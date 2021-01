Alkoholsucht So schädlich ist Alkohol für deinen Körper

Natürlich weißt du, dass zu viel Alkohol den Gehirnzellen schadet, und der Leber sowieso. Dass er zudem Demenz, Krebs und Schlaganfälle fördert, hast du vielleicht auch schon gehört.

Aber den wenigsten ist bewusst, dass zur Risikogruppe nicht nur die üblichen Verdächtigen zählen, die bei jeder Party schon vor Mitternacht betrunken auf dem Sofa hängen, sondern auch diejenigen, die jeden Abend ihren Feierabend-Wein zelebrieren oder jedes Treffen mit den Freundinnen mit einer Flasche Prosecco begießen. Oder die jetzt in der Pandemie jeden Abend mit Alkohol gegen die Einsamkeit antrinken. Also vielleicht auch du.

Welche Auswirkungen der Alkohol auf den Körper hat und ab welcher Menge Alkohol die Gesundheit gefährdet, erklärt Prof. Dr. med. Florian Eyer, Leiter der Abteilung für Klinische Toxikologie und Giftnotruf München am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Denn jedes Jahr sterben in Deutschland zirka 74.000 Menschen an den Folgen von Alkohol. Du willst die Statistik nicht erhöhen? Kein Ding, dann musst du deinen regelmäßigen Alkoholkonsum auf ein verträgliches Maß reduzieren.

Ab wann ist der Alkoholkonsum schädlich?

Gegen das ein oder andere Glas Wein oder Bier zu besonderen Anlässen ist wenig einzuwenden. Denn beim Alkohol lautet die Devise: Die Dosis macht das Gift. Dennoch hat die WHO Kriterien festgelegt, anhand derer beurteilt werden kann, ob jemand Alkoholmissbrauch betreibt, und ab wann der Konsum von Alkohol gesundheitsgefährdend wirkt. So gilt, dass der Konsum von über 12 Gramm reinen Ethanol pro Tag (bei Männern sind es 24 Gramm), die Wahrscheinlichkeit für zahlreiche Krankheiten deutlich erhöht. 6 Dinge, an denen du erkennst, dass du zuviel trinkst.

Dass diese Grenze schneller erreicht ist als du vielleicht denkst, zeigen folgende Beispiele: Ein Glas Rot- oder Weißwein (200 ml) oder ein Glas Sekt (200 ml) enthalten jeweils knapp 18 Gramm Alkohol, also das 1,5-fache der empfohlenen Höchstmenge. 500 ml Bier mit einem Alkoholgehalt von zirka 5 Prozent enthält bereits 20 Gramm reinen Ethanol. Eine kleine Flasche Bier (330ml) enthält demzufolge über 13 Gramm Alkohol. Trinkst du jeden Abend ein wohlverdientes Feierabendbier, überschreitest du damit die Grenze des tolerablen Konsums bereits jedes Mal.

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Risiken macht der Konsum von Alkohol schnell süchtig. Daher wird international empfohlen, an 2 bis 3 Tagen pro Woche auf Alkohol zu verzichten. So verändert eine Alkohol-Pause dein Leben.

Wie wirkt Alkohol auf das Gehirn?

"Menschen, die regelmäßig größere Mengen Alkohol konsumieren, bauen im Alter kognitiv ab", erklärt uns Professor Eyer. "Sie sind nicht mehr so leistungsfähig und können sich schlecht konzentrieren." Zudem ist ein exzessiver Konsum, unabhängig vom Alter, der größte Risikofaktor für eine Demenz.

Die gute Nachricht: Hörst du auf zu trinken, können sich deine kognitiven Fähigkeiten wieder verbessern. Dennoch gibt es einen Punkt, ab dem die Schäden am Gehirn und dem Nervensystem nicht mehr rückgängig zu machen sind. Je früher du dem Alkohol entsagst, desto besser!

Führt Alkohol zur Fettleber und Leberzirrhosen?

“Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar” – so lustig dieser Satz klingt, steckt doch etwas Wahres und weniger Witziges dahinter. Denn die Leber ist für den Abbau des Alkohols zuständig. Bei zu viel und zu regelmäßigem Alkoholkonsum ist die Leber jedoch mit dieser Aufgabe überfordert und sie kann nicht mehr richtig arbeiten. Die Folgen sind dann unter Umständen sehr ernst.

Verfettung der Leber: Die Fettleber ist die häufigste Lebererkrankung in Deutschland. Hierbei lagern die Leberzellen vermehrt Fett ein, bis die Leber verfettet ist. Wird eine Fettleber nicht behandelt, verändert sich ihre Struktur, da vermehrt Bindegewebe gebildet wird. "Chronisch Alkohol-Trinkende, die deutlich oberhalb der Grenzwerte liegen, entwickeln zu 90 Prozent eine Fettleber", so unser Experte. Die Verfettung der Leber kann wiederum zu Entzündung, Leberzirrhose oder Leberkrebs führen

Leberzirrhose: Wird der Alkoholkonsum nicht eingestellt, entstehen entzündliche Prozesse. Leberzellen werden durch Bindegewebe ersetzt und es besteht die Gefahr einer Leberzirrhose. Hierbei vernarbt die Leber und schrumpft, wodurch nicht nur der Hormonhaushalt und die Blutgerinnung gestört werden, auch die Giftstoffe im Körper werden nicht mehr hinreichend abgebaut.

