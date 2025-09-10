Popsicle-Rezepte: 8 Ideen für gesundes veganes Eis am Stiel

Eis gehört zum Sommer einfach dazu, aber viele Sorten aus dem Supermarkt stecken voller Zucker und künstlicher Zusätze. Hausgemachte Popsicles sind die fruchtige, leichte Alternative: vegan, erfrischend und unkompliziert selbst gemacht.

Warum Popsicles das perfekte Sommer-Eis sind Während klassisches Milcheis meist viel Sahne und Zucker enthält, bestehen Popsicles überwiegend aus Obst, Gemüse oder Kokoswasser. Dadurch sind sie automatisch leichter und oft auch kalorienärmer. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, die dich erfrischen, ohne zu belasten.

Das Beste daran ist, dass du selbst über die Zutaten entscheiden kannst. Nutze statt raffiniertem Zucker lieber natürliche Süße wie Banane, Datteln oder Ahornsirup. So genießt du dein Eis ohne schlechtes Gewissen, nach dem Training oder einfach zwischendurch.

Popsicle selber machen – so geht’s Alles, was du für Popsicles benötigst, sind Eisförmchen mit Stiel und ein leistungsstarker Mixer. Alternativ kannst du auch kleine Gläser oder Joghurtbecher nutzen. Hauptsache, die Masse lässt sich gut einfrieren und später am Stiel herauslösen.

Das Grundprinzip ist simpel:

Flüssigkeit wie Kokoswasser, Pflanzendrink oder frisch gepresster Saft

Obst oder Gemüse , zum Beispiel Beeren, Melone, Banane, Gurke, Spinat oder ähnliches

, zum Beispiel Beeren, Melone, Banane, Gurke, Spinat oder ähnliches Extras: Nussmus, Kakaopulver, Kokosraspeln oder frische Kräuter Alles gut mixen, in Förmchen füllen und ab ins Gefrierfach. Schon wenige Stunden später hast du dein eigenes veganes Eis am Stiel.

Haltbarkeit und Tipps zur Aufbewahrung

Selbst gemachte Popsicles halten sich im Gefrierfach etwa 1-2 Wochen. Danach können sie an Aroma verlieren oder Eiskristalle bilden. Am besten lagerst du sie luftdicht in einer Dose oder direkt in den Förmchen.

Tipp: Lass die Formen vor dem Herauslösen 1-2 Minuten antauen oder halte sie kurz unter warmes Wasser – so lösen sich die Popsicles leichter.

8 vegane Popsicle-Rezepte Mit diesen Rezepten zauberst du dir gesunde Erfrischung ganz einfach selbst. Jede Mischung ergibt 6 Popsicles, die du ohne Eismaschine einfach im Gefrierfach herstellen kannst. Sie sind die perfekte Erfrischung für Sommer, Sport oder als leichter Snack zwischendurch.

1. Green Smoothie-Popsicle

GettyImages / Yulia Gusterina Mit einem Spritzer Limettensaft wird dein grünes Eis noch erfrischender.



Zutaten: ½ Ananas, 1 Gurke, 1 Apfel, 1 Handvoll Spinat, 2 Zweige Minze

Ananas, Gurke und Apfel schälen, in Stücke schneiden und mit Spinat und Minze pürieren. Mit Wasser auf 600 ml auffüllen, in Förmchen geben und einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 135 Kalorien, 3 g Eiweiß, 10 g Kohlenhydrate, 9 g Fett

Tipp: Spinat kann laut Studien Heißhunger dämpfen – perfekt für alle, die bewusst naschen wollen.

2. Kokos-Erdbeer-Popsicle

GettyImages / Westend61 Auch mit Kokosmilch und Erdbeerpüree kannst du ein leckeres, marmoriertes Eis herstellen.



Zutaten: 500 ml Kokoswasser, 100 g Erdbeeren

Erdbeeren mit Kokoswasser mixen, bei Bedarf durch ein Sieb streichen. In Förmchen füllen und ins Gefrierfach stellen.

Nährwerte pro Portion: 20 Kalorien, 0 g Eiweiß, 5 g Kohlenhydrate, 0 g Fett

Tipp: Kokoswasser enthält zahlreiche Mineralstoffe und gilt als isotonischer Drink.

Hier findest du weitere Rezepte für Popsicles mit Kokoswasser.

3. Bananen-Nuss-Popsicle

GettyImages / jenifoto Für einen besonders appetitlichen Look sorgen ein paar ganze Bananenscheiben.



Zutaten: 2 Bananen, 2 TL Nussmus, 1 TL Ahornsirup

Bananen in Stücken mindestens 3 Stunden einfrieren, dann cremig pürieren. Mit Nussmus und Sirup mischen, in Förmchen füllen und erneut einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 100 Kalorien, 2 g Eiweiß, 20 g Kohlenhydrate, 0 g Fett

Tipp: Diese Nicecream-Variante lässt sich beliebig abwandeln, etwa mit Beeren, Mango oder Schokolade.

4. Karotte-Apfel-Orange-Popsicle

GettyImages / sveta_zarzamora Eine Prise Kurkuma gibt einem orangefarbenen Eis extra Farb- und Geschmacks-Power.



Zutaten: 800 g Karotten, 1 Apfel, 2 Orangen

Alles schälen, in Stücke schneiden und pürieren. Wer es feiner mag, streicht die Masse durch ein Sieb. In Förmchen füllen und einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 103 Kalorien, 2 g Eiweiß, 20 g Kohlenhydrate, 1 g Fett

Tipp: Betacarotin aus Karotten wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Haut aus.

