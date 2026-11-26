Die Wärme auf der Haut spüren, die Augen schließen und für einen Moment nichts erledigen müssen: Ein Saunagang kann eine wohltuende Auszeit sein. Doch während du entspannst, ist dein Körper beschäftigt. Dein Herz schlägt schneller, deine Blutgefäße weiten sich – und offenbar kommen auch deine Abwehrzellen in Bewegung.

Eine im Fachjournal Temperature veröffentlichte Studie zeigt: Nach einem Saunagang zirkulierten vorübergehend mehr weiße Blutkörperchen im Blut der Teilnehmenden. Ein interessanter Befund – könnte es ein Hinweis darauf sein, dass Sauna vor Erkältungen schützt? Hier erfährst du, was die Forschenden herausgefunden haben und wie du die Wärme sinnvoll genießen kannst.

Studie: Was passiert beim Saunieren mit deinen Abwehrzellen? Für die Untersuchung nahm das Forschungsteam 51 Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter von etwa 50 Jahren Blut ab. Anschließend verbrachten sie 30 Minuten in einer rund 73 Grad Celsius warmen Sauna. Direkt danach und weitere 30 Minuten später folgten erneute Blutentnahmen.

Das Ergebnis: Unmittelbar nach dem Saunagang waren die Werte aller untersuchten Arten weißer Blutkörperchen erhöht. Dazu gehörten unter anderem:

Neutrophile Granulozyten: Sie zählen zu den ersten Abwehrzellen, die auf eine Infektion reagieren.

Sie zählen zu den ersten Abwehrzellen, die auf eine Infektion reagieren. Lymphozyten: Zu dieser Gruppe gehören Zellen, die bestimmte Krankheitserreger erkennen, Antikörper bilden oder die Immunantwort steuern. Der Effekt war allerdings vorübergehend: Bei der Messung 30 Minuten nach dem Saunagang waren die Neutrophilen- und Lymphozytenwerte wieder auf ihrem Ausgangsniveau.

Studienmitautor Prof. Jari Laukkanen von der Universität Ostfinnland beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Sauna und Herz-Kreislauf-Gesundheit. Mit der Untersuchung wollte das Team besser verstehen, welche biologischen Vorgänge hinter möglichen gesundheitlichen Vorteilen des Saunierens stecken.

Infobox: Das Wichtigste auf einen Blick Beobachtet: Nach einem Saunagang waren vorübergehend mehr Abwehrzellen im Blut nachweisbar.



Noch unklar: Ob diese Veränderung die Infektabwehr verbessert oder langfristig vor Erkrankungen schützt.



Wichtig für dich: Die 30 Minuten aus der Studie sind keine Empfehlung für die Dauer deines eigenen Saunagangs.

Warum Wärme die Immunzellen in Bewegung bringen könnte Auch wenn du in der Sauna still sitzt: Für deinen Körper ist die Hitze eine Herausforderung. Er muss seine Temperatur regulieren, die Haut stärker durchbluten und durch Schwitzen Wärme abgeben.

Der Allgemeinmediziner Dr. Eric Ascher vom Lenox Hill Hospital erklärt den Anstieg der Abwehrzellen mit dieser kurzfristigen Belastung: Der Wärmereiz aktiviert das Nervensystem. Dadurch könnten weiße Blutkörperchen, die sich zuvor außerhalb des frei zirkulierenden Blutes befanden, verstärkt in die Blutbahn gelangen.

Der Orthopäde Dr. Joseph J. Ciotola vom Mercy Medical Center in Baltimore ordnet dies als möglichen hormetischen Reiz ein. Gemeint ist damit: Eine kurze, dosierte Belastung kann Anpassungsreaktionen im Körper auslösen. Vergleichbare Vorgänge gibt es auch bei anderen körperlichen Reizen.

Laukkanen zufolge ähnelt die Mobilisierung der Immunzellen einer Reaktion, die auch bei körperlicher Bewegung auftritt. Warum genau sie beim Saunieren entsteht und welchen Nutzen sie hat, ist damit aber noch nicht geklärt.

Schützt Saunieren wirklich vor Erkältungen? Das lässt sich aus dieser Studie nicht ableiten. Mehr Abwehrzellen im Blut bedeuten nicht automatisch, dass dein Immunsystem besser arbeitet. Die Forschenden untersuchten die unmittelbare Reaktion auf einen einzelnen Saunagang. Sie prüften nicht, ob die Teilnehmenden anschließend weniger Infekte bekamen oder ob regelmäßiges Saunieren ihre Immunabwehr langfristig veränderte.

Laukkanen betont deshalb, dass weitere Forschung nötig ist. Die vorübergehende Mobilisierung könnte Teil der körperlichen Reaktion auf Belastung sein. Ob daraus ein messbarer Schutz vor Infektionen entsteht, bleibt offen.

Für deinen Alltag heißt das: Genieße die Sauna, wenn sie dir guttut – aber betrachte sie nicht als Schutzschild gegen Erkältungen oder als Ersatz für Schlaf, Bewegung und empfohlene Impfungen.

Was Sauna außerdem für dein Wohlbefinden tun kann

gettyimages/freemixer Wärme, Ruhe, Zeit für dich: Ein Saunagang kann dir helfen, abzuschalten und den Alltagsstress hinter dir zu lassen.



