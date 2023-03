In diesem Artikel: Wie kommt es zu Wassereinlagerungen?

Was ist eine Entwässerung?

Was ist der Unterschied zwischen entwässern und entgiften?

Welche Vorteile hat es, wenn ich meinen Körper entwässere?

8 Tipps, um den Körper sanft zu entwässern

Ohne Wasser würde in deinem Körper nichts funktionieren. Es dient als Transportmittel für Nährstoffe, Stoffwechsel und Abfallprodukte, kühlt den Körper, formt ihn und ist an jeder Menge anderer (lebenswichtiger!) Vorgänge beteiligt. Wasser ist also essenziell, um alle Funktionen am Laufen zu halten.

Wasser ist sowohl Teil des Blutes als auch der Lymphe. Das ist eine milchige Flüssigkeit, die sich in den Zwischenzellräumen sammelt und unter anderem eine entgiftende Funktion im Körper hat. Durch das Lymphsystem wird aber auch überschüssige Gewebsflüssigkeit abgeleitet. Durch steigenden Blutdruck, Rückstau in den Venen oder Blockierungen der Lymphe kann es aber passieren, dass Flüssigkeit aus den Zellen in umliegendes Gewebe austritt und sich dort staut. Was dabei entsteht, nennt man dann Wassereinlagerungen, oder auch Ödeme. Klassifiziert werden sie nach Ursachen. Liegt der Grund der Wassereinlagerungen in einer Störung des Lymphsystems, spricht man von einem Lymphödem, das auch in Studien beschrieben wird. Nicht zu verwechseln mit einem Lipödem!

Beobachtest du solche Schwellungen immer wieder an dir, vor allem an Armen, Beinen oder auch im Gesicht, ist das ein Zeichen dafür, dass irgendetwas in deinem Wasserhaushalt oder dem Lymphsystem nicht richtig funktioniert.

Welche Ursachen immer wiederkehrende Wassereinlagerungen haben können und wie du deinen Körper mit sanften Methoden entwässern kannst, verraten wir dir hier.

Wie kommt es zu Wassereinlagerungen? Um Wassereinlagerungen zu beseitigen, ist es wichtig, die Ursache zu kennen. Ein großer Faktor ist die Ernährung, vor allem die Menge an Salz, das du zu dir nimmst. Salz besteht zum Großteil aus Natrium, ein essenzieller Mineralstoff, der den Flüssigkeitshaushalt reguliert. Eine zu hohe Menge Salz führt allerdings dazu, dass Wasser ins Gewebe gedrückt wird. Dennoch können Ödeme auch viele andere Ursachen haben und auf unterschiedliche Grunderkrankungen hindeuten.

Mögliche Ursachen für Wassereinlagerungen:

Zuckerreiche Ernährung

Zu viel Alkohol und Koffein

Langes Stehen und Sitzen

Hitze

Bewegungsmangel

Hormone (zyklusbedingt)

Wechseljahre

Schwangerschaft

Kortisonhaltige Medikamente

Medikamente zur Verhütung

Erkrankungen der Leber, Niere oder des Herzens. Was ist eine Entwässerung? Mithilfe einer Entwässerung soll das überschüssige Wasser, das sich im Gewebe gesammelt hat, wieder ausgeschwemmt werden. Auch wenn dein Körper das normalerweise von selbst macht, kann es sinnvoll sein, ihn dabei zu unterstützen. Vor allem, wenn Ursachen wie Ernährung oder Bewegungsmangel hinter den Wassereinlagerungen stecken.

Gibt es Anzeichen, dass eine ernst zu nehmende Erkrankung die Wassereinlagerungen verursacht, solltest du aber unbedingt bei einem Arzt Rat suchen.

Was ist der Unterschied zwischen entwässern und entgiften? Die Idee des "Entgiftens" soll sein, den Körper von Gift- und Schadstoffen zu befreien, die sich aufgrund von ungesunder Ernährung, Alkohol, Tabak, Stress oder anderen Umwelteinflüssen im Körper ansammeln sollen. Solche "Schlacken", wie sie oft genannt werden, lassen sich im Körper wissenschaftlich jedoch gar nicht nachweisen. Hinzu kommt, dass Leber und Niere ohnehin schon die körpereigene "Entgiftungsanlage" bilden, sodass eine Entgiftung des Körpers, gern auch als Detox bezeichnet, gar nicht notwendig sind.

