Leg Press richtig machen: Effektives Training für Beine und Po

Mit der Beinpresse kannst du kontrolliert hohe Gewichte bewegen, deine Muskelgruppen gezielt ansteuern und je nach Fußstellung unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im Folgenden erfährst du, wie die Übung funktioniert, welche Muskeln sie beansprucht, wie du Fehler vermeidest und wie du dein Training sinnvoll steigerst.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert: 6–7

6–7 Hauptregion: Beine

Beine Equipment/Hilfsmittel: Beinpresse-Maschine Was ist Leg Press und warum ist die Beinpresse so effektiv? Die Beinpresse, auch Leg Press genannt, ist eine geführte Kraftübung an einer speziellen Maschine. Dabei drückst du ein Gewicht mit den Beinen nach oben oder nach vorne, während dein Oberkörper stabil an der Lehne liegt. Das macht die Übung besonders sicher, da du dich nicht um das Halten der Hantelstange kümmern musst wie bei Kniebeugen.

Der große Vorteil: Du kannst deine Beinmuskeln mit vergleichsweise hohen Gewichten trainieren, ohne dass die Wirbelsäule stark belastet wird. So lassen sich Kraft und Muskelmasse effektiv aufbauen. Außerdem kannst du über die Fußstellung gezielt bestimmte Bereiche wie Oberschenkel oder Gesäß ansprechen.

Diese Muskeln werden bei der Beinpresse beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln bei der Beinpresse (Leg Press).

Die Beinpresse ist eine der effektivsten Maschinenübungen für den gesamten Unterkörper, da sie mehrere große Muskelgruppen gleichzeitig fordert.

Quadrizeps (vorderer Oberschenkel): Der Hauptakteur bei der Beinstreckung. Er übernimmt die meiste Arbeit, wenn du das Gewicht nach oben drückst, und sorgt für straffe, kräftige Oberschenkel.

Der Hauptakteur bei der Beinstreckung. Er übernimmt die meiste Arbeit, wenn du das Gewicht nach oben drückst, und sorgt für straffe, kräftige Oberschenkel. Gluteus maximus (Po-Muskel): Vor allem dann aktiv, wenn du die Füße höher auf der Platte platzierst oder die Bewegung besonders tief ausfü Dadurch erhältst du Form und Festigkeit sowie eine starke Hüftstreckung.

Vor allem dann aktiv, wenn du die Füße höher auf der Platte platzierst oder die Bewegung besonders tief ausfü Dadurch erhältst du Form und Festigkeit sowie eine starke Hüftstreckung. Adduktoren (innere Oberschenkel): Diese Muskelgruppe stabilisiert das Knie und gibt Halt. Je nach Fußstellung kannst du den Fokus auf die Innenseite der Oberschenkel gezielt verstärken oder abschwächen.

Diese Muskelgruppe stabilisiert das Knie und gibt Halt. Je nach Fußstellung kannst du den Fokus auf die Innenseite der Oberschenkel gezielt verstärken oder abschwächen. Hamstrings (hintere Oberschenkelmuskulatur): Sie arbeiten unterstützend, wenn du das Becken stabil hältst und die Hüfte streckst.

Sie arbeiten unterstützend, wenn du das Becken stabil hältst und die Hüfte streckst. Wadenmuskulatur (Soleus und Gastrocnemius): Sie spannen sich an, wenn du die Füße gegen die Platte drückst, und sorgen für die nötige Stabilität im Sprunggelenk, während du die Plattform wegdrückst. Im Zusammenspiel dieser Muskeln entsteht ein ganzheitlicher Trainingseffekt: Deine Beine werden nicht nur optisch athletischer, sondern auch funktional stärker und belastbarer.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 6–7 liegt die Beinpresse bei intensivem Training im Bereich des klassischen Krafttrainings. Wer mit schwerem Gewicht trainiert, verbrennt etwa 60–70 kcal in 10 Minuten bei einem Körpergewicht von ca. 60 Kilogramm. Besonders effektiv wird das Training, wenn du mehrere Sätze im Hypertrophie-Bereich (8–12 Wiederholungen) absolvierst.