Der unmittelbarste Vorteil ist für viele die Entspannung: eine bewusste Pause ohne Handy, Termine oder To-do-Liste. Laukkanen sieht Saunieren deshalb als mögliche Ergänzung eines gesunden Lebensstils. Hinzu kommen die Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems. In der Wärme steigt der Puls, und die Blutgefäße weiten sich. Regelmäßige Saunanutzung wurde in Studien unter anderem mit günstigeren Herz-Kreislauf-Ergebnissen in Verbindung gebracht.

Solche Zusammenhänge beweisen jedoch nicht automatisch eine Ursache. Menschen, die regelmäßig saunieren, können sich auch in anderen Lebensgewohnheiten unterscheiden. Und auch wenn dein Herz in der Sauna schneller schlägt: Ein Saunagang ersetzt kein Ausdauer- oder Krafttraining und keine notwendigen Medikamente.

Diese Fehler solltest du beim Saunieren vermeiden Damit die Auszeit angenehm bleibt, ist dein Körpergefühl wichtiger als eine bestimmte Temperatur oder Stoppuhr. Besonders auf diese Punkte solltest du achten.

1. Die Studiendauer als persönliches Ziel nehmen Du musst nicht 30 Minuten durchhalten, um "etwas davon zu haben". Gerade als Anfängerin solltest du mit kurzen Aufenthalten und einer gut verträglichen Wärme beginnen. Auf einer niedrigeren Bank ist es meist weniger heiß.

2. Warnsignale ignorieren Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Herzrasen sind kein Zeichen für ein besonders wirksames Saunatraining. Verlasse die Sauna, setze oder lege dich an einen sicheren, kühleren Ort und hole dir bei Bedarf Hilfe. Bei Brustschmerzen, Ohnmacht oder anhaltenden Beschwerden ist rasche medizinische Abklärung nötig.

3. Zu wenig trinken oder Alkohol konsumieren Durch das Schwitzen verlierst du Flüssigkeit. Trinke rund um den Saunabesuch ausreichend Wasser und gönne dir Ruhepausen. Alkohol passt nicht dazu: Er kann Flüssigkeitsverlust und Kreislaufprobleme begünstigen.

4. Einen Infekt "ausschwitzen" wollen Bei Fieber oder einem akuten Infekt solltest du auf die Sauna verzichten. Die zusätzliche Wärmebelastung kann deinen Körper überfordern. Außerdem schützt du andere Gäste, wenn du zu Hause bleibst.

Wann du vorher ärztlichen Rat einholen solltestBei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sehr niedrigem Blutdruck, wiederkehrendem Schwindel oder Medikamenten, die Kreislauf und Flüssigkeitshaushalt beeinflussen, solltest du klären, ob und wie Saunieren für dich geeignet ist.



Auch in der Schwangerschaft ist individuelle Rücksprache sinnvoll – insbesondere, wenn du bisher nicht sauniert hast oder Beschwerden beziehungsweise Schwangerschaftskomplikationen bestehen. Höheres Alter allein ist dagegen kein pauschaler Grund, auf Sauna zu verzichten.

So wird die Sauna zur entspannten Routine Wenn du Sauna magst und gesundheitlich nichts dagegen spricht, darf sie vor allem eines sein: eine angenehme Pause. Du brauchst weder möglichst hohe Temperaturen noch viele Durchgänge.

Plane genug Zeit zum Abkühlen und Ausruhen ein. Nach einem anstrengenden Workout solltest du erst zur Ruhe kommen und deinen Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Mehr Hitze ist nicht automatisch gesünder – und länger bleiben bringt keinen nachgewiesenen Extra-Schutz für die Abwehr.

FAQ: Häufige Frage zum Thema Sauna und Immunsystem Stärkt Sauna das Immunsystem? Die beschriebene Studie zeigt eine kurzfristige Veränderung der Abwehrzellen im Blut. Ob dadurch die Immunabwehr besser funktioniert oder Infekte seltener auftreten, lässt sich daraus nicht sagen. Wie lange muss ich für den möglichen Effekt in der Sauna bleiben? Eine wirksame Mindestdauer für die Immunabwehr ist nicht bekannt. Die 30 Minuten aus der Studie sind keine allgemeine Empfehlung. Richte deinen Aufenthalt nach Erfahrung, Verträglichkeit und gesundheitlichen Voraussetzungen. Wie oft sollte ich in die Sauna gehen? Aus dieser Untersuchung lässt sich keine optimale Häufigkeit ableiten. Wenn du gesund bist und Sauna gut verträgst, kannst du sie nach deinen Vorlieben in deinen Alltag integrieren. Regelmäßigkeit ist kein Muss, und tägliches Saunieren ist für den beschriebenen Effekt nicht erforderlich. Hilft Sauna bei einer beginnenden Erkältung? Eine Erkältung lässt sich nicht zuverlässig "ausschwitzen". Wenn du dich krank fühlst, solltest du pausieren; bei Fieber ist Sauna tabu. Ruhe und ausreichend Flüssigkeit sind dann die bessere Wahl. Kann Sauna Sport ersetzen? Nein. Die Wärme beansprucht zwar das Herz-Kreislauf-System, bietet aber nicht dieselben Trainingsreize. Vor allem Muskelaufbau, Kraft und viele weitere Bewegungseffekte lassen sich dadurch nicht ersetzen.