Im Gegensatz zu den ominösen Schlacken fallen Wassereinlagerungen schon rein optisch auf, denn die angesammelte Flüssigkeit sorgt für Schwellungen, vor allem an Armen, Beinen, Händen, Füßen und manchmal auch im Gesicht. Beim Entwässern geht es darum, dieses überschüssige Wasser wieder aus den Zellen zu transportieren.

Welche Vorteile hat es, wenn ich meinen Körper entwässere? Überschüssiges Wasser bedeutet immer auch mehr Gewicht, das du mit dir herumschleppst. Von dem kannst du dich dank einer Entwässerung ganz leicht verabschieden. So verschwinden auch die Schwellungen, die du vielleicht an Armen und Beinen wahrgenommen hast. Diese können im schlimmsten Fall sogar Schmerzen verursachen oder zumindest unangenehm sein – denk mal an deine geschwollenen Füße, die du im Sommer bestimmt auch schon hattest.

Ehrlicherweise ist es meistens jedoch nicht nur ein optischer Faktor, sondern hat auch Einfluss auf dein Wohlbefinden. Den Körper zu entwässern kann dazu führen, dass du dich wieder leichter, fitter und wohler fühlst. Außerdem kurbelt es die Funktion deiner Nieren an, da sie intensiver arbeiten. Gleichzeitig verhinderst du weiteren Wasserstau in den Lymphgefäßen, was sich positiv auf alle Funktionen deines Körpers auswirken kann.

8 Tipps, um den Körper sanft zu entwässern Das Gute: Wenn du deinen Körper entwässern willst, funktioniert das schon mit ganz einfachen Tipps und Hausmitteln. Irgendwelche speziellen Produkte oder Nahrungsergänzungen kannst du dir sparen. Stattdessen wählen wir lieber einen sanften, natürlichen und gesunden Weg. Du willst deinen Körper entwässern? Dann versuche es mit diesen Tipps:

1. Trinke viel Wasser Was hilft gegen überschüssiges Wasser? Wasser! Klingt kurios, aber viel zu trinken hat oberste Priorität bei einer Entwässerung. Durch das Wasser, das du aufnimmst, kann die Flüssigkeit, die sich in deinem Gewebe angesammelt hat, wieder ausgeschwemmt werden. Es sollten mindestens zwei bis drei Liter täglich sein, bei Sport oder Hitze, noch mehr. Zu trinken sollte es außerdem vor allem Wasser geben. Auch ungesüßte Tees sind okay. Hier findest du 6 Tipps, um täglich mehr Wasser zu trinken.

Tipp: Besorg dir eine schöne Trinkflasche für unterwegs, so vergisst du das Trinken nicht. Auch eine Karaffe auf dem Schreibtisch im Büro oder Homeoffice erinnert dich immer wieder daran, genug zu trinken.

2. Greife zu Obst und Gemüse mit hohem Wassergehalt Was Tomaten, Gurken, Blattsalate und Sellerie gemeinsam haben? Ja, sie sind alle gesund. Aber sie enthalten auch viel Wasser. So helfen sie dir, deinen Wasserhaushalt zu regulieren und Wassereinlagerungen loszuwerden.

Dieses Obst und Gemüse hat einen besonders hohen Wassergehalt und eignet sich deshalb, um deinen Körper zu entwässern:

Tomaten

Gurken

Sellerie

Blattsalate

Zucchini

Melone

Spargel

Grapefruit

Orange

Erdbeeren 3. Höre auf nachzusalzen und verzichte auf Fertigprodukte Da zu viel Salz bei den meisten Menschen Ursache Nummer eins für Wassereinlagerungen ist, wie auch Studien zeigen, ist das Gegenmittel schnell gefunden. Weniger Salz essen! Eine ganz bewusste Reduktion der Salzaufnahme führt schnell dazu, dass dein Körper entwässert. 10 gesunde Salz-Alternativen haben wir hier für dich zusammengestellt.

Im übrigen geht es dabei nicht nur um das Salz, mit dem du dein Essen würzt, sondern vor allem um versteckte Salzquellen, zum Beispiel in Chips, Wurst, Käse oder anderen Fertigprodukten.

