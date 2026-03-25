Rektusdiastase nach der Geburt: Was hilft wirklich?

Der Körper hat Großes geleistet. Das macht sich nicht nur durch Erschöpfung bemerkbar, sondern auch an körperlichen Veränderungen. Nach der Geburt fühlt sich die Körpermitte oft seltsam weich, instabil oder fremd an.

Viele Frauen wundern sich nach der Entbindung, warum der Bauch nicht "einfach zurückgeht". Häufig steckt eine Rektusdiastase dahinter – also das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln. Sie ist verbreitet – und funktionell beeinflussbar.

Warum der Bauch nicht einfach wieder zurückgeht Während der Schwangerschaft weichen die Bauchmuskeln regelrecht aus, um Platz für das Baby zu schaffen. Nach der Geburt bleibt diese Veränderung bei vielen Frauen zunächst bestehen. Entscheidend ist dabei nicht allein der Abstand zwischen den Muskeln, sondern wie gut die Körpermitte wieder Spannung und Stabilität aufbauen kann.

Wichtig: Eine Rektusdiastase ist keine Krankheit, sondern eine funktionelle Anpassung. Beschwerden entstehen vor allem dann, wenn die tiefe Rumpfmuskulatur nicht koordiniert arbeitet.

Training oder Abwarten? Was wirklich wirkt Lange lautete der Rat: Schonung. Doch aktuelle Forschung zeichnet ein anderes Bild. Eine kontrollierte Interventionsstudie aus dem Jahr 2021, veröffentlicht in BMC Women’s Health, untersuchte gezieltes Core-Training bei Frauen mit Rektusdiastase nach der Geburt.

Verglichen wurden zwei Gruppen: Frauen, die ein strukturiertes, funktionelles Core-Trainingsprogramm absolvierten, und Frauen ohne spezifische Intervention.

Das Ergebnis:

Die Trainingsgruppe zeigte signifikante Verbesserungen in der Funktion der Bauchmuskulatur sowie eine Reduktion subjektiver Beschwerden. In der Vergleichsgruppe, die kein gezieltes Training durchführte, ließen sich diese Effekte nicht beobachten.

Entscheidend ist die Einordnung: Nicht der Abstand der Bauchmuskeln stand im Fokus, sondern die funktionelle Stabilität der Körpermitte.

Was Core-Training nach der Geburt wirklich bedeutet Klassische Bauchübungen wie Sit-ups oder lange Planks sind nicht einfach nur „zu schwer“ – sie können den Druck im Bauchraum so erhöhen, dass sich die Rektusdiastase sogar verschlechtern kann. Statt Stabilität aufzubauen, arbeitet dein Körper dann gegen sich selbst.

Beim Core-Training zur Rückbildung steht deshalb ein funktioneller Ansatz im Fokus. Er verbindet:

tiefe Bauchmuskulatur

Beckenboden

Zwerchfell

Rückenmuskulatur Diese Muskeln arbeiten als Einheit. Erst wenn sie wieder koordiniert zusammenspielen, entsteht Stabilität – von innen heraus.

3 sichere Core-Prinzipien, die helfen 1. Aktivieren statt einziehen

Den Bauch flach "einziehen" erzeugt oft nur oberflächliche Spannung. Effektiver ist eine sanfte Aktivierung der tiefen Muskulatur, etwa über kontrollierte Bewegungen und bewusste Haltung.

2. Atmung nutzen

Atmung ist ein Schlüssel für Stabilität. Übungen, die Ausatmung mit Bewegung koppeln, unterstützen Beckenboden und Bauchwand, ohne unnötigen Druck aufzubauen.

3. Langsam steigern

Postpartales Training beginnt unspektakulär. Kleine Bewegungen, wenige Wiederholungen, saubere Ausführung. Mit der Zeit lässt sich die Belastung steigern – Qualität vor Tempo.

Warum Schonung allein nicht reicht Die Datenlage ist eindeutig: Ohne gezielten Reiz verbessert sich die Funktion der Körpermitte kaum. Moderne Rückbildungs- und Reha-Konzepte setzen deshalb auf aktive Stabilisierung statt passivem Abwarten.

Training wird dabei nicht als Risiko verstanden, sondern als Werkzeug – vorausgesetzt, es ist angepasst und bewusst gesteuert.

Was du realistisch erwarten kannst Gezieltes Core-Training wirkt nicht sofort – Verbesserungen zeigen sich über Wochen. Viele Frauen berichten über:

mehr Halt im Alltag

weniger Rückenschmerzen

ein stabileres Gefühl beim Heben, Tragen und Bewegen. Der Bauch verändert sich oft mit – als Folge besserer Funktion, nicht als primäres Ziel.

Wann du mit "richtigem Training" starten kannst Es gibt keinen festen Zeitpunkt – entscheidend ist, wie stabil sich deine Körpermitte anfühlt – aber eine Schonzeit von 4 bis 6 Wochen brauchen die meisten. Du kannst steigern, wenn:

du deinen Bauch aktiv anspannen kannst, ohne dass er sich nach außen wölbt

du beim Ausatmen Spannung im Beckenboden spürst

Alltagsbewegungen (Tragen, Aufstehen) sich stabil und kontrolliert anfühlen

du keine Schmerzen im unteren Rücken oder Becken hast Erste sinnvolle Übungen für den Einstieg sind Dead Bug, Bird Dog oder kurze Plank-Varianten auf Knien.

Wichtig: Sobald sich dein Bauch nach außen wölbt oder du Druck nach unten spürst, ist die Übung aktuell zu anspruchsvoll. Bist du unsicher, ob du bereit für Training bist und wenn ja, für welche Übungen, halte Rücksprache mit Hebamme oder deiner Ärtzin/deinem Arzt.

Rektusdiastase kurz erklärt Ist eine Rektusdiastase gefährlich? Nein. Sie ist eine häufige Anpassung nach der Schwangerschaft. Relevant wird sie vor allem bei Beschwerden oder Instabilität. Muss sich der Spalt komplett schließen? Nein. Studien zeigen: Funktion ist wichtiger als der reine Abstand der Bauchmuskeln. Hilft Training auch Monate nach der Geburt? Ja. Verbesserungen sind auch möglich, wenn die Geburt länger zurückliegt.