Funktionale Alltagsvorteile Die Beinpresse beschränkt sich nicht nur auf die Verbesserung der Optik, sie liefert auch einen direkten Mehrwert für deinen Alltag. Jeder Schritt, jedes Aufstehen und selbst das Tragen von Einkaufstaschen fällt dir leichter, wenn deine Bein- und Gesäßmuskeln kräftig sind. Ein starker Quadrizeps stabilisiert das Knie bei Bewegungen wie Treppensteigen oder schnellem Abstoppen, während ein gut trainierter Po die Hüfte unterstützt und dadurch den unteren Rücken entlastet.

Zusätzlich steigert die Beinpresse deine Explosivkraft. Das ist nicht nur im Sport, etwa beim Sprinten, Springen oder Radfahren, ein großer Vorteil, sondern auch in Alltagssituationen: wenn du schnell reagieren musst, einen Sprung machst oder zügig von der Couch aufstehst. So vereint die Beinpresse optische, gesundheitliche und funktionale Vorteile in einer einzigen Übung.

Nachteile der Beinpresse Die Beinpresse wirkt auf den ersten Blick sicher, hat aber auch einige Einschränkungen. Da die Bewegung durch eine Maschine geführt wird, trainierst du weniger Stabilität und Rumpfkraft als bei freien Übungen wie Kniebeugen. Außerdem kann die feste Bewegungsbahn dazu führen, dass sich manche Menschen unnatürlich bewegen, wenn die Maschine nicht optimal zur eigenen Körpergröße passt.

Ein weiterer Nachteil: Durch die stabile Sitzposition lassen sich sehr hohe Gewichte bewegen. Wer hier zu schnell steigert, belastet Knie und unteren Rücken stärker als nötig. Deshalb gilt auch an der Maschine: Technik und Kontrolle gehen vor Gewicht.

Die richtige Ausführung Du willst wissen, wie die Beinpresse funktioniert? Dann folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung und vermeide so Verletzungen oder falsches Training.

Wichtig zu beachten Setup: Füße hüftbreit auf die Plattform. Dein Rücken liegt stabil an der Lehne, der Po bleibt fest am Polster.

Füße hüftbreit auf die Plattform. Dein Rücken liegt stabil an der Lehne, der Po bleibt fest am Polster. Abwärtsbewegung: Beuge die Knie kontrolliert so weit, bis sie etwa einen 90-Grad-Winkel bilden oder kurz davor sind. Achte dabei unbedingt darauf, dass dein unterer Rücken die gesamte Zeit über fest und stabil am Polster bleibt.

Beuge die Knie kontrolliert so weit, bis sie etwa einen 90-Grad-Winkel bilden oder kurz davor sind. Achte dabei unbedingt darauf, dass dein unterer Rücken die gesamte Zeit über fest und stabil am Polster bleibt. Aufwärtsbewegung: Drücke dich kontrolliert nach oben, ohne die Beine vollständig durchzustrecken.

Drücke dich kontrolliert nach oben, ohne die Beine vollständig durchzustrecken. Atmung: Atme beim Herablassen ein und beim Hochdrücken kräftig aus. Athletik-Coach zum Leg-Day: Die besten Übungen für schöne, starke Beine

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest Gerade weil die Beinpresse auf den ersten Blick einfach wirkt, schleichen sich schnell Fehler ein. So erkennst und vermeidest du sie:

Checkliste für Anfänger Bevor du mit der Beinpresse trainierst, überprüfe kurz diese Basics:

