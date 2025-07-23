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Waage-Horoskop heute: 09. August 2026

Waage Tageshoroskop für 09.08.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.08.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Heute geht es um die Balance zwischen Ehrlichkeit und Diplomatie. Du kannst mit Anmut durch den Tag gleiten, wenn du deine persönlichen Bedürfnisse beachtest. Das Wetter zeigt sich im Norden mit 26 °C wolkig, während es in der Mitte und im Süden 29 °C erreicht. Kein bundesweiter Feiertag, also volle Freiheit für deine Pläne!

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig mit angenehmen Temperaturen. Perfekt für lockere Sommermode und entspannte Aktivitäten.

Gesundheit & Mindset

Achte darauf, dass dein äußeres Lächeln durch innere Ruhe unterstützt wird. Vermeide unnötigen sozialen Druck und gönn dir eine Auszeit.

Motto: 'Innere Ruhe bringt äußeren Glanz.'

Liebe & Erfolg

Dein Charme ist heute besonders stark, doch es ist wichtig, ehrlich zu dir selbst zu bleiben. Ein öffentlicher Auftrag oder familiäre Erwartungen könnten dein privates Leben beeinflussen. Lass deine Liebsten den echten Druck hinter deiner Fassade spüren. Dein Motto heute: 'Ehrlichkeit mit Anmut.' In der Karriere kann eine respektvolle Grenze deine Glaubwürdigkeit mehr steigern als blindes Einverständnis. Diplomatie ist der Schlüssel, ohne dich selbst zu übersehen.

Glück & Chancen

Wähle die Antwort, die Respekt und Selbstachtung bewahrt. Ein professionelles Kompliment oder ein eleganter Ausstieg aus dem Druck kann heute dein Glücksbringer sein.

Motto: 'Harmonie ohne Überforderung.'

Reise & Adventure

Bewegung kann heute mit Arbeit oder familiären Pflichten verbunden sein. Kleide dich bequem, um Stress zu vermeiden, und plane ausreichend Zeit ein. Eine kleine Verzögerung kann deine Geduld auf die Probe stellen, also sei flexibel.

Motto: 'Reisen mit Gelassenheit.'

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04