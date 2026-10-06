Beckenboden falsch trainiert? Diese Apps decken den Fehler auf

Du machst seit Wochen brav deine Kegel-Übungen vor dem Fernseher und merkst trotzdem keinen Unterschied? Möglicherweise trainierst du nicht den Muskel, den du eigentlich treffen willst, und damit wärst du nicht allein.

Der blinde Fleck unter dem Bauchnabel Bei jedem anderen Muskel kannst du sehen oder fühlen, was du tust: Den Bizeps siehst du wachsen, den Bauchmuskel spürst du beim Crunch. Dein Beckenboden dagegen sitzt versteckt.

Er ist eine 3-schichtige Muskelplatte, die wie eine Hängematte zwischen Schambein und Steißbein gespannt ist, stützt deine Organe und verschließt Blase und Darm. Von außen sehen kannst du die Bewegung allerdings kaum – und gerade am Anfang ist es nicht immer leicht, zu beurteilen, ob du tatsächlich den Beckenboden anspannst.

Genau dieser blinde Fleck wird zum Problem. Eine bis heute regelmäßig zitierte Untersuchung des Medical College of Virginia, 1991 im American Journal of Obstetrics and Gynecology veröffentlicht, prüfte 47 Frauen nach mündlicher Standardanleitung: Nur 49 Prozent führten die Kontraktion ideal aus. Rund jede 4. Teilnehmerin trainierte sogar so, dass sich eine Inkontinenz dadurch verschlimmern könnte.

Der typische Fehler: Statt den Muskel nach oben zu ziehen, presste in der Untersuchung rund jede 4. Teilnehmerin nach unten. Dadurch erhöht sich der Druck nach unten, statt den Beckenboden anzuheben. Wer so trainiert, arbeitet möglicherweise in die falsche Richtung.

So machen Apps deinen Beckenboden sichtbar An genau diesem unsichtbaren Punkt setzen smarte Beckenboden-Apps an. Vor allem Systeme mit Biofeedback können Muskelaktivität erfassen und auf dem Smartphone sichtbar machen.

Auf dem deutschen Markt haben sich 2 Wege durchgesetzt:

Biofeedback per Sonde: Kleine Silikon-Trainer wie Emy von Fizimed oder Perifit Care+ messen die Muskelanspannung und übertragen sie per Bluetooth in Echtzeit auf dein Smartphone. Du steuerst damit eine Rakete, ein Flugzeug oder einen Balken. Pressen lässt das Ziel verfehlen, ein korrekter Lift bringt dich weiter. Der Fehler wird in Sekunden sichtbar.

Kleine Silikon-Trainer wie Emy von Fizimed oder Perifit Care+ messen die Muskelanspannung und übertragen sie per Bluetooth in Echtzeit auf dein Smartphone. Du steuerst damit eine Rakete, ein Flugzeug oder einen Balken. Pressen lässt das Ziel verfehlen, ein korrekter Lift bringt dich weiter. Der Fehler wird in Sekunden sichtbar. App-Therapie ohne Hardware: Seit Dezember 2025 ist Kranus Mictera die erste dauerhaft zugelassene Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) gegen weibliche Harninkontinenz. Über 12 Wochen kombiniert die App geführte Beckenbodenübungen mit Blasentraining und Entspannungseinheiten. In der zugrunde liegenden DINKS-Studie verbesserten sich bei 92 Prozent der Teilnehmerinnen die Symptome. Den zweiten Aha-Effekt liefert der spielerische Ansatz. Rakete steuern, Highscore knacken, Fortschritte verfolgen: Solche Elemente sollen motivieren, das Training regelmäßig in den Alltag einzubauen – statt es nach ein paar Tagen wieder zu vergessen.

SrdjanPav, Getty Images Eine App ist für das Beckenbodentraining zwar nicht nötig, kann aber eine sehr sinnvolle Ergänzung sein.