Lehne und Sitz so einstellen, dass dein Rücken vollständig anliegt

Füße hüftbreit und mittig auf der Plattform platzieren

Knie während der Bewegung in Richtung der Zehen führen

Bewegung kontrolliert und ohne Schwung ausführen

Gewicht erst erhöhen, wenn du alle Wiederholungen sauber schaffst Varianten der Leg Press Die Beinpresse bietet viele Variationsmöglichkeiten, um gezielt Muskeln zu fordern:

Klassische Beinpresse: Füße hüftbreit, Fokus auf Oberschenkel und Po

Füße hüftbreit, Fokus auf Oberschenkel und Po Hohe Fußstellung: Beansprucht verstärkt die Gesäßmuskeln und die hintere Oberschenkelmuskulatur

Beansprucht verstärkt die Gesäßmuskeln und die hintere Oberschenkelmuskulatur Tiefe Fußstellung: Betont den Quadrizeps

Betont den Quadrizeps Breite Fußstellung: Aktiviert die Adduktoren stärker

Aktiviert die Adduktoren stärker Einbeinige Beinpresse: Gleicht muskuläre Dysbalancen aus und ermöglicht ein isoliertes Training jedes Beins

Gleicht muskuläre Dysbalancen aus und ermöglicht ein isoliertes Training jedes Beins Calf Press: Die Fußballen auf der Plattform, die Fersen bleiben frei. Fokus auf Wadenmuskulatur Übungen für zu Hause Auch wenn die Beinpresse eine Maschine ist, gibt es Alternativen für zu Hause, um die gleichen Muskeln zu trainieren:

Squats (Kniebeugen): Die beste Alternative, sie aktiviert die gleichen Bereiche.

Die beste Alternative, sie aktiviert die gleichen Bereiche. Bulgarian Split Squats: trainieren Beine und Po intensiv mit dem eigenen Körpergewicht.

trainieren Beine und Po intensiv mit dem eigenen Körpergewicht. Hip Thrusts: Fokus auf Gesäßmuskeln, perfekt für Po-Training.

Fokus auf Gesäßmuskeln, perfekt für Po-Training. Resistance-Band Leg Press: Im Liegen mit Widerstandsbändern kannst du die Bewegung der Beinpresse nachahmen. Progressionsweg mit Tipps Der Einstieg sollte mit leichtem Gewicht erfolgen, um die Technik zu erlernen. Beginne mit 3 Sätzen à 12–15 Wiederholungen und achte auf einen ruhigen Bewegungsablauf.

Sobald du sicher bist, kannst du das Gewicht Schritt für Schritt steigern und im Bereich von 8–12 Wiederholungen arbeiten – optimal für Muskelaufbau und Kraftsteigerung.

Fortgeschrittene Sportlerinnen können mit variierender Fußstellung (hoch, tief, schmal, breit) unterschiedliche Muskelpartien gezielt ansprechen. Besonders anspruchsvoll sind einbeinige Varianten, die nicht nur Kraft, sondern auch Balance und Stabilität fördern.

Wer seine Muskelausdauer testen möchte, kann mit Drop-Sets oder langsamen Negativphasen arbeiten.

Wichtig bleibt: Qualität vor Quantität. Erst wenn die Technik sitzt, darf die Last erhöht werden.

FAQ: Das musst du über die Leg Press wissen Wie viel Gewicht soll ich bei der Beinpresse wählen? Für Einsteigerinnen reicht ein moderates Gewicht, mit dem 12–15 Wiederholungen in sauberer Technik möglich sind. Steigere dich langsam, um Überlastungen zu vermeiden. Ist die Beinpresse besser als Kniebeugen? Sie ist technisch einfacher und sicherer, da der Rücken gestützt wird. Kniebeugen sind allerdings funktionaler, da sie zusätzlich Balance, Koordination und Stabilität trainieren. Trainiert die Beinpresse auch den Po? Ja. Besonders, wenn du die Füße höher platzierst oder die Bewegung bewusst tiefer ausführst, wird der große Gesäßmuskel (Gluteus maximus) intensiv mittrainiert.