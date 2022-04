Trainingsplan Fettverbrennung Dieser Plan sorgt für maximales Fatburning zuhause

Hocheffektiv, da hochintensiv: Unser Trainingsplan kurbelt deine Fettverbrennung so heftig an wie kein zweiter. Also los: Let it burn!

Zugegeben, du könntest auch einfach laufen gehen, um deine Fettverbrennung anzutreiben. Doch sind wir mal ehrlich: Es gibt abwechslungsreichere Bewegungsformen als dauerhaft einen Fuß vor den anderen zu setzen – vielseitige Bodyweight-Übungen zum Beispiel. Und genau auf diese setzt unser hocheffektiver Fatburning-Plan.

Bei der Konzeption haben wir zudem berücksichtigt, dass auch du bestimmt keine Zeit zu verschenken hast. Effizienter als mit hochintensivem, smart strukturiertem Ganzkörper-Krafttraining kannst du dich unterm Strich nämlich gar nicht auspowern. Hintergrund: Zum einen schöpfst du den sogenannten Nachbrenneffekt voll aus (du verbrennst auch nach dem Workout noch Kalorien). Zum anderen brauchst du aufgrund der hohen Intensität für gleiche Resultate schlichtweg weniger Zeit. Klingt genial, oder?

Hier geht's direkt zum Intervalltrainings-Plan für 8 Wochen für ultimative Fatburn-Erfolge:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Let it Burn: Fatburning zu Hause Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig

für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene

33 Übungen in Bild und Video

43-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Um deine Fettverbrennung anzutreiben, könntest du auch einfach laufen gehen. Allerdings gibt's durchaus abwechslungsreichere Bewegungsformen – etwa clever konzipiertes Bodyweight-Training. Exakt auf diese vielseitigen Moves setzt unser mehr als wirksamer Fatburning-Plan. Dieser ist zudem äußerst effizient. Schließlich setzen wir darin auf hochintensive, smart strukturierte Ganzkörper-Workouts. Diese schöpfen nicht nur den Nachbrenneffekt voll aus, sondern erfordern maximaler Intensität einfach weniger Zeit. Beim Bodyweight-Training bauen wir natürlich auch zugleich Muskulatur auf. Doch keine Angst vor maskulinen Muskelbergen! Hierzu fehlt uns Frauen ohnehin der dafür nötige Hormonausstoß. Stattdessen tritt genau die Art von Straffung, Shaping oder Formung ein, die sich viele von uns wünschen. Was die Workouts so effektiv macht? Die angesprochene hohe Intensität sowie äußerst kurze Pausen zwischen den Übungen, die als als Zirkel oder als Übungs-Paare (alternierende Sätze) angeordnet sind. Dazu kommt, dass auf jede Bein-Übung eine Oberkörper-Übung folgt – und andersrum. Auch das pusht dich zu noch schneller sichtbaren Ergebnissen. Logischerweise deckt das Training vor allem die großen Muskelgruppen ab. In Po-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt nämlich das größte Potenzial, um deine Fettverbrennung anzuregen. Die Ganzkörper-Workouts setzen auf den Modus der sogenannten alternierenden Sätze und später sogar auf fordernde Supersätze. Konkret folgt auf jede Übung für den Oberkörper stets eine Bein-Übung. Eine zusätzliche Turbo-Session kommt sogar komplett ohne Pausen aus. Hochintensive Workouts mit dem eigenen Körpergewicht sorgen für schnelle und nachhaltige Fett-weg-Erfolge. Unser 8-Wochen-Trainingsplan zieht alle Register, um den maximalen Fatburn-Effekt zu generieren. Am besten also noch heute mit der ersten Session starten! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Fatburning mit gezieltem Bodyweight-Training im HIIT-Format

Unser Trainingsplan setzt auf hochintensive Workouts, die voll auf Fettverbrennung ausgelegt sind. Konkret liegt der Fokus dieses Programms auf gezielter Fettverbrennung. Krafttraining, genauer gesagt: Bodyweight-Training, ist hierfür die cleverste Methode, da du dadurch zugleich auch Muskulatur aufbaust. Doch keine Angst vor maskulinen Muskelbergen! Hierzu fehlt uns Frauen ohnehin der dafür nötige Hormonausstoß. Stattdessen tritt genau der Effekt ein, den sich viele unter den Begriffen Straffung, Shaping oder Formung vorstellen. Unterm Strich ist dies also der schnellste Weg zu einer rundum schlankeren und sportlichen Figur.

Wie du das erreichst? Durch eine hohe Intensität und kurze Pausen zwischen den Übungen, die als als Zirkel oder als Übungs-Paare (alternierende Sätze) angeordnet sind. Das spart nicht nur Zeit, sondern lässt deinen Puls in die Höhe schnellen und kurbelt so deinen Stoffwechsel an. Dazu kommt, dass auf jede Bein-Übung eine Oberkörper-Übung folgt – und andersrum. Auch das pusht dich zu noch schneller sichtbaren Ergebnissen.

Freu dich auf 4 kurze, knackige Workouts pro Woche

In Woche 1 bis 4 stehen pro Woche 4 Workouts an: 2 verschiedene Ganzkörper-Einheiten sowie jeweils eine Turbo-Session, die nicht ohne Grund so heißt. Alle vorgesehenen Übungen decken vor allem die großen Muskelgruppen ab. In Po-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt nämlich das größte Potenzial, um deine Fettverbrennung anzuregen.

Die zwei Ganzkörper-Workouts setzen auf den Modus der sogenannten alternierenden Sätze. Konkret folgt dabei auf jede Übung für den Oberkörper sofort eine Bein-Übung. Fies, aber effektiv: Dazwischen erwarten dich lediglich maximal 40-sekündige Satzpausen. Die Turbo-Session kommt sogar komplett ohne Pausen aus. Doch du schaffst das – versprochen!

Wird das Programm später noch knackiger?

Ja, genau wie deine Figur! In den Wochen 5 bis 8 kommt eine zusätzliche Einheit pro Woche hinzu. Zudem stehen eine neue Methode (Supersätze) und reihenweise neue Übungen auf dem Programm. Es bleibt also intensiv. Allerdings wirst du bis dahin bereits sicher schon erste Erfolge im Spiegel gesehen haben und diese Extra-Motivation nutzen, um den zweiten Part mindestens genauso stark durchzuziehen. Also, let's go!

Hochintensives Bodyweight-Training sichert dir effiziente Workouts für nachhaltige Fett-weg-Erfolge. Unser 8-Wochen-Trainingsplan zieht zudem alle Register, um dir den größtmöglichen Fettverbrennungs-Boost zu verpassen. Am besten noch heute mit der ersten Einheit beginnen!

