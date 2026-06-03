Warum du im Sommer weniger Appetit hast und wovor sich dein Körper damit schützt

30 Grad im Schatten – und plötzlich hast du kaum noch Hunger? Kein Zufall: Dein Körper drosselt deinen Appetit gezielt, um sich vor zusätzlicher Hitze zu schützen.

Dafür gibt es gute Gründe, denn im Sommer hat dein Körper ganz andere Prioritäten und Essen steht dabei recht weit unten auf der Liste.

Warum dein Gehirn im Sommer den Hunger bremst Was aussieht wie Appetitlosigkeit, ist in Wahrheit eine Schutzreaktion deines Körpers. Dahinter stecken mehrere Mechanismen, die ineinandergreifen.

Dein Gehirn schaltet Hunger aktiv ab Wenn es heiß ist, registrieren spezialisierte Nervenzellen im Gehirn die steigende Temperatur. Sie senden entsprechende Signale an den Hypothalamus, das Steuerzentrum für Hunger und Sättigung.

Im Ergebnis werden Hunger erzeugende Neuronen gezielt gehemmt. Das ist kein Sättigungsgefühl, sondern eine durch aktuelle Studien nahegelegte aktive Unterdrückung des Hungers, bevor du auch nur einen Bissen gegessen hast.

Essen erzeugt Wärme – und die brauchst du gerade nicht Verdauung kostet Energie und produziert dabei Wärme – die thermische Wirkung der Nahrung. Bei hohen Außentemperaturen hat dein Körper ohnehin Mühe, Wärme loszuwerden. Zusätzliche Verdauungswärme kommt da ungelegen.

Weniger essen bedeutet also, weniger Wärme zu produzieren. Diese Logik trägt den Namen thermostatische Hypothese. Untersuchungen der Universität von Bedfordshire bestätigen den Effekt: Bei 30 Grad Celsius nahmen Probanden im Vergleich zu 20 Grad durchschnittlich rund 250 kcal weniger zu sich, bei gleicher körperlicher Betätigung.

Weniger Hitze, weniger Hunger – weitere Faktoren Das Phänomen des fehlenden Appetits im Sommer entfaltet allerdings auch noch an anderer Stelle Wirkung.

Sinkender Grundumsatz: Bei Wärme muss dein Körper weniger Eigenheizung leisten, weswegen der Energiebedarf sinkt, und damit das Hungergefühl.

Bei Wärme muss dein Körper weniger Eigenheizung leisten, weswegen der Energiebedarf sinkt, und damit das Hungergefühl. Mehr Serotonin: Sonnenlicht kurbelt die Serotoninproduktion an, was appetithemmend wirken kann.

Sonnenlicht kurbelt die Serotoninproduktion an, was appetithemmend wirken kann. Kreislaufbelastung: Gefäßerweiterung und Hitze fordern den Kreislauf, schwere Mahlzeiten verstärken das unangenehm.

Gefäßerweiterung und Hitze fordern den Kreislauf, schwere Mahlzeiten verstärken das unangenehm. Flüssigkeitsaufnahme vor Nahrung: Der Körper priorisiert bei Hitze Hydratation. Du verspürst eher Durst als Hunger. So ernährst du dich im Sommer smart Weniger Hunger bedeutet nicht, dass dein Körper keine Nährstoffe braucht – er braucht sie nur anders. Mit diesen Anpassungen versorgst du dich auch an heißen Tagen gut:

Öfter, dafür weniger: 4 bis 5 leichte Mahlzeiten statt 3 großer Portionen entlasten Verdauung und Kreislauf.

4 bis 5 leichte Mahlzeiten statt 3 großer Portionen entlasten Verdauung und Kreislauf. Leicht und nährstoffreich: Salate, Smoothies, kalte Suppen und frisches Obst liefern Nährstoffe ohne Belastung.

Salate, Smoothies, kalte Suppen und frisches Obst liefern Nährstoffe ohne Belastung. Trinken priorisieren: Mindestens 2 Liter Wasser täglich. Dein Körper meldet im Sommer Durst zuverlässiger als Hunger.

Mindestens 2 Liter Wasser täglich. Dein Körper meldet im Sommer Durst zuverlässiger als Hunger. Schwere Gerichte meiden: Fettige Mahlzeiten erzeugen mehr Verdauungswärme und verstärken das Hitzeempfinden.

Fettige Mahlzeiten erzeugen mehr Verdauungswärme und verstärken das Hitzeempfinden. Nichts erzwingen: Fehlender Hunger ist kein Problem, versorge dich einfach regelmäßig mit Kleinigkeiten. Zu heiß? Diese 8 Lebensmittel sorgen für Abkühlung – von innen

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Appetit und Hitze Ist wenig Hunger im Sommer gefährlich? In der Regel nicht. Kurzfristig weniger zu essen ist bei Hitze eine normale Körperreaktion. Wichtig ist, dass du ausreichend trinkst und dich regelmäßig mit leichten Mahlzeiten versorgst. Sollte ich im Sommer trotzdem regelmäßig essen? Ja. Auch ohne großen Hunger braucht dein Körper Nährstoffe. Kleine, leichte Mahlzeiten alle 3 bis 4 Stunden sind dabei sinnvoller als große Portionen. Warum habe ich abends mehr Hunger als tagsüber? Weil abends die Temperaturen sinken und damit die Unterdrückung des Hungers nachlässt. Der Körper ist dann wieder in der Lage, mit Nahrungszufuhr umzugehen.