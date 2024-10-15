Gesunde Desserts mit maximal 5 Zutaten

Nach einem leckeren Essen kann kaum jemand einem Dessert widerstehen. Herkömmliche Optionen wie Tiramisu, Schokopudding oder Eis sind zwar köstlich, enthalten jedoch viele Kalorien und sind nicht gerade gesund. Außerdem ist die Zubereitung von Desserts oft kompliziert und zeitaufwändig. Gekaufte oder selbstgemachte Süßspeisen enthalten häufig große Mengen an Zucker, Vollmilchschokolade, Butter und Weizenmehl, was besonders schwierig ist, wenn du gerade versuchst, ein paar Kilos loszuwerden.

Heißt das, dass du auf deinen Nachtisch verzichten musst? Nein! Denn du kannst auch gesunde Desserts genießen. Unsere Rezepte weisen dir den Weg zum reuefreien Genuss.

Übrigens: Bei den leckeren süßen Rezeptideen unserer individuellen Ernährungspläne kannst du ebenfalls schlemmen, ganz ohne dir Gedanken zu machen.

Diese 7 Dessert-Rezepte musst du probieren Wir haben 7 gesunde Dessert-Rezepte für dich kreiert, die nicht nur unglaublich lecker schmecken, sondern auch mit maximal 5 Zutaten blitzschnell und super einfach zubereitet sind. Pssst: Auf Schokolade musst du übrigens nicht verzichten.

1. Cremiger Avocado-Schokopudding Wow! Dieser Schokopudding punktet bei uns mit seinen vier gesunden Zutaten. Geschmacklich kann der locker mit der ungesunden und kalorienreichen Variante mithalten. Banane, Backkakao und Avocado sind zudem vegan, paleo, laktose- und glutenfrei. Gesüßt wird ganz natürlich mit Ahornsirup. Weiterer Pluspunkt: Fast jeder hat die Zutaten für das gesunde Dessert eh schon zu Hause oder kann sie ruckzuck im Supermarkt besorgen.

Shutterstock So cremig, so lecker: Avocado-Schoko-Pudding ohne Zuckerzusatz

Dieses ganz und gar nicht sündige Mini-Dessert kannst du jederzeit löffeln – ganz ohne schlechtes Gewissen! Denn es kommt ohne Milch, Sahne und zusätzlichen Zucker aus und ist darüber hinaus auch noch irre schokoladig!

Zutaten für 2 Portionen: eine mittelgroße Avocado

eine mittelgroße Banane

2 TL Backkakao

1 EL Ahornsirup Zubereitung Avocado-Schoko-Mousse: Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch aus der Schale lösen und grob in Stücke schneiden. Zusammen mit Kakao, Banane und Ahornsirup (alternativ geht auch Honig) in einem Mixer zu einer cremigen Masse verarbeiten, fertig! Wer mag, toppt das Ganze noch mit Mandelsplittern, Kernen oder natürlich Obst nach Wahl. Kalorien (kcal): 335

Fett: 29 g

Eiweiß: 3 g

Kohlenhydrate: 18 g 2. Gefrorene Banane am Stiel Auch auf das erfrischende Gefühl von einem leckeren Eis am Stiel musst du nicht verzichten. Denn dieses gesunde Eis-Rezept schmeckt genau wie ein Banana Split. Der Trick: es ist tatsächlich eine gefrorene Banane. Einfacher kann man ein Dessert kaum zubereiten, denn du musst nur eine reife Banane einfrieren und in geschmolzene Zartbitterschokolade tauchen.

Die Toppings darfst du dir dann selbst aussuchen. Für ein besonders gesundes Bananeneis kannst du die Banane einfach in Kokosraspeln oder gehackte Nüsse wälzen. Als Stiel einen Schaschlik-Spieß oder hübschen Trinkhalm verwenden.

Ekaterina Markelova / Shutterstock.com Dieses Eis am Stiel ist schnell gemacht und sehr gesund, denn es besteht aus purer Banane.

Dieses Eis am Stiel überzeugt nicht nur mit seinen gesunden "inneren Werten", sondern ist vor allem optisch ein echter Hingucker.

Zutaten für 6 Portionen: 3 mittelgroße Bananen

150 g Zartbitterschokolade

2 EL Mandelsplitter Zubereitung Rezept: Bananeneis am Stiel Die Bananen schälen, halbieren und an ein Ende einen Schaschlik-Spieß stecken. Die Bananen-Sticks auf einem Brett verteilen und mindestens 3 Stunden im Tiefkühler einfrieren. Nach 3 Stunden Schokolade über dem Wasserbad schmelzen und gefrorene Bananenhälften in die Schokolade tauchen. Anschließend die Hälften in ausgewähltes Topping wälzen und sofort verzehren oder Ummantelung im Tiefkühler nochmals fest werden lassen. Kalorien (kcal): 209

Fett: 11 g

Eiweiß: 3 g

Kohlenhydrate: 24 g 3. Saftige Schoko-Brownies Nicht ohne Grund zählen Brownies zu den absoluten Nachtisch-Lieblingen. Mit ihrem intensiven Schoko-Geschmack lassen diese kleinen Küchlein jede Frau schwach werden. Wären da nur nicht die vielen Kalorien. Bei diesem gesunden Brownie-Rezept darfst du nun guten Gewissens zugreifen. Denn auch unsere leckeren Brownies bestehen nur aus 3 gesunden Zutaten: Bananen, Mandelbutter und ungesüßtem, entöltem Kakaopulver.

