Auch wenn man es ihr nicht ansieht: Heidi Klum feierte vergangenen Monat ihren 50. Geburtstag. Dass die 4-fache Mutter auch heute noch einen so schlanken und trainierten Körper hat, liegt sicherlich nicht nur an ihren guten Genen, sondern auch an ihrer eisernen Disziplin in Sachen Sport und Ernährung.

Ein wichtiger Faktor beim Figur-Management ist die Ernährung, wie dir auch unser Ernährungscoaching zeigen wird, insbesondere dem Frühstück kommt bei Heidi Klum eine besondere Bedeutung zu. Auf welche Nährstoffe sie in ihrer Morgenroutine setzt, zeigt die GNTM-Jurorin regelmäßig in ihren Stories auf Instagram. Das wichtigste verrät sie jetzt hier.

Auf diese ungewöhnlichen Zutaten schwört Heidi Klum am Morgen

Oftmals wird das Frühstück als die wichtigste Mahlzeit des Tages bezeichnet. Ob die morgendliche Mahlzeit tatsächlich die bedeutendste ist, ist schwierig zu sagen, da die Studienlage hier uneindeutig ist. Dennoch hilft ein gutes Frühstück dir, energiegeladen in den Tag zu starten. Du vermutest jetzt sicherlich, bei Heidi kommen morgens ein Green Smoothie oder ein Oatmeal auf den Tisch – aber Fehlanzeige!

Das Ex-Supermodel schwört eher auf gewöhnungsbedürftige Zutaten: 3 rohe Eier, gestockt in Hühnerbrühe. Zugegeben, wirklich appetitlich klingt das nicht, aber Heidi scheint dieses schnelle Süppchen zu munden. Zur Zubereitung kocht sie Hühnerbrühe auf und gibt anschließend die Eier mit in den Topf. Das Ganze wird dann umgerührt, bis die Eier gestockt sind. Et voilà, fertig ist das Frühstück à la Heidi Klum. Sie selbst genießt die deftige Suppe am liebsten warm aus einer hübschen Tasse wie dieser hier.

Eier mit Hühnerbrühe - Heidis Frühstück im Check

Aber wie gesund ist Heidis Frühstück wirklich? Beginnen wir mit der Hühnerbrühe: Erkälteten Menschen wird ja oft empfohlen, eine heiße Hühnersuppe zu löffeln, auch Studien legen eine positive Wirkung nahe. Selbst zubereitet enthält Hühnerbrühe tatsächlich einige gesunde Inhaltsstoffe, unter ihnen verschiedene Aminosäuren, wie beispielsweise Cystein, aber auch Vitamine und Mineralstoffe sind durch das Gemüse in der Suppe enthalten. Beim Erhitzungsprozess gehen allerdings viele der Vitamine verloren. Davon abgesehen nutzt Heidi für ihr Frühstück fertige Brühwürfel, welche mit einer frisch zubereiteten Hühnerbrühe ohnehin nicht zu vergleichen sind. So ist die Brühe zwar fett- und kalorienarm, enthält dafür aber auch kaum noch wertvolle Nährstoffe, da auch das Eiweiß des Fleischs bloß noch geringfügig vorhanden ist.

Gegen die Eier ist hingegen nichts einzuwenden: Sie versorgen die Muskeln mit ordentlich Eiweiß und haben von allen Lebensmitteln die höchste biologische Wertigkeit, was bedeutet, dass dein Körper das in ihnen enthaltene Protein am besten verwerten kann. Durch das Eiweiß und die lange Verweildauer im Magen sorgen Eier darüber hinaus für eine langanhaltende Sättigung und halten den Blutzuckerspiegel stabil.

Abnehmen: Ist Heidis morgendlicher Shake der Schlüssel zur Traumfigur?

Auch wenn das enthaltene Eiweiß lange satt hält und die Fettverbrennung ankurbelt, lässt Heidis Eierstich allein deine Kilos nicht purzeln. Denn zum Abnehmen ist am Ende des Tages vor allem die Energiebilanz ausschlaggebend. Das heißt, du solltest weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrennst. Du kennst deinen Kalorienbedarf nicht? Unser Ernährungscoaching hilft dir dabei, deinen Bedarf zu bestimmen und einen individuellen Ernährungsplan zu entwickeln, der auf deine Ziele abgestimmt ist. Zudem kannst du durch ein gutes Training Muskelmasse aufbauen und deinen Grundumsatz langfristig erhöhen.

Der beste Weg zum Abnehmen ist und bleibt ein professionell erstellter Trainingsplan wie dieser:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte mehr Infos alle Pläne nur 9,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Wenn dir also Heidis Frühstück zu abgefahren ist, kannst du ebenso gut auf andere proteinreiche Mahlzeiten, wie beispielsweise Quark mit Früchten als Topping zurückgreifen. Wir haben darüber hinaus noch eine weitere Auswahl an gesunden Frühstücks-Rezepten für dich!

Heidi Klum teilt auf Instagram ihr außergewöhnliches Frühstück: Das Model schwört morgens auf 3 Eier mit Hühnerbrühe. Die deftige Suppe hält zwar aufgrund der wertvollen Proteine lange satt, lässt jedoch allein nicht deine Kilos purzeln.

Erwähnte Quellen:

Charles Spence. Breakfast: The most important meal of the day? International Journal of Gastronomy and Food Science, Volume 8, 2017, Pages 1-6. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2017.01.003