So verändert sich deine Vagina im Alter

Vagina Veränderungen So verändert sich deine Vagina mit dem Alter

Die Vagina einer 20-Jährigen unterscheidet sich enorm von der einer 40-Jährigen. Warum das so ist und was genau sich verändert, erfährst du hier

Entschuldige, wenn wir so direkt fragen, aber: Wie viel weißt du eigentlich über deine Vagina? Also, nicht nur, wo sie ist und wofür, sondern zum Beispiel auch, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert? Nicht so viel? Das macht gar nichts, damit bist du nicht allein. Wir haben das mal näher untersucht.

Women's Health und der Amerikanische Kongress der Geburtshelfer und Gynäkologen (ACOG) wollten genauer erfahren, was und wie viel Frauen eigentlich über ihren Körper wissen, also über seine Funktionen, Organe und seine Veränderungen. Also haben beide gemeinsam eine exklusive Umfrage durchgeführt. Die traurige Antwort: Die meisten Frauen kennen sich nicht wirklich gut aus mit ihrem Körper.

Speziell im Unterleibsbereich gab es viele Fragezeichen. Und da sich deine Vagina im Laufe deines Lebens auch noch sehr verändert, wie Studien zeigen, haben wir hier einige Fakten gesammelt, damit du sie besser kennenlernst.

Die Vagina einer 20-Jährigen

Glückwunsch, die Pubertät hast du erfolgreich hinter dir gelassen! Dein Körper ist gänzlich zu dem einer erwachsenen Frau entwickelt, deine Organe haben nun ihre vollständige Größe erreicht.

Mit einer Ausnahme: Die äußeren Schamlippen, die den Rest deines intimsten Bereiches umschließen. Erschrecke dich nicht, wenn dir diese plötzlich schmaler erscheinen, denn je älter du wirst, desto mehr reduziert sich auch das Unterhautfettgewebe deiner Genitalien.

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Mithilfe der Ernährung kannst du beeinflussen, ob du Krankheitserregern besser oder schlechter standhältst. Dieser 4-wöchige Ernährungsplan stärkt nicht nur deine Abwehrkräfte: Gleichzeitig lernst du, welche Produkte deinem Immunsystem sogar Schaden zufügen. Lass dich ein auf 15 spannende Rezepte! Grundlage des Ernährungsplans sind anti-entzündliche und natürliche Lebensmittel – als Basis wirst du in jedem Gericht frisches Gemüse verwenden. Die drei leckeren Mahlzeiten pro Tag haben immer das gleiche Ziel: deine Gesundheit. Damit du besser nachvollziehen kannst, wieso dein Körper gerade diese Lebensmittel braucht, ist jedes Rezept mit einer kleinen InfoVox versehen. Wenn du etwas über deinen Körper lernen, dein Immunsystem stärken und nicht auf Genuss verzichten möchtest, ist dieser Ernährungsplan genau der richtige für dich. Stärke jetzt deine Abwehrkräfte auf die leckerste Art und Weise! mehr Infos 9,90 € nur 3,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Die Vagina einer 30-Jährigen

Mit fortschreitendem Alter oder aber durch eine Schwangerschaft wirst du von Hormonschüben heimgesucht. Diese können dazu führen, dass sich deine inneren Schamlippen, die die Klitoris und die Vaginalöffnung umschließen, farblich verdunkeln. Bleib bei deinem nächsten Selbst-Check also ganz entspannt – die Farbveränderung ist ganz natürlich und unbedenklich.

Übrigens: Dein Körper schafft während einer Schwangerschaft Außerordentliches. Die Gebärmutter etwa nimmt während einer Schwangerschaft die Ausmaße einer Wassermelone an und schrumpft in den ersten 6 Wochen nach der Geburt zurück auf ihre ursprüngliche Größe.