Shutterstock Diese gesunden Brownies schmecken intensiv schokoladig und bestehen aus nur wenigen einfachen Zutaten

Diese gesunden Brownies werden Ihnen auf der Zunge zergehen! Die natürliche Süße der Banane passt hervorragend zum Schokoladengeschmack und macht zusätzlichen Zucker überflüssig.

Zutaten für 6 Portionen: 2 mittelgroße reife Banane

75 g Mandelmus

5 TL Backkakao Zubereitung Rezept: Gesunde Schoko-Bananen-Brownies Den Backofen auf 180 °C Grad vorheizen. Die Bananen zu einem Brei zerdrücken und das Mandelmus sowie das Kakaopulver hinzugeben. Alle Zutaten vermengen und in eine kleine gefettete Form geben. Den Brownie-Teig etwa 15-20 Minuten backen, bis die Oberfläche fest wird. Die Form abkühlen lassen, den Teig in gleichmäßige Stücke schneiden und die Brownies herausheben. Kalorien (kcal): 126

Fett: 8 g

Eiweiß: 4 g

Kohlenhydrate: 9 g 4. Selbst gemachtes Raffaello Bei Raffaello greifen wir gerne zu! Doch leider haben die Kokos-Bällchen eine ziemlich lange Zutatenliste: Neben Kokosraspeln finden wir vor allem pflanzliche Fette (u.a. Palmöl), bereits an dritter Stelle Zucker, sowie Süßmolken- und Magermilchpulver, Weizenmehl, natürliches Aroma und noch einige mehr. Klingt eher nach Chemiebaukasten als nach Nachtisch, oder? Keine Sorge: Natürlich haben wir auch für diese kleine Nachtischsünde ein gesundes Pendant parat: Aus Kokosmilch und Kokosraspeln rollst du im Handumdrehen deine eigenen Kokos-Bällchen nach Raffaello-Art, die im Gegensatz zum Original sogar vegan und glutenfrei sind. Yeah!

Anna Mente / Shutterstock.com Auch auf kleine Snacks musst du nicht verzichten, denn diese Kokos-Bällchen bestehen nur aus gesunder Kokosnuss und natürlicher Süße.

Dieser kleine Snack für zwischendurch schmeckt wunderbar exotisch nach Kokosnuss und gleichzeitig milchig-süß.

Zutaten für 20 Stücke: 1 Dose Kokosmilch

80 g Kokosraspel(n)

3 EL Ahornsirup

20 Stück(e) Mandeln Zubereitung Rezept: Kokosbällchen nach Raffaelo-Art Die Kokosmilch auf dem Kopf über Nacht in den Kühlschrank stellen. Die Kokoscreme abschöpfen und das Kokoswasser beiseitestellen. Ahornsirup zur Kokoscreme geben und vermengen. Die Masse zu Kugeln formen, eine Mandel in die Mitte drücken und anschließend in Kokosraspeln wälzen. Zum Schluss im Kühlschrank fest werden lassen. Kalorien (kcal): 81

Fett: 8 g

Eiweiß: 1 g

Kohlenhydrate: 3 g 5. Gesunde Schoko-Muffins Schoko-Muffins sind der Nachtisch-Klassiker auf Partys, enthalten aber oft viele Inhaltsstoffe, die total überflüssig und ungesund sind, wie Zucker und Butter. Damit du auf der nächsten Feier auch einen zweiten (oder sogar dritten?) Muffin ohne schlechtes Gewissen verputzen kannst, haben wir diese Low-Carb Muffins aus nur 5 einfachen Zutaten für dich. Diese Schätzchen sind zwar nicht vegan, enthalten aber eine Extraportion Eiweiß.

Shutterstock Bei diesen Brownies musst du kein schlechtes Gewissen haben, sie sind Low Carb und bestehen aus nur 5 gesunden Zutaten

Diese Schoko-Muffins sind nicht nur kalorienarm und voll mit gesundem Eiweiß, sondern auch im Handumdrehen zubereitet. Der intensive Schokoladengeschmack befriedigt jeden noch so starken Heißhunger auf Süßes mit Leichtigkeit!

Zutaten für 6 Portionen: 2 mittelgroße Bananen

2 mittelgroße Eier

2 mittelgroße Eiweiß

3 TL Backkakao

1 Prise Zimt Zubereitung Rezept: Low-Carb Schoko-Muffins Den Backofen auf 170 °C Grad vorheizen. Die Bananen pellen und mit den Eiern, Eiweiß, Kakaopulver und Zimt pürieren. Die Mischung in Muffinformen geben und 40 Minuten backen. Kalorien (kcal): 74

Fett: 3 g

Eiweiß: 4 g

Kohlenhydrate: 9 g 6. Gesundes Fruchteis "Nicecream" Bananen kommen in gesunden Süßspeisen häufig zum Einsatz: Als Grundlage zum Backen und als natürliches Süßungsmittel ist der Exot ideal. Doch es wird noch besser: Denn aus gefrorenen, reifen Bananen kannst du auch ganz easy Eiscreme machen! Oder besser bekannt als Nicecream.