Welche App zu welcher Lebensphase passt Die richtige App hängt von deiner aktuellen Lebenssituation ab:

Nach der Geburt: Keleya begleitet als digitaler Rückbildungskurs durch sanfte Wochenbett-Gymnastik und Beckenboden-Aktivierung. Kassen wie die IKK classic, die SBK oder die BIG direkt gesund schalten die App über die Versichertennummer direkt frei.

Keleya begleitet als digitaler Rückbildungskurs durch sanfte Wochenbett-Gymnastik und Beckenboden-Aktivierung. Kassen wie die IKK classic, die SBK oder die BIG direkt gesund schalten die App über die Versichertennummer direkt frei. In den Wechseljahren: Der achtwöchige Online-Präventionskurs femfeel ist gezielt auf den hormonell bedingten Elastizitätsverlust zugeschnitten. Den Kurspreis ab ca. 99 Euro fördern alle gesetzlichen Krankenkassen, die Höhe der Erstattung liegt je nach Kasse zwischen 80 und 100 Prozent.

Der achtwöchige Online-Präventionskurs femfeel ist gezielt auf den hormonell bedingten Elastizitätsverlust zugeschnitten. Den Kurspreis ab ca. 99 Euro fördern alle gesetzlichen Krankenkassen, die Höhe der Erstattung liegt je nach Kasse zwischen 80 und 100 Prozent. Bei spürbarem Urinverlust: Hier ist Kranus Mictera aktuell eine der bekanntesten DiGA-Lösungen. Voraussetzung ist ein ärztliches Rezept mit der Diagnose Belastungs- oder Dranginkontinenz. Die Kasse übernimmt die Kosten dann vollständig.

Hier ist Kranus Mictera aktuell eine der bekanntesten DiGA-Lösungen. Voraussetzung ist ein ärztliches Rezept mit der Diagnose Belastungs- oder Dranginkontinenz. Die Kasse übernimmt die Kosten dann vollständig. Zur Prävention: Squeezy ist eine vom britischen Gesundheitsdienst NHS empfohlene Trainings-App mit personalisierbaren Übungsplänen, Timern und Erinnerungsfunktion. Sie kostet einmalig rund 4 Euro im App Store und ist eine günstige Selbstzahler-Lösung für alle, die strukturiert dranbleiben wollen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Beckenbodentraining per App Woran merke ich, dass ich meinen Beckenboden falsch trainiere? Wenn sich Symptome wie Tröpfeln beim Husten oder Joggen trotz regelmäßiger Übungen nicht bessern, ist das ein erstes Warnsignal. Auch ein Wölben der Bauchdecke beim Anspannen, ein Pressen wie auf der Toilette oder Mitanspannen von Po und Innenschenkeln können darauf hindeuten, dass du den Beckenboden nicht optimal ansteuerst. Wenn du unsicher bist, kann eine spezialisierte Physiotherapeutin die Kontraktion überprüfen; auch Biofeedback kann beim Training zusätzliche Rückmeldung geben. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Beckenboden-Apps? Das hängt vom Typ ab. Die DiGA Kranus Mictera wird bei ärztlich diagnostizierter Harninkontinenz vollständig erstattet, auch Biofeedback-Trainer wie Emy und Perifit Care+ sind bei bestimmten Inkontinenzdiagnosen als Hilfsmittel verordnungsfähig. Je nach Produkt und Krankenkasse können eine Zuzahlung oder vorherige Genehmigung nötig sein. Zertifizierte Online-Präventionskurse wie femfeel werden je nach Kasse zu 80 bis 100 Prozent zurückerstattet. Keleya schalten viele Partnerkassen direkt und vollständig kostenfrei frei – ohne Vorleistung. Selbstzahler-Apps wie Squeezy zahlst du dagegen aus eigener Tasche. Reicht eine App oder brauche ich zusätzlich Physiotherapie? Apps können bei leichten Beschwerden oder zur Unterstützung des regelmäßigen Trainings sinnvoll sein. Bei stärkerer Inkontinenz, Schmerzen, Organsenkung, nach Operationen oder wenn du unsicher bist, ob du richtig anspannst, solltest du dir zusätzlich fachliche Unterstützung holen.