen und den Balance-Anteil zu minimieren; Stand verbessert zusätzlich Rumpfstabilität und funktionelle Balance. Starte sitzend, wechsle dann in den Stand, wenn die Technik sicher ist. Wie oft pro Woche sollte ich Arnold Presses machen? 1- bis 2-mal pro Woche sind für die meisten Frauen optimal, kombiniert mit anderen Schulter- und Rückentrainings. Achte auf Regeneration: die Rotatorenmanschette ist empfindlich, daher lieber Qualität vor Quantität. Welche Alternativen gibt es, wenn die Arnold Press nicht passt? Wenn Rotationsschmerz auftritt, sind klassische Overhead Presses ohne Rotation, Schulterdrücken an der Maschine oder Front-Raises gute Alternativen. Zusätzlich helfen Bandübungen zur Stärkung der Rotatorenmanschette. Wann merke ich Fortschritte? Technisch spürst du oft innerhalb weniger Wochen mehr Kontrolle und Mobilität. Sichtbare Veränderungen in Form und Kraft brauchen regelmäßig 6–12 Wochen bei konsequentem Training und progressiver Belastung.