Und so geht’s: Eine reife Banane in Stücke schneiden und über Nacht ins Gefrierfach legen. Am nächsten Tag mit einem Schuss Pflanzenmilch (z.B. Mandel- oder Kokosmilch) und Früchten nach Wahl (wie Beeren) in einem Mixer geben und kräftig durchmixen, fertig! Das Eis kannst du direkt vernaschen.

Shutterstock Dieses Eis schmeckt unglaublich cremig und besteht aus purer Frucht.

Du willst dich gesund ernähren und trotzdem nicht auf Eiscreme verzichten? Musst du auch gar nicht: Dieses Rezept macht es möglich! Denn die vegane Nicecream besteht nur aus cremiger Banane und frischen Früchten. Du wirst erstaunt sein, wie lecker gesund schmecken kann.

Zutaten für 4 Portionen: 4 mittelgroße Bananen

50 ml Mandelmilch (oder eine andere Pflanzenmilch)

2 EL Ahornsirup (nach Belieben)

125 g Heidelbeeren (frisch) Zubereitung Rezept: Bananen-Beeren-Nicecream Info: Für dieses Rezept benötigst du einen guten Mixer, der auch mit gefrorenen Früchten fertig wird! Die Bananen grob in Stücke schneiden und mindestens 3 Stunden einfrieren (besser noch über Nacht). Die gefrorenen Bananen dann zusammen mit den Beeren in kleine Stücke schneiden und mit Erdbeeren in einen Mixer geben. Nun einen Schluck Mandelmilch und Ahornsirup dazu geben und mindestens 4 Minuten im Mixer pürieren, bis eine ebenmäßige glatte Konsistenz entsteht. Eis in Schüsseln aufteilen und mit frischen Beeren garnieren. Welche Früchte, Superfoods oder Gewürze (Zimt) du in deine Nicecream gibst, liegt am Ende bei dir. Die Basis bilden immer Banane und Pflanzenmilch. Auch bei den Toppings kannst du dich austoben. Wem das Eis zu sauer ist, süßt mit Honig, Dattelsirup oder Ahornsirup nach.

Kalorien (kcal): 142

Fett: 1 g

Eiweiß: 2 g

Kohlenhydrate: 31 g Wer mag, toppt seinen gesunden Eisbecher noch mit frischen Früchten, Nüssen & Co. Im Grunde musst du dich auch nicht an ein bestimmtes Nicecream-Rezept halten – deiner Fantasie sind nämlich keine Grenzen gesetzt. Das Beste an diesem Dessert: Es ist ohne Gluten, Laktose und zudem auch noch vegan.

7. Schnelle Kokos-Bananen Kekse Mmh lecker, das schmeckt nach Urlaub! Bei der Kombi Kokosnuss und Banane können viele nicht widerstehen. Doch Bounty und Co. sind voller Zucker. Mit diesem Dessert-Rezept gibt es jetzt eine gesunde Version, die super einfach und schnell gemacht ist. Denn diese Kekse bestehen aus exakt 2 Zutaten – und die sind schon im Namen versteckt. Du musst nur Kokosnussraspeln und Banane zusammenrühren und backen, fertig ist der zuckerfreie Nachtisch.

Nina Firsova / Shutterstock.com Diese leckeren Kokos-Bananen Kekse sind super schnell zubereitet und bestehen aus nur 2 gesunden Zutaten.

Dieses gesunde Keks-Rezept punktet mit nur 2 Zutaten und einer super einfachen Zubereitung. Kokos und Banane sind perfekt für die kleine Pause zwischendurch oder als süßes, gesundes Dessert.

Zutaten für 5 Portionen: eine mittelgroße Banane

75 g Kokosraspeln Zubereitung Rezept: Kokos-Bananen Kekse Den Backofen auf 180 °C Grad vorheizen. Die Banane und Kokosraspeln in der Küchenmaschine zu einem glatten, dicken Teig vermengen. Alternativ die Banane mit einer Gabel zu einer weichen Masse zerdrücken und die Kokosraspeln hinzugeben. Anschließend beide Zutaten zu einem glatten, dicken Teig verrühren. Den Teig in kleinen runden Talern auf das mit Backpapier ausgelegte Blech geben, dazwischen ein wenig Platz lassen. Die Kekse 25 Minuten im Ofen backen. Kalorien (kcal): 113

Fett: 10 g

Eiweiß: 2 g

Kohlenhydrate: 6 g Fazit: Unsere schnellen Desserts sind gesund und lecker!

Lust auf etwas Süßes bekommen? Mit unseren schnellen und einfachen Dessert-Rezepten kannst du problemlos gesund essen, ohne auf Nachtisch verzichten zu müssen. So macht eine gesunde Ernährung gleich viel mehr Spaß.