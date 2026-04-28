Hollow-Body-Hold richtig machen: Core-Übung für Körperspannung

In dieser Übung hältst du den Körper wie ein Schiffchen in einer stabilen Position. Dadurch wird nicht nur der Bauch trainiert, sondern die gesamte Core-Muskulatur aktiviert.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene MET-Wert: 5–6

5–6 Hauptregion: Rumpf

Rumpf Equipment/Hilfsmittel: keine; optional: Zusatzgewichte (Hantel/Scheibe) Was ist Hollow-Body-Hold und warum ist die Übung so effektiv? Der Hollow-Body-Hold, manchmal auch Banana-Hold genannt, ist eine statische Core-Übung aus dem Turnsport. Dabei liegt dein Körper auf dem Rücken in einer stabilen Schiffchen-Position: Arme und Beine sind vom Boden abgehoben, der Rumpf ist maximal angespannt. Die Position wirkt simpel, erfordert aber eine hohe Grundspannung in der gesamten Körpermitte.

Der entscheidende Unterschied zu Crunches oder Sit-ups: Statt Bewegung steht das Halten im Fokus. Dadurch arbeiten nicht nur die sichtbaren Bauchmuskeln, sondern auch die tiefen stabilisierenden Muskelschichten gleichzeitig.

Genau das macht die Übung so effektiv: Du trainierst deine Körperspannung als Ganzes. Das zahlt sich direkt aus – bei Liegestützen, Klimmzügen oder Squats bleibt dein Rumpf stabiler und du kannst mehr Kraft übertragen.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Hollow-Body-Hold (Banana-Hold).

Der Hollow-Body-Hold ist eine statische Kraftübung, die eine perfekte Koordination der vorderen Muskelkette erfordert. Die beteiligten Muskeln arbeiten dabei wie folgt zusammen:

Gerader Bauchmuskel (Rectus abdominis): hält den unteren Rücken am Boden

(Rectus abdominis): hält den unteren Rücken am Boden Tiefe Bauchmuskulatur (Transversus abdominis): stabilisiert die Wirbelsäule

(Transversus abdominis): stabilisiert die Wirbelsäule Hüftbeuger: halten die Beine in der Position

halten die Beine in der Position Quadrizeps: sorgen für gestreckte Beine und erhöhen die Spannung

sorgen für gestreckte Beine und erhöhen die Spannung Schultern und Brust: stabilisieren den Oberkörper in der C-Position MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 5–6 zählt der Hollow-Body-Hold zu den effektiven, aber nicht maximal intensiven Übungen. Dennoch beansprucht das Core-Workout viele Muskelgruppen gleichzeitig, was den Energieverbrauch in die Höhe treibt. Du verbrennst bei einem Körpergewicht von ca. 60 kg etwa 50–60 kcal in 10 Minuten.

Funktionale Alltagsvorteile Ein starker Core stabilisiert deinen gesamten Körper – genau hier setzt der Hollow-Body-Hold an. Du trainierst die tiefen Muskeln, die dich im Alltag schützen und leistungsfähiger machen.

Bessere Haltung: weniger Rundrücken beim Sitzen

weniger Rundrücken beim Sitzen Mehr Stabilität: sicherer bei Hebe- und Tragebewegungen

sicherer bei Hebe- und Tragebewegungen Weniger Rückenschmerzen: durch aktive Rumpfspannung

durch aktive Rumpfspannung Mehr Kontrolle im Training: z. B. bei Squats, Liegestützen oder Klimmzügen Nachteile von Hollow-Body-Hold Der Hollow-Body-Hold ist technisch anspruchsvoll und setzt eine gute Grundspannung im Core voraus. Für Einsteigerinnen kann es schwierig sein, die Position sauber zu halten, ohne in ein Hohlkreuz zu fallen.

Da die Übung statisch ist, fehlt zudem der dynamische Bewegungsanteil, was sie weniger geeignet für den gezielten Muskelaufbau allein macht. Ohne Varianten oder Progression kann der Trainingsreiz schnell stagnieren.

Die richtige Ausführung Du hast Lust bekommen, den Hollow-Body-Hold in dein Training zu integrieren? So machst du ihn richtig:

Wichtig zu beachten Drücke deinen unteren Rücken bewusst fest an den Boden.

Spanne den Core aktiv an und ziehe den Bauchnabel leicht nach innen.

Rolle den Oberkörper leicht ein, sodass die Schulterblätter abheben.