4. Bewege dich mehr Regelmäßige Bewegung beugt nicht nur Wassereinlagerungen vor, sondern kann auch helfen, den Körper zu entwässern. Dafür darf das nächste Workout ruhig ein wenig schweißtreibender sein. Dann aber auch das Trinken nicht vergessen! Selbst wenn du gerade keine Zeit für Sport hast, kann es schon helfen, längeres Sitzen zu unterbrechen und herumzulaufen, wie Studien zeigen.

Übrigens: Wer sich bewegt, trainiert außerdem gleichzeitig die Lymphe, die dafür sorgt, dass Flüssigkeit aus den Beinen wieder in den Körper gepumpt werden und Wassereinlagerungen gar nicht erst entstehen.

Das optimale Trainingsprogramm für jeden Tag haben wir hier für dich:

Dein Trainingsplan 4-Wochen-Trainingsplan Dein Training für jeden Tag abwechslungsreicher Trainingsplan

jedes Workout nur 20 Minuten

rundum fit in 4 Wochen

kein Equipment nötig

21 Übungen in Bild und Video mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

5. Setze auf Pflanzenpower und Kräutertees Es gibt eine Menge Pflanzen, denen heilende Wirkungen nachgesagt werden. Darunter gibt es auch einige, die das Lymphsystem aktivieren, Nieren anregen und somit eine harntreibende und entwässernde Funktion haben. Probiere es dafür doch mal mit Brennnessel-, Birkenblätter- oder Löwenzahntee.

Greif am besten zu losem Tee, wie diesem Bio-Brennesseltee, statt zu günstigen Teebeuteln. Die können qualitativ und geschmacklich nicht mit losem Tee mithalten.

Achtung: Wenn du unter einer Herz- oder Niereninsuffizienz leidest, Diabetes hast, oder schwanger bist, solltest du keine harntreibenden Tees trinken, da es dazu keine Studien gibt.

6. Iss mehr kaliumhaltige Lebensmittel Kalium ist der Gegenspieler von Natrium. Um den Druck in den Zellen wieder zu regulieren und das Übermaß an Natrium in den Griff zu bekommen, solltest du zum Ausgleich kaliumhaltige Lebensmittel futtern und so eine harntreibende Wirkung erzielen.

Besonders reich an Kalium sind:

Avocado

Bananen

Karotten

Artischocken

Spinat

Süßkartoffel oder

Spargel Passende Rezeptideen zu den einzelnen Zutaten findest du in unserer Rezeptdatenbank.

7. Gönn dir eine Massage Sanfter Druck, der bei einer Massage auf Zellen und Gewebe ausgeübt wird, kann helfen den Lymphfluss anzuregen und damit den Körper zu entwässern, wie auch Studien nahelegen. Sind die Wassereinlagerungen ziemlich stark, sorgt eine Lymphdrainage für schnelle Hilfe. Um vorzubeugen und daheim nachzuhelfen, lohnen sich Faszienmassagen mit speziellen Faszienrollen oder auch Wechselduschen.

Leidest du besonders im Gesicht an Wassereinlagerungen, solltest du es mal mit Gua Sha und Gesichtsrollern (hier als Set erhältlich) probieren. Wie du Gua Sha Massage-Steine richtig anwendest, liest du hier. So eine kleine Gesichtsmassage fördert die Durchblutung und regt laut Studie auch den Lymphfluss an.

8. Trinke weniger Alkohol Wer schon mal zu tief ins Glas geschaut hat, kennt die Folge am Morgen: Nicht nur ein brummender Schädel, sondern manchmal auch Wassereinlagerungen, vor allem im Gesicht. Alkohol wirkt dehydrierend, entzieht deinem Körper also Wasser. Und was macht dein Körper, wenn er zu wenig von etwas bekommt? Richtig, er lagert es ein. Durch weniger Alkohol kommt dein Flüssigkeitshaushalt wieder in Balance und die Wassereinlagerungen verschwinden.

Von Wassereinlagerungen kannst du dich mit diesen Tipps endgültig verabschieden. Damit sie gar nicht erst auftreten, denk unbedingt daran, immer genug zu trinken und dich regelmäßig zu bewegen. Denn all das lässt sich wunderbar auch so in deinen Alltag integrieren.