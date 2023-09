Du trägst dich auch mit dem Gedanken, öfter mal morgens Sport zu treiben? Aber dein innerer Schweinehund und das gemütlich warme Bett halten dich gemeinsam davon ab? Dann haben wir die beste Lösung für dich: Du brauchst Sport-Buddies und Fitness-Freundinnen als Verstärkung, die es dir gleichtun wollen.

Als Early-Bird-Fitness-Squad schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Ihr nutzt die Morgenstunden, um den Tag aktiv zu beginnen – und stärkt dabei die Bindung zu Freundinnen. Wir haben da ein paar Informationen und Ideen für dich!

Was bringt das gemeinsame Training mit Freundinnen am Morgen? Die Vorteile des Frühsports liegen auf der Hand: Nicht nur, dass du das erste Ziel des Tages bereits erreicht hast und auf einem Endorphinhoch startest. Studien zeigen auch, dass die frühe Bewegung deiner Gesundheit guttut. Einer Studie zufolge etwa hilft Frühsport besonders beim Abnehmen, eine andere Untersuchung zeigt, dass neben dem Bauchfett auch der Blutdruck reduziert wird. Mehr zur Frühsport-Motivation steht hier.

Das Problem bei Frühsport ist auch weniger die Sinnhaftigkeit als der Antrieb. Und da kommen die Freundinnen ins Spiel. Gemeinsam mit anderen Sport zu treiben, ist nachweislich ein Turbo für die Motivation, das zeigen diverse Studien. Man zieht einander mit, feuert sich gegenseitig an, feiert gemeinsam das Erreichte. Mehr zu den Vorteilen von Trainingspartnerinnen liest du hier.

Du willst morgens Sport machen, weißt aber nicht, welchen? Ein ganz wichtiger Punkt bei der Motivation zum Frühsport ist die Freude daran. Also musst du dir eine Aktivität suchen, die dir bzw. euch richtig Spaß macht. Dabei können wir dir helfen, wir liefern die nötige Inspiration: Mit Hilfe der Nutzerdaten von doGet, der App zur Pflege von aktiven Freundschaften, haben wir die 6 beliebtesten Freizeitaktivitäten ermittelt, mit denen Freundinnen gemeinsam in den Tag starten:

1. An der frischen Morgenluft joggen Aktiv sein und plaudern als perfekter Mix: Gemeinsames Joggen in den frühen Morgenstunden verbindet Fitness und soziale Interaktion. Die klare Luft und die Stille der Morgenstunden schaffen eine perfekte Umgebung für Gespräche und gemeinsame sportliche Ziele.

2. Intensives HIIT-Training in der Morgensonne Ein energiegeladenes HIIT-Training bei Sonnenaufgang verleiht euch den nötigen Schwung für den Tag. Es steigert die Fitness und sorgt für eine gehörige Portion Endorphine, die euch den Tag über begleiten werden.

3. Mit einer Runde Yoga bei Sonnenaufgang in den Tag starten Yoga bei Sonnenaufgang ist eine wunderbare Möglichkeit, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Es fördert die Entspannung und ermöglicht es euch, gestärkt in den Tag zu starten.

4. Frühmorgens eine Runde schwimmen gehen Schwimmen am Morgen ist Erfrischung für Körper und Seele: Es belebt den Körper und sorgt für mentale Klarheit. Sucht einen nahegelegenen Pool oder See auf und genießt das erfrischende Gefühl des Wassers.

5. Eine Pilates-Session in der Natur Pilates im Freien bietet ein Ganzkörpertraining inmitten der Natur. Die frische Luft und die natürliche Umgebung tragen dazu bei, dass ihr euch erfrischt und vitalisiert fühlt. Hier haben wir die besten Pilates-Übungen für dich!

6. Ein sportlicher Nature-Walk als Kickstarter für den Tag Ein flotter Spaziergang am Morgen ermöglicht nicht nur Bewegung, sondern auch Zeit zum Plaudern und Genießen der Natur. Es ist auch bekannt, dass Spaziergehen ein Super-Abnehm-Programm ist. Nutzt diese Zeit auch, um eure Gedanken auszutauschen.

Wie wurde diese Liste ermittelt? - Über DoGet Die DoGet-App ist ein kostenloses Tool zur Pflege von Freundschaften. Täglich bietet sie inspirierende Freizeitvorschläge und schlägt gezielte Aktivitäten vor, die speziell auf die Interessen und Bedürfnisse von FreundInnen zugeschnitten sind.

Freizeitaktivitäten werden in der DoGet App als Spielkarten präsentiert. Mit einem einfachen Wisch können NutzerInnen ihre Zustimmung oder Ablehnung für einzelne Aktivitäten ausdrücken. Die App kümmert sich um das Matching und bringt FreundInnen mit ähnlichen Interessen zusammen. Die hier präsentierten Daten basieren auf anonymisierten Antworten von App-NutzerInnen. ​

Mit einem einfachen Wisch können NutzerInnen ihre Zustimmung oder Ablehnung für einzelne Aktivitäten ausdrücken. Die App kümmert sich um das Matching und bringt FreundInnen mit ähnlichen Interessen zusammen. Die hier präsentierten Daten basieren auf anonymisierten Antworten von App-NutzerInnen.

Gemeinsame sportliche Morgenrituale mit Freundinnen stärken eure Bindung und sorgen für einen energiegeladenen Start in den Tag, ganz unabhängig davon, was ihr macht. Ob Yoga oder Joggen: Nutzt diese Gelegenheit, aktiv zu sein und gleichzeitig wertvolle Erinnerungen zu schaffen.

Erwähnte Quellen:

Schumacher LM, Thomas JG, Raynor HA, Rhodes RE, Bond DS. Consistent Morning Exercise May Be Beneficial for Individuals With Obesity. Exerc Sport Sci Rev. 2020 Oct;48(4):201-208. doi: 10.1249/JES.0000000000000226

Arciero PJ, Ives SJ, Mohr AE et al. Morning Exercise Reduces Abdominal Fat and Blood Pressure in Women; Evening Exercise Increases Muscular Performance in Women and Lowers Blood Pressure in Men. Front Physiol. 2022 May 31;13:893783. doi: 10.3389/fphys.2022.893783