5. Melone-Minze-Popsicle

GettyImages / MurikNata Gibst du zum Schluss noch etwas Kiwimus in die Eisform, bekommt dein Eis einen coolen Wassermelonen-Look.



Zutaten: ½ Wassermelone, 5 Zweige Minze

Wassermelone entkernen, Minze abzupfen und beides pürieren. Mit Wasser auf 600 ml auffüllen, verrühren, in Förmchen füllen und einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 96 Kalorien, 1 g Eiweiß, 21 g Kohlenhydrate, 1 g Fett

Tipp: Wassermelone enthält L-Citrullin, das zur Verbesserung der Muskelkraft beitragen kann.

6. Ananas-Birne-Ingwer-Popsicle

GettyImages / HandmadePictures Fruchtig und leicht scharf: Ingwer wirkt belebend und kann die Regeneration nach dem Training unterstützen.



Zutaten: 1 Ananas, 2 Birnen, 10 g Ingwer

Alles schälen, in Stücke schneiden und entsaften oder pürieren. Mit Wasser auf 600 ml auffüllen, durchsieben, in Förmchen füllen und 4 Stunden einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 54 Kalorien, 1 g Eiweiß, 12 g Kohlenhydrate, 0 g Fett

Tipp: Ananas liefert Vitamine und regt den Stoffwechsel an.

7. Waldbeer-Nuss-Popsicle

GettyImages / asab974 Gib nach der Eismasse ein paar Beeren in die Eisform – sie bilden einen schönen Abschluss und Tropfschutz.



Zutaten: 100 g Cashews, 4 Datteln, 1 Msp. Salz, 1 TL Açai-Pulver , 1 TL Beerenmischung

Cashews und 2 Datteln 4 Stunden einweichen, Wasser abgießen und mit 500 ml frischem Wasser pürieren. Restliche Zutaten hinzufügen, mixen, in Förmchen füllen und einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 135 Kalorien, 3 g Eiweiß, 10 g Kohlenhydrate, 9 g Fett

Tipp: Studien zeigen, dass Blaubeeren Konzentration und Gedächtnis für mehrere Stunden verbessern können.

8. Kakao-Cashew-Popsicle

GettyImages / sveta_zarzamora Magst du einen Hauch von After Eight? Dann gib noch etwas Minze in deinen Eis-Mix.



Zutaten: 120 g Cashews, 4 Datteln, 1 Msp. Salz, 2 TL Kakao, 1 TL Lucuma , 1 TL Kakaonibs

Cashews und 2 Datteln 4 Stunden einweichen, abgießen und mit 600 ml Wasser und Salz cremig mixen. Restliche Zutaten einrühren, 10 Minuten ziehen lassen, in Förmchen füllen und einfrieren.

Nährwerte pro Portion: 156 Kalorien, 4 g Eiweiß, 11 g Kohlenhydrate, 11 g Fett

Tipp: Rohkakao enthält bis zu dreimal mehr Antioxidantien als grüner Tee – ein echter Superfood-Popsicle.

Noch mehr Eis-Rezepte gefällig? Hier geht es zu köstlichen Eis-Spezialitäten ohne Zucker.

Tipps für hausgemachtes gesundes Eis Dass ein Eis gesund ist, muss nicht bedeuten, dass es langweilig schmeckt. Es gibt eine ganze Reihe von Tricks, mit denen du dein selbstgemachtes Eis am Stiel zu einem echten Genießerstück machen kannst:

Süßen ohne Zuckerbomben . Verwende Datteln, Banane oder Ahornsirup statt raffiniertem Zucker, wenn du gesundes Eis selber machen möchtest.

. Verwende Datteln, Banane oder Ahornsirup statt raffiniertem Zucker, wenn du gesundes Eis selber machen möchtest. Mehr Cremigkeit durch Nussmus, Kokosmilch oder Avocado. So werden Popsicles softer und sättigender.

durch Nussmus, Kokosmilch oder Avocado. So werden Popsicles softer und sättigender. Extras für Abwechslung: Proteinpulver, Kakaonibs, Nüsse oder frische Kräuter geben deinem Eis eine besondere Note. Mit diesen einfachen Tricks verwandelst du jede Basis in ein individuelles Rezept und machst Popsicles zu deinem ganz persönlichen Sommer-Highlight.

Die häufigsten Fragen zu selbstgemachten veganen Popsicles Was ist ein Popsicle? Ein Popsicle ist nichts anderes als ein Eis am Stiel, das meist aus püriertem Obst, Säften oder Kokoswasser hergestellt wird. Anders als klassisches Milcheis sind Popsicles oft vegan, leichter und können ganz einfach ohne Eismaschine zubereitet werden. Wie mache ich Wassereis, damit es cremiger und nicht so hart wird? Wassereis wird besonders fest, wenn es nur aus Saft oder Wasser besteht. Etwas Fruchtpüree, Kokosmilch oder ein Schuss Agavendicksaft sorgen dafür, dass das Eis weicher bleibt und sich angenehmer lutschen lässt. Sind Popsicles gesund? Das hängt von den Zutaten ab. Selbst gemachte Popsicles auf Basis von frischem Obst, Gemüse oder Kokoswasser gehören zu den gesunden Sorten. Sie liefern Vitamine und Mineralstoffe und enthalten deutlich weniger Zucker als gekauftes Eis am Stiel. Welche Form eignet sich für Popsicles? Neben speziellen Popsicle-Formen kannst du auch kleine Gläser, Muffinförmchen oder leere Joghurtbecher verwenden. Wichtig ist nur ein stabiler Stiel, damit du dein veganes Eis am Stiel später gut aus der Form bekommst und einfach in die Hand nehmen kannst.