Microgreens: Nährstoffe für Training und Regeneration

Sie sind kaum größer als ein Fingernagel – und vollgepackt mit Nährstoffen, die dein Training und deine Gesundheit unterstützen können. Microgreens, also Gemüse- und Kräuterkeimlinge im Mini-Format, liegen nicht nur in der Gastro-Szene im Trend. Auch in der Sporternährung und im Fitness-Alltag werden die kleinen Grünkeimlinge immer beliebter. Zu Recht, wie die Forschung zeigt.

Was sind Microgreens? Microgreens sind Keimlinge, die geerntet werden, sobald sie ihre ersten echten Blätter ausgebildet haben, meist nach 7 bis 21 Tagen. Sie stehen damit in der Entwicklung zwischen Sprossen und ausgewachsenem Gemüse. Der entscheidende Unterschied zu Sprossen: Microgreens wachsen in Erde oder einem Substrat und brauchen Tageslicht, Sprossen nicht. Zudem werden von ihnen nur die oberirdischen Teile gegessen, nicht die gesamte Pflanze.

Was sie so besonders macht, ist ihre Nährstoffdichte. Weil die Pflanze in der Keimphase ihre gesamte gespeicherte Energie mobilisiert, sind zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe in dieser frühen Wachstumsphase besonders konzentriert. Studien zeigen, dass Microgreens im Vergleich zum ausgewachsenen Gemüse deutlich höhere Gehalte an bestimmten Mikronährstoffen aufweisen können – je nach Sorte und Anbaubedingungen zwischen 4 und 40-mal so viel.

Zum Anbau eignen sich unter anderem:

Brokkoli

Radieschen

Erbse

Grünkohl

Rote Bete

Sonnenblume

Amaranth Diese Nährstoffe machen Microgreens für Sportlerinnen interessant Wer Sport treibt und auf seine Fitness achtet, hat durch intensivere Stoffwechselprozesse, Schweiß und Muskelbelastung einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Hier können Microgreens punkten, denn ihre Stärke liegt nicht in den Makronährstoffen wie Protein oder Kohlenhydrate, sondern in der Dichte an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen.

Vitamin C Vitamin C ist eines der am besten untersuchten Antioxidantien im Sport. Es schützt Zellen vor oxidativem Stress, der durch intensive Trainingseinheiten entsteht, und unterstützt die Kollagensynthese – wichtig für Gelenke, Sehnen und Bänder. Brassicaceen-Microgreens wie Brokkoli, Grünkohl und Radieschen liefern laut einer Studie bis zu 222 Prozent höhere Vitamin-C-Anteile als die eigentlichen Pflanzen.

Vitamin B und Eisen Eisen und B-Vitamine spielen eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel und der Sauerstoffversorgung der Muskeln. Das ist besonders relevant für Ausdauersportlerinnen, die über die Regelblutung zusätzlich Eisen verlieren. Microgreens von Basilikum, Amaranth und Rotkohl gehören hier zu den eisenreichsten Vertretern.

Mineralstoffe Magnesium und Zink unterstützen die Proteinsynthese und sind an der Muskelregeneration beteiligt. Untersuchungen an Brokkoli-Microgreens zeigen zudem höhere Konzentrationen von Mangan und Kupfer im Vergleich zum ausgewachsenen Gemüse.

Sekundäre Pflanzenstoffe Polyphenole, Carotinoide, Anthocyane und Glucosinolate wirken entzündungshemmend und antioxidativ. Für Sportlerinnen ist das besonders in intensiven Trainingsphasen relevant, wenn der Körper vermehrt freie Radikale produziert.

gettyimages/Alena Shafieva Mit eigenen Microgreens kriegst du viele wichtige Nährstoffe direkt von deiner Fensterbank.



Microgreens und Muskelaufbau: Was steckt dahinter? Microgreens liefern keine großen Proteinmengen. Ihre Rolle beim Muskelaufbau ist eine andere: Sie unterstützen den Stoffwechsel über gezielte Aminosäuren und entzündungshemmende Pflanzenstoffe, die den Aufbauprozess im Hintergrund begünstigen.

Aminosäuren für den Muskelaufbau Erbsen-Microgreens enthalten alle essenziellen Aminosäuren, also jene, die der Körper nicht selbst herstellen kann und über die Nahrung aufnehmen muss. Sie sind an Muskelaufbau, Zellwachstum und Nervenfunktion beteiligt. Auch Grünkohl- und Radieschen-Microgreens weisen laut aktuellen Untersuchungen ein vollständiges Aminosäurenprofil auf.

Antioxidantien gegen oxidativen Stress Nach einer intensiven Trainingseinheit produziert der Körper vermehrt freie Radikale. Sind diese im Übermaß vorhanden, entsteht oxidativer Stress, der Muskelkater begünstigt und die Erholung bremst. Antioxidantien wie Vitamin C, Polyphenole und Carotinoide neutralisieren freie Radikale und schützen die Zellstrukturen. Forschende betonen: Eine ausreichende Versorgung über die Ernährung fördert die Regeneration, ohne den Trainingseffekt zu hemmen.

