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Astrologie
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Fische
Fische-Horoskop heute: 09. August 2026

Fische Tageshoroskop für 09.08.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.08.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einer Prise Romantik und kreativen Ideen, die dich inspirieren könnten. Lass dich jedoch nicht von Emotionen überwältigen, sondern halte deine Finanzen im Auge. In den nördlichen, zentralen und südlichen Regionen bleibt es bei angenehmen Temperaturen um die 26-29 °C mit einer leichten Wolkendecke.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkiges Wetter lädt zu gemütlichen Aktivitäten ein. Kein Feiertag heute, nutze die Zeit für dich.

Gesundheit & Mindset

Achte darauf, dass Emotionen nicht deine physischen Bedürfnisse überschatten. Kleine Schritte zur Klarheit führen.

Motto: "Ruhe bringt Stärke."

Beziehungskosmos & Karriere

In der Liebe könnte ein zärtliches Thema aufkommen, das durch finanzielle Überlegungen beeinflusst wird. Sei heute geduldig und versuche nicht, deinen Wert zu beweisen. In der Arbeit könnten kreative Ideen deine Aufmerksamkeit fordern, aber es ist wichtig, die Fakten zu überprüfen. Dein Motto für den Tag: "Finde Balance im Herzen."

Glücksmomente

Glück findest du, wenn du deine Träume praktisch umsetzt. Ein kreativer Funke könnte dein Tag erhellen.

Motto: "Praktische Träume leuchten."

Reise & Adventure

Deine Reisepläne könnten mit Romantik oder kreativen Projekten verbunden sein. Überlege dir gut, welche Ausgaben nötig sind, und halte dich an vertraute Orte, um Sicherheit zu finden.

Motto: "Bewegung bringt Freude."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04