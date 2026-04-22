Kaffee gehört für viele fest zur Morgenroutine – oft noch vor dem ersten Glas Wasser. Doch genau das hinterfragen immer mehr Menschen. Statt Koffein setzen sie auf einen ungewöhnlichen Trend: einen sogenannten Olivenöl-Shot.Die Mischung aus Olivenöl, Zitrone und Ingwer soll den Körper sanfter in den Tag starten lassen und langfristig für mehr Energie sorgen. Aber funktioniert das wirklich – oder ist es nur ein weiterer Hype?Was steckt hinter dem Olivenöl-Shot?Der Trend ist vor allem auf Social Media entstanden und verbreitet sich seitdem rasant. Die Idee: Statt direkt mit einem Koffein-Kick zu starten, gibst du deinem Körper morgens eine Kombination aus gesunden Fetten und pflanzlichen Wirkstoffen. Die Zubereitung ist denkbar einfach:1 Esslöffel natives Olivenöl extra1 Esslöffel frischer Zitronensaftein kleines Stück frischer IngwerDiese Mischung wird morgens pur getrunken – entweder direkt nach dem Aufstehen oder zum Frühstück. Hinter dem Shot steckt mehr als nur ein Trend. Die Kombination aus den drei Zutaten soll die Verdauung anregen, entzündungshemmend wirken und den Stoffwechsel unterstützen. Anders als Kaffee liefert sie jedoch keinen sofortigen Energieschub, sondern zielt auf eine stabilere Energie über den Tag hinweg ab.Kaffee, Matcha oder Mushroom Latte – was ist gesund?Welche Vorteile der Trend versprichtDer Olivenöl-Shot liefert keine sofortige "Wachmacher"-Wirkung wie Kaffee, kann aber langfristig verschiedene Prozesse im Körper unterstützen.1. Stabileres EnergielevelStatt eines schnellen Koffein-Kicks setzt der Shot auf eine gleichmäßigere Energieversorgung. Gesunde Fette aus Olivenöl können helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten – was Energieabfälle reduzieren kann.2. Unterstützung für die VerdauungIngwer wirkt entzündungshemmend und kann die Magen-Darm-Tätigkeit anregen. In Kombination mit Olivenöl kann das die Verdauung unterstützen und Beschwerden wie Völlegefühl reduzieren.3. Positive Effekte auf die DarmgesundheitOlivenöl enthält Polyphenole, die sich positiv auf die Darmflora auswirken können. Eine gesunde Darmflora wiederum spielt eine wichtige Rolle für Immunsystem, Stimmung und Energie.4. Gut für Herz und StoffwechselNatives Olivenöl extra ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und antioxidativen Pflanzenstoffen. Diese können entzündungshemmend wirken und langfristig die Herzgesundheit unterstützen.Infobox: Das steckt im Olivenöl-Shot• Olivenöl: gesunde Fette und antioxidative Pflanzenstoffe• Zitrone: Vitamin C und Antioxidantien• Ingwer: entzündungshemmend und verdauungsförderndDie Kombination unterstützt Verdauung, Stoffwechsel und Immunsystem.Welches Olivenöl eignet sich am besten?Für den Shot solltest du unbedingt zu einem hochwertigen, nativen Olivenöl extra greifen. Nur diese Variante enthält die wertvollen Polyphenole und gesunden Fettsäuren, die für die positiven Effekte verantwortlich sind.Achte beim Kauf auf diese Punkte:kaltgepresst / nativ extramöglichst frisch (Erntejahr beachten)dunkle Flasche (Schutz vor Licht)intensiver, leicht bitterer Geschmack (Qualitätsmerkmal)Diese Öle sind gute Beispiele für hochwertige Optionen:Rapunzel Kreta Olivenöl nativ extra – bio, mild und vielseitigLA ESPAÑOLA Natives Olivenöl Extra Kaltgepresst – klassisch und weit verbreitetMani Bläuel Bio-Olivenöl – hochwertig, fruchtig und intensivTipp: Je frischer und hochwertiger das Öl, desto mehr gesundheitliche Vorteile.Olivenöl trinken, Gesundheit pushen? Fakten statt MythenWarum der Trend als Kaffee-Alternative giltEin Grund für die Beliebtheit des Shots liegt darin, dass viele ihre morgendliche Kaffee-Routine überdenken. Koffein wirkt schnell – aber nicht immer optimal. Direkt nach dem Aufwachen kann es den natürlichen Cortisol-Rhythmus beeinflussen und dazu führen, dass dein Energielevel später am Tag stärker abfällt.Außerdem blockiert Koffein vorübergehend Adenosin, einen Botenstoff, der Müdigkeit signalisiert. Sobald die Wirkung nachlässt, kann das zu einem plötzlichen Energietief führen – inklusive Heißhunger und Konzentrationsproblemen. Genau hier setzt der Olivenöl-Shot an: Er sorgt nicht für einen schnellen Wachmacher-Effekt, sondern zielt eher auf ein gleichmäßigeres Energielevel im Laufe des Tages ab.Wo die Grenzen des Trends liegenSo vielversprechend der Ansatz klingt – der Olivenöl-Shot ist kein Wundermittel. Er ersetzt weder eine ausgewogene Ernährung noch ausreichend Schlaf oder Bewegung. Zudem gibt es keine eindeutigen Belege dafür, dass Olivenöl auf nüchternen Magen besser wirkt als in Kombination mit Mahlzeiten.Ein weiterer Punkt: Ohne ein ausgewogenes Frühstück mit Eiweiß und Ballaststoffen fehlt dir eine wichtige Grundlage für Sättigung und Leistungsfähigkeit.So integrierst du den Shot sinnvoll in deinen AlltagWenn du den Trend ausprobieren möchtest, solltest du ihn als Teil einer gesunden Routine sehen:Starte den Tag mit einem Glas Wasser.Kombiniere den Shot mit einem ausgewogenen Frühstück.Setze weiterhin auf ausreichend Eiweiß und Ballaststoffe.Reduziere Koffein bei Bedarf schrittweise.Wichtig: Der Shot ist eine Ergänzung – kein Ersatz für andere wichtige Nahrungsmittel.Kann der Olivenöl-Shot beim Energielevel wirklich helfen?Kurzfristig wird er dir keinen klassischen "Wachmacher"-Effekt liefern. Wenn du an den schnellen Koffein-Kick gewöhnt bist, kann sich der Unterschied zunächst deutlich anfühlen.Langfristig kann die Kombination aus gesunden Fetten, stabilerem Blutzucker und besserer Verdauung jedoch dazu beitragen, Energieeinbrüche zu reduzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass auch Ernährung, Schlaf und Lebensstil insgesamt stimmen.\n\t\t\t,\n\t\t