Entzündungshemmende Pflanzenstoffe Intensives Training verursacht mikroskopische Schäden in der Muskulatur. Das ist ein normaler Prozess, der das Muskelwachstum erst auslöst. Anthocyane aus Rote-Bete- und Rotkohl-Microgreens sowie Glucosinolate aus Brokkoli-Microgreens können dabei helfen, überschießende Entzündungsreaktionen zu dämpfen und so die Voraussetzungen für eine schnelle Erholung zu verbessern. Dies ist durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt.

Die besten Sorten Microgreens für den Sport Nicht alle Microgreens sind gleich – je nach Sorte variieren Nährstoffprofil und Wirkung deutlich.

Diese 5 Sorten sind für Sportlerinnen besonders interessant:

So integrierst du Microgreens in deine Sporternährung Microgreens lassen sich unkompliziert in den Alltag einbauen, ob vor oder nach dem Training oder einfach zwischendurch. Da die kleinen Pflanzen beim Erhitzen viele Nährstoffe verlieren, empfiehlt sich die rohe Verwendung.

Vor dem Training Eine kleine Handvoll Microgreens als Topping auf einem Vollkornbrot oder in einem Pre-Workout-Smoothie liefert dir Mikronährstoffe, ohne den Magen zu belasten.

gettyimages/Westend61 Als Brot-Topping sind Microgreens die perfekte geschmackliche und gesunde Ergänzung zu deinem Pre-Workout-Snack.



Nach dem Training Kombiniere Microgreens mit proteinreichen Lebensmitteln wie Hüttenkäse, Eiern oder Hülsenfrüchten, um Regeneration und Muskelaufbau optimal zu unterstützen.

Praktische Ideen:

Smoothie mit Erbsen-Microgreens, Banane und Mandelmus

Bowl mit Brokkoli-Microgreens, Quinoa und gegartem Lachs

Rührei mit Radieschen-Microgreens und Vollkornbrot Im Alltag Microgreens eignen sich als Topping auf Salaten, Suppen und Wraps oder in Smoothies. Etwa 20 bis 30 Gramm täglich reichen aus, um deinen Speiseplan sinnvoll zu ergänzen. Das entspricht einer Handvoll Microgreens.

Microgreens selbst anbauen: So einfach geht’s Wer Microgreens regelmäßig essen möchte, kann sie ohne großen Aufwand zu Hause ziehen – kein Garten nötig, kein grüner Daumen erforderlich.

Das brauchst du:

Eine flache Anzuchtschale, einen Teller oder ein Tablett

Anzuchterde oder ein geeignetes Substrat

Samen (Bioqualität empfehlenswert, im Handel oder online erhältlich)

Einen hellen Fensterplatz So gehst du vor:

Schale mit etwa 2 bis 3 cm Anzuchterde befüllen

Samen dicht, aber gleichmäßig aufstreuen und leicht andrücken

Mit Wasser besprühen – nicht gießen, das würde die Samen wegschwemmen

Die ersten 4 bis 5 Tage abgedeckt und dunkel keimen lassen

Dann ans Licht stellen und täglich leicht feucht halten

Nach 7 bis 14 Tagen, sobald die ersten echten Blätter erscheinen, direkt über der Wurzel abschneiden und frisch verwenden Schnellwachsende Sorten für Einsteigerinnen sind Kresse, Radieschen und Brokkoli – sie sind oft schon nach einer Woche erntereif.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Microgreens im Sport Wie viele Microgreens sollte ich täglich essen? Eine Handvoll – also etwa 20 bis 30 g – täglich ist ein guter Richtwert. Microgreens sind als Ergänzung gedacht, nicht als Hauptbestandteil der Ernährung. Können Microgreens Supplements ersetzen? Nein. Microgreens liefern zwar eine Vielzahl an Mikronährstoffen in konzentrierter Form, können aber gezielt eingesetzte Supplements nicht ersetzen. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung zu einer ausgewogenen Sporternährung. Wann ist der beste Zeitpunkt, Microgreens zu essen? Sowohl vor als auch nach dem Training ist möglich. Nach dem Training kombiniert mit proteinreichen Lebensmitteln unterstützen sie die Regeneration besonders effektiv. Sind Microgreens dasselbe wie Sprossen? Nein. Sprossen werden früher geerntet, wachsen ohne Erde und Licht und werden komplett gegessen. Microgreens hingegen wachsen in Substrat, brauchen Tageslicht und werden oberhalb der Wurzel geerntet. Sie sind reifer und in der Regel nährstoffdichter. Kann ich Microgreens selbst anbauen? Ja. Für den Anbau reichen eine flache Schale, Anzuchterde und ein heller Fensterplatz. Die meisten Sorten sind nach 7 bis 14 Tagen erntereif – ideal für eine frische, kostengünstige Versorgung das ganze Jahr über.