Halte die Position stabil bei ruhiger Atmung.

Starte mit 10–15 Sekunden und steigere die Haltezeit schrittweise. Calisthenics: Die 10 besten Übungen für Kraft und Definition

Dos und Don'ts

Die häufigsten Probleme und deren Lösung Der Hollow-Body-Hold gilt als einfache Halteübung, doch die meisten machen ihn falsch. So vermeidest du die häufigsten Fehler:

Checkliste für Anfängerinnen Damit der Einstieg in den Hollow-Body-Hold gelingt und du deinen unteren Rücken schützt, gehe vor jeder Wiederholung diese Punkte durch:

Lendenwirbelsäule (LWS): bleibt fest am Boden – löst sie sich, Hebel verkürzen

bleibt fest am Boden – löst sie sich, Hebel verkürzen Beckenkippung: Schambein Richtung Bauchnabel ziehen für stabile Spannung

Schambein Richtung Bauchnabel ziehen für stabile Spannung Hebelgesetz: je tiefer Arme und Beine, desto schwerer – starte höher

je tiefer Arme und Beine, desto schwerer – starte höher Kinn-Position: leicht Richtung Brust ziehen, Nacken entspannt halten

leicht Richtung Brust ziehen, Nacken entspannt halten Schulterblätter: aktiv vom Boden lösen und Oberkörper einrollen

aktiv vom Boden lösen und Oberkörper einrollen Atmung: ruhig weiteratmen, keine Pressatmung Varianten Um dein Training abwechslungsreich zu gestalten, gibt es verschiedene Varianten:

Tuck-Hold: Knie sind angewinkelt, dadurch verkürzt sich der Hebel, die Übung wird deutlich leichter.

One-Leg-Hold: Ein Bein bleibt angewinkelt, das andere ist gestreckt.

Full-Hollow-Hold: Arme und Beine sind vollständig gestreckt in der klassischen Schiffchen-Position.

Hollow-Body-Rock: Aus der Halteposition heraus schaukelst du kontrolliert vor und zurück.

Weighted-Hollow-Hold: Du hältst zusätzlich ein Gewicht in den Händen für mehr Belastung.

Progressionsweg mit Tipps Der Hollow-Body-Hold lässt sich wunderbar steigern:

Level 1 – Tuck-Hold: ideal, um die Grundspannung zu lernen und den unteren Rücken stabil am Boden zu halten

Level 2 – One-Leg-Hold: erhöht die Belastung schrittweise, ohne die Kontrolle zu verlieren

Level 3 – Full-Hollow-Hold: maximaler Hebel fordert die komplette Core-Stabilität

Level 4 – Hollow-Body-Rock: bringt Dynamik ins Spiel und erhöht die Zeit unter Spannung

Level 5 – Weighted-Hollow-Hold: zusätzlicher Widerstand sorgt für einen neuen Trainingsreiz

So kannst du dich Schritt für Schritt steigern, bis hin zu einer Körperspannung, die dich in allen Übungen stärker macht.

FAQ zum Mind-Body-Concept – das sollten Frauen darüber wissen Warum sind Mind-Body-Übungen besonders für Frauen wichtig? Frauen profitieren zusätzlich aufgrund ihrer hormonellen Sensitivität besonders von Stressregulation und gezielter Balance von Körper und Geist. Wie oft sollte ich Yoga oder Meditation üben, um Stress zu reduzieren? Regelmäßig, am besten täglich 5–20 Minuten. Kleine, konstante Einheiten sind oft effektiver als seltene lange Sessions. Welche Yoga-Formen eignen sich besonders für Frauen in den Wechseljahren? Mit Yin Yoga, Hatha Yoga oder sanftem Vinyasa Flow kannst du Stress reduzieren, dein hormonelles Gleichgewicht stärken und Entzündungen vorbeugen. Kann Meditation wirklich den Cortisolspiegel senken? Ja, Studien zeigen, dass Achtsamkeits- und Atemmeditation den Cortisolspiegel reduzieren und so Schlaf, Konzentration und hormonelles Gleichgewicht positiv beeinflussen. Wie integriere ich Mind-Body-Praktiken in meinen stressigen Alltag? Kleine Mini-Impulse: 3 bewusste Atemzüge vor Meetings, kurze Yoga- oder Stretch-Einheiten, Bildschirm-Pausen mit Körperwahrnehmung, abendliche Meditation statt Smartphone.