Was eine Geburt für die Vagina bedeutet, müssen wir dir kaum sagen. Etwa 32 Prozent der Frauen entbinden heutzutage per Kaiserschnitt, um ihrer Vagina eine solche Dehnung zu ersparen – und das, obwohl ihre Operationsnarben jahrelang schmerzen und kribbeln können.

Die Vagina einer 40-Jährigen

Auch wenn der Eisprung bei Frauen ab 40 immer seltener wird, stößt die Frau noch immer Eizellen aus und bekommt auch ihre Periode. Die Zyklen sind allerdings kürzer und laufen ungefähr ab dem 51. Lebensjahr aus – in diesem Alter (50-52 Jahre) beginnt Studien zufolge bei den meisten Frauen die Menopause.

Dein Körper stellt die Fruchtbarkeit etwa 5 bis 10 Jahre zuvor ein. Dass du keine Kinder mehr bekommen kannst, heißt aber natürlich nicht, dass du keinen Sex mehr hast. Im Gegenteil: Ohne Verhütung kann der viel entspannter werden.

Wie das Älterwerden sich auf deinen Unterleib auswirkt

Deine Reproduktionsorgane werden von Sehnen, Gewebe und Muskeln unterstützt. Gewichtszunahme, fortschreitendes Alter und jahrelanges hochintensives Training können deinen Beckenboden allerdings ganz schön in Mitleidenschaft ziehen, die Organe belasten und etwa zu einer Blasenschwäche und einem Druckgefühl im Unterleib führen. Unser Tipp: Viiiiiel Beckenbodengymnastik.

Tipp: Beckenbogen-Trainingshilfen aus Silikon fördern die Wahrnehmung der Beckenbodenmuskulatur, sie stärken und straffen den gesamten weiblichen Unterleib inklusive Harnblase. Gibt es zum Beispiel tamponförmig von Elanee mit vier unterschiedlichen Gewicht-Widerständen, kegelförmig von Yoaiv mit Fernsteuerung und kugelförmig von Gleitzeit. Bei letzterem ist ein Gleitgel enthalten, aber auch bei den beiden anderen empfiehlt es sich, anfangs ein medizinisches Gleitgel (z.B. von Elanee) zu benutzen.

Der im Alter auftretende niedrige Östrogenspiegel bringt die Säure-Basen-Balance deiner Vagina durcheinander. Das kann zu Entzündungen führen – einhergehend mit Ausdünnung und Austrocknung der Scheidenwände. Klassische Symptome sind Juckreiz, Brennen und Rötungen. Die gute Nachricht: Sex kann dies vermeiden oder zumindest vermindern.

Deine Vagina macht im Laufe deines Lebens einiges mit, Veränderungen sind deshalb vollkommen normal. Gerade nach einer Geburt und ab der Menopause hilft Beckenbodentraining, sie gesund und in Form zu halten, genauso wie regelmäßiger Sex – also, worauf wartest du noch?

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Mithilfe der Ernährung kannst du beeinflussen, ob du Krankheitserregern besser oder schlechter standhältst. Dieser 4-wöchige Ernährungsplan stärkt nicht nur deine Abwehrkräfte: Gleichzeitig lernst du, welche Produkte deinem Immunsystem sogar Schaden zufügen. Lass dich ein auf 15 spannende Rezepte! Grundlage des Ernährungsplans sind anti-entzündliche und natürliche Lebensmittel – als Basis wirst du in jedem Gericht frisches Gemüse verwenden. Die drei leckeren Mahlzeiten pro Tag haben immer das gleiche Ziel: deine Gesundheit. Damit du besser nachvollziehen kannst, wieso dein Körper gerade diese Lebensmittel braucht, ist jedes Rezept mit einer kleinen InfoVox versehen. Wenn du etwas über deinen Körper lernen, dein Immunsystem stärken und nicht auf Genuss verzichten möchtest, ist dieser Ernährungsplan genau der richtige für dich. Stärke jetzt deine Abwehrkräfte auf die leckerste Art und Weise! mehr Infos 9,90 € nur 3,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.