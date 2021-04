Schlank im Schlaf Nachts Kalorien verbrennen: Das regt den Stoffwechsel an

Schlank im Schlaf? Ja, das geht tatsächlich. Wir verraten dir, was deinen Stoffwechsel dazu bringt, nachts mehr Fett zu verbrennen (psst, es geht um Snacks)

Wer schläft, sündigt nicht, heißt es doch so schön. Dabei könnte es sogar heißen: Wer schläft, macht einige Sünden wieder wett, und zwar Ernährungs-Sünden. Stell dir vor, du wachst morgens auf und bist nicht nur ausgeruht und fit, sondern auch eine ganze Menge Kalorien los. Klingt zu schön um wahr zu sein, doch es ist möglich.

Denn wenn dein Stoffwechsel auch nachts weiterhin aktiv ist und im Schlaf ganz nebenbei ein wenig Fett verbrennt, nimmst du automatisch ab. Wie du das möglich machen kannst, erklären wir dir in diesem Artikel.

Wenn du bei Thema Abnehmen richtig angreifen willst, empfehlen wir dir unseren Training- und Ernährungsplan zum Abnehmen:

Wie das Wachstumshormon die Fettverbrennung anheizt

Das sogenannte "Wachstumshormon" (Fachbegriff Somatropin oder Somatotropin), welches vor allem nachts ausgeschüttet wird, repariert und erneuert Zellen und Gewebe. Die Energie, die dafür benötigt wird, zieht sich der Körper aus den Fettzellen.

Damit das Wachstumshormon (auch HGH, von "human growth hormone") ausgeschüttet wird, benötigt der Körper ausreichend Protein. Die Fettverbrennung wiederum funktioniert nur, wenn wenig Insulin vorhanden ist. Das Hormon Insulin sorgt nämlich dafür, dass die Glucose aus dem Blut in die Zellen gelangt und Fett gespeichert wird.

Möchtest du im Schlaf Fett verbrennen, musst du also dafür sorgen, dass mehr vom Wachstumshormon und weniger Insulin ausgeschüttet wird. Mit unseren Tipps gelingt dir das und du kurbelst deine Fettverbrennung im Schlaf an.

Casein-Shake vor dem Schlafengehen trinken

Im Rahmen einer Studie der Universität Maastricht in den Niederlanden, bekamen Testpersonen nach dem Training am Abend – mindestens 30 Minuten vor dem Einschlafen – Casein gereicht. Casein ist ein Eiweiß und der Hauptbestandteil von Kuhmilch. Doch anders als beispielsweise Whey-Protein (Molkenprotein), geht Casein nur langsam ins Blut über.

Perfekt also, um deinen Körper die ganze Nacht über mit wichtigen Aminosäuren (das sind die kleinen Eiweiß-Bausteine) zu versorgen. Daher ist ein Casein-Eiweißshake am Abend genau das Richtige, um mehr von dem Wachstumshormon auszuschütten und somit die Fettverbrennung im Schlaf effektiv anzukurbeln. So sinnvoll ist Proteinpulver für Frauen.

Magerquark, Hüttenkäse und Eier sind der perfekte Nacht-Snack

US-Forscher an der Florida State University konnten belegen, dass es einen Weg gibt abzunehmen und den Stoffwechsel beziehungsweise die Fettverbrennung über Nacht anzuregen: Im Versuch aßen die Probanden vorm Schlafengehen einen kleinen, proteinreichen Snack, mit einem Gehalt von rund 150 Kalorien.

Die Messungen am nächsten Morgen ergaben, dass die Stoffwechselaktivität bei ihnen in Ruhe höher war als bei Personen, die nichts oder einen kohlenhydratreichen Snack zu sich genommen hatten. Sprich: Ein kleiner eiweißreicher Snack, zum Beispiel in Form von 150 Gramm Hüttenkäse, 1 bis 2 Eier oder 200 Gramm Magerquark, hilft beim Abnehmen. Übrigens: Magerquark mit Leinöl ist die perfekte Abnehm-Kombi.

Ein Snack sättigt bis zum nächsten Tag

Ein proteinreicher Nacht-Snack ist also ein echter Abnehm-Turbo. Der Imbiss vor dem Schlafen regt laut der US-Studie übrigens nicht nur den Stoffwechsel an, sondern sorgt auch dafür, dass du weniger Hunger am Morgen verspürst und dein Frühstück dementsprechend schmaler ausfallen kann.

Für das Hungergefühl war es jedoch nicht entscheidend, ob Eiweiß oder Kohlenhydrate Hauptbestandteil des Late-Night-Snacks waren. Weil das Eiweiß aber über Nacht den Stoffwechsel anregt, sollte es deine erste Wahl sein, wenn du überflüssiges Fett verlieren möchtest.

Gezieltes Snacken schmeißt nachts die Fettverbrennung an. Ob Casein-Shake oder ein paar Löffel Magerquark oder Hüttenkäse – du entscheidest, wie du deinen nächtlichen Stoffwechseln anheizt und dich so schlank schläfst.