Wird der Alkoholkonsum nicht eingestellt, entstehen entzündliche Prozesse. Leberzellen werden durch Bindegewebe ersetzt und es besteht die Gefahr einer Leberzirrhose. Hierbei vernarbt die Leber und schrumpft, wodurch nicht nur der Hormonhaushalt und die Blutgerinnung gestört werden, auch die Giftstoffe im Körper werden nicht mehr hinreichend abgebaut. Lasse es nicht so weit kommen! Eine Fettleber kann sich regenerieren, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst. Mit gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung kann aus einer Fettleber wieder eine gesunde Leber werden. Eine Leberzirrhose hingegen ist unumkehrbar. Da eine Fettleber keine Symptome zeigt und nur von Arzt oder Ärztin anhand von Leberwerten und Ultraschall diagnostiziert werden kann, bleibt sie häufig unentdeckt. Hier lautet: Prävention ist die beste Medizin. Greife lieber öfter mal zu alkoholfreien Getränken, bevor es zu spät ist. Das musst du über den coolen No-Alkohol-Trend wissen.

Diese alkoholfreien Spirituosen können geschmacklich mit alkoholischen Getränken mithalten - ohne gesundheitliche Risiken:

Ist Alkohol schlecht für das Herz?

Chronischer Alkoholkonsum erhöht deinen Blutdruck! Bei jedem Gläschen Alkohol werden vermehrt die Stresshormone Cortisol und Noradrenalin ausgeschüttet, was unter anderem zu einer Erhöhung des Blutdrucks führt.

Der erhöhte Druck in den Blutgefäßen steigert dann das Risiko für zahlreiche hypertensive Erkrankungen. Die Folgen reichen von der Verkalkung der Blutgefäße (Arteriosklerose) bis zum Schlaganfall, Herzinfarkt oder einer Niereninsuffizienz. Daran erkennen Frauen einen drohenden Herzinfarkt.

Erhöht Alkohol das Krebsrisiko?

Nach einer durchfeierten Nacht wachen selbst Party-Queens mit einem Kater auf. Der Schädel brummt, es scheint sich alles zu drehen und der Magen rumort. Schuld daran ist unter anderem das Acetaldehyd. Der Alkohol wird in der Leber durch die Alkohol-Dehydrogenase (ADH) zu Acetaldehyd umgewandelt, bevor es dann zu Acetat verstoffwechselt wird. Das Acetaldehyd schädigt jedoch die DNA und kann zu Mutationen führen, der Hauptursache für Krebserkrankungen.

"Insbesondere die hochprozentigen Alkohole sind für die deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit an Karzinomen im Rachen, Kehlkopf und der Speiseröhre verantwortlich", erläutert Prof. Eyer, "Schon niedrigere Mengen Alkohol erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung."

Macht Alkohol dick?

Alkohol ist nicht nur direkt ungesund, sondern auch über den Umweg einer Gewichtszunahme. Regelmäßiger Konsum sorgt nicht selten für manche Überraschung auf der Waage. Du brauchst auch gar kein Bier, um einen Bauch zu kriegen. So beeinflusst jede Art von Alkohol dein Gewicht:

Kalorienfalle Alkohol: Die wenigsten wissen, dass alkoholische Getränke eine richtige Kalorienfalle darstellen. So hat ein kleines Glas Sekt (100 ml) 160 Kalorien, ein Glas Wein (200 ml) zirka 150 Kalorien und Sahne-Cocktails sogar bis zu 500 Kalorien. Da lässt sich schnell erahnen, wie viele Extra-Kalorien auf einer Party konsumiert werden.

Die wenigsten wissen, dass alkoholische Getränke eine richtige Kalorienfalle darstellen. So hat ein kleines Glas Sekt (100 ml) 160 Kalorien, ein Glas Wein (200 ml) zirka 150 Kalorien und Sahne-Cocktails sogar bis zu 500 Kalorien. Da lässt sich schnell erahnen, wie viele Extra-Kalorien auf einer Party konsumiert werden. Alkohol macht hungrig: Alkohol stimuliert im Gehirn Areale, die an der Entstehung des Hungergefühls beteiligt sind. Die Folge: Schokolade, Chips und andere Partysnacks ziehen dich förmlich an, du kannst die Finger nicht davon lassen.

Alkohol stimuliert im Gehirn Areale, die an der Entstehung des Hungergefühls beteiligt sind. Die Folge: Schokolade, Chips und andere Partysnacks ziehen dich förmlich an, du kannst die Finger nicht davon lassen. Alkohol führt zur Produktion von Fettsäuren: Beim Abbau von Alkohol entsteht Acetat. Das Acetat wiederum ist unter anderem für die Synthese von Fettsäuren zuständig. Die Folge: Das ungeliebte Hüftgold macht sich breit.

Ein oder zwei Gläschen Alkohol pro Woche sind in der Regel kaum bedenklich. Steigen jedoch die Regelmäßigkeit oder die Menge an Alkohol, wirkt der Konsum bald gesundheitsgefährdend. Das Gefährliche: Der Übergang vom normalen Konsum zu einer Sucht ist fließend. Daher ist die beste Lösung die Zurückhaltung.

Du fürchtest, auch du trinkst zu viel Alkohol? Mach den Kenn-dein-Limit-Test. Und hier findest du Beratungsstellen in